Оно начнётся 23 июня около 15:00 по московскому времени.
Президент Владимир Путин выступит с телеобращением около 15:00 по московскому времени, сообщает РИА «Новости».
Весной Путин неоднократно обращался к россиянам из-за пандемии коронавируса. Во время выступлений он объявлял о новых мерах поддержки населения и бизнеса, выплатах семьям и врачам, а также рассказывал о мерах по борьбе с Covid-19;
«Интерфакс» сообщал, что Путин планирует выступить с обращением о поправках в Конституцию, но, по словам источников агентства, это должно произойти после 24 июня. Во время этого обращения президент собирается «лично разъяснить» россиянам смысл голосования;
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.
Артём Мазанов
1) Мы победили коронавирус
2) Экономика восстанавливается
3) Пора открывать абсолютно все
Традиционный единорожек88
4) Мы победили в Великой войне
5) Враги хотят её отобрать, но мы не позволим
6) Приходите голосовать ЗА поправки
Имя ФамилияТрадиционный
Он там ещё анонсировал, что собирается земли возвращать
Рулон ОбоевИмя
ща вернут вам земли, 2 метра сверху)
Заинтересованный пистолет
Кому?
Константин КурасовЗаинтересованный
японцам, походу
Константин КурасовИмя
уже вернул же
Дыня из багажникаТрадиционный
7) Напомню, что Россия - страна-победитель
8) Наши деды и прадеды воевали
9) Россия избавила Европу и мир от фашизма
Павел БондаренкоАртём
7) Коронавирус победили, приходите все на парад, я в бункере 2 месяца, но это другое.
Гибкий цвет
и так уже почти всё открыли
Константин Курасов
Опасный дебаркадер
Ахаха, нет
Константин КурасовОпасный
Опасный дебаркадер
Вернула из мира грёз
Константин КурасовКонстантин
боже, плеееес
Евгений Клочков
Кинет ДВА карандаша, чтобы весь мир вздрогнул?
Raekwon The Chef
Ну что, ждем до 17:40?
Nurbek YesmagambetovRaekwon
А как же "Давай поженимся"?
Константин КурасовNurbek
Вот он и поженится
Andray SwartRaekwon
Да сразу парада, чтобы 2 раза не трепаться
Олег Ивахнов
Я устал я гибрид мухи и жука.
НУ ПОЖААААААЛУЙСТА
Рулон ОбоевОлег
надежды юношей питаю...oh, wait.
Торговый холод
И Медведев такой: I am back
Олег ИвахновТорговый
Да хоть так
Торговый холод
Оттепель?
Олег ИвахновТорговый
Хуеттепелль скорее
Рулон ОбоевТорговый
и просыпается.
аятоматТорговый
"соскучились по мне?)"
Artem GruzdevТорговый
I am duck
Евгений КлочковТорговый
Аве Стальному Димону
Технический микрофон
Расскажет, что принял решение еще побыть х2 с нами.
Виктор ГанелесТехнический
..пока смерть не разлучит нас (и ещё вопрос, чья смерть)
Технический микрофон
аминь.
DmitressoТехнический
Не хотел всей душой, но раз мы так просим, то ладно...
Radio 43
Меня одного подогревает формулировка «около»?
Но холопы подождут, если вдруг что
Рулон ОбоевRadio
его фишечка.
Алексей КардышевRadio
Как будто холопы ждут...
Сергей Васильев
Пишите осторожно. С недавних пор ТЖ активно мониторят.
Торговый холод
Всегда нужно писать осторожно, но если тебя захотят посадить, то и осторожность не спасет
Рулон ОбоевСергей
инфа сотка?
Дыня из багажникаРулон
Хватит раскачивать лодку. Нужно всего лишь немного потерпеть. С арабами уже договорились. Голосуем за конституцию, все остальное уже схвачено
Рулон ОбоевДыня
но если нравится качать...
Nikita ZubkovДыня
Россия давно не лодка!
Евгений КлочковСергей
Это ты за вчерашнее?
SpectrЕвгений
А вчера что было?
Евгений КлочковSpectr
вчера редакция как-то избегала новость про пикеты и немалое число задержанных там
SpectrЕвгений
Я думал они просто не заметили или перенесли инфоповод на завтра
Евгений КлочковSpectr
Уж больно весомое событие чтобы забыть его
Что отдельно отмечу (хотя можно списать это на мою личную шизу) - эту тему избегали не только тут, но и во многих других местах, где события из такой категории обычно не пропускают
AccioSpectr
Презентация эпл. Я знаю, на тж эту новость можно было легко пропустить
Мощный кот
В 15:00 по Казахскому времени
Роман ТрусовМощный
По гонолулскому
Bad BearМощный
Он же бурят
Влад Смирнов
Ладно. Я всё таки буду президентом...
dmzkrskВлад
Святозавр
Скажет о том, что с завтрашнего дня решили календарь передвинуть на 9 мая. Путинианский календарь.
Aleksej FedkoСвятозавр
Это уже не кажется чем то невероятным если так подумать.
Сергей Сергеев
как называется такой рекламный тариф на тв, когда правки рекламирует сам президент?
Мир МайСергей
Авторитаризм+
Kira_Stark
Можно не надо...
Филипп Концаренко
«Пережили Ледниковый период. И это переживём»
Мутный Женя
Слезы из ботокса будут или пока рано?
Связанный рак
1) Идите на поправки
2) Идите на поправки
a handsome cat
о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом
Дед с утра пораньше бахнул уже, ясно
Владимир Климов
ждём сказочное обращение от сказочного деда.
Sasha Zlobina
Воодушевляет формулировка «об итогах борьбы с коронавирусом». Впереди планеты всей как всегда
Рулон ОбоевSasha
вчера ВОЗ писала, что РФ на 3-ем месте по заболеваемости.
Sasha ZlobinaРулон
Это с учетом честных подсчётов случая инфицирования ещё
Рулон ОбоевSasha
не стал дописывать про нашу "статистику", и так всем все понятно.
AccioРулон
Неужели семь миллионов заражённых лично Путиным??
Рулон ОбоевAccio
что блядь?
AccioРулон
Что не так со статистикой?
Рулон ОбоевAccio
рисованная.
Andrey Mironov
Короны больше нет, все идём на обнуляцию.
Константин КурасовAndrey
У него корона, но не та(
Spectr
Отличный подарок на мое 18-летие, с нетерпением буду ждать его обращение, которое должно начаться в 15:00, а по факту в 17:50 как обычно!
Прошедший франт
ути масенька какая
SpectrПрошедший
Прошедший франт
я на десять лет старше, мне можно кряхтеть)
SpectrПрошедший
Считай ровесники)
AccioПрошедший
Эйджизм?
Прошедший франт
умиление
Рулон ОбоевAccio
он здесь только в одну сторону работает) "старый"/"старая" - но эт не считается, другое)
Олег ИвахновSpectr
Троек много в аттестате?
Прошедший франт
у меня да
SpectrОлег
Я студент стомата, пока вроде 1
Олег ИвахновSpectr
О у меня двое корешей в Самарском меде на стоматологов учились.
Даша Лейзаренко
😎🤜👑
Антон Сциталов
Путин - телеоборотень.
Николай Шелопугин
Вы держитесь там, всего вам доброго!
Константин Золотов
Видимо, решил поскорее заявить о том, что apple остается стратегическим партнером и все равно продолжит закупать наши процессоры.
Торговый холод
А кто-нибудь знает где можно увидеть хотя бы одного человека, который реально поддерживает и ждет вот эти вот все телемосты с бункером и слова напутствия вечного лидера?
Олег ИвахновТорговый
Да их блядь миллионы чувак.
Увы нахуй
Торговый холод
Мне прост реально интересно, а то на фоне всех этих споров про выборы, создается ощущение, что его вообще никто не поддерживает и человек "за власть" выглядит в моем представлении уже каким-то редким и особым видом на которого хочется "хоть одним глазком" посмотреть ахах
Олег ИвахновТорговый
Чувак это очень обманчивое впечатление. Стоит хотя бы немного пообщаться с "глубинным народом" который нихуя не глубинный а основная масса страны.
Это мы тут нахуй глубинный народ на самом деле и в меньшинстве.
Люди могут быть недовольны жизнью, зарплатой правительством но при этом "А КТО ЕСЛИ НЕ ПУТИН?НАВАЛЬНЫЙ ЧТОЛЕ ОН ДУМАЕТЕ ВОРОВАТЬ НЕ БУДЕТ? ХОТИТЕ КАК В 90Е"
Рулон ОбоевОлег
Справедливости ради, пенсионная реформа и карантинные меры сильно так подрезали его рейтинг.
Константин КурасовТорговый
на самом деле их много, даже сейчас
Pavel ReichТорговый
Зайди в любой паблик ВК, который связан с военной техникой, войной)
Торговый холод
не, в сети не вижу смысла смотреть, слишком сложно порой бывает отличить человека от сотрудника лахты
наверняка же есть локация откуда они респаунятся
Зайди в любой паблик ВК
это слишком, ты что!
Рулон ОбоевТорговый
есть локация откуда они респаунятся
Есть, ты оттуда же вылез.
DevТорговый
Лично знаю одного( никаким фактам и логическим примерам не поддается
DevDev
Его ответы из ряда
"
Я не перечу государству
Поэтому сплю спокойно)
А твои слова мальчишки
Стабильность вон
Поэтому войну и выиграли
Характер людей 🔥
Бесстрашие 😁
Показать своим. Чтобы боялись.
Как говорится у нас в России- собака лает, караван идёт
"
Marhal_New _Arleana
Я устал. Я ухожу
Рулон ОбоевMarhal_New
пака!
Bird is the word
Обращение будет называться «Моя борьба»?
Рулон ОбоевBird
Моя ганьба
Дмитрий Городских
А первая борьба с кем? Если с коронавирусом другая борьба?
Sasha ZlobinaДмитрий
С несогласными (народом)
George WeilerДмитрий
DmitressoДмитрий
Просто расскажет как ротенберг заезжал, поборолись нормально
Artem GruzdevДмитрий
Ему бы автобиографию написать и назвать ее "Моя борьба".
Актерский месяц
Здравствуйте, дорогие друзья, у меня для вас хорошие новости ...
Бывший Артем
Эт какие?
Рулон ОбоевБывший
есть два стула...
Nikita ZubkovРулон
На каком Путин?
Nikita ZubkovАктерский
Good news everyone
Artem GruzdevNikita
Намекаете, что до 31 века досидит?
Дыня из багажника
Скриншот из выступления
Евгений Большаков
А что, а вдруг?
Политический месяц
Слава богу, что было два пуша, а то точно пропустил бы
Максим Буторов
Корона после обращения к гражданам
Евген
Я хочу печенег
Матвей Токин
Дом 2 (2036)
Max Belkov
Надо будет банки с водой перед телевизором поставить. У него энергетика мощнее чем у Чумака с Кашпировским.
Reggae Addict
да спасибо, не надо!
Reggae Addict
телеобращение будет об итогах борьбы, об итогах борьбы с коронавирусом. прям «моя борьба» какая-то!
Всемирный Слава
Приплетет победу в войне к победе над короной. Скажет, что это крайне символично и пора одержать еще одну победу — над Конституцией
Рулон ОбоевВсемирный
над здравым смыслом
Украденная жизнь
Надеюсь, он обратит внимание, что наиболее сильно от пандемии пострадали Роснефть, Газпром, Стройгазмонтаж и как им необходима помощь государства.
George Weiler
пожолуйсто, хвотит
Обухов Денис
Очень ждём, как манну небесную. Цезарь соизволит говорить))))
Обухов Денис
Интересно, на сколько опоздает?
hyposlasher
Он скажет: «не знаю как вы, а я пойду проголосую ЗА поправки»
Sergey Volkovhyposlasher
не знаю как вы, а я в домике
Sergey Volkov
Хоть бы он сказал: "Все ребята хватит, слишком сильно я запизделся"
vladysun
где тот чел в комментах который постоянно постит обновленный бинго когда он так нужен?
Самвел Нагибян
тело обращается к россиянам
Вова А.
Интересно, а он потом рот мылом моет?
Трин Зотофф
ого как рейтинг ударяет по реальным делам. глядишь скоро и в дебатах участвовать буждет