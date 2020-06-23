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Новости
Ольга Щербинина
3698

В московской квартире нашли пятерых младенцев. По данным СМИ, это суррогатные дети для граждан Китая Материал редакции

Детей осмотрели врачи, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

54 комментария
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В квартире жилого дома на улице Аргуновской в Москве обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины, их личности устанавливают, сообщает СК. Возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, женщины предоставляли услуги по суррогатному материнству. Сообщение об этом поступило в полицию из больницы. Детей осмотрели врачи, угрозы их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в столичном департаменте труда и соцзащиты.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что найденные младенцы — суррогатные дети, выношенные для граждан Китая. Он добавил, что в квартире нашли документы на русском и китайском языках о проведённых процедурах ЭКО.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская уточнила, что возраст детей — пять дней, месяц, три месяца, год и два года. С ними была няня-китаянка и ещё одна женщина, возможно, мать одного из детей. Ярославская добавила, что взяла это дело на контроль.

#новости #москва #дети

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но есть и хорошие новости
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54 комментария
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George Weiler

17

Китайцы сами не справляются?

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Локальный Артем

George
3

Идея для стартапа?

Ответить

George Weiler

Локальный
11

Да, Брейн, но где мы найдём столько летучих мышей, бряк

Ответить

Александр Креславский-Смирнов

George
0

Вообще, это похоже на попытку обойти законодательное ограничение количества детей на семью. Только непонятно, почему сейчас, ведь Китай его уже снимает.

Ответить

Евгений Абрамовских

Александр
1

Для городов все-равно только 2 ребенка на семью. А деревня уже не вытягивает демографическую яму. 

Ответить

Александр Креславский-Смирнов

Евгений
0

Во всех странах крупные города - пылесос, высасывающий население из деревень, с нулевым или отрицательным естественным приростом, причём без всяких законов. Так что я, во-первых, не вдупляю, нафиг в них ещё и ограничения, а во-вторых не уверен, что даже снятие ограничений для городов решило бы проблему. Очень похоже на то, что китайцы упустили момент и демографическую ситуацию уже просто не выправить никак.

Теперь думаю, не пытаются ли они спастись суррогатным материнством, но это фигня какая-то, не смогут они таким способом достаточный приток новых граждан получить, мне кажется.

Ответить

Локальный Артем

Александр
0

Скорее они не могут иметь своего ребенка, на родине запрещено или дорого, поэтому бегут в Украину/Россию/ и т.д

У нас в Украине недавно тоже "накрыли" агенство, которое предоставляло услуги суррогатного материнства. Из-за карантина родители не могли забрать своих детей. Но все разрулилось.

Ответить

Vladislav Donets

Локальный
0

 Но все разрулилось.

Отдали детей в роддом?

Ответить

Локальный Артем

Vladislav
0

Нет, приехали родители и таки их забрали.

Ответить

робот-бёрдвотчер

George
0

Наверно из-за дефицита местных женщин.

Ответить

Maksim Derkach

George
0

Им же нельзя

Ответить

George Weiler

Maksim
0

ну не из за дефицита же)

Ответить

alexferman

14

Голосуй за поправки, если хочешь, чтобы клятые китаёзы больше не покупали православных младенцев!

Ответить

Alex Blake

alexferman
0

И не ели их

Ответить

Serg Bootlegger

–4

Запретить нахой это суррогатное материнство, пусть на завод идут работать. 

Ответить

alexferman

Serg
15

Запретить всё, кроме работы на заводе.

Ответить

Локальный Артем

Serg
2

Бедный, твою иронию не поняли

Ответить

Serg Bootlegger

Локальный
0

Я и не иронизировал

Ответить

Локальный Артем

Serg
1

Земля тебе пухом 

Ответить

Serg Bootlegger

Локальный
0

лучше ортопедическим матрасом

Ответить

Локальный Артем

Serg
0

Заработай на него суррогатным материнством 

Ответить

Serg Bootlegger

Локальн…
0

заработал горбатясь на заводе 

Ответить

Локальный Артем

Serg
0

Жаль

Ответить

Евгений Бакатуев

Serg
1

Запретить эти заводы. Пусть в поле идут работать!

Ответить

alexferman

Евгений
3

Пол Пот одобряет

Ответить

Потенциальный пёс_анон

5

так, девчонки, есть бизнес-план

Ответить

Неведомый микрофон

1

для граждан Китая

Это точно для того самого китая, где полтора миллиарда единиц биомассы уже?

Ответить

Denis Smirnov

Неведомый
7

Это на суп

Ответить

alexferman

Неведомый
1

Китайские дети в Китае немодные, то ли дело европейские

Ответить

Александр Креславский-Смирнов

alexferman
0

Кстати, как вариант.

Ответить

Принцесса Пеночка

2

А в чём преступление, если все документы есть?

Ответить

Негативный франт

Принцесса
–2

УК РФ Статья 127.1. Торговля людьми наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.

Ответить

Принцесса Пеночка

Негативный
6

Выносить чужую оплодотворённую яйцеклетку — это услуга, а не торговля людьми.

Ответить

Max Belkov

Принцесса
0

Эта услуга запрещена в некоторых развитых  странах как и торговля органами. То тоже ведь услуга. 

Ответить

Принцесса Пеночка

Max
2

Но в России-то разрешена

Ответить

Max Belkov

Принцес…
0

В России да, потому не понятно на основании чего они вдруг решили возбудить уголовное дело. 

Ответить

Негативный франт

Принцесса
0

Ты спросила, я привел статью, по которой будет работать прокуратура. Какие ко мне могут быть ещё вопросы?

Ответить

alexferman

Негативный
1

Классная статья, кстати. До 6 лет за торговлю людьми, абалдеть. За мемас можно на дольше уехать.

Ответить

Наим Алиев

1

Сначала покупают лес, потом детей

Ответить

Локальный Артем

Наим
0

Что дальше?

Ответить

alexferman

Локальный
2

Начнут покупать пластмассовые тазики.

Ответить

Локальный Артем

alexferman
1

Хорошо, что я не из России 

Ответить

Дмитрий Городских

Локальный
1

пока что лес дальше детей

Ответить

Локальный Артем

Дмитрий
0

Детей уже ✅

Ответить

Твоего деда дед

Локальный
0

Потом будут покупать мужиков, а в конце концов купят Деда

Ответить

Локальный Артем

Твоего
0

Страшно 

Ответить

Ilya Grigöryev

1

услуги по суррогатному материнству

или по добыче стволовых клеток и других органических веществ

Ответить

Тюремный Абдужаббор

1

Статья - хуйня. В заголовке речь идет о пяти пладенцах, в самой статье одному ребенку уже два года. Нахуя китайцам российские суррогатные матери - совершенно не возможно объяснить

Ответить

Michael Shultz

Тюремный
0

В Китае культ белого человека. Ребенок европейской внешности имеет больше (в десятки раз) перспектив на успешную карьеру.

Ответить

Железный паркур

0

Киберпанк

Ответить

alexferman

Железный
0

Биберпанк

Ответить

Железный паркур

alexferman
0

Пикербанк

Ответить

Общий волк

0

год и два года

И типа китайцы такие взяли и резко о ребенке забыли?

Ответить

Elect Freak

0

 В московской квартире нашли пятерых младенцев

никого не смущает?

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