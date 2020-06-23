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Новости
Артём Мазанов
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С сайта «Ведомостей» трижды удаляли новость об отношении москвичей к поправкам в Конституцию Материал редакции

Это назвали решением нового главреда Андрея Шмарова.

53 комментария
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С сайта «Ведомостей» три раза удаляли новость об отношении москвичей к поправкам в Конституцию. Сотрудник газеты рассказал «Открытым медиа», что это было решением нового главного редактора Андрея Шмарова.

На момент написания заметки статью вновь вернули на сайт. Впервые об удалении новости с сайта «Ведомостей» сообщил политик Роман Юнеман, по заказу которого и проводился опрос об отношении москвичей к поправкам.

В статье указано, что только 46% жителей Москвы готовы поддержать поправки в Конституции, 43% не поддерживают изменения, ещё 10% не ответили на вопрос. Согласно исследованию, четыре из пяти москвичей понимают, что поправки ведут к обнулению президентских сроков Владимира Путина. Против обнуления выступили 48% опрошенных, за — 40%.

«Ведомости» опубликовали результаты этого исследования около 16:00 по Москве 22 июня. Как выяснили «Открытые медиа», после публикации Шмаров распорядился удалить заметку, которую восстановили журналисты. Позже новость ещё два раза удаляли и восстанавливали.

  • Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта. За неделю до этого владельцы объявили о её продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу;
  • 13 апреля с сайта «Ведомостей» по требованию Шмарова удалили статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Через несколько часов материал вернули, но потом снова удалили;
  • 22 апреля сотрудники «Ведомостей» сообщили о запрете на упоминание опросов «Левады-центра» и критики обнуления президентских сроков Владимира Путина. Журналистам объяснили, что это распоряжение администрации президента;
  • 23 апреля на сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главреда. Сотрудники заявили о «подрыве доверия» к изданию.

#новости #медиа

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53 комментария
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Владимир Земсков

23

Он такая жалкая тварь и сыкло.
Чего он боится?

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Artem Gruzdev

Владимир
16

Судя по тому, что он гордится своим отцом, работавшим в гулаге, он действительно считает себя частью Великого Государства, выполняющей Важную Миссию.

Ответить

Litnikov Danil

Artem
0

А в чем она?

Ответить

Пальто в коне

Litnikov
11

в том, чтобы таким как Шмаров хорошо жилось.

Ответить

Ilya Sidyakin

Artem
0

Ого, и такое было?

Ответить

Bob Kentuki

Artem
0

лучше лизоблюдкого редактора по фамилии Шмаров, только работник ГУЛАГА по фамилии Шмаров

Ответить

Tanqwer

Владимир
–9

путин? хз чего. вот бы статью в газете удалять. А к главреду никаких притензий, наемный сотрудник делает то, что велено.

Ответить

Сергей Васильев

Tanqwer
22

никаких претензий к расстрельной команде. Друзья, вы просто делаете свою работу! А можно детей пропустить вперед?

Ответить

Tanqwer

Сергей
–18

А в чем расстрельная команда виновата? Выполняют приказ. Если откажутся, отдадут под трибунал. Здорово в тюрьме сгнить, зато совесть чистая.

Ответить

Прошедший франт

Tanqwer
11

ты наверное в госсекторе работаешь?

Ответить

Tanqwer

Прошедш…
–2

Нет, я ИП. Аналогия с расстрельной командой глупая, потому что солдат заставляют угрозами и силой. И в отличии от гражданских структур - где тебя просто уволят, в случае с казнями, особенно в военное время, тупо пойдешь под трибунал и испортишь себе жизнь. А по ведомостям, то проблема не в шмарове (он уйдет, поставят другого), а в том, что газету продали и владелец может делать с ней все, что хочет. Меня больше всего удивляет штат, который вместо того, чтобы объявить бойкот и препятствовать работе издания, пишут в твитторе о несправедливости.

Ответить

Максим Ростокин

Tanqwer
0

Зачем объявлять бойкот? Они, как любая творческая интеллигенция, используют свои профессиональные  навыки для борьбы с системой!

Ответить

Tanqwer

Максим
0

Издание работает, статьи регулярно выходят, деньги провластным владельцем зарабатываются. Эффективно борятся@

Ответить

Bkmz Иванов

Tanqwer
1
Ответить

alexferman

Владимир
2

Он такая жалкая тварь и сыкло

Или нет, и он намеренно разжигает страсти.

Ответить

Андрей Викторович

alexferman
3

Не надо усложнять. Чаще всего самая очевидная причина и является правдой 

Ответить

alexferman

Андрей
1

Это в отношении природы хороший принцип, а люди это другое.

Ответить

Нелепый американец

alexferman
0

У меня щас прямо ПОметр зашкалил

Ответить

Максим Ростокин

Нелепый
0

До сих пор не отпустило?)

Ответить

Владимир Земсков

alexferman
1

Из всех вариаций, как это можно реализовать без скандалов и без хейта в свою же сторону, он выбрал самый неочевидный, самый топорный и неудобный для самого себя.
И ведь это не первый такой случай.
Так что, я предположу, что он банально просто не очень умный.

Вон, далеко ходить не надо - пример Игнатьева, который хейтил своих чувашских журналистов и получил за это выговор.
Типо, намек на то, что старайтесь облизывать жопу не так очевидно.

Ответить

Чудесный корабль

Владимир
1

Да ладно. Он этими удалениями только бОльшее внимание на новость обратил

Ответить

Владимир Земсков

Чудесный
0

Он обратил ещё больше внимания не к самой новости, а к ее удалению. Это эффект Барбары - не важен сам объект обсуждения, важен сам процесс.
Что он этим преследовал и в чем его ход мысли, если любое его вмешивание ему же в минус.

Ответить

Просто Тимуррр

Владимир
–2

С чего вы взяли, что боится? Когда родители вам запрещали что-то, что вам очень хотелось, они боялись, или воспитывали вас маленького и глупого, из представлений, что они знают, как правильно?

Ответить

artur krugliy

Просто
2

тем не менее, в основе этого страх.
они боятся, что ребенок будет поступать не правильно.

а он боится не угодить начальству и лишиться подсоса.

Ответить

Максим Ростокин

artur
1

Или наоборот, пиарится как умеет

Ответить

Показательный цветок

15

По моему этими соц опросами нам пытаются внедрить мысль, что те, кто против обнуления в меньшинстве. Так и работает пропаганда

Ответить

Evgeniy Smirnov

Показательный
1

Вообще - это хреновая социология. Если в Мск такой небольшой разрыв, где оппозиционно настроенных граждан в среднем больше, чем по стране в целом.

Ответить

Показательный цветок

Evgeniy
3

Собственно это более тонкая пропаганда, ты не веришь, но эмоционально это тебя подавляет, ты начинаешь сомневаться, что ты прав, ведь большинство же за обнуление, потом отбрасываешь эти мысли, не червь сомнения уже у тебя в голове и весь твой боевой настрой уходит

Ответить

Нелепый американец

Evgeniy
2

Вообще это скорее очередная иллюстрация к тому, как будет воспринята официальная выходная статистика, где окажется 75 (сколько там победе?)% москвы «за». Без подобных предварительных опросов втюхать дичь сильно проще, вот и засуетились.

Ответить

Максим Шпилёв

7

Не удаляли, а обнуляли

Ответить

Заинтересованный пистолет

7

Трижды удалите новость об отношении москвичей к поправкам в Конституцию, - Шмаров

Ответить

Рулон Обоев

5

С такой фамилией ждать другого было бы странно)

Ответить

Пальто в коне

Рулон
2

да ещё и дистиллированного эстета.

Ответить

Гибкий цвет

2

Весело у них

Ответить

Сертификат безучастия

1

Главред же. Последние 4 буквы прочтите!

Ответить

alex twit

Сертификат
1

Зловред. Ебануть бы доктор вэбом

Ответить

Сертификат безучастия

alex
1

Внешэкономбанком?

Ответить

Бывший Артем

1

На третий раз поняли

Ответить

Эмиль Рубанов

1

Детский сад

Ответить

Нужный парфюмер

1

46% и 146% поменяйте методичку

Ответить

Bkmz Иванов

1

Да, народ у нас хороший, а вот люди гавно...

Ответить

ユリー シャネ

1

Мне кажется, это СМИ, с недавних пор не заслуживает упоминания в новостях. Серьезно, никто же не обсуждает что там у RT или РИА происходит.

Ответить

alex twit

1

Великий кормчий любит троицу

Ответить

сироп от щекотки

–3

Лацк, если в твоем сердце только один Шмаров💝💘💖

Ответить

Субъективный чайник

сироп
2
Ответить

Субъективный чайник

сироп
1

кто это?

Ответить

Сергей Васильев

0

Скоро и на тж...

Ответить

Субъективный чайник

Сергей
1

скоро??

Ответить

Bad Bear

0

46% слишком много для Москвы. Откуда там столько умственно неполноценных?

Ответить

Торговый холод

Bad
1

Со всей России понаехи

Ответить

Максим Qa

0

То есть в москве как минимум 40% - дегенераты?

Ответить

Наиль Артыкаев

0

Реально, как в Гоголе говорящая фамилия

Ответить

Alexandria Watts

–1

ЗА (нет)

Ответить
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