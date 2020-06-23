Комментарии
По данным «ОВД инфо», задержали и 65 участников прогулки к могиле неизвестного солдата — они выступали против поправок к Конституции.
22 июня в центре Москвы задержали больше 130 человек, пытавшихся устроить пикеты в поддержку осуждённых по делу «Сети» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
На задержанных составили протоколы по части 5 и части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и по статье 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы).
Задержания на Лубянке и Петровке начались после 18:00 по московскому времени. Как сообщали журналисты, силовики задерживали даже тех, кто не вставал в пикет, а просто выкрикивал что-либо. По данным ТАСС, к одиночным пикетам против приговоров фигурантам дела «Сети» присоединились более 30 участников прошедшей ранее на проспекте Сахарова акции против поправок к конституции. По данным «ОВД инфо», полиция задержала 65 участников прогулки к могиле неизвестного солдата для возложения цветов — участники акции заявляли, что выступают против фашизма и поправок в Конституцию.
Похожие акции прошли и в Петербурге. Там после вынесения приговора полиция задержала около 30 протестеющих. На некоторых из них составили с протоколы по статье о нарушении правил участия в акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).
1. Не все из осужденных принимали участие в убийствах и барыжничестве веществами
2. Судят их вообще не за эти дела, судят их за то, на чем звездочки заработать выгоднее. По сути, пока Медуза не начала шуметь - про убийство особенно не вспоминали, и даже один из трупов не искали
3. Весьма вероятные пытки в ходе следствия. Подозреваемый может быть убийцей и наркоторговцем, но все равно подключать его яйца к телефонной сети неправославно
Локальный Артем
Из-за обобщения "дело Сети", создаётся впечатление, что оппозиция защищает тех наркоманов-убийц из расследования медузы имхо.
Почему бы не говорить о каждом отдельно? Это так. Просто мысли.
Потому что в данной ситуации приходится защищать даже убийц и наркоторговцев. Понятное дело, что леваки с двумя трупами за душой - люди максимально неприятные.
Но даже их надо закрывать за дело и по соответствующей статье. А не за то, что выгоднее товарищу майору в отчете написать.
Я не буду отрицать, что в риторике предпочтения тоже играет значительную роль
Но нужно понимать, что все заключается не только в ней. У многих (в том числе и про себя) с этими людьми в плане идей наверняка сильные "разногласия по земельному вопросу"
Однако эти люди все равно топят "за них". Почему? Потому что вопрос законности - уж коль решили осудить людей за убийства и наркоторговлю, то судите за них, а не за какую-то там боевую революционную ячейку. Не говоря уж о том, что не надо грести лишних людей в дело и УЖ ТЕМ БОЛЕЕ пытать
Защищают только потому что они против действующей власти, а значит узники режима. На то, что это леваки-анархисты, террористы, убийцы и так далее по списку - всем похуй.
да потому что люди ебанулись, теперь все кого пресует государство автоматом невиновные у леваков в головах
Защищают граждан страны а не наркоманов. Сечешь?
В том-то и дело, что уже все в голове смешалось и я нихера не понимаю
Их защищают как обезличенных граждан. Считай как с пакетом на голове. Пушто в идеальном мире (которого сейчас уже нигде нет) к каждому гражданину должны относиться одинаково.
Но там же и убийцы есть.
Именно. Поэтому лично я буду печалиться, что их посадит гороховый суд и радоваться, что вообще посадили леваков-убийц.
И? Судить-то всё равно нужно всех одинаково по закону, и желательно бутылки в очко не вставлять
Локальный Артем
Не, не моя. Я ж не понимаю что вообще там происходит. Только отрывки из заголовков тж и медузы.
Интерфакс то чё не процитировать? Они процензурены насквозь, раз написали - значит уже можно. Тем более новость о том, что их покарали. Мол повылазите на улицы - вам также плохо будет. Атата хуй вам либерасты клятые
На гифке 4 мусора и вокруг бегает два десятка либерах с мобилками. Отбить товарища? Не, нахуй, важнее снять красиво и залить в твитор быстрее всех