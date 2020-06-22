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Новости
Dc Maniac
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В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали более 25 человек, вышедших на акцию против приговоров по делу «Сети»

Часть задержанных также протестовала против фальсификации уголовного дела против Петра Верзилова.

91 комментарий
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Фото из Telegram-канала «Avtozak LIVE»

В Москве на акциях против приговоров по делу «Сети» и против фальсификации уголовного дела против Петра Верзилова у здания ФСБ на Лубянке задержали более 25 человек. Об этом пишет «ОВД инфо».

Акция проходила в формате сменяемых одиночных пикетов. На одного несовершеннолетнего задержанного составили протокол за несоблюдение социальной дистанции.

Видео: Саша Согди

Активисты вышли на одиночные пикеты в связи с приговором петербургским обвиняемыми по делу «Сети» — Виктор Филинков и Юлий Бояршино получили семь и пять с половиной лет колонии.

#митинг #задержания #новости

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91 комментарий
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Светский Гоша

41

БЛЯЯЯЯЯ ГДЕ РЕДАКЦИЯ ТЖ? ВЫ ТАМ С УМА СОШЛИ?

Ответить

Зеленый утюг

Светский
57

Алло, там эпол, аж три новости

Ответить

Vladimir

Зеленый
0

А что тебе дала новость о пикетах?

Ответить

Kir Kirsky

Vladimir
24

А что мне дадут новости об эпл?

Ответить

Vladimir

Kir
–2

Так tj больше о интернете и технологиях, чем о политике

Ответить

Потенциальный

Vladimir
14

лол

Ответить

Kir Kirsky

Vladimir
3
Ответить

Владимир Филатов

Kir
0

Испортил всю малину. А я надеялся...

Ответить

Ilya Sidyakin

Vladimir
0

Перепутал с vc. Хотя и интернет с технологиями в РФ без упоминания госсеетора обсуждать все сложнее

Ответить

Дыня из багажника

Светский
4

Прогнулись

Ответить

Светский Гоша

Дыня
6

Я рили не понимаю что происходит. Главный инфоповод дня. 

Ответить

Дыня из багажника

Светский
10

Есть подозрение что в сми закинули удочку АП с МВД что если будут крутить эту тему то цукерберг позвонит

Ответить

Светский Гоша

Дыня
9

Сук, такая ржомба. Зашёл на пездузу, а там одна малюсенькая заметочка. Остальное эпл/Верзилов.

Ответить

Дыня из

Светский
9

Все ссут сорвать деду празднование

Ответить

Dmitry Shiryaev

Светский
1

хз, там дело такое себе

Ответить

Светский Гоша

Dmitry
12

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

Ответить

Dc Maniac

Светский
0

сразу видно боторизированный комент (уже такой точно 1:1 где то читал - запомнилось тогда , и вот он копипаст)

Ответить

Дыня из

Dc
0

так ты не знал что мартингал АПшный бот?

Ответить

Gera Ivanov

Светский
3

Чувак ты просто всевозможный пидор.

Ответить

Светский Гоша

Gera
6

Сергей Звезда, пишите с официального аккаунта, пожалуйста!

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Gera
0

Всевозможный

Ответить

Рулон Обоев

–21

передает корреспондентка

Сразу нахуй.

Ответить

Дмитрий Лисин

Рулон
11

о, рулон порвался) ебать жалкий.

Ответить

Рулон Обоев

Дмитрий
0

даже своего придумать не смогла, чмоня)

Ответить

Рулон Обоев

Рулон
–1

ну все, феминисты начали рваться) ебать жалкие.

Ответить

Michael Smith

Рулон
1

Быть феминистами спермобаки недостойны.
Их разрешено называться только "профеминисты".

Ответить

Рулон Обоев

Рулон
–1

Вот это особенно умилило.
Интересно, как уживаются тяга к феминизму и отношения с кавказцем?
У них же не в почете такие вещи, мягко говоря))

Ответить

&#013; &#013;

Рулон
3

Чем феминитив "корреспондентка" хуже феминитива "студентка"? 

Ответить

Рулон Обоев

&#013;
–8

всрат, уебищен, неестественен. 

Ответить

Наим Алиев

Рулон
0

Корреспонденторша

Ответить

Dennis Naidyuk

Наим
2

Кореспондентесса.
Корреспондентиня.
Корреспондентша.
Корреспондентолог... а не, это уже не туда.
Люблю феминитивы! 😁

Ответить

Евгений Шухов

Dennis
5

Корреспондентиха

Ответить

Dennis Naidyuk

Евгений
0

ТОЧНО! Забыл, блин.)

Ответить

Michael Smith

Dennis
3

корреспондентутка

Ответить

Рулон Обоев

Dennis
1

Люблю феминитивы!

Может, пойти дальше? Зачем останавливаться в своем грубом мужском теле?

Ответить

Dennis Naidyuk

Рулон
0

Не, мне тут збс. 😊

Ответить

Кирилл Канищев

Dennis
1

Самка корреспондента 

Ответить

KSA

Наим
0

Корреспонденткаша

Ответить

Великолепный файл

Рулон
0

Этот феминитив используется с 19 века. Подучи язык.

Ответить

Рулон Обоев

Великолепный
1

чей? феминный? нахуй.

Ответить

Великолепный файл

Рулон
0

Феминитивы всегда были частью русского языка, ещё в допетровскую эпоху.

Ответить

Рулон Обоев

Великолепный
0

ну в мечтах тебе подобных они доминировали с начала появления языка как такового)

а вообще, речь не о феминитивах в целом, а об уебищных попытках извратить текущий язык дабы просто угодить обиженным.

Ответить

Великолепный

Рулон
0

Уебищны гендергепы (это когда "_" добавляю: студент_ка) и бездумное конструирование через суффикс -ка (герой - геройка).

В остальном феминитивы обогащают язык. Ты же не говоришь "актер" вместо "актриса"

Ответить

Рулон Обоев

Великол…
0

В остальном феминитивы обогащают язык

Я бы назвал это вынужденным компромиссом.
И только там, где это нормально звучит и уместно.

Ответить

Великолепный

Рулон
1

Читаю ща книгу Фуфаевой про феминитивы и узнал много нового. Например, в допетровских списках профессий феминитивы постоянно используются. Так же есть куча моментов когда они сейчас используются всеми и альтернатив нет (все говорят "парижанка", "японка", "христианка").

Из всего этого я делаю вывод, что феминитивы - это естественная часть языка, а не какой-то там компромисс.

Ответить

Рулон Обоев

Великол…
–1

Фуфаевой

Фамилия уже говорит сама за себя, но ок, продолжим
Из всего этого я делаю вывод

По книжке одной дамы? Умно, что сказать. 

феминитивы - это естественная часть языка

Да, особенно искусственно созданные конструкции на основе слов с изначально МУЖСКИМ смыслом/посылом/обозначением.
Просто для услады обиженных. Тебе в твиттере и не такое говно насочиняют. Им же все равно щас делать нехуй, карантин.

Ответить

Великолепный

Рулон
0

Это какие такие "изначально мужские" слова?

Ответить

Рулон Обоев

Великол…
0

За которыми изначально подразумевается мужчина. Тот же "герой".
Но вообще ты похоже просто приебаться решил(а).

Ответить

Великолепный

Рулон
0

Не, мне реально интересна аргументация. На мой-то взгляд только мужских слов очень мало

Ответить

Рыжий Паша

13

@Roman Persianinov @Сергей Звезда

То, что этого нет в новостях — норм? Ах, ну да, Apple же

Ответить

Dc Maniac

Рыжий
1

бля ну сейчас перехватят новость
зачем ты им сказал )))

Ответить

Рыжий Паша

Dc
2

А TJ — не новостной сайт? :-)

Ответить

Dc Maniac

Рыжий
0

чувак - это был сарказм )

Ответить

Рыжий Паша

Dc
4

Нет, это был не сарказм. Сарказм выглядит иначе

Ответить

Dc Maniac

Рыжий
–2

не учи меня быть саркастичным

Ответить

Рыжий Паша

Dc
0

Ну так я и не учу…

Ответить

Дыня из

Рыжий
0

Ты где этот аккаунт взял?

Ответить

Рыжий Паша

Дыня
0

Какой?

Ответить

Дыня из

Рыжий
0

Этот

Ответить

Рыжий Паша

Дыня
0

Странный вопрос. Зарегал

Ответить

Дыня из

Рыжий
0

это снусмумрик переименованный или старый?

Ответить

Рыжий Паша

Дыня
0

Переименованный, офк

Ответить

Дыня из

Рыжий
1

переименовался, жаль

Ответить

Рыжий Паша

Дыня
0

Не жаль!

Ответить

Kir Kirsky

Рыжий
0

ЖАЛЬ!

Ответить

Klim August

9

Котика в подставку? Что они говорят, не разберу

Ответить

Котик Ботик

Klim
12
Ответить

Гражданский украинец

8

адовый конечно денёк( 
задействованным полицаям желаю рака яичек

Ответить

Пальто в коне

6

их борьба

Ответить

Insaf Basirov

Пальто
0

Слезь с дивана и вытащи руку из трусов!

Ответить

Vadim Afonkin

4

А ничего, что фотографии Варламова и цитата про тысячу задержанных взяты с прошлогоднего митинга?

Ответить

Иван Федоров

3

фото Варламова с летних протестов, к сегодняшним событиям отношения не имеют

Ответить

Карина Мирзаева

3

Испортил новость левыми фотками. Зачем?

Ответить

Неведомый микрофон

3

Участники скандируют "Лучшая поправка - Путина отставка!"

Ответить

Согласный Паша

2

А вдруг они гуччи хотели облутать?

Ответить

Наим Алиев

1

Похоже, как пастухи сопровождают стадо баранов, которые кучно держатся и следуют по дорожке

Ответить

Андрей Заварзин

0

Но они же реально убийцы, за каким хуем за них впрягаться?

Ответить

fox

1

Статья с фотками Варламова от 27 июля 2019.
Алло, где фактчекинг?

Ответить

fox

fox
0

Ну ладно хоть исправил быстро. Спустя час.

Ответить

Игорец Обыкновенный

1

Они протестовали против бессмысленных задержаний и обутыливания и в результате их задержали и обутылили? Нехуевый фрактал!

Ответить

Иван Иванов

1

По первому показывали после фильма Брат?

Ответить

Dc Maniac

0

Тот момент когда ты по запросу в ТОПе ЯДа

Ответить

Jesus Surfer

Dc
1

Эь ток те так выдает сорь

Ответить

Горка Тлетов

–10

Акция протеста (стадо "гуляет") 

Ответить

Dc Maniac

Горка
0

фото Варламова посмотрите
Уж точно там не стадо!

Ответить

Горка Тлетов

Dc
0

Посмотрел.
Обычная масса, из которой вытаскивают без какого либо сопротивления. Как обычно. 

Ответить

Андрей Рядькин

0

почалось!!!

Ответить

Пальто в коне

0

так и знал, что гласс замешана

Ответить

Вова А.

0

угу, прям домой приходят и вытаскивают

Ответить

solawind

0

Причем тут ФСБ на лубянке, если на видео с стихиным митингом петровка и окресности? Я вот вообще не понял, автор или редакция все в кучу слепили. На птеровке было стихйное шествие против поправок

Ответить

Степан Маслов

–1

Ну что, московской публике ещё не прискучил этот фотоаттракцион?

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