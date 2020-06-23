Комментарии
Авиакомпания заявила, что клетка была закреплена во время полёта и не перемещалась по отсеку.
«Аэрофлот» отказался взять на себя вину за пострадавшую в полёте собаку и объяснил травмы следствием стресса. Об этом TJ сообщил представитель авиакомпании Михаил Дёмин.
Дёмин рассказал, что авиакомпания отследила все передвижения клетки с момента сдачи в багаж и до выдачи пассажиру — на время полёта сотрудники демонтировали колёса, клетку закрепили на борту самолёта и во время полёта она не перемещалась. «Аэрофлот» связал травмы собаки со стрессом, которые животные могут испытать во время полёта.
«Аэрофлот» пообещал прислать официальный ответ пассажиру в установленные сроки.
22 мая дочь пассажирки «Аэрофлота» рассказала о собаке, пострадавшей при полёте в багаже — женщина получила перевозку с собакой «в кровяных подтёках с грязью».
Да, такое легко могло быть. Я именно об этом и подумала изначально. Чтобы так расквасить морду, это я не знаю, как и сколько раз собаку должно было швырять во время полёта. Больше похоже, что пес сам грыз клетку
Смысл в этом есть, собака чтобы выбраться могла и повредить себе (в нашем случае пасть)
Торговый холод
Как я уже писал в прошлом посте: владельцы собаки зачем-то запихнули в клетку пластиковую миску с острыми краями, об которую, как мне кажется, собака и могла пораниться.
Но никто конечно и не сомневался, что аэфролот не возьмет ответственность
Ну как обычно. За историю с умершей кошкой/разбитой переноской отказались компенсацию выплачивать, а за живую собаку им тем более будет пофиг.
Если клетку настолько сильно швыряло по багажному отделению, то на ней должны были остаться царапины или вмятины. Почему хозяева их не зафиксировали?
У них же бабла немерено, зачем эти выебоны? Почему не компенсировать по тихому и забыть?