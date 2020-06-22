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Новости
Артём Мазанов
1880

На российской станции «Мирный» в Антарктиде сгорели несколько лабораторий, метеокабинет и радиорубка Материал редакции

Огонь начался в Доме радио и перекинулся на кают-компанию, которую удалось потушить, пострадавших нет.

15 комментариев
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На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Пожар начался в метеокабинете Дома радио, который сгорел полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

Из-за ветра огонь перекинулся на соседнее строение — кают-компанию, её удалось потушить.

11 человек, живших в здании, обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции. Всего на станции Мирныи находится 23 сотрудника. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

ААНИИ

«Мирный» – первая станция СССР в Антарктиде, которую открыли 3 февраля 1956 года. На данный момент в Антарктиде работает 90 станций — установить их может любая страна.

#новости #происшествия

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15 комментариев
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Всевозможный Артем

8

Сук, вы принципиально игнорите лубянку?

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Accio

Всевозможный
5

Какая Лубянка у вилсакома видос заблокировали

Ответить

Роковой спрей

Accio
3

Какой Вилсаком у Студии 3 видос вышел
https://www.youtube.com/watch?v=vGrx-9OrgQc

Ответить

Roman Persianinov

Всевозможный
2

О чем речь?

Ответить

Всевозможный Артем

Roman
0

https://tjournal.ru/news/181039-akciya-protesta-v-moskve

Ответить

Прочий историк

4

Антарктида уже горит! А вы тут хэйтили Греточку..

Ответить

aliftin

4

Где-то на соседней станции. 

Ответить

Dc Maniac

2

сразу вспомнились фильмы "НЕЧТО"

Что то там все таки было - просто так не сгорает все разом )))

Ответить

Евгений Бакатуев

1

Папанин, мы всё проебали!

Ответить

Владислав Покровский

0

😔😔😔

Ответить

Иной ихтиандр

0

гаражи ракушки какие-то на фото 

Ответить

SeniorVlados

0

2020-й всё ещё в форме и умеет удивлять! На этот раз подо льдами Антарктики пробудилось нечто...

Ответить

alex twit

0

https://img-fotki.yandex.ru/get/62701/274148205.4e/0_178d96_318c944_XL.jpg

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Mezzo Deesa

–2

И ТУТ ОБАМА!

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Прочий историк

Mezzo
–2

это хохлы

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