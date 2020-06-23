Комментарии
Это назвали решением нового главреда Андрея Шмарова.
С сайта «Ведомостей» три раза удаляли новость об отношении москвичей к поправкам в Конституцию. Сотрудник газеты рассказал «Открытым медиа», что это было решением нового главного редактора Андрея Шмарова.
На момент написания заметки статью вновь вернули на сайт. Впервые об удалении новости с сайта «Ведомостей» сообщил политик Роман Юнеман, по заказу которого и проводился опрос об отношении москвичей к поправкам.
В статье указано, что только 46% жителей Москвы готовы поддержать поправки в Конституции, 43% не поддерживают изменения, ещё 10% не ответили на вопрос. Согласно исследованию, четыре из пяти москвичей понимают, что поправки ведут к обнулению президентских сроков Владимира Путина. Против обнуления выступили 48% опрошенных, за — 40%.
«Ведомости» опубликовали результаты этого исследования около 16:00 по Москве 22 июня. Как выяснили «Открытые медиа», после публикации Шмаров распорядился удалить заметку, которую восстановили журналисты. Позже новость ещё два раза удаляли и восстанавливали.
Он такая жалкая тварь и сыкло.
Чего он боится?
Судя по тому, что он гордится своим отцом, работавшим в гулаге, он действительно считает себя частью Великого Государства, выполняющей Важную Миссию.
А в чем она?
лучше лизоблюдкого редактора по фамилии Шмаров, только работник ГУЛАГА по фамилии Шмаров
никаких претензий к расстрельной команде. Друзья, вы просто делаете свою работу! А можно детей пропустить вперед?
Прошедший франт
ты наверное в госсекторе работаешь?
Нет, я ИП. Аналогия с расстрельной командой глупая, потому что солдат заставляют угрозами и силой. И в отличии от гражданских структур - где тебя просто уволят, в случае с казнями, особенно в военное время, тупо пойдешь под трибунал и испортишь себе жизнь. А по ведомостям, то проблема не в шмарове (он уйдет, поставят другого), а в том, что газету продали и владелец может делать с ней все, что хочет. Меня больше всего удивляет штат, который вместо того, чтобы объявить бойкот и препятствовать работе издания, пишут в твитторе о несправедливости.
Зачем объявлять бойкот? Они, как любая творческая интеллигенция, используют свои профессиональные навыки для борьбы с системой!
Он такая жалкая тварь и сыкло
Или нет, и он намеренно разжигает страсти.
Не надо усложнять. Чаще всего самая очевидная причина и является правдой
Это в отношении природы хороший принцип, а люди это другое.
Нелепый американец
У меня щас прямо ПОметр зашкалил
Из всех вариаций, как это можно реализовать без скандалов и без хейта в свою же сторону, он выбрал самый неочевидный, самый топорный и неудобный для самого себя.
И ведь это не первый такой случай.
Так что, я предположу, что он банально просто не очень умный.
Вон, далеко ходить не надо - пример Игнатьева, который хейтил своих чувашских журналистов и получил за это выговор.
Типо, намек на то, что старайтесь облизывать жопу не так очевидно.
Чудесный корабль
Да ладно. Он этими удалениями только бОльшее внимание на новость обратил
Он обратил ещё больше внимания не к самой новости, а к ее удалению. Это эффект Барбары - не важен сам объект обсуждения, важен сам процесс.
Что он этим преследовал и в чем его ход мысли, если любое его вмешивание ему же в минус.
С чего вы взяли, что боится? Когда родители вам запрещали что-то, что вам очень хотелось, они боялись, или воспитывали вас маленького и глупого, из представлений, что они знают, как правильно?
тем не менее, в основе этого страх.
они боятся, что ребенок будет поступать не правильно.
а он боится не угодить начальству и лишиться подсоса.
Вообще - это хреновая социология. Если в Мск такой небольшой разрыв, где оппозиционно настроенных граждан в среднем больше, чем по стране в целом.
Показательный цветок
Собственно это более тонкая пропаганда, ты не веришь, но эмоционально это тебя подавляет, ты начинаешь сомневаться, что ты прав, ведь большинство же за обнуление, потом отбрасываешь эти мысли, не червь сомнения уже у тебя в голове и весь твой боевой настрой уходит
Нелепый американец
Вообще это скорее очередная иллюстрация к тому, как будет воспринята официальная выходная статистика, где окажется 75 (сколько там победе?)% москвы «за». Без подобных предварительных опросов втюхать дичь сильно проще, вот и засуетились.
С такой фамилией ждать другого было бы странно)
Главред же. Последние 4 буквы прочтите!
Зловред. Ебануть бы доктор вэбом
Мне кажется, это СМИ, с недавних пор не заслуживает упоминания в новостях. Серьезно, никто же не обсуждает что там у RT или РИА происходит.
Лацк, если в твоем сердце только один Шмаров💝💘💖
Скоро и на тж...
46% слишком много для Москвы. Откуда там столько умственно неполноценных?