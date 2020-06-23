Детей осмотрели врачи, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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В квартире жилого дома на улице Аргуновской в Москве обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины, их личности устанавливают, сообщает СК. Возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, женщины предоставляли услуги по суррогатному материнству. Сообщение об этом поступило в полицию из больницы. Детей осмотрели врачи, угрозы их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в столичном департаменте труда и соцзащиты.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что найденные младенцы — суррогатные дети, выношенные для граждан Китая. Он добавил, что в квартире нашли документы на русском и китайском языках о проведённых процедурах ЭКО.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская уточнила, что возраст детей — пять дней, месяц, три месяца, год и два года. С ними была няня-китаянка и ещё одна женщина, возможно, мать одного из детей. Ярославская добавила, что взяла это дело на контроль.