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Новости
Артём Мазанов
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Росстат объяснил разницу в статистике смертей от коронавируса «разными методологиями расчёта» Материал редакции

В статистике службы о смертности от коронавируса за апрель было на 515 смертей больше, чем в статистике оперативного штаба.

11 комментариев
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Руководитель Федерального государственной службы статистики (Росстат) Павел Малков объяснил расхождение данных службы и оперативного штаба по смертности от Covid-19 в России «разными методологиями расчета». Об этом он сообщил в интервью РБК.

Малков рассказал, что оперативный штаб публикует актуальные данные, которые вносятся вручную в систему. Росстат же получает статистику смертности из единого реестра ЗАГС. Глава службы сообщил, что до пандемии «все процессы были отлажены», но сейчас появились факторы, которые могут влиять на «качество статистики»:

  • На момент регистрации смерти умершего от Covid-19 может ещё не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти, на подготовку которого уходит до 45 дней, также ещё нужно время для занесения информации в базу данных;
  • В некоторых регионах нет законодательного закрепления обязанности регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения. Такое требование установлено в крупнейших по населению регионах, в том числе в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти. Росстат «уверен в цифрах по общей смертности» в этих субъектах.

В качестве примера регионов, где не нужно регистрировать смерть для захоронения, Малков назвал Северо-Кавказский федеральный округ, часть Южного федерального округа, некоторые регионы Поволжья и Дальнего Востока.

В обычной ситуации это не оказывает влияния на статистику, потому что люди всё равно приходят в загс и регистрируют смерть, так как это требуется для других целей. Но в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина люди зачастую откладывали поход в загс. Такие случаи происходят именно там, где можно похоронить человека просто по справке из медучреждении.

Павел Малков
глава Росстата

13 июня Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в России за апрель — служба выявила на 515 смертей от коронавируса больше, чем оперштаб.

#новости #covid19

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11 комментариев
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Anna Mityakova

7

Так скорая приезжает и напрямую говорит, что на ковид тест не делаем, нужно уменьшать статистику. Делаешь тест за свои деньги, о положительном результате  Хеликс информацию в оперштаб и Роспотреб не передаёт «идите в поликлинику», звонишь  в поликлинику «ну вы же не у нас делали». На первый взгляд, мы все видим, что статистика занижается, у всех есть такие знакомые, которым отказались делать тест. У меня родственник умер от пневмонии, тест на ковид даже посмертно не давали. Но все это на уровне слухов, все равно нет общей картины, масштаб п...ца не виден. Да и правильная статистика важна для ВОЗа, для быстрейшего создания вакцины. 
А вообще постоянно думаю о том, что я, мои близкие и друзья, возможно не переживут вторую волну потому, что один деспотичный маразматик хочет удержать свою старческую задницу на своём рабочем месте навечно. Все это перестаёт быть уже просто громкими словами. Это уже ни в какие рамки. 

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badResistor

Anna
1

Да че, про слухи говорить вот примеры где месяц не менялось число заболевших в день. Это явно либо зашкал по тестам либо умышленное снижение. Да не может быть прямой в таких вещах, распределение случаев заболевания должно подчиняться мат законам. В данному случае должна быть не прямая а прямая с функцией синусойды/гаусса

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badResistor

badResistor
2
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Евгений Большаков

badResistor
0

Угадайте, с какого числа частично отменили ограничения?
При этом в отдельном взятом городе (Дзержинск), где вообще все поголовно не соблюдают ни масочный режим, ни дистанцирование, с 15 числа наблюдается сильный прирост, от 30 до 70 в день (официальные цифры), но всё равно по области всё ровно.

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Александр Мирошников

Евгений
0

С 12?

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Kyler

1

Ничего не понятно, зачем занижать количество смертей, если люди будут видеть реальную картину, то возможно будут осторожнее и будут соблюдать меры защиты

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Александр Мирошников

Kyler
7

А кто-то сказал что их цель уменьшить количество смертей? У чинушей сейчас цель завлечь тебя на выборы чтобы показать какая у нас тут «демократия».

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Тюремный Абдужаббор

Kyler
1

Меньше народу, больше кислороду

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Кирилл Половинкин

2

Это другое 

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badResistor

1

Про цифирьки. 

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Властный фонарь

0

жду когда Росстат объяснит разницу в статистике голосования "за поправки в конституцию"

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