В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали более 25 человек, вышедших на акцию против приговоров по делу «Сети»

Комментарии
Часть задержанных также протестовала против фальсификации уголовного дела против Петра Верзилова.
В Москве на акциях против приговоров по делу «Сети» и против фальсификации уголовного дела против Петра Верзилова у здания ФСБ на Лубянке задержали более 25 человек. Об этом пишет «ОВД инфо».
Акция проходила в формате сменяемых одиночных пикетов. На одного несовершеннолетнего задержанного составили протокол за несоблюдение социальной дистанции.
Активисты вышли на одиночные пикеты в связи с приговором петербургским обвиняемыми по делу «Сети» — Виктор Филинков и Юлий Бояршино получили семь и пять с половиной лет колонии.
Зеленый утюг
Алло, там эпол, аж три новости
А что мне дадут новости об эпл?
Перепутал с vc. Хотя и интернет с технологиями в РФ без упоминания госсеетора обсуждать все сложнее
Прогнулись
Я рили не понимаю что происходит. Главный инфоповод дня.
Есть подозрение что в сми закинули удочку АП с МВД что если будут крутить эту тему то цукерберг позвонит
хз, там дело такое себе
Светский Гоша
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Чувак ты просто всевозможный пидор.
передает корреспондентка
Сразу нахуй.
о, рулон порвался) ебать жалкий.
ну все, феминисты начали рваться) ебать жалкие.
Быть феминистами спермобаки недостойны.
Их разрешено называться только "профеминисты".
Вот это особенно умилило.
Интересно, как уживаются тяга к феминизму и отношения с кавказцем?
У них же не в почете такие вещи, мягко говоря))
Чем феминитив "корреспондентка" хуже феминитива "студентка"?
Корреспонденторша
Кореспондентесса.
Корреспондентиня.
Корреспондентша.
Корреспондентолог... а не, это уже не туда.
Люблю феминитивы! 😁
Корреспондентиха
Люблю феминитивы!
Может, пойти дальше? Зачем останавливаться в своем грубом мужском теле?
Этот феминитив используется с 19 века. Подучи язык.
чей? феминный? нахуй.
Феминитивы всегда были частью русского языка, ещё в допетровскую эпоху.
ну в мечтах тебе подобных они доминировали с начала появления языка как такового)
а вообще, речь не о феминитивах в целом, а об уебищных попытках извратить текущий язык дабы просто угодить обиженным.
Уебищны гендергепы (это когда "_" добавляю: студент_ка) и бездумное конструирование через суффикс -ка (герой - геройка).
В остальном феминитивы обогащают язык. Ты же не говоришь "актер" вместо "актриса"
В остальном феминитивы обогащают язык
Я бы назвал это вынужденным компромиссом.
И только там, где это нормально звучит и уместно.
Читаю ща книгу Фуфаевой про феминитивы и узнал много нового. Например, в допетровских списках профессий феминитивы постоянно используются. Так же есть куча моментов когда они сейчас используются всеми и альтернатив нет (все говорят "парижанка", "японка", "христианка").
Из всего этого я делаю вывод, что феминитивы - это естественная часть языка, а не какой-то там компромисс.
Фуфаевой
Фамилия уже говорит сама за себя, но ок, продолжим
Из всего этого я делаю вывод
По книжке одной дамы? Умно, что сказать.
феминитивы - это естественная часть языка
Да, особенно искусственно созданные конструкции на основе слов с изначально МУЖСКИМ смыслом/посылом/обозначением.
Просто для услады обиженных. Тебе в твиттере и не такое говно насочиняют. Им же все равно щас делать нехуй, карантин.
Это какие такие "изначально мужские" слова?
За которыми изначально подразумевается мужчина. Тот же "герой".
Но вообще ты похоже просто приебаться решил(а).
Не, мне реально интересна аргументация. На мой-то взгляд только мужских слов очень мало
@Roman Persianinov @Сергей Звезда
То, что этого нет в новостях — норм? Ах, ну да, Apple же
А TJ — не новостной сайт? :-)
Нет, это был не сарказм. Сарказм выглядит иначе
Ну так я и не учу…
Какой?
Котика в подставку? Что они говорят, не разберу
их борьба
А ничего, что фотографии Варламова и цитата про тысячу задержанных взяты с прошлогоднего митинга?
фото Варламова с летних протестов, к сегодняшним событиям отношения не имеют
Похоже, как пастухи сопровождают стадо баранов, которые кучно держатся и следуют по дорожке
Статья с фотками Варламова от 27 июля 2019.
Алло, где фактчекинг?
Они протестовали против бессмысленных задержаний и обутыливания и в результате их задержали и обутылили? Нехуевый фрактал!
Акция протеста (стадо "гуляет")
Посмотрел.
Обычная масса, из которой вытаскивают без какого либо сопротивления. Как обычно.
Причем тут ФСБ на лубянке, если на видео с стихиным митингом петровка и окресности? Я вот вообще не понял, автор или редакция все в кучу слепили. На птеровке было стихйное шествие против поправок