Ежедневно в республике фиксируют от 140 до 150 случаев заболевания.
Мэрия Кызыла остановила работу всего общественного транспорта из-за роста числа заболевших Covid-19, сообщается на сайте администрации города.
Кроме того, власти столицы Тувы запретили гражданам перемещаться между населёнными пунктами. Они утверждают, что чаще всего инфекция передаётся при «внутрисемейных, родственных контактах», потому и решили ограничить перемещение граждан.
По информации мэрии Кызыла, ежедневно в регионе фиксируют от 140 до 150 заболевших, «из-за чего медицинские учреждения испытывают колоссальную нагрузку».
- По данным оперштаба, всего в Туве зафиксировано 3575 случаев заболевания Covid-19, 603 человека выздоровели, трое — умерли;
- Это один из восьми регионов России, который находится на нулевом этапе снятия ограничений: в общественных местах и транспорте действует масочный режим, граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции;
- До 22 июня в Туве действовал двухнедельных карантин, во время которого власти жёстко следили за теми, кто не должен покидать домов.
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"author_name": "Алексей Боржонов",
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