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Новости
Алексей Боржонов
5509

Путин выступит с телеобращением к россиянам Материал редакции

Оно начнётся 23 июня около 15:00 по московскому времени.

Президент Владимир Путин выступит с телеобращением около 15:00 по московскому времени, сообщает РИА «Новости».

Телеобращение Владимира Путина будет о текущем моменте, об итогах борьбы, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом.

Дмитрий Песков
  • Весной Путин неоднократно обращался к россиянам из-за пандемии коронавируса. Во время выступлений он объявлял о новых мерах поддержки населения и бизнеса, выплатах семьям и врачам, а также рассказывал о мерах по борьбе с Covid-19;
  • «Интерфакс» сообщал, что Путин планирует выступить с обращением о поправках в Конституцию, но, по словам источников агентства, это должно произойти после 24 июня. Во время этого обращения президент собирается «лично разъяснить» россиянам смысл голосования;
  • Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.

#новости

Алексей Боржонов PLUS
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138 комментариев
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Артём Мазанов

65

1) Мы победили коронавирус
2) Экономика восстанавливается 
3) Пора открывать абсолютно все

Ответить

Традиционный единорожек88

Артём
83

4) Мы победили в Великой войне
5) Враги хотят её отобрать, но мы не позволим
6) Приходите голосовать ЗА поправки 

Ответить

Имя Фамилия

Традиционный
0

Он там ещё анонсировал, что собирается земли возвращать

Ответить

Рулон Обоев

Имя
19

ща вернут вам земли, 2 метра сверху)

Ответить

Заинтересованный пистолет

Имя
0

Кому?

Ответить

Константин Курасов

Заинтересованный
2

японцам, походу

Ответить

Константин Курасов

Имя
0

уже вернул же

Ответить

Дыня из багажника

Традиционный
4

7) Напомню, что Россия - страна-победитель
8) Наши деды и прадеды воевали
9) Россия избавила Европу и мир от фашизма

Ответить

Павел Бондаренко

Артём
4

7) Коронавирус победили, приходите все на парад, я в бункере 2 месяца, но это другое.

Ответить

Гибкий цвет

Артём
0

и так уже почти всё открыли 

Ответить

Константин Курасов

38
Ответить

Опасный дебаркадер

Константин
4

Ахаха, нет

Ответить

Константин Курасов

Опасный
22
Ответить

Опасный дебаркадер

Константин
0

Вернула из мира грёз 

Ответить

Константин Курасов

Константин
2

боже, плеееес

Ответить

Евгений Клочков

18

Кинет ДВА карандаша, чтобы весь мир вздрогнул?

Ответить

Raekwon The Chef

17

Ну что, ждем до 17:40?

Ответить

Nurbek Yesmagambetov

Raekwon
1

А как же "Давай поженимся"?

Ответить

Константин Курасов

Nurbek
0

Вот он и поженится

Ответить

Andray Swart

Raekwon
0

Да сразу парада, чтобы 2 раза не трепаться

Ответить

Олег Ивахнов

16

Я устал я гибрид мухи и жука.
НУ ПОЖААААААЛУЙСТА

Ответить

Рулон Обоев

Олег
2

надежды юношей питаю...oh, wait.

Ответить

Торговый холод

Олег
1

И Медведев такой: I am back

Ответить

Олег Ивахнов

Торговый
2

Да хоть так

Ответить

Торговый холод

Олег
–1

Оттепель? 

Ответить

Олег Ивахнов

Торговый
4

Хуеттепелль скорее

Ответить

Рулон Обоев

Торговый
0

и просыпается.

Ответить

аятомат

Торговый
0

"соскучились по мне?)"

Ответить

Artem Gruzdev

Торговый
0

I am duck

Ответить

Евгений Клочков

Торговый
0

Аве Стальному Димону 

Ответить

Технический микрофон

8

Расскажет, что принял решение еще побыть х2 с нами.

Ответить

Виктор Ганелес

Технический
3

..пока смерть не разлучит нас (и ещё вопрос, чья смерть)

Ответить

Технический микрофон

Виктор
1

аминь.

Ответить

Dmitresso

Технический
0

Не хотел всей душой, но раз мы так просим, то ладно...

Ответить

Radio 43

5

Меня одного подогревает формулировка «около»?
Но холопы подождут, если вдруг что

Ответить

Рулон Обоев

Radio
4

его фишечка.

Ответить

Алексей Кардышев

Radio
0

Как будто холопы ждут...

Ответить

Сергей Васильев

5

Пишите осторожно. С недавних пор ТЖ активно мониторят.

Ответить

Торговый холод

Сергей
3

Всегда нужно писать осторожно, но если тебя захотят посадить, то и осторожность не спасет

Ответить

Рулон Обоев

Сергей
0

инфа сотка?

Ответить

Дыня из багажника

Рулон
4

Хватит раскачивать лодку. Нужно всего лишь немного потерпеть. С арабами уже договорились. Голосуем за конституцию, все остальное уже схвачено

Ответить

Рулон Обоев

Дыня
0

но если нравится качать...

Ответить

Nikita Zubkov

Дыня
0

Россия давно не лодка!

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

Это ты за вчерашнее?

Ответить

Spectr

Евгений
0

А вчера что было?

Ответить

Евгений Клочков

Spectr
3

вчера редакция как-то избегала новость про пикеты и немалое число задержанных там

Ответить

Spectr

Евгений
0

Я думал они просто не заметили или перенесли инфоповод на завтра

Ответить

Евгений Клочков

Spectr
1

Уж больно весомое событие чтобы забыть его
Что отдельно отмечу (хотя можно списать это на мою личную шизу) - эту тему избегали не только тут, но и во многих других местах, где события из такой категории обычно не пропускают

Ответить

Accio

Spectr
0

Презентация эпл. Я знаю, на тж эту новость можно было легко пропустить

Ответить

Мощный кот

5

В 15:00 по Казахскому времени

Ответить

Роман Трусов

Мощный
0

По гонолулскому

Ответить

Bad Bear

Мощный
0

Он же бурят

Ответить

Влад Смирнов

3

Ладно. Я всё таки буду президентом...

Ответить

dmzkrsk

Влад
2
Ответить

Святозавр

3

Скажет о том, что с завтрашнего дня решили календарь передвинуть на 9 мая. Путинианский календарь.

Ответить

Aleksej Fedko

Святозавр
2

Это уже не кажется чем то невероятным если так подумать.

Ответить

Сергей Сергеев

3

как называется такой рекламный тариф на тв, когда правки рекламирует сам президент?

Ответить

Мир Май

Сергей
0

Авторитаризм+

Ответить

Kira_Stark

2

Можно не надо...

Ответить

Филипп Концаренко

2

«Пережили Ледниковый период. И это переживём»

Ответить

Мутный Женя

2

Слезы из ботокса будут или пока рано?

Ответить

Связанный рак

2

1) Идите на поправки
2) Идите на поправки

Ответить

a handsome cat

2

о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом

Дед с утра пораньше бахнул уже, ясно

Ответить

Владимир Климов

2

ждём сказочное обращение от сказочного деда.

Ответить

Sasha Zlobina

1

Воодушевляет формулировка «об итогах борьбы с коронавирусом». Впереди планеты всей как всегда

Ответить

Рулон Обоев

Sasha
1

вчера ВОЗ писала, что РФ на 3-ем месте по заболеваемости.

Ответить

Sasha Zlobina

Рулон
1

Это с учетом честных подсчётов случая инфицирования ещё

Ответить

Рулон Обоев

Sasha
0

не стал дописывать про нашу "статистику", и так всем все понятно.

Ответить

Accio

Рулон
–1

Неужели семь миллионов заражённых лично Путиным??

Ответить

Рулон Обоев

Accio
1

что блядь?

Ответить

Accio

Рулон
0

Что не так со статистикой?

Ответить

Рулон Обоев

Accio
0

рисованная.

Ответить

Andrey Mironov

1

Короны больше нет, все идём на обнуляцию.

Ответить

Константин Курасов

Andrey
1

У него корона, но не та(

Ответить

Spectr

1

Отличный подарок на мое 18-летие, с нетерпением буду ждать его обращение, которое должно начаться в 15:00, а по факту в 17:50 как обычно!

Ответить

Прошедший франт

Spectr
0

ути масенька какая

Ответить

Spectr

Прошедший
1
Ответить

Прошедший франт

Spectr
1

я на десять лет старше, мне можно кряхтеть)

Ответить

Spectr

Прошедший
1

Считай ровесники)

Ответить

Accio

Прошедший
0

Эйджизм?

Ответить

Прошедший франт

Accio
0

умиление

Ответить

Рулон Обоев

Accio
0

он здесь только в одну сторону работает) "старый"/"старая" - но эт не считается, другое)

Ответить

Олег Ивахнов

Spectr
0

Троек много в аттестате?

Ответить

Прошедший франт

Олег
1

у меня да 

Ответить

Spectr

Олег
0

Я студент стомата, пока вроде 1

Ответить

Олег Ивахнов

Spectr
0

О у меня двое корешей в Самарском меде на стоматологов учились. 

Ответить

Даша Лейзаренко

1

😎🤜👑

Ответить

Антон Сциталов

1

Путин - телеоборотень. 

Ответить

Николай Шелопугин

1

Вы держитесь там, всего вам доброго!

Ответить

Константин Золотов

1

Видимо, решил поскорее заявить о том, что apple остается стратегическим партнером и все равно продолжит закупать наши процессоры.

Ответить

Торговый холод

0

А кто-нибудь знает где можно увидеть хотя бы одного человека, который реально поддерживает и ждет вот эти вот все телемосты с бункером и слова напутствия вечного лидера? 

Ответить

Олег Ивахнов

Торговый
1

Да их блядь миллионы чувак.
 Увы нахуй

Ответить

Торговый холод

Олег
0

Мне прост реально интересно, а то на фоне всех этих споров про выборы, создается ощущение, что его вообще никто не поддерживает и человек "за власть" выглядит в моем представлении уже каким-то редким и особым видом на которого хочется "хоть одним глазком" посмотреть ахах

Ответить

Олег Ивахнов

Торговый
7

Чувак это очень обманчивое впечатление. Стоит хотя бы немного пообщаться с "глубинным народом" который нихуя не глубинный а основная масса страны.
Это мы тут нахуй глубинный народ на самом деле и в меньшинстве.

Люди могут быть недовольны жизнью, зарплатой правительством но при этом "А КТО ЕСЛИ НЕ ПУТИН?НАВАЛЬНЫЙ ЧТОЛЕ ОН ДУМАЕТЕ ВОРОВАТЬ НЕ БУДЕТ? ХОТИТЕ КАК В 90Е"

Ответить

Рулон Обоев

Олег
1

Справедливости ради, пенсионная реформа и карантинные меры сильно так подрезали его рейтинг.

Ответить

Константин Курасов

Торговый
1

на самом деле их много, даже сейчас

Ответить

Pavel Reich

Торговый
0

Зайди в любой паблик ВК, который связан с военной техникой, войной)

Ответить

Торговый холод

Pavel
0

не, в сети не вижу смысла смотреть, слишком сложно порой бывает отличить человека от сотрудника лахты 
наверняка же есть локация откуда они респаунятся 

 Зайди в любой паблик ВК

это слишком, ты что! 

Ответить

Рулон Обоев

Торговый
0

есть локация откуда они респаунятся

Есть, ты оттуда же вылез.

Ответить

Dev

Торговый
0

Лично знаю одного( никаким фактам и логическим примерам не поддается

Ответить

Dev

Dev
0

Его ответы из ряда
"
Я не перечу государству
Поэтому сплю спокойно)
А твои слова мальчишки
Стабильность вон 
Поэтому войну и выиграли
Характер людей 🔥
Бесстрашие 😁
Показать своим. Чтобы боялись.
Как говорится у нас в России- собака лает, караван идёт
"

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Я устал. Я ухожу

Ответить

Рулон Обоев

Marhal_New
1

пака!

Ответить

Bird is the word

0

Обращение будет называться «Моя борьба»? 

Ответить

Рулон Обоев

Bird
1

Моя ганьба

Ответить

Дмитрий Городских

0

А первая борьба с кем? Если с коронавирусом другая борьба?

Ответить

Sasha Zlobina

Дмитрий
1

С несогласными (народом)

Ответить

George Weiler

Дмитрий
1
Ответить

Dmitresso

Дмитрий
0

Просто расскажет как ротенберг заезжал, поборолись нормально

Ответить

Artem Gruzdev

Дмитрий
0

Ему бы автобиографию написать и назвать ее "Моя борьба".

Ответить

Актерский месяц

0

Здравствуйте, дорогие друзья, у меня для вас хорошие новости ...

Ответить

Бывший Артем

Актерский
0

Эт какие?

Ответить

Рулон Обоев

Бывший
1

есть два стула...

Ответить

Nikita Zubkov

Рулон
0

На каком Путин?

Ответить

Nikita Zubkov

Актерский
0

Good news everyone

Ответить

Artem Gruzdev

Nikita
0

Намекаете, что до 31 века досидит?

Ответить

Дыня из багажника

0

Скриншот из выступления 

Ответить

Евгений Большаков

0

А что, а вдруг?

Ответить

Политический месяц

0

Слава богу, что было два пуша, а то точно пропустил бы

Ответить

Максим Буторов

0

Корона после обращения к гражданам

Ответить

Евген

0

Я хочу печенег

Ответить

Матвей Токин

0

Дом 2 (2036)

Ответить

Max Belkov

0

Надо будет банки с водой перед телевизором поставить. У него энергетика мощнее чем у Чумака с Кашпировским. 

Ответить

Reggae Addict

0

да спасибо, не надо!

Ответить

Reggae Addict

0

телеобращение будет об итогах борьбы, об итогах борьбы с коронавирусом. прям «моя борьба» какая-то!

Ответить

Всемирный Слава

0

Приплетет победу в войне к победе над короной. Скажет, что это крайне символично и пора одержать еще одну победу — над Конституцией

Ответить

Рулон Обоев

Всемирный
0

над здравым смыслом

Ответить

Украденная жизнь

0

Надеюсь, он обратит внимание, что наиболее сильно от пандемии пострадали Роснефть, Газпром, Стройгазмонтаж и как им необходима помощь государства.

Ответить

George Weiler

0

пожолуйсто, хвотит

Ответить

Обухов Денис

0

Очень ждём, как манну небесную. Цезарь соизволит говорить))))

Ответить

Обухов Денис

0

Интересно, на сколько опоздает?

Ответить

hyposlasher

0

Он скажет: «не знаю как вы, а я пойду проголосую ЗА поправки»

Ответить

Sergey Volkov

hyposlasher
0

не знаю как вы, а я в домике

Ответить

Sergey Volkov

0

Хоть бы он сказал: "Все ребята хватит, слишком сильно я запизделся"

Ответить

vladysun

0

где тот чел в комментах который постоянно постит обновленный бинго когда он так нужен?

Ответить

Самвел Нагибян

0

тело обращается к россиянам

Ответить

Вова А.

0

Интересно, а он потом рот мылом моет?

Ответить

Трин Зотофф

0

ого как рейтинг ударяет по реальным делам. глядишь скоро и в дебатах участвовать буждет

Ответить
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