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Новости
Артём Мазанов
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«Аэрофлот» отказался взять на себя вину за пострадавшую в полёте собаку и связал её травмы со стрессом Материал редакции

Авиакомпания заявила, что клетка была закреплена во время полёта и не перемещалась по отсеку.

12 комментариев
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Фото @kristina_il

«Аэрофлот» отказался взять на себя вину за пострадавшую в полёте собаку и объяснил травмы следствием стресса. Об этом TJ сообщил представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

Дёмин рассказал, что авиакомпания отследила все передвижения клетки с момента сдачи в багаж и до выдачи пассажиру — на время полёта сотрудники демонтировали колёса, клетку закрепили на борту самолёта и во время полёта она не перемещалась. «Аэрофлот» связал травмы собаки со стрессом, которые животные могут испытать во время полёта.

Могу сказать по собственному опыту, как собачник со стажем: такое, к сожалению, иногда случается. Собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полёте.

Михаил Демин
представитель «Аэрофлота»

«Аэрофлот» пообещал прислать официальный ответ пассажиру в установленные сроки.

22 мая дочь пассажирки «Аэрофлота» рассказала о собаке, пострадавшей при полёте в багаже — женщина получила перевозку с собакой «в кровяных подтёках с грязью».

«Вся клетка была в крови, как и морда…
У собаки повредилась морда, но она жива. Пассажирка пожаловалась в полицию и авиакомпанию.
tjournal.ru

#новости #аэрофлот

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12 комментариев
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Актерский месяц

5

Собачники, такое может быть? Вроде здравый смысл в этом есть.

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Алиса Селезнёва

Актерский
1

Да, такое легко могло быть. Я именно об этом и подумала изначально. Чтобы так расквасить морду, это я не знаю, как и сколько раз собаку должно было швырять во время полёта. Больше похоже, что пес сам грыз клетку

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Дмитрий Козаченко

Актерский
0

Смысл в этом есть, собака чтобы выбраться могла и повредить себе (в нашем случае пасть) 

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Торговый холод

Актерский
0

Как я уже писал в прошлом посте: владельцы собаки зачем-то запихнули в клетку пластиковую миску с острыми краями, об которую, как мне кажется, собака и могла пораниться. 

Но никто конечно и не сомневался, что аэфролот не возьмет ответственность

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Алиса Барышман

3

Ну как обычно. За историю с умершей кошкой/разбитой переноской отказались компенсацию выплачивать, а за живую собаку им тем более будет пофиг.

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Традиционный единорожек88

1

Аэрофлот продолжает свою экспедицию в поисках репутационного дна.

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красивый комбинатор

1

Если клетку настолько сильно швыряло по багажному отделению, то на ней должны были остаться царапины или вмятины. Почему хозяева их не зафиксировали?

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Негативный франт

0

А грязь откуда?

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Brown Zweig

Негативный
0

Обосралась

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Serge Demichev

0

Ага конечно, а суперджет хороший самолёт тогда…

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Mykola Glushchenko

0

У них же бабла немерено, зачем эти выебоны? Почему не компенсировать по тихому и забыть?

Ответить

Негативный франт

Mykola
0

Потому что холопы должны страдать.

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