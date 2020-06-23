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Новости
Алексей Боржонов
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о патриотическом воспитании детей в школах и уважении к «героям Отечества» Материал редакции

Патриотическое воспитание должно стать частью образовательных программ.

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации».

  • В законопроекте в понятие воспитания добавили следующий текст: «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию»;
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект нужен для «реализации новых норм Конституции». Речь идёт об обязанности государства создать условия для воспитания патриотизма, гражданственности и уважения к старшим;
  • Предполагается, что патриотическое воспитание станет частью всех образовательных программ;
  • Если законопроект примут, то он вступит в силу с сентября 2020 года. У образовательных учреждений будет год на то, чтобы подготовить свои программы.

Законопроект внёс в Госдуму Владимир Путин 21 мая. Президент и раньше заявлял, что патриотическое воспитание должно стать частью жизни общества.

  • В марте 2019 года он говорил, что воспитывать молодых людей на основах патриотизма, любви к отечеству — «чрезвычайно важная вещь»;
  • 30 января 2020 года президент поручил разработать проект по патриотическому воспитанию детей.

#новости #закон #образование #путин

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Известный пёс_анон

3

сука, воровать прекратите все, что только можно, рожи мерзкие – патриотизм сразу начнет расти

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the fart of гейпард

0

То что нужно в стране прямо сейчас

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Рыбий Глаз

0

Хотят вот так, а получится все как всегда через жёпу....

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Священный блик

0

Родители, конечно же, схавают это молча?

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Всемирный Слава

0

Патриотизм не воспитывают, люди сами к нему приходят

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Accio

0

Уроки будут начинаться с этого

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the fart of гейпард

0

С такой хуйней дети будут только еще больше проявлять ненависть, чем патриотизм, навязывание полная хуйня

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