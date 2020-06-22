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Новости
Ольга Щербинина
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Участника группы Pussy Riot Петра Верзилова арестовали на 15 суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве Материал редакции

Накануне Верзилова после допроса и нападения провокатора задержали за нецензурную брань.

19 комментариев
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Участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова признали виновным в мелком хулиганстве и назначили ему 15 суток ареста. Об этом сообщает «Медиазона».

По словам судьи, нарушения Верзиловым общественного порядка подтвердили рапорты полицейских. Они рассказали, что два человека ругались и не реагировали на замечания сотрудников, из-за чего на них надели наручники. Судья отметила, что достоверность доказательств не вызывает сомнений и их достаточно для установления вины Верзилова.

Пётр Верзилов @gruppa_voina
!!! Судья только что приговорила меня к 15 СУТКАМ АРЕСТА ЗА МАТ - а на самом деле за полицейскую провокацию с нападением на меня после 13-часового допроса в Следственном Комитете.

Утром 21 июня Петра Верзилова задержали, до вечера о его местонахождении не было известно. Спустя несколько часов полиция обыскала галерею «АРТ4», в которой проходили выставки работ арт-группы «Война», в которую входит Верзилов.

После многочасового допроса в СК Верзилова отпустили, но на выходе из ОВД на него «напал провокатор», полиция отвезла обоих в другой участок, где активист провёл ночь. Как сообщил адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, Верзилова 22 июня увезли в травмпункт на медосвидетельствование, но повреждений у него не нашли.

По одной из версий, Верзилова задержали из-за того, что он якобы готовит акцию к параду Победы 24 июня. Сам он это отрицает. «Я могу ответственно заявить, что такая акция не готовилась. Если бы она готовилась, то мне не было бы стыдно в этом признаться сейчас, так как я в любом случае буду находиться в спецприемнике сейчас до 7 июля», — сказал он.

Другая версия гласит, что активиста решили проверить на экстремизм из-за публикации в инстаграме, где он использовал строчку из песни украинского певца Захара Мая «Когда наши танки въедут в Москву, я повешу многих».

Экстремизм, публикация украинской песни или…
Задержание Верзилова не подтвердило МВД, однако полицейских у его дома видели свидетели и…
tjournal.ru

#новости #деловерзилова

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19 комментариев
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Всевозможный Артем

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Дыня из багажника

Всевозможный
1

Твой ДР?

Ответить

Всевозможный Артем

Дыня
4

Вот мой ДР

Ответить

Дыня из багажника

Всевозможный
1

чотка

Ответить

Всевозможный Артем

Дыня
4

Потом на развод мостов пошли смотреть

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Владимир Филатов

Всевозм…
3

Странно, что они развелись. Вроде бы поводов не было.

Ответить

Chaotic Neutral

6

 Накануне его задержали за нецензурную брань

Совсем уже охуели 

Ответить

Владимир Филатов

Chaotic
1

Сегодня на 15 суток был задержан Chaotic Neutral за нецензурную брань под новостью о задержании на 15 суток.

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Руслан Эксиго

2

15 суток за мат, неплохо.

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Седой корабль

Руслан
0

Помню, меня за пиво на остановке мусора приняли. Пока ждал оформление протокола разговаривал с бабками, которые в переходе бусами торговали. Те уговорили мусоров изменить статью, так как за незаконную торговлю им бы пришлось больше платить. Их протащили по той же статье, что и у Верзилова, мол они матюгались на улице. Но бабки получили только штраф.

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Vladislav Donets

Седой
0

не было у меня регистрации, вообще никакой, пока 27 не исполнилось, ну и полицейский однажды решив проверить мои документы в метро, её там не обнаружил, повели в участок, думали я под веществами или ещё под чем-то, в итоге поняли что нет и стали спрашивать как так вообще вышло, почему паспорт чистый, ну и вместо штрафа за отсутсвие регистрации, решили что я ругался в метро матом, из-за чего они меня якобы и задержали, сэкономили мне наверное 1к, причём я ничего не просил, предложили расплатиться на месте, чтобы со справкой потом никуда не ездить, я согласился и даже решил оставить на чай, но полицейский строго отказался.

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Accio

1

Столько шума ради 15 суток, да уж

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Litnikov Danil

Accio
0

Писали же что он собирался на параде акцию устроить. Правда он кажись опроверг

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коренной нарниец

1

является ли щитпостинг мелким хулиганством? 🤔

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Французский жар

0

Арестовать за брань это вообще кул 😂

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Александр Гонтарев

0

а магия - "далее мое оценочное суждение" больше не работает?

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FOX

0
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Вкусный пёс_анон

0

нецензурная брань

Конституция РФ. Статья 29

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Nikolay Borisov

0

Это я теперь смотрю у них новая фишка, сажать за мат. Удобно.

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