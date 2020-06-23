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Новости
Рулон Обоев
2654

Трамп распорядился наказывать за разрушение памятников лишением свободы на срок до 10 лет Материал редакции

Он заявил, что исключений не будет ни для кого.

Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать тех, кто пытается разрушить или испортить памятники или другую федеральную собственность. Их могут лишить свободы на срок до 10 лет.

Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всех, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность такого типа в США, и приговаривать их к лишению свободы сроком до десяти лет.

Дональд Трамп
президент США

По словам Трампа, распоряжение уже вступило в силу. Он отметил, что его можно использовать задним числом — в отношении тех, кто уже повредил памятники. Президент США заявил, что исключений не будет ни для кого.

  • В США и других странах продолжаются акции против расизма, которые начались из-за смерти Джорджа Флойда 25 мая;
  • В многих городах Соединённых штатов протестующие стали сносить памятники работорговцам и генералам армии конфедератов;

  • О намерении демонтировать памятник на фоне протестов заявили в американском Музее естественной истории. Около входа в здание находится статуя Теодора Рузвельта на коне, а возле президента США пешком идут индеец и африканец.


#новости #blacklivesmatter #сша

Материал дополнен редакцией
Рулон Обоев
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29 комментариев
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Yt

15

Что-то он опоздал на недели так две с этим.

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Рулон Обоев

Yt
6

Вижу как элемент предвыборной борьбы. 
"Такие Штаты ты хочешь?..."

Ответить

Serg Bootlegger

Рулон
6

« Все ещё сомневаешься, покупать ли огнестрел?»

Ответить

Bulky Blackcrappie

Рулон
2
Ответить

Андрей Рядькин

Yt
2

Сейчас общество поняло, что пизда немного. А две недели назад в эйфории расистом обозвали бы

Ответить

Рулон Обоев

Андрей
8

Просто дал насладиться населению пиром толерантного духа, имхо.

Ответить

Андрей Рядькин

Рулон
0

Толерантность это другое, а вот Вкусить менталитет угнетенных чёрных это да

Ответить

Рулон Обоев

Андрей
0

ну я обобщил под толерантностью все эти понятия. все равно толерантность уже давно не имеет изначального смысла.

Ответить

Андрей Рядькин

Рулон
1

Не, терпимость она и в Африке терпимость

Ответить

Рулон Обоев

Андрей
1

да ладно. сейчас толерантностью как раз и прикрывают весь этот пиздец.

Ответить

Amir Name

3

В США и других странах продолжаются акции против расизма, которые начались из-за смерти Джорджа Флойда 25 мая;

Это наверное редакция дополнила, "не погромы и снос памятников", а "акции против расизма"

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Tanqwer

2

ГРЯЗНЫЙ РАСИСТ!!! МОЖЕТ ЕЩЕ И МАГАЗИНЫ ГРАБИТЬ НЕЛЬЗЯ, ДА?! ЭТО ВСЕ НАШЕ И БЫЛО УКРАДЕНО БЕЛЫМИ. 

Ответить

Aleks Ad

1

правильно, и в трудовые лагеря эту пиздоту, все беды от безделья

Ответить

Негативный франт

1

Это только на федеральную собственность? А если муниципалитет установил статую какому-нибудь великому плантатору и рабовладельцу, который лечил негров от всех болезней с помощью качественного анального секса. Вот если эту статую снесут, это же не попадает под федеральный закон.

Ответить

Рулон Обоев

Негативный
3

Ну очевидно, цель - защитить ключевые памятники, а не местячковые. 

Ответить

Дмитрий Городских

Негативный
0

Возможно президент США не имеет полномочий на муниципальную собственность. Но это не точно.

Ответить

Aleks Ad

Негативный
0

)))

Ответить

Евгений Клочков

0

назовите вероятность от 80 до 95% с которой эти постановления на местах будут саботированы и тихо или громко посланы к черту

Ответить

Рулон Обоев

Евгений
3

зависит от штата, я полагаю. в республиканских шансы на исполнение куда выше.

Ответить

фиолетовый бобер

1

Хуже Путина

Ответить

Роман Андронов

0

А как он так ловко уполномочил без проведения закона через парламент?

Ответить

Рулон Обоев

Роман
2

Не знаток американской государственности, но в твите сказано об использовании Veteran’s Memorial Preservation Act и "других нормативных актах". Плохо, что оригинальный твит (с переводом) редакция убрала из статьи, таких бы вопросов не было.

Ответить

Озорной Лис

0

на срок до 10 лет

Сроки как всегда космические. Из одной крайности в другую.

Ответить

Рулон Обоев

Озорной
1

по другому там не дойдет, видимо.

Ответить

Amir Name

Озорной
1

У них там система отличается от российской,
Там можно эти 10 лет тысячами способами можно скосить до двух лет, потому и дают большие сроки

Ответить

Роман Андронов

Озорной
0

у автократов всегда так

Ответить

Accio

0

 Когда постановления в твиттере будут публиковаться???

Ответить

Amir Name

0

По поводу памятников, вспомнил как когда-то смотрел про американца, который свалил из США и начал работать в МСК парикмахером, он как раз тогда говорил про памятники, по сути всё предсказал.  Я там не со всеми его словами согласен, по посмотреть стоит.

Ответить

Askar Bakirov

0

А откуда автор по имени Рулон Обоев знает, что "так он отреагировал на акции по сносу памятников конфедератам и рабовладельцам", а не на решение о демонтаже статуи Теодора Рузвельта на коне?
Фейк ньюз?

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