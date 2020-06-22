Комментарии
Накануне Верзилова после допроса и нападения провокатора задержали за нецензурную брань.
Участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова признали виновным в мелком хулиганстве и назначили ему 15 суток ареста. Об этом сообщает «Медиазона».
По словам судьи, нарушения Верзиловым общественного порядка подтвердили рапорты полицейских. Они рассказали, что два человека ругались и не реагировали на замечания сотрудников, из-за чего на них надели наручники. Судья отметила, что достоверность доказательств не вызывает сомнений и их достаточно для установления вины Верзилова.
Утром 21 июня Петра Верзилова задержали, до вечера о его местонахождении не было известно. Спустя несколько часов полиция обыскала галерею «АРТ4», в которой проходили выставки работ арт-группы «Война», в которую входит Верзилов.
После многочасового допроса в СК Верзилова отпустили, но на выходе из ОВД на него «напал провокатор», полиция отвезла обоих в другой участок, где активист провёл ночь. Как сообщил адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, Верзилова 22 июня увезли в травмпункт на медосвидетельствование, но повреждений у него не нашли.
По одной из версий, Верзилова задержали из-за того, что он якобы готовит акцию к параду Победы 24 июня. Сам он это отрицает. «Я могу ответственно заявить, что такая акция не готовилась. Если бы она готовилась, то мне не было бы стыдно в этом признаться сейчас, так как я в любом случае буду находиться в спецприемнике сейчас до 7 июля», — сказал он.
Другая версия гласит, что активиста решили проверить на экстремизм из-за публикации в инстаграме, где он использовал строчку из песни украинского певца Захара Мая «Когда наши танки въедут в Москву, я повешу многих».
Твой ДР?
Вот мой ДР
чотка
Потом на развод мостов пошли смотреть
Накануне его задержали за нецензурную брань
Совсем уже охуели
Сегодня на 15 суток был задержан Chaotic Neutral за нецензурную брань под новостью о задержании на 15 суток.
15 суток за мат, неплохо.
Седой корабль
Помню, меня за пиво на остановке мусора приняли. Пока ждал оформление протокола разговаривал с бабками, которые в переходе бусами торговали. Те уговорили мусоров изменить статью, так как за незаконную торговлю им бы пришлось больше платить. Их протащили по той же статье, что и у Верзилова, мол они матюгались на улице. Но бабки получили только штраф.
не было у меня регистрации, вообще никакой, пока 27 не исполнилось, ну и полицейский однажды решив проверить мои документы в метро, её там не обнаружил, повели в участок, думали я под веществами или ещё под чем-то, в итоге поняли что нет и стали спрашивать как так вообще вышло, почему паспорт чистый, ну и вместо штрафа за отсутсвие регистрации, решили что я ругался в метро матом, из-за чего они меня якобы и задержали, сэкономили мне наверное 1к, причём я ничего не просил, предложили расплатиться на месте, чтобы со справкой потом никуда не ездить, я согласился и даже решил оставить на чай, но полицейский строго отказался.
Столько шума ради 15 суток, да уж
Писали же что он собирался на параде акцию устроить. Правда он кажись опроверг