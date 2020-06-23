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Новости
Алексей Боржонов
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Азиатский сервис для знакомств отказался от фильтра тона кожи после петиции пользователей Материал редакции

В компании заявили, что он «не служил какой-либо цели».

15 комментариев
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Азиатский сервис для знакомств Shaadi.com отказался от фильтра тона кожи, сообщает Би-би-си. В компании объяснили решение тем, что он «не служил какой-либо цели».

Дейтинговый сервис отказался от функции после петиции, которую запустила жительница США Хеталь Лахани. Она рассказала Би-би-си, что узнала о фильтре от пользовательницы Shaadi, которая искала через сервис партнёра индийского происхождения. В компании ей объяснили, что функция нужна «большинству родителей».

Лахани запустила петицию на Change.org, и после этого с ней связались представители Shaadi, пообещав удалить фильтр. По их словам, функция «не служила какой-либо цели» и её «забыли» удалить, а в выдаче оказывались совпадения людей со всеми тонами кожи.

  • Би-би-си отмечает, что проблемы колоризма в Южной Азии (дискриминация людей с тёмным цветом кожи) стали вновь актуальными на фоне движения BlackLivesMatter;
  • Жители региона, обычно женщины, часто сталкиваются с отказом в трудоустройстве или браке из-за тёмного цвета кожи. В Индии, например, популярны отбеливающие кремы, рассказала собеседница Би-би-си.
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#новости #blacklivesmatter

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15 комментариев
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Yt

30

from Dallas, USA, started an online petition against the option

Как обычно западному говну рвет жепу от того что творится на другом конце земного шара.

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Незначительный Слава

Yt
32

Так тут половине ТЖ рвет жепу от того, что происходит в штатах. В чем разница?

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Yt

Незначительный
21

Это другое.

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Accio

Незначительный
9
Ответить

Рулон Обоев

Незначительный
1

тут рвет жопу, а они еще и влиять/навязывать пытаются, а не просто рвутся.

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Лев Бабенко

5

Кстати, всем местным кунам настоятельно рекомендую как-нибудь отдохнуть душой и телом в Таиланде, Въетнаме или Индии. Даже с прыщавым и уродливым по русским меркам ебычем вы будут пользоваться в этих странах популярностью, культ "белого человека" там действительно существует. 

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Андрей Левченко

Лев
0

Ну кстати это связано с кастовой системой. Чем белее кожа, тем выше положение.

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Бывший Артем

Лев
0

Уже лечуу
Достаточно в тиндере посмотреть какие там няш няш

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Неясный танк88

Бывший
0

Ты вроде норм же

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Serg Bootlegger

Лев
0

Но они же сами там очень  всратые, не? говорят типа трапы даже симпатичнее

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Ilya Shevraev

Serg
0

Да, почти все с кривыми ногами и обвислыми затраханными старикашками жопами. А трансы конфетки, в Бангкоке самые пиздатые, с анимэшными лицами.

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Egor Protodyakonov

5

В азиатских странах крема, которые делают тон кожи светлее - есть почти у каждой женщины. В Китае вроде это признак достатка, у них если у человека светлая кожа(а не грязный загар), значит он работает не на улице. 

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Mmmax

2

Такая же фигня как и у нас имитировать цвет загара зимой, тип можешь себе позволить.

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Всемирный Слава

0

Жду запрета на покраску волос, чтобы не задеть чьи-то чувства

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Неясный танк88

Всемирный
0

Гетеросеки сами себе уже давно это запретили

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