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Новости
Ольга Щербинина
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Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом. Он выступал против обязательной вакцинации Материал редакции

А потом организовал турнир, участники которого не соблюдали меры предосторожности.

14 комментариев
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом, сообщает Telegraph. Спортсмен и его семья прошли тестирование после прибытия в Белград из Задара, где недавно прошёл организованный им выставочный турнир Adria Tour, ставший очагом заражения.

У жены Джоковича Елены также обнаружили коронавирус, но тесты их детей показали отрицательный результат. Ранее болезнь нашли у других теннисистов и их близких: Григора Димитрова и его тренера, Виктора Троицки и его беременной жены, а также у Борны Чорича — все они были на турнире.

Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус пошёл на спад. К сожалению, инфекция не ушла, и это новая реальность, в которой нам предётся жить. Сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все будут в порядке.

Новак Джокович
теннисист

Джокович добавил, что уходит на двухнедельную изоляцию, а через пять дней сделает ещё один тест.

Организованный спортсменом турнир критиковали за несоблюдение карантинных мер — участники турнира выступали перед толпами зрителей, а также обнимались друг с другом и устраивали совместные вечеринки. Соревнования отменили перед финальным матчем.

В апреле спортсмен выступил против обязательной вакцинации от Covid-19. «Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придется принимать решение. У меня свои взгляды на этот вопрос, и я не знаю, изменятся ли они со временем». Позже Джокович уточнил, что он против того, чтобы всех заставляли делать поспешно разработанные прививки от коронавируса.

#новости #теннис #covid19

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но есть и хорошие новости
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14 комментариев
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Al

11

Сожалею о каждом отдельном случае заражения

Как же такие пидарасы быстро переобуваются. Что, бессмертие закончилось? 

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Дмитрий Алексеевич

Al
0

WE ARE SORRY

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Al

Дмитрий
0

we are obosralys

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Yussup Nogoyev

4

Конечно, хуле, весь мир блядь нихуя не понимает. Все под влиянием массонов и прочей хуеты, только ты один молодец и все понимаешь.

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Относительный хичхакер

Yussup
0

Где записаться на курсы читания жопой?

Ответить

Yussup Nogoyev

Относительный
2

Это дается богом с рождения 

Ответить

Относительный хичхакер

Yussup
1

Жаль

Ответить

the fart of гейпард

Относительный
1

Жалю

Ответить

Относительный

the
2

Кайф

Ответить

Рулон Обоев

4
Ответить

Относительный хичхакер

1

он против того, чтобы всех заставляли делать поспешно разработанные прививки

Поддерживаю.

Ответить

Серьёзный Валера

0

Пиздёж, проделки Билла Гейтса.

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the fart of гейпард

0

Он выступал против обязательной вакцинации

Согласен, естественный отбор лучше

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Борис Лепихин

0

Заразился != заболел

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