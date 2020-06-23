Комментарии
В статистике службы о смертности от коронавируса за апрель было на 515 смертей больше, чем в статистике оперативного штаба.
Руководитель Федерального государственной службы статистики (Росстат) Павел Малков объяснил расхождение данных службы и оперативного штаба по смертности от Covid-19 в России «разными методологиями расчета». Об этом он сообщил в интервью РБК.
Малков рассказал, что оперативный штаб публикует актуальные данные, которые вносятся вручную в систему. Росстат же получает статистику смертности из единого реестра ЗАГС. Глава службы сообщил, что до пандемии «все процессы были отлажены», но сейчас появились факторы, которые могут влиять на «качество статистики»:
В качестве примера регионов, где не нужно регистрировать смерть для захоронения, Малков назвал Северо-Кавказский федеральный округ, часть Южного федерального округа, некоторые регионы Поволжья и Дальнего Востока.
13 июня Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в России за апрель — служба выявила на 515 смертей от коронавируса больше, чем оперштаб.
Так скорая приезжает и напрямую говорит, что на ковид тест не делаем, нужно уменьшать статистику. Делаешь тест за свои деньги, о положительном результате Хеликс информацию в оперштаб и Роспотреб не передаёт «идите в поликлинику», звонишь в поликлинику «ну вы же не у нас делали». На первый взгляд, мы все видим, что статистика занижается, у всех есть такие знакомые, которым отказались делать тест. У меня родственник умер от пневмонии, тест на ковид даже посмертно не давали. Но все это на уровне слухов, все равно нет общей картины, масштаб п...ца не виден. Да и правильная статистика важна для ВОЗа, для быстрейшего создания вакцины.
А вообще постоянно думаю о том, что я, мои близкие и друзья, возможно не переживут вторую волну потому, что один деспотичный маразматик хочет удержать свою старческую задницу на своём рабочем месте навечно. Все это перестаёт быть уже просто громкими словами. Это уже ни в какие рамки.
Да че, про слухи говорить вот примеры где месяц не менялось число заболевших в день. Это явно либо зашкал по тестам либо умышленное снижение. Да не может быть прямой в таких вещах, распределение случаев заболевания должно подчиняться мат законам. В данному случае должна быть не прямая а прямая с функцией синусойды/гаусса
Угадайте, с какого числа частично отменили ограничения?
При этом в отдельном взятом городе (Дзержинск), где вообще все поголовно не соблюдают ни масочный режим, ни дистанцирование, с 15 числа наблюдается сильный прирост, от 30 до 70 в день (официальные цифры), но всё равно по области всё ровно.
Ничего не понятно, зачем занижать количество смертей, если люди будут видеть реальную картину, то возможно будут осторожнее и будут соблюдать меры защиты
А кто-то сказал что их цель уменьшить количество смертей? У чинушей сейчас цель завлечь тебя на выборы чтобы показать какая у нас тут «демократия».