Комментарии
Детей осмотрели врачи, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В квартире жилого дома на улице Аргуновской в Москве обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины, их личности устанавливают, сообщает СК. Возбуждено уголовное дело.
По данным МВД, женщины предоставляли услуги по суррогатному материнству. Сообщение об этом поступило в полицию из больницы. Детей осмотрели врачи, угрозы их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в столичном департаменте труда и соцзащиты.
ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что найденные младенцы — суррогатные дети, выношенные для граждан Китая. Он добавил, что в квартире нашли документы на русском и китайском языках о проведённых процедурах ЭКО.
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская уточнила, что возраст детей — пять дней, месяц, три месяца, год и два года. С ними была няня-китаянка и ещё одна женщина, возможно, мать одного из детей. Ярославская добавила, что взяла это дело на контроль.
Китайцы сами не справляются?
Локальный Артем
Идея для стартапа?
Вообще, это похоже на попытку обойти законодательное ограничение количества детей на семью. Только непонятно, почему сейчас, ведь Китай его уже снимает.
Для городов все-равно только 2 ребенка на семью. А деревня уже не вытягивает демографическую яму.
Во всех странах крупные города - пылесос, высасывающий население из деревень, с нулевым или отрицательным естественным приростом, причём без всяких законов. Так что я, во-первых, не вдупляю, нафиг в них ещё и ограничения, а во-вторых не уверен, что даже снятие ограничений для городов решило бы проблему. Очень похоже на то, что китайцы упустили момент и демографическую ситуацию уже просто не выправить никак.
Теперь думаю, не пытаются ли они спастись суррогатным материнством, но это фигня какая-то, не смогут они таким способом достаточный приток новых граждан получить, мне кажется.
Локальный Артем
Скорее они не могут иметь своего ребенка, на родине запрещено или дорого, поэтому бегут в Украину/Россию/ и т.д
У нас в Украине недавно тоже "накрыли" агенство, которое предоставляло услуги суррогатного материнства. Из-за карантина родители не могли забрать своих детей. Но все разрулилось.
Но все разрулилось.
Отдали детей в роддом?
Им же нельзя
Голосуй за поправки, если хочешь, чтобы клятые китаёзы больше не покупали православных младенцев!
Запретить нахой это суррогатное материнство, пусть на завод идут работать.
Бедный, твою иронию не поняли
Я и не иронизировал
Земля тебе пухом
лучше ортопедическим матрасом
Заработай на него суррогатным материнством
заработал горбатясь на заводе
Запретить эти заводы. Пусть в поле идут работать!
Китайские дети в Китае немодные, то ли дело европейские
А в чём преступление, если все документы есть?
УК РФ Статья 127.1. Торговля людьми наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.
Выносить чужую оплодотворённую яйцеклетку — это услуга, а не торговля людьми.
Эта услуга запрещена в некоторых развитых странах как и торговля органами. То тоже ведь услуга.
Но в России-то разрешена
В России да, потому не понятно на основании чего они вдруг решили возбудить уголовное дело.
Ты спросила, я привел статью, по которой будет работать прокуратура. Какие ко мне могут быть ещё вопросы?
Классная статья, кстати. До 6 лет за торговлю людьми, абалдеть. За мемас можно на дольше уехать.
Сначала покупают лес, потом детей
Локальный Артем
Что дальше?
Начнут покупать пластмассовые тазики.
пока что лес дальше детей
Потом будут покупать мужиков, а в конце концов купят Деда
услуги по суррогатному материнству
или по добыче стволовых клеток и других органических веществ
В Китае культ белого человека. Ребенок европейской внешности имеет больше (в десятки раз) перспектив на успешную карьеру.