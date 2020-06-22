Комментарии
Огонь начался в Доме радио и перекинулся на кают-компанию, которую удалось потушить, пострадавших нет.
На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Пожар начался в метеокабинете Дома радио, который сгорел полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.
Из-за ветра огонь перекинулся на соседнее строение — кают-компанию, её удалось потушить.
«Мирный» – первая станция СССР в Антарктиде, которую открыли 3 февраля 1956 года. На данный момент в Антарктиде работает 90 станций — установить их может любая страна.
Какая Лубянка у вилсакома видос заблокировали
Роковой спрей
Какой Вилсаком у Студии 3 видос вышел
https://www.youtube.com/watch?v=vGrx-9OrgQc
О чем речь?
сразу вспомнились фильмы "НЕЧТО"
Что то там все таки было - просто так не сгорает все разом )))
2020-й всё ещё в форме и умеет удивлять! На этот раз подо льдами Антарктики пробудилось нечто...
И ТУТ ОБАМА!