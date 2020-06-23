Комментарии
В компании заявили, что он «не служил какой-либо цели».
Азиатский сервис для знакомств Shaadi.com отказался от фильтра тона кожи, сообщает Би-би-си. В компании объяснили решение тем, что он «не служил какой-либо цели».
Дейтинговый сервис отказался от функции после петиции, которую запустила жительница США Хеталь Лахани. Она рассказала Би-би-си, что узнала о фильтре от пользовательницы Shaadi, которая искала через сервис партнёра индийского происхождения. В компании ей объяснили, что функция нужна «большинству родителей».
Лахани запустила петицию на Change.org, и после этого с ней связались представители Shaadi, пообещав удалить фильтр. По их словам, функция «не служила какой-либо цели» и её «забыли» удалить, а в выдаче оказывались совпадения людей со всеми тонами кожи.
from Dallas, USA, started an online petition against the option
Как обычно западному говну рвет жепу от того что творится на другом конце земного шара.
Незначительный Слава
Так тут половине ТЖ рвет жепу от того, что происходит в штатах. В чем разница?
тут рвет жопу, а они еще и влиять/навязывать пытаются, а не просто рвутся.
Кстати, всем местным кунам настоятельно рекомендую как-нибудь отдохнуть душой и телом в Таиланде, Въетнаме или Индии. Даже с прыщавым и уродливым по русским меркам ебычем вы будут пользоваться в этих странах популярностью, культ "белого человека" там действительно существует.
Ну кстати это связано с кастовой системой. Чем белее кожа, тем выше положение.
Бывший Артем
Уже лечуу
Достаточно в тиндере посмотреть какие там няш няш
Но они же сами там очень всратые, не? говорят типа трапы даже симпатичнее
Да, почти все с кривыми ногами и обвислыми затраханными старикашками жопами. А трансы конфетки, в Бангкоке самые пиздатые, с анимэшными лицами.
В азиатских странах крема, которые делают тон кожи светлее - есть почти у каждой женщины. В Китае вроде это признак достатка, у них если у человека светлая кожа(а не грязный загар), значит он работает не на улице.
Такая же фигня как и у нас имитировать цвет загара зимой, тип можешь себе позволить.