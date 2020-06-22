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Новости
Артём Мазанов
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Роспотребнадзор составил протокол на Покровскую больницу в Петербурге — за 9 дней коронавирус там выявили у 87 медиков Материал редакции

Главврача больницы Путин наградил званием Героя Труда за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

7 комментариев
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Покровская больница в Петербурге Фото TJ

Роспотребнадзор составил на Покровскую больницу в Петербурге административный протокол о нарушении санитарных норм. Об этом рассказала Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В материалах дела указано, что с 1 апреля по 9 апреля в больнице зафиксировали 155 случаев коронавирусной инфекции Covid-19 — 68 среди пациентов и 87 среди медработников. Роспотребнадзор уточнил, что все случаи Covid-19 среди пациентов можно расценить как заносы — они выявлены при поступлении в стационар до перепрофилирования.

Нельзя исключить случаи внутрибольничного заражения среди персонала, в условиях нарушения противоэпидемического режима.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга

Роспотребнадзор выявил нарушения в Покровской больнице с 14 апреля по 15 мая — оказание помощи больным с коронавирусом или с подозрением на него «осуществлялось при отсутствии санитарных пропускников и шлюзов и зонирования помещений». Ведомство также заявило, что 25 мая персонал больницы нарушал режим выхода из «красной» зоны в «чистую».

Не проведена гигиеническая помывка и смена рабочей одежды. Фиксация результатов термометрии проводится в электронном виде в «красной» зоне кардиологического корпуса, что тоже является нарушением.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга

В материалах дела также сообщается о случаях, когда больница передавала в Роспотребнадзор информацию о новых больных с коронавирусом более чем через 12 часов после установления диагноза.

21 июня Владимир Путин наградил главного врача Покровской больницы Марину Бахолдину званием Героя Труда за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Сотрудники Покровской больницы 3 апреля записали видеообращение с жалобой на отсутствие средств защиты после того, как медучреждение перепрофилировали на работу с больными с пневмониями. Они рассказали, что руководство больницы выделяет на одно отделение только один-два комплекта защиты. Сотрудники добавили, что работать «в таких незащищённых условиях» невозможно, так как «от заражения [Covid-19] не застрахован никто». В этот же день власти Петербурга заявили, что Покровская больница пациентов с Covid-19 не принимает. А главврач больницы Марина Бахолдина в разговоре с «Эхо Москвы» заявила, что на видеозаписи – не врачи.

7 апреля стало известно, что в Покровской больнице выявили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Власти Петербурга рассказали, что туда доставят около тысячи костюмов биозащиты.

22 июня реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин рассказал, что его уволили по статье о предоставлении поддельного документа при устройстве на работу в первый день после выхода с больничного. Саяпин сообщил об этом, так как считает награждение Бахолдиной обесцениваем награды — главврач якобы никогда не появлялась в «красной зоне».

#новости #covid19

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7 комментариев
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Городской рак

9

Пральна, нечего болеть, мы с 12 июня все выздоровели

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Женатый динозавр

2

Классная статья, лайк🤠

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Согласный чувак

0

У них вместо приёмного отделения приемное отделение. Более чем всё понятно.

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Alexander Peshkov

Согласный
1

попросили же не искать приемников, а работать

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Соколов Андрей

1

Награждение непричастных и наказание невиновных

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Jesus Surfer

0

Да похууй на это, тут эпл себя хоронит

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Обухов Денис

0

В мирное время любой героизм - следствие чьего то головотяпства.
Но вот награждают зачастую как раз головотяпов, а не героев.

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