Комментарии
А потом организовал турнир, участники которого не соблюдали меры предосторожности.
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом, сообщает Telegraph. Спортсмен и его семья прошли тестирование после прибытия в Белград из Задара, где недавно прошёл организованный им выставочный турнир Adria Tour, ставший очагом заражения.
У жены Джоковича Елены также обнаружили коронавирус, но тесты их детей показали отрицательный результат. Ранее болезнь нашли у других теннисистов и их близких: Григора Димитрова и его тренера, Виктора Троицки и его беременной жены, а также у Борны Чорича — все они были на турнире.
Джокович добавил, что уходит на двухнедельную изоляцию, а через пять дней сделает ещё один тест.
Организованный спортсменом турнир критиковали за несоблюдение карантинных мер — участники турнира выступали перед толпами зрителей, а также обнимались друг с другом и устраивали совместные вечеринки. Соревнования отменили перед финальным матчем.
В апреле спортсмен выступил против обязательной вакцинации от Covid-19. «Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придется принимать решение. У меня свои взгляды на этот вопрос, и я не знаю, изменятся ли они со временем». Позже Джокович уточнил, что он против того, чтобы всех заставляли делать поспешно разработанные прививки от коронавируса.
Сожалею о каждом отдельном случае заражения
Как же такие пидарасы быстро переобуваются. Что, бессмертие закончилось?
Конечно, хуле, весь мир блядь нихуя не понимает. Все под влиянием массонов и прочей хуеты, только ты один молодец и все понимаешь.
Где записаться на курсы читания жопой?
Это дается богом с рождения
Жаль
Он выступал против обязательной вакцинации
Согласен, естественный отбор лучше