Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
825

«Интерфакс»: 22 июня в Москве задержали более 130 человек, пытавшихся устроить пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети» Материал редакции

По данным «ОВД инфо», задержали и 65 участников прогулки к могиле неизвестного солдата — они выступали против поправок к Конституции.

29 комментариев
В закладки
Видео из Telegram-канала «Avtozak LIVE»

22 июня в центре Москвы задержали больше 130 человек, пытавшихся устроить пикеты в поддержку осуждённых по делу «Сети» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

На задержанных составили протоколы по части 5 и части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и по статье 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы).

Видео из Telegram-канала «Avtozak LIVE»

Задержания на Лубянке и Петровке начались после 18:00 по московскому времени. Как сообщали журналисты, силовики задерживали даже тех, кто не вставал в пикет, а просто выкрикивал что-либо. По данным ТАСС, к одиночным пикетам против приговоров фигурантам дела «Сети» присоединились более 30 участников прошедшей ранее на проспекте Сахарова акции против поправок к конституции. По данным «ОВД инфо», полиция задержала 65 участников прогулки к могиле неизвестного солдата для возложения цветов — участники акции заявляли, что выступают против фашизма и поправок в Конституцию.

Похожие акции прошли и в Петербурге. Там после вынесения приговора полиция задержала около 30 протестеющих. На некоторых из них составили с протоколы по статье о нарушении правил участия в акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).

#новости #москва

Артём Мазанов PLUS
+113 512
Ну привет
1
19
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430"], "comments": 29, "likes": 19, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 181191, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 23 Jun 2020 12:41:06 +0300", "is_special": false }
Скидки до 50% на товары Purina
Сбалансированный корм и лакомства для кошек и собак
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Локальный Артем

5

Объясните мне, пожалуйста, как так выходит: то они герои, которых защищают, то убийцы и наркоманы.
Где-то есть нормальный текст кто это и почему их защищают?

Ответить

Евгений Клочков

Локальный
15

1. Не все из осужденных принимали участие в убийствах и барыжничестве веществами
2. Судят их вообще не за эти дела, судят их за то, на чем звездочки заработать выгоднее. По сути, пока Медуза не начала шуметь - про убийство особенно не вспоминали, и даже один из трупов не искали 
3. Весьма вероятные пытки в ходе следствия. Подозреваемый может быть убийцей и наркоторговцем, но все равно подключать его яйца к телефонной сети неправославно

Ответить

Локальный Артем

Евгений
1

Из-за обобщения "дело Сети", создаётся впечатление, что оппозиция защищает тех наркоманов-убийц из расследования медузы имхо.
Почему бы не говорить о каждом отдельно? Это так. Просто мысли. 

Ответить

Евгений Клочков

Локальный
5

Потому что в данной ситуации приходится защищать даже убийц и наркоторговцев. Понятное дело, что леваки с двумя трупами за душой - люди максимально неприятные. 

Но даже их надо закрывать за дело и по соответствующей статье. А не за то, что выгоднее товарищу майору в отчете написать. 

Ответить

Vladimir

Евгений
–4

Если бы они топили за власть, все были бы рады что барыги и убийцы уехали на зону, но они топят против, а у нас все кто против тот герой будь он педофил, пьяный артист за рулем и так далее 

Ответить

Евгений Клочков

Vladimir
1

Я не буду отрицать, что в риторике предпочтения тоже играет значительную роль

Но нужно понимать, что все заключается не только в ней. У многих (в том числе и про себя) с этими людьми в плане идей наверняка сильные "разногласия по земельному вопросу"

Однако эти люди все равно топят "за них". Почему? Потому что вопрос законности - уж коль решили осудить людей за убийства и наркоторговлю, то судите за них, а не за какую-то там боевую революционную ячейку. Не говоря уж о том, что не надо грести лишних людей в дело и УЖ ТЕМ БОЛЕЕ пытать

Ответить

Егор Марков

Локальный
1

Защищают только потому что они против действующей власти, а значит узники режима. На то, что это леваки-анархисты, террористы, убийцы и так далее по списку - всем похуй.

Ответить

Андрей Заварзин

Локальный
–2

да потому что люди ебанулись, теперь все кого пресует государство автоматом невиновные у леваков в головах

Ответить

Sergey Feiler

Андрей
1

Как тебя будут пересовать свисти. Мы проигнорирует 

Ответить

Зеленый утюг

Локальный
1

Нет такого текста, в этом и дело 

Ответить

Сергей Васильев

Локальный
0

Защищают граждан страны а не наркоманов. Сечешь?

Ответить

Локальный Артем

Сергей
0

В том-то и дело, что уже все в голове смешалось и я нихера не понимаю

Ответить

Сергей Васильев

Локальный
3

Их защищают как обезличенных граждан. Считай как с пакетом на голове. Пушто в идеальном мире (которого сейчас уже нигде нет) к каждому гражданину должны относиться одинаково.

Ответить

Локальный Артем

Сергей
1

Но там же и убийцы есть.

Ответить

Сергей Васильев

Локальн…
1

Именно. Поэтому лично я буду печалиться, что их посадит гороховый суд и радоваться, что вообще посадили леваков-убийц.

Ответить

убер павукан

Локальн…
1

И? Судить-то всё равно нужно всех одинаково по закону, и желательно бутылки в очко не вставлять

Ответить

Дмитрий

Локальн…
0

Убийц должны судить за убийства - нормальная логика.
Этих можно пытать и сажать по любым обвинениям, они вроде убийцы и наркоманы(или чо там? у меня всё смешалось) - ваша логика.

Ответить

Локальный Артем

Дмитрий
0

Не, не моя. Я ж не понимаю что вообще там происходит. Только отрывки из заголовков тж и медузы.

Ответить

Дмитрий

Локальн…
2

Ок, не ваша, но очень многих, комментирующих это дело. К сожалению, простых ответов в жизни нет почти ни на один вопрос. Те, кто их ищут, почти гарантированно будут обмануты.

Ответить

Поэтический историк

1

@Пожилой Мартингал

Ответить

Дыня из багажника

Поэтический
12

А ВСЁ! УЖЕ НЕНАДО! РАНЬШЕ НАДО БЫЛО!

Ответить

Дыня из багажника

Поэтический
3

Интерфакс то чё не процитировать? Они процензурены насквозь, раз написали - значит уже можно. Тем более новость о том, что их покарали. Мол повылазите на улицы - вам также плохо будет. Атата хуй вам либерасты клятые 

Ответить

Всемирный Слава

2

Главная угроза России — бабка с плакатом. Как хорошо, что других проблем не осталось

Ответить

Связанный рак

1

Удалён комментарий

Ответить

Roman Golovin

Связанный
1

По просьбе пользователя?

Ответить

Локальный Артем

Roman
0

Нет

Ответить

убер павукан

1

На гифке 4 мусора и вокруг бегает два десятка либерах с мобилками. Отбить товарища? Не, нахуй, важнее снять красиво и залить в твитор быстрее всех

Ответить

bor_vn

0

Ого, оперативно

Ответить

Sergey Feiler

0

Хорошо работают, профессионально бабку в 10 тёром вяжут 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Twitter
227
Интернет
The Last of Us 2 — одна из главных игр поколения PS4. В сети она столкнулась со скандалами и низкими оценками игроков
В интернете только и разговоров, что о TLOU2: пока одни ставят игре «нули» и недовольны «десятками» от журналистов, а также ругают сюжет и «SJW-повестку», другие называют её шедевром и делают мемы.
173
Новости
Джастина Бибера обвинили в изнасиловании. В ответ он показал фото, квитанции и письма, подтверждающие его невиновность
Обвинения появились в анонимном аккаунте, который позже удалили. Но Бибер всё равно посчитал нужным ответить.
152
Популярное за три дня
Новости
В Ленобласти бывший депутат-единоросс открыл стрельбу по семье в лодке — она подплыла близко к его дачному участку
По данным СМИ, стрелявший — экс-депутат МО «Измайловское» Илья Русинов. Он ранил женщину, которую доставили в реанимацию.
80
Новости
Чичваркин: Telegram разблокировали из-за возможной продажи части мессенджера российским олигархам
По мнению бизнесмена, Павел Дуров готовится продать часть Telegram кому-то из богатейших россиян.
290
Новости
В Чехии на обложке журнала изобразили «чёрного» Гитлера
Чешский еженедельник «Рефлекс» вышел со скандальной обложкой.
162
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Mykola Glushchenko

Из Германии в Россию отправили…

Алиса Селезнёва

«Аэрофлот» отказался взять на…

Artem Monahov

«Аэрофлот» отказался взять на…

Кирилл Сосновский

Бизнесмена из Лабытнанги…

Bob Kentuki

Запись в подсайте Twitter

Vladimir Medvedev

Из Германии в Россию отправили…

Mikhail Lukup

«Аэрофлот» отказался взять на…

убер павукан

«Интерфакс»: 22 июня в Москве…

Andrew Nikolaev

С сайта «Ведомостей» трижды…

Алиса Барышман

«Аэрофлот» отказался взять на…

Роман Трусов

Из Германии в Россию отправили…

Mykola Glushchenko

«Аэрофлот» отказался взять на…

красивый комбинатор

«Аэрофлот» отказался взять на…

Serge Demichev

«Аэрофлот» отказался взять на…

Ruslan Shashkov

Apple объявила об отказе от…

убер павукан

«Интерфакс»: 22 июня в Москве…

Mykola Glushchenko

Запись в подсайте Twitter

Авдеев

«Аэрофлот» отказался взять на…

Mmmax

Запись в подсайте Twitter

Amir Name

С сайта «Ведомостей» трижды…