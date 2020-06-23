Комментарии
что происходит в интернете
Он заявил, что исключений не будет ни для кого.
Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать тех, кто пытается разрушить или испортить памятники или другую федеральную собственность. Их могут лишить свободы на срок до 10 лет.
По словам Трампа, распоряжение уже вступило в силу. Он отметил, что его можно использовать задним числом — в отношении тех, кто уже повредил памятники. Президент США заявил, что исключений не будет ни для кого.
О намерении демонтировать памятник на фоне протестов заявили в американском Музее естественной истории. Около входа в здание находится статуя Теодора Рузвельта на коне, а возле президента США пешком идут индеец и африканец.
Yt
Что-то он опоздал на недели так две с этим.
Рулон ОбоевYt
Вижу как элемент предвыборной борьбы.
"Такие Штаты ты хочешь?..."
Serg BootleggerРулон
« Все ещё сомневаешься, покупать ли огнестрел?»
Bulky BlackcrappieРулон
Андрей РядькинYt
Сейчас общество поняло, что пизда немного. А две недели назад в эйфории расистом обозвали бы
Рулон ОбоевАндрей
Просто дал насладиться населению пиром толерантного духа, имхо.
Андрей РядькинРулон
Толерантность это другое, а вот Вкусить менталитет угнетенных чёрных это да
Рулон ОбоевАндрей
ну я обобщил под толерантностью все эти понятия. все равно толерантность уже давно не имеет изначального смысла.
Андрей РядькинРулон
Не, терпимость она и в Африке терпимость
Рулон ОбоевАндрей
да ладно. сейчас толерантностью как раз и прикрывают весь этот пиздец.
Amir Name
В США и других странах продолжаются акции против расизма, которые начались из-за смерти Джорджа Флойда 25 мая;
Это наверное редакция дополнила, "не погромы и снос памятников", а "акции против расизма"
Tanqwer
ГРЯЗНЫЙ РАСИСТ!!! МОЖЕТ ЕЩЕ И МАГАЗИНЫ ГРАБИТЬ НЕЛЬЗЯ, ДА?! ЭТО ВСЕ НАШЕ И БЫЛО УКРАДЕНО БЕЛЫМИ.
Aleks Ad
правильно, и в трудовые лагеря эту пиздоту, все беды от безделья
Негативный франт
Это только на федеральную собственность? А если муниципалитет установил статую какому-нибудь великому плантатору и рабовладельцу, который лечил негров от всех болезней с помощью качественного анального секса. Вот если эту статую снесут, это же не попадает под федеральный закон.
Рулон ОбоевНегативный
Ну очевидно, цель - защитить ключевые памятники, а не местячковые.
Дмитрий ГородскихНегативный
Возможно президент США не имеет полномочий на муниципальную собственность. Но это не точно.
Aleks AdНегативный
)))
Евгений Клочков
назовите вероятность от 80 до 95% с которой эти постановления на местах будут саботированы и тихо или громко посланы к черту
Рулон ОбоевЕвгений
зависит от штата, я полагаю. в республиканских шансы на исполнение куда выше.
фиолетовый бобер
Хуже Путина
Роман Андронов
А как он так ловко уполномочил без проведения закона через парламент?
Рулон ОбоевРоман
Не знаток американской государственности, но в твите сказано об использовании Veteran’s Memorial Preservation Act и "других нормативных актах". Плохо, что оригинальный твит (с переводом) редакция убрала из статьи, таких бы вопросов не было.
Озорной Лис
на срок до 10 лет
Сроки как всегда космические. Из одной крайности в другую.
Рулон ОбоевОзорной
по другому там не дойдет, видимо.
Amir NameОзорной
У них там система отличается от российской,
Там можно эти 10 лет тысячами способами можно скосить до двух лет, потому и дают большие сроки
Роман АндроновОзорной
у автократов всегда так
Accio
Когда постановления в твиттере будут публиковаться???
Amir Name
По поводу памятников, вспомнил как когда-то смотрел про американца, который свалил из США и начал работать в МСК парикмахером, он как раз тогда говорил про памятники, по сути всё предсказал. Я там не со всеми его словами согласен, по посмотреть стоит.
Askar Bakirov
А откуда автор по имени Рулон Обоев знает, что "так он отреагировал на акции по сносу памятников конфедератам и рабовладельцам", а не на решение о демонтаже статуи Теодора Рузвельта на коне?
Фейк ньюз?