Патриотическое воспитание должно стать частью образовательных программ.
Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации».
- В законопроекте в понятие воспитания добавили следующий текст: «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию»;
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект нужен для «реализации новых норм Конституции». Речь идёт об обязанности государства создать условия для воспитания патриотизма, гражданственности и уважения к старшим;
- Предполагается, что патриотическое воспитание станет частью всех образовательных программ;
- Если законопроект примут, то он вступит в силу с сентября 2020 года. У образовательных учреждений будет год на то, чтобы подготовить свои программы.
Законопроект внёс в Госдуму Владимир Путин 21 мая. Президент и раньше заявлял, что патриотическое воспитание должно стать частью жизни общества.
- В марте 2019 года он говорил, что воспитывать молодых людей на основах патриотизма, любви к отечеству — «чрезвычайно важная вещь»;
- 30 января 2020 года президент поручил разработать проект по патриотическому воспитанию детей.
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Известный пёс_анон
сука, воровать прекратите все, что только можно, рожи мерзкие – патриотизм сразу начнет расти
the fart of гейпард
То что нужно в стране прямо сейчас
Рыбий Глаз
Хотят вот так, а получится все как всегда через жёпу....
Священный блик
Родители, конечно же, схавают это молча?
Всемирный Слава
Патриотизм не воспитывают, люди сами к нему приходят
Accio
Уроки будут начинаться с этого
the fart of гейпард
С такой хуйней дети будут только еще больше проявлять ненависть, чем патриотизм, навязывание полная хуйня