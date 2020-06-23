А потом организовал турнир, участники которого не соблюдали меры предосторожности.

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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом, сообщает Telegraph. Спортсмен и его семья прошли тестирование после прибытия в Белград из Задара, где недавно прошёл организованный им выставочный турнир Adria Tour, ставший очагом заражения.

У жены Джоковича Елены также обнаружили коронавирус, но тесты их детей показали отрицательный результат. Ранее болезнь нашли у других теннисистов и их близких: Григора Димитрова и его тренера, Виктора Троицки и его беременной жены, а также у Борны Чорича — все они были на турнире.

Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус пошёл на спад. К сожалению, инфекция не ушла, и это новая реальность, в которой нам предётся жить. Сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все будут в порядке. Новак Джокович теннисист

Джокович добавил, что уходит на двухнедельную изоляцию, а через пять дней сделает ещё один тест.

Организованный спортсменом турнир критиковали за несоблюдение карантинных мер — участники турнира выступали перед толпами зрителей, а также обнимались друг с другом и устраивали совместные вечеринки. Соревнования отменили перед финальным матчем.

В апреле спортсмен выступил против обязательной вакцинации от Covid-19. «Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придется принимать решение. У меня свои взгляды на этот вопрос, и я не знаю, изменятся ли они со временем». Позже Джокович уточнил, что он против того, чтобы всех заставляли делать поспешно разработанные прививки от коронавируса.