Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
5614

Самозанятым можно будет стать с 16 лет, налог для IT-компаний снизится: главное из выступления Путина Материал редакции

И, конечно, повышение налога для зарабатывающих 5 миллионов рублей в год и больше.

135 комментариев
В закладки

Путин в очередной раз обратился к россиянам по поводу эпидемии коронавируса. Он поблагодарил жителей страны за то, как «достойно они прошли самый опасный период эпидемии». По словам президента, в России «убедились, что эпидемии можно противостоять».

«Мы смогли ещё в феврале задержать эпидемию на полтора-два месяца и выиграть драгоценное время», — сказал Путин. Он подчеркнул, что гибкая модель реагирования на коронавирус — федеральные меры и дополнительные полномочия регионам — себя оправдала.

Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак, все ресурсы наших медицинских центров, МЧС, волонтёров. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности.

Владимир Путин

В своём выступлении Путин предложил несколько мер поддержки россиян.

  • Повысить ставку НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Дополнительные деньги направят на лечение детей с орфанными заболеваниями;
  • Продлить на июль и август выплаты медикам. Их не будут облагать налогами, а специалисты получат повышенные отпускные, вне зависимости от сроков отпуска. Выплаты соцработникам продлят до 15 сентября;
  • В июле на каждого ребёнка до 16 лет ещё раз выплатят по 10 тысяч рублей. Для тех, кто получил такую выплату в июне, вторая пройдёт автоматически;
  • Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребёнка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе;
  • Выделить ещё 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний в 2% при условии сохранения рабочих мест;
  • Льготную ипотеку можно будет взять на новое жильё стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях — до 12 миллионов рублей;
  • С 1 июля во всех регионах России появится налоговый режим для самозанятых. Статус самозанятого можно будет получить не с 18, а с 16 лет;
  • Бессрочно снизить в IT-сфере ставку страховых взносов до 7,6%, а налоговую ставку на прибыль — с 20% до 3%;
  • Владельцам зарубежных активов контролируемых иностранных компаний предоставят право уплачивать фиксированную налоговую сумму — 5 миллионов рублей в год — без дополнительной отчётности;
  • Выделить ещё 100 миллиардов рублей на поддержку регионов в дополнение к 200 миллионам, выделенным на борьбу с коронавирусом;
  • Ещё 100 миллиардов рублей выделят на обновление дорожной сети.

Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм.

Владимир Путин

Путин также отметил, что в России «сперва не допустили резкого падения рубля, а затем он фактически вернулся на докризисный уровень». Он подчеркнул, что «глубину этого кризиса ещё только предстоит оценить», но, по его словам, «драматического скачка безработицы удалось избежать». Он поручил к 2021 году полностью восстановить рынок труда.

У нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику, выйти на траекторию роста. [...] На понятном всем языке речь идёт об ответственном управлении государственными финансами и стабильности цен. Всё это важные, принципиальные условия для обеспечения устойчивости экономики и роста доходов граждан, для дальнейшего снижения процентных ставок.

Владимир Путин

#новости #путин

Ольга Щербинина PLUS
+14 994
но есть и хорошие новости
7
15
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d"], "comments": 135, "likes": 15, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 181292, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 23 Jun 2020 18:09:55 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
135 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Глеб Савчик

49

Мля, дед словно нашёл в старом костюме конфеты и кидается ими, лишь не дали по роже. Какое же он политическое ссыкло, жесть 

Ответить

Прошедший франт

Глеб
7

клёво сказал, хорошая метафора

Ответить

alexferman

Глеб
4

нашёл в старом костюме конфеты и кидается ими, лишь не дали по роже

Почему я так ору с этой фразы

Ответить

Нуоа Лвлсо

alexferman
0

Потому что это оказались не конфеты

Ответить

Alex Macher

Глеб
1

Всем профит же. И нологи ему и людям удобства.

Я в 16 лет сайты на DLE клепал, но тогда легально это делать нереально было.

Ответить

Глеб Савчик

Alex
1

Такой же профит, как от "майских указов", ситуационная возьня раз в 4-6 лет 

Ответить

scheissegal

22

Снижение ставки на прибыль IT компаний с 20 до 3 процентов - это троллинг Лукашенко?

Ответить

Негативный франт

scheissegal
0

Это попытка привлечь международные компании, а за одно попытаться их ненавязчиво подчинить с помощью ФСБ.

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Негативный
9

Не подчинить, а отжать.
- Почему уехали?

- Игорь Бухман: Было ощущение, что к нам просто могут прийти и что-нибудь приписать. Мы же тогда все по закону делали, а отвечали, как будто обманывали.

Самое смешное, никто не пытался их удержать.

Ответить

Андрей Капралов

Негативный
2

Компании: "не ведутся"

Ответить

Viktor Nevzorov

Негативный
0

Это попытка привлечь белорусские компании, а заодно попытаться их ненавязчиво подчинить с помощью ФСБ.

Ответить

Рулон Обоев

Viktor
0

ЗАГАВАР!

Ответить

Andre Macareno

3

так, а где подвох в налоговых скидках для айти, это типа чтобы я пошел и за Путина проголосовал?

Ответить

Nick Rosenberg

Andre
8

Никакого подвоха, видимо заинтересованные лица будут кое чего мыть через модное айти. Между тем, любая адекватная ИТ контора, с реальной ценностью, будет держаться от российской юрисдикции подальше.

Ответить

Кошелёк Montblanc.

Nick
1

Галеры прокладки расцветут.

Ответить

Kir Kirsky

Кошелёк
0

И хорошо.

Ответить

Дыня из багажника

Andre
2

Это чтобы ТЖ подмять в свой электорат 

Ответить

Andre Macareno

Дыня
2

ну так и я о том же...

Ответить

Дыня из багажника

Andre
2

а я о том же, о чем и ты

Ответить

Человек Красивый

Дыня
0

Вы вообще о чем?

Ответить

Кошелёк Montblanc.

Andre
0

Завидует хохлам.

Ответить

Andre Macareno

Кошелёк
0

так хохлы только в международных галерах типа эрата, если я правильно понял одного своего хорошего знакомого, много зарабатывают

Ответить

Кошелёк Montblanc.

Andre
0

Неправильно понял, ипы платят 5%, любые, любой шаурмовщик. Можно вообще декларацию пустую сдавать и принимать оплату на счет физика, всем похуй, все на честности.

Ответить

Олег Ивахнов

5

 Самозанятым можно будет стать с 16 лет,

А ВОТ ЭТО КСТАТИ КРУТО.
Теперь у подростков появится куча вариантов для легально подработки.

Ответить

Dyatlov

Олег
0

Ага, только 42 главу ТК РФ никто не отменял

Ответить

Олег Ивахнов

Dyatlov
2

Так она относится к работникам которые трудоустроены по трудовому договору

Ответить

Dyatlov

Олег
0

А ты какую легальную подработку имеешь ввиду? Цветы сажать и листовки раздавать?

Ответить

Alex Macher

Dyatlov
4

Куча вариантов есть. Сайты визитки много ума делать не надо, например. Соцсети вести можно.

Сейчас в 15 лет школьники приложения для мобил пишут.

Ответить

Dyatlov

Alex
0

Сейчас в 15 лет школьники приложения для мобил пишут.

И? Это 1-3% от всех подростков

Ответить

Alex Macher

Dyatlov
9

А ты что хочешь? Нужно поддерживать тех, кто стремится к чему-то, а не быдланов у которых предел мечтаний это в армейку сходить.

У нас ИП внезапно тоже 3%.

Ответить

Олег Ивахнов

Dyatlov
1

И? Это 1-3% от всех подростков

Собствнно примерно соответствует количеству бизнесменов среди взрослого населения

Ответить

Убедительная

Alex
0

Только до этого их не могли прижать, а теперь вполне, не?

Ответить

Alex Macher

Убедите…
1

Кто? Менты и ФСБ? Да камон, у меня ИП 6 лет и меня никто не трогал ни разу, кому всякая мелочь нужна. Тем более щас проверять запрещено таких.

Ответить

Убедительная

Alex
0

Налоговая - почему бы и нет? "Поясните источник поступления вот этих 20к"

Ответить

Олег Ивахнов

Убедите…
1

Но сначала заблокируем счет.

Ответить

Alex Macher

Убедите…
0

Я тебя не понял тогда, ты написал: "до этого не могли, а сейчас могут".

Плюс самозанятых что там вообще отченость не требуют и ничего не проверяют, если левые деньги на карту не падают, то ноль проблем. Не знаю правда сколько это продлится всё.

Ответить

Олег Ивахнов

Убедите…
1

В смысле не могли?
Незаконно предпринимательство вообще на раз два.

Ответить

Срочный блик

Alex
0

Сайты визитки

Блять

Ответить

Олег Ивахнов

Dyatlov
1

оказывать услуги по раздаче листовок и уходу за цветами ты имеешь ввиду?

Ответить

Dyatlov

Олег
0

Не важно, как это трактуется

Ответить

Олег Ивахнов

Dyatlov
1

Ну я вообще имел ввиду взаимоотношения с юрлицами.

Ответить

Dyatlov

Олег
0

Я к тому, что "кучи'' вариантов не будет. Это попытка оправдать возрастные рамки по выплатам

Ответить

alexferman

Олег
0

Если работу с самозанятыми организуют так же как у нас в KZ, будет ещё круче.

Ответить

Олег Ивахнов

alexferman
0

А как у вас там в Нурсултании?

Ответить

alexferman

Олег
1

Платишь определённую сумму раз в месяц (я через интернет-банкинг плачу), и автоматически числишься самозанятым. Перестаёшь платить - перестаёшь числиться.

Но месячный доход не должен превышать 40 тысяч руб

Ответить

Олег Ивахнов

alexferman
2

Ну честно говоря в РФ то получше на мой взгляд сделано.

Ответить

alexferman

Олег
0

Как?

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

alexferman
0

 Платишь определённую сумму раз в месяц

У нас почти так же. Платишь от 4-6%, но с любой суммы. Коллега ушел в самозанятые и зарегистрировался. Завел отдельный счет. Вроде доволен. Я не рискую.

Ответить

alexferman

Евгений
0

Платишь от 4-6%, но с любой суммы

А, у нас тупо абонемент за 450 руб в месяц))

Ответить

Евгений Глебов

alexfer…
1

Было бы идеальным, дать выбор. Обе схемы, с абоненткой и % с дохода имеют свои плюсы и минусы. К примеру, если у меня сделки бывают редкими, но с большими гонорарами, то мне выгоднее платить %, ориентируясь на годовой лимит. Если я, к примеру, пеку торты, выгоднее абонемент, так как я могу ориентироваться на месячный лимит.

Ответить

alexferman

Евгений
0

Идеальной систему делает ещё и простота. Все эти режимы налогообложения, проценты, вычеты большинство людей в ступор повергают. Чем проще всё это, тем охотнее люди пользуются.

Ответить

Евгений Глебов

alexfer…
0

Должен быть оброк...)) 
Приходит тебе СМС:
- Вы должны 100000 налогов. Нажмите сюда, чтобы оплатить.
Все.

Ответить

Олег Ивахнов

alexferman
0

В РФ через приложение регаешься. Тебе приходит денежка на счет и если ты выписываешь на этот приход ответный чек то это считается доходом от деятельности. Если не выписываешь то не считается (мало ли мамка тебе на пожрать прислала). Ты раз в месяц платишь автоматически рассчитанный приложением налог (4% от чеков которые ты оформил физикам, и 6% юрикам). 
Надоело быть самозанятым так же через приложение отключаешься.
Ограничения 2,4кк в год. Это 200к в месяц

Ответить

alexferman

Олег
0

Я бы не сказал, что это лучше чем в КЗ, куча лишних движений.

Единственное что лучше - нет лимита дохода. Но я спокойно выхожу за лимиты, налоговой плевать, они только от реально крупных сумм чесаться начинают.

Ответить

Евгений Глебов

alexfer…
0

Я бы не сказал, что это лучше чем в КЗ, куча лишних движений.

От сферы деятельности зависит. Конечно, 450 рублей - это очень немного, но в РФ есть налоговый вычет. Не знаю, есть ли он у вас. В итоге, если за год на физиках заработал 400 тыщ (~30 тыщ в месяц), то налог можно вообще вернуть.

Ответить

Nick Rosenberg

Олег
0

А раньше то нельзя было? Без того чтобы путину башлять нологи.

Ответить

Олег Ивахнов

Nick
0

Слово "легальной" пропустиЛ?

Ответить

Nick Rosenberg

Олег
1

Зачем подростку в 14 лет эта "легальность"? Помог соседям мебель перетаскать и из 200 заработанных рублей пошел 16 путину отдал?

Ответить

Олег Ивахнов

Nick
1

Я говорю про подработки связанные с взаимоотношением с юрлицами

Ответить

Олег Ивахнов

Nick
0

Не с 14 а с 16 речь.
Не 16 а 8 рублей с 200 надо платить.

Ответить

Негативный франт

Олег
0

И тем не менее будут ограничения.

"Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного правонарушения."

"С работниками, не достигшими возраста восемнадцати лет, договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности не заключаются."

Ответить

Властный фонарь

5

а где налоговые льготы на вебкам и уменьшение сроков закладчиков наркоты?
так себе поддержки населения

Ответить

Срочный блик

Властный
0

@Вахтёр 

Ответить

Пётр Козлов

5

Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак, все ресурсы наших медицинских центров, МЧС, волонтёров. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности.

Ответить

Zero-zero-one

2

Опять айтишникам все плюшки

Ответить

Кошелёк Montblanc.

Zero-zero-one
3

Подсказка: почти на что угодно кроме ремонта дорог можно повесить плашку айти, было бы желание.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Кошелёк
7

ремонт дорог - это обслуживание инфраструктуры по логистике между айти компаниями

Ответить

Кошелёк Montblanc.

Dmitry
1

Шаришь.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Кошелёк
1

После 20к отправленных писем на корпоративную почту, приходит просветление

Ответить

Bkmz Иванов

Zero-zero-one
2

Лучше бы нам лиголайз устроил. Не шарит дед.

Ответить

Aman Medetbekov

Zero-zero-one
0

Ну так IT-компании зачастую работают на международном рынке, конечно надо для них создавать максимально комфортные условия. Пример Беларуси отлично показал что это довольно таки здравая идея. 

Ответить

Zero-zero-one

Aman
2

Пример Беларуси показал, что даже с большими зарплатами и большим количеством it кампаний в стране пиздец. Зарплаты в других сферах малы и неравенство доходов огромно.

Ответить

Accio

Zero-zero-one
1

Лучше во всех сферах будет пиздец, чем в одной его не будет?

Ответить

Zero-zero-one

Accio
–1

Ну конечно, всем нужно идти в it

Ответить

Accio

Zero-ze…
–1

Не понимаю твой ход мыслей, извини

Ответить

Zero-zero-one

Accio
–1

Всё ясно,айтишник обиженка

Ответить

Accio

Zero-ze…
–1

Логично

Ответить

Zero-zero-one

Accio
0

Конечно

Ответить

Accio

Zero-ze…
0

Не спорю

Ответить

Aman Medetbekov

Zero-zero-one
0

то что в стране пиздец это не вина айтишников, или что теперь во всех отраслях должен быть пиздец? 

Ответить

Zero-zero-one

Aman
0

Это вина государства.Государство выделяет больше средств на развитие it  сферы,но другие должны хуй без соли доедать,для вас это нормально?В других странах государство не делает какую-то одну сферу особенной,все живут вполне нормально.Пример Беларуси полное говно,эта страна не развивается даже за счёт it,ввп падает,+диктатура

Ответить

alexferman

Zero-zero-one
1

Думаю, причина в том, что айти сектор стабильно рос все эти годы, и его попытаются использовать как драйвер последней надежды, чтобы экономику хоть как-то в рост вывести.

Ответить

Jan Iwanow

Zero-zero-one
1

Скорее хозяевам компаний. Что-то я очень сомневаюсь, что зарплаты у программистов возьмут и вырастут.

Ответить

Zero-zero-one

Jan
0

Возможно

Ответить

красивый комбинатор

3

@Ольга Щербинина добавьте про налог 5 млн руб. в год для владельцев КИК без подачи отчетности. Очень интересно, новый порядок будет как альтернатива или как замена текущему?

Если второе, то это пиздец.

Ответить

Дыня из багажника

3

 Бессрочно снизить в IT-сфере ставку страховых взносов до 7,6%, а налоговую ставку на прибыль — с 20% до 3%;

Я правильно понимаю что это относится к ОСН а малый бизнес сосет хуй и далее?

Ответить

Denis Smirnov

Дыня
0

Конечно

Ответить

Alexei Kuksin

3

В июле на каждого ребёнка до 16 лет ещё раз выплатят по 10 тысяч рублей. Для тех, кто получил такую выплату в июне, вторая пройдёт автоматически;

Все больше склоняюсь к тому, что идея усыновить весь свой класс (25 человек), была не так уж плоха.

Ответить

Прошедший франт

Alexei
0

Да ну смешно же. 145 баксов

Ответить

Alexei Kuksin

Прошедший
0

На одного ребенка 20 тысяч. Умножь их на 25. 

Ответить

Viktor Nevzorov

Alexei
0

Ребенок <> мертвая душа так то.

Ответить

Убедительная Геосфера

Alexei
0

А процедура разусыновления сильно тягомотная?

Ответить

Alexei Kuksin

Убедительная
0

Так, что началось? Это моя идея. Моя!
А если серьезно. То да. Я к примеру не пройду процесс обследования жилищных условий. Одинокому чуваку живущему на сьемке никто не доверит ребенка.

Ответить

Политический цветок

2

Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу.

Ответить

Alex Fielding

2

додавить эту заразу

Ответить

Andre Macareno

Alex
0

Додавите. Заразу.

Ответить

Дыня из багажника

1

Компьюторщик три процента

Ответить

Имя Фамилия

1

Ещё 100 миллиардов рублей выделят на обновление дорожной сети

Кризис кризисом, а распил по расписанию

Ответить

Срочный блик

1

Владельцам зарубежных активов предоставят право уплачивать фиксированную налоговую сумму — 5 миллионов рублей в год — без дополнительной отчётности;

Удобно... 

Ответить

красивый комбинатор

Срочный
0

Речь про контролируемые иностранные компании. Удобно не то слово. Главное, чтобы не взамен текущего порядка.

Ответить

Прошедший франт

0

получил десятку до шестнадцати, а потом попиздовал в самозанятые, нечего сидеть сложа руки

Ответить

Олег Ивахнов

Прошедший
2

МНогие подростки хотят подрабатывать. Но сейчас чтобы это так проблематично легально провернуть что многие работодатели попросту не хотят связываться.

Ответить

Прошедший франт

Олег
2

да и дальше не захотят

Ответить

Илья Гераськин

Прошедший
0

а чего им не хотеть? Всё просто же будет

Ответить

Прошедший франт

Илья
–1

молодой человек, вы хоть знаете, куда хотите идти работать? вы понимаете, чем мы занимаемся тут? подождите пару лет, подучитесь, вы молодой пока, беззаботный, сегодня придёте, а завтра с друзьями гулять будете, знаем мы таких

Ответить

Илья Гераськин

Прошедш…
2

Ну так самозанятый может например сайты клепать. Сайт сделал - деньги получил. Я знавал чувака который с 12 лет фигачил сайты

Ответить

Прошедший франт

Илья
–2

Ты с ума сошёл, Петя? У тебя ЕГЭ на носу, какие сайты? Опять вечно в интернете сидишь, ты о будущем подумал вообще? Какие ты там сайты делаешь? Вот на программиста отучись сначала, а потом уже нормальным делом будешь заниматься, а не игрульками этими своими

Ответить

Accio

Прошедш…
1

Тебе родители запрещали работать?

Ответить

Прошедший франт

Accio
–1

Бля, психолог по комментам в треде! Нет, милый, не запрещали

Ответить

Alexei Kuksin

Прошедш…
0

В 16 на носу ОГЭ. А ОГЭ по информатике напишу даже я. 

Ответить

Rhea Monsoon

Илья
0

Так и сейчас можно. Зачем для того что бы клепать с мамкиного лаптопа сайты становиться самозанятым? Это как возможность срать не снимая свитера.

Ответить

Artano

Прошедший
0

Десятка десятке рознь..

Ответить

Artano

0

Про ит сильно..

Ответить

Миша Сергеев

Artano
0

Интересно что там будет когда это применят, наверняка будет какой то подвох

Ответить

theLastLetters

Миша
1

Скажут, что это всем, кто использует отечественный софт.

Ответить

Кошелёк Montblanc.

Миша
0

Будет подвох, я открою ип в рашке и перееду жить в мяцкву навсегда, трепещите.

Ответить

Виктор

0

надо было до 14,99% повысить... 

Ответить

Сергей Васильев

0

Бред. Тратить мои деньги на «детей». Ага. Уезжаю к хохлам!!!!

Ответить

Неясный танк88

Сергей
0

 Уезжаю к хохлам!!!!

Тебя опять хохлы-цыгане заворожили что ли?

Ответить

Относительный хичхакер

0

Самозанятым можно будет стать с 16 лет

Спасибо: идите на йух

Ответить

Относительный хичхакер

Относительный
0

Есть север, а есть йух

Ответить

Дмитрий Городских

Относительный
0

В Казахстан? Монголию? Или южнее?

Ответить

Кошелёк Montblanc.

Относительный
0

Если вам больше 16 лет и вы все еще не самозанятый то что-то с вами не так и вообще позорище.

Ответить

Относительный хичхакер

Кошелёк
0

Мне больше 16 лет, и я самозанятый, но бюрократия позволяет мне ни перед кем не отчитываться

Ответить

Litnikov Danil

0

Все равно скоро догонит Лукашенко по популярности

Ответить

Artano

0

Айти конторы расплодятся, большие организации начнут выделять айти подразделения в отдельные ЮЛ.. Так вижу.

Ответить

Гибкий цвет

0
Раньше всех. Ну почти.
Стоимость акций "Яндекса" на Мосбирже превысила 3400 руб. за штуку, обновив исторический максимум - данные торгов
Ответить

Denis Smirnov

Гибкий
0

Они, типа, всерьез надеются, что яндекс в Россию перейдет?

Ответить

Viktor Nevzorov

Гибкий
0

Они не в рублях котируются. Но тренд подтвержден, да.

Ответить

Bkmz Иванов

0

«Мы смогли ещё в феврале задержать эпидемию на полтора-два месяца и выиграть драгоценное время», — сказал Путин.

"Россию с колен поднял."
"Короновирус победил."
Современные молодые "патриоты" в старости ему припишут эту победу.

Ответить

Hasan Alloush

0

А что было сделано в феврале против ковида напомните ?

Ответить

Alex Maz

0

Карочи скриньте, Дуров камбечит в Россию, ему сказли " ну что дядя, поимели тебя американцы? Куда пойдёшь, в Китай лул?" Продаст телегу кому надо и досвидос.

Ответить

Убедительная Геосфера

0

додавить эту заразу

С годами все больше принимаю это на свой счет

Ответить

Xkors Martinaize

0

Вы че ебанутые? Вы сидите и обсуждаете IT, ну уже в край просто величайшую когда-то сверхдержаву загнали в могилу. Ну реально у деда получилось немного народ загнать своей речью, реально про все остальное забудьте, обсуждайте дальше, как школьникам денег поднять, кстати про поправки не забываем челядь 

Ответить

Властный фонарь

0

,каждый раз смотришь его и волей не волей везде ищешь подвох, ведь не может быть так, что бы он ненакозлил

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
The Last of Us 2 — одна из главных игр поколения PS4. В сети она столкнулась со скандалами и низкими оценками игроков
В интернете только и разговоров, что о TLOU2: пока одни ставят игре «нули» и недовольны «десятками» от журналистов, а также ругают сюжет и «SJW-повестку», другие называют её шедевром и делают мемы.
184
Новости
Путин объявил о повышении подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год
Президент рассказал об этом после слов про преодоление «самого опасного этапа» пандемии.
205
Новости
Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что считает недостаточным средний годовой доход россиян.
161
Популярное за три дня
Новости
«Вся клетка была в крови, как и морда»: пассажирка «Аэрофлота» рассказала о собаке, пострадавшей при полёте в багаже
У собаки повредилась морда, но она жива. Пассажирка пожаловалась в полицию и авиакомпанию.
122
Новости
«Посмотрим»: Путин не исключил выдвижение в президенты, если поправки в Конституцию вступят в силу
И попросил пока не искать ему преемников.
228
Новости
В Ленобласти бывший депутат-единоросс открыл стрельбу по семье в лодке — она подплыла близко к его дачному участку
По данным СМИ, стрелявший — экс-депутат МО «Измайловское» Илья Русинов. Он ранил женщину, которую доставили в реанимацию.
81
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Рулон Обоев

Прямое обращение Владимира…

Yt

Прямое обращение Владимира…

Пластмассовый Тазик

Прямое обращение Владимира…

Настя Кудри

«Ведомости»: власти обсуждают…

Рулон Обоев

Прямое обращение Владимира…

Shch

Самозанятым можно будет стать с…

Zero-zero-one

Самозанятым можно будет стать с…

красивый комбинатор

Самозанятым можно будет стать с…

Убедительная…

Запись в подсайте Telegram

Mordegard Glezgorv

Путин объявил о повышении…