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Новости
Алексей Боржонов
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В столице Тувы остановили работу всего общественного транспорта из-за роста числа заболевших Covid-19 Материал редакции

Ежедневно в республике фиксируют от 140 до 150 случаев заболевания.

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Мэрия Кызыла остановила работу всего общественного транспорта из-за роста числа заболевших Covid-19, сообщается на сайте администрации города.

Кроме того, власти столицы Тувы запретили гражданам перемещаться между населёнными пунктами. Они утверждают, что чаще всего инфекция передаётся при «внутрисемейных, родственных контактах», потому и решили ограничить перемещение граждан.

По информации мэрии Кызыла, ежедневно в регионе фиксируют от 140 до 150 заболевших, «из-за чего медицинские учреждения испытывают колоссальную нагрузку».

  • По данным оперштаба, всего в Туве зафиксировано 3575 случаев заболевания Covid-19, 603 человека выздоровели, трое — умерли;
  • Это один из восьми регионов России, который находится на нулевом этапе снятия ограничений: в общественных местах и транспорте действует масочный режим, граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции;
  • До 22 июня в Туве действовал двухнедельных карантин, во время которого власти жёстко следили за теми, кто не должен покидать домов.

#новости #карантинвроссии #covid19

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