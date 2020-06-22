Накануне Верзилова после допроса и нападения провокатора задержали за нецензурную брань.

В закладки

Участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова признали виновным в мелком хулиганстве и назначили ему 15 суток ареста. Об этом сообщает «Медиазона».

По словам судьи, нарушения Верзиловым общественного порядка подтвердили рапорты полицейских. Они рассказали, что два человека ругались и не реагировали на замечания сотрудников, из-за чего на них надели наручники. Судья отметила, что достоверность доказательств не вызывает сомнений и их достаточно для установления вины Верзилова.

Пётр Верзилов @gruppa_voina !!! Судья только что приговорила меня к 15 СУТКАМ АРЕСТА ЗА МАТ - а на самом деле за полицейскую провокацию с нападением на меня после 13-часового допроса в Следственном Комитете.

Утром 21 июня Петра Верзилова задержали, до вечера о его местонахождении не было известно. Спустя несколько часов полиция обыскала галерею «АРТ4», в которой проходили выставки работ арт-группы «Война», в которую входит Верзилов.

После многочасового допроса в СК Верзилова отпустили, но на выходе из ОВД на него «напал провокатор», полиция отвезла обоих в другой участок, где активист провёл ночь. Как сообщил адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, Верзилова 22 июня увезли в травмпункт на медосвидетельствование, но повреждений у него не нашли.

По одной из версий, Верзилова задержали из-за того, что он якобы готовит акцию к параду Победы 24 июня. Сам он это отрицает. «Я могу ответственно заявить, что такая акция не готовилась. Если бы она готовилась, то мне не было бы стыдно в этом признаться сейчас, так как я в любом случае буду находиться в спецприемнике сейчас до 7 июля», — сказал он.

Другая версия гласит, что активиста решили проверить на экстремизм из-за публикации в инстаграме, где он использовал строчку из песни украинского певца Захара Мая «Когда наши танки въедут в Москву, я повешу многих».