Комментарии
И, конечно, повышение налога для зарабатывающих 5 миллионов рублей в год и больше.
Путин в очередной раз обратился к россиянам по поводу эпидемии коронавируса. Он поблагодарил жителей страны за то, как «достойно они прошли самый опасный период эпидемии». По словам президента, в России «убедились, что эпидемии можно противостоять».
«Мы смогли ещё в феврале задержать эпидемию на полтора-два месяца и выиграть драгоценное время», — сказал Путин. Он подчеркнул, что гибкая модель реагирования на коронавирус — федеральные меры и дополнительные полномочия регионам — себя оправдала.
В своём выступлении Путин предложил несколько мер поддержки россиян.
Путин также отметил, что в России «сперва не допустили резкого падения рубля, а затем он фактически вернулся на докризисный уровень». Он подчеркнул, что «глубину этого кризиса ещё только предстоит оценить», но, по его словам, «драматического скачка безработицы удалось избежать». Он поручил к 2021 году полностью восстановить рынок труда.
Мля, дед словно нашёл в старом костюме конфеты и кидается ими, лишь не дали по роже. Какое же он политическое ссыкло, жесть
нашёл в старом костюме конфеты и кидается ими, лишь не дали по роже
Почему я так ору с этой фразы
Всем профит же. И нологи ему и людям удобства.
Я в 16 лет сайты на DLE клепал, но тогда легально это делать нереально было.
Такой же профит, как от "майских указов", ситуационная возьня раз в 4-6 лет
Снижение ставки на прибыль IT компаний с 20 до 3 процентов - это троллинг Лукашенко?
Негативный франт
Это попытка привлечь международные компании, а за одно попытаться их ненавязчиво подчинить с помощью ФСБ.
Не подчинить, а отжать.
- Почему уехали?
- Игорь Бухман: Было ощущение, что к нам просто могут прийти и что-нибудь приписать. Мы же тогда все по закону делали, а отвечали, как будто обманывали.
Самое смешное, никто не пытался их удержать.
Это попытка привлечь белорусские компании, а заодно попытаться их ненавязчиво подчинить с помощью ФСБ.
так, а где подвох в налоговых скидках для айти, это типа чтобы я пошел и за Путина проголосовал?
Никакого подвоха, видимо заинтересованные лица будут кое чего мыть через модное айти. Между тем, любая адекватная ИТ контора, с реальной ценностью, будет держаться от российской юрисдикции подальше.
Галеры прокладки расцветут.
Это чтобы ТЖ подмять в свой электорат
ну так и я о том же...
а я о том же, о чем и ты
Завидует хохлам.
так хохлы только в международных галерах типа эрата, если я правильно понял одного своего хорошего знакомого, много зарабатывают
Неправильно понял, ипы платят 5%, любые, любой шаурмовщик. Можно вообще декларацию пустую сдавать и принимать оплату на счет физика, всем похуй, все на честности.
Самозанятым можно будет стать с 16 лет,
А ВОТ ЭТО КСТАТИ КРУТО.
Теперь у подростков появится куча вариантов для легально подработки.
Так она относится к работникам которые трудоустроены по трудовому договору
Куча вариантов есть. Сайты визитки много ума делать не надо, например. Соцсети вести можно.
Сейчас в 15 лет школьники приложения для мобил пишут.
А ты что хочешь? Нужно поддерживать тех, кто стремится к чему-то, а не быдланов у которых предел мечтаний это в армейку сходить.
У нас ИП внезапно тоже 3%.
И? Это 1-3% от всех подростков
Собствнно примерно соответствует количеству бизнесменов среди взрослого населения
Только до этого их не могли прижать, а теперь вполне, не?
Кто? Менты и ФСБ? Да камон, у меня ИП 6 лет и меня никто не трогал ни разу, кому всякая мелочь нужна. Тем более щас проверять запрещено таких.
Налоговая - почему бы и нет? "Поясните источник поступления вот этих 20к"
Я тебя не понял тогда, ты написал: "до этого не могли, а сейчас могут".
Плюс самозанятых что там вообще отченость не требуют и ничего не проверяют, если левые деньги на карту не падают, то ноль проблем. Не знаю правда сколько это продлится всё.
В смысле не могли?
Незаконно предпринимательство вообще на раз два.
оказывать услуги по раздаче листовок и уходу за цветами ты имеешь ввиду?
Если работу с самозанятыми организуют так же как у нас в KZ, будет ещё круче.
А как у вас там в Нурсултании?
Платишь определённую сумму раз в месяц (я через интернет-банкинг плачу), и автоматически числишься самозанятым. Перестаёшь платить - перестаёшь числиться.
Но месячный доход не должен превышать 40 тысяч руб
Ну честно говоря в РФ то получше на мой взгляд сделано.
Платишь определённую сумму раз в месяц
У нас почти так же. Платишь от 4-6%, но с любой суммы. Коллега ушел в самозанятые и зарегистрировался. Завел отдельный счет. Вроде доволен. Я не рискую.
Платишь от 4-6%, но с любой суммы
А, у нас тупо абонемент за 450 руб в месяц))
Было бы идеальным, дать выбор. Обе схемы, с абоненткой и % с дохода имеют свои плюсы и минусы. К примеру, если у меня сделки бывают редкими, но с большими гонорарами, то мне выгоднее платить %, ориентируясь на годовой лимит. Если я, к примеру, пеку торты, выгоднее абонемент, так как я могу ориентироваться на месячный лимит.
Идеальной систему делает ещё и простота. Все эти режимы налогообложения, проценты, вычеты большинство людей в ступор повергают. Чем проще всё это, тем охотнее люди пользуются.
Должен быть оброк...))
Приходит тебе СМС:
- Вы должны 100000 налогов. Нажмите сюда, чтобы оплатить.
Все.
В РФ через приложение регаешься. Тебе приходит денежка на счет и если ты выписываешь на этот приход ответный чек то это считается доходом от деятельности. Если не выписываешь то не считается (мало ли мамка тебе на пожрать прислала). Ты раз в месяц платишь автоматически рассчитанный приложением налог (4% от чеков которые ты оформил физикам, и 6% юрикам).
Надоело быть самозанятым так же через приложение отключаешься.
Ограничения 2,4кк в год. Это 200к в месяц
Я бы не сказал, что это лучше чем в КЗ, куча лишних движений.
Единственное что лучше - нет лимита дохода. Но я спокойно выхожу за лимиты, налоговой плевать, они только от реально крупных сумм чесаться начинают.
Я бы не сказал, что это лучше чем в КЗ, куча лишних движений.
От сферы деятельности зависит. Конечно, 450 рублей - это очень немного, но в РФ есть налоговый вычет. Не знаю, есть ли он у вас. В итоге, если за год на физиках заработал 400 тыщ (~30 тыщ в месяц), то налог можно вообще вернуть.
А раньше то нельзя было? Без того чтобы путину башлять нологи.
Слово "легальной" пропустиЛ?
Зачем подростку в 14 лет эта "легальность"? Помог соседям мебель перетаскать и из 200 заработанных рублей пошел 16 путину отдал?
Негативный франт
И тем не менее будут ограничения.
"Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного правонарушения."
"С работниками, не достигшими возраста восемнадцати лет, договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности не заключаются."
Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак, все ресурсы наших медицинских центров, МЧС, волонтёров. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности.
Опять айтишникам все плюшки
Подсказка: почти на что угодно кроме ремонта дорог можно повесить плашку айти, было бы желание.
ремонт дорог - это обслуживание инфраструктуры по логистике между айти компаниями
Шаришь.
После 20к отправленных писем на корпоративную почту, приходит просветление
Ну так IT-компании зачастую работают на международном рынке, конечно надо для них создавать максимально комфортные условия. Пример Беларуси отлично показал что это довольно таки здравая идея.
Пример Беларуси показал, что даже с большими зарплатами и большим количеством it кампаний в стране пиздец. Зарплаты в других сферах малы и неравенство доходов огромно.
Лучше во всех сферах будет пиздец, чем в одной его не будет?
Ну конечно, всем нужно идти в it
Всё ясно,айтишник обиженка
то что в стране пиздец это не вина айтишников, или что теперь во всех отраслях должен быть пиздец?
Это вина государства.Государство выделяет больше средств на развитие it сферы,но другие должны хуй без соли доедать,для вас это нормально?В других странах государство не делает какую-то одну сферу особенной,все живут вполне нормально.Пример Беларуси полное говно,эта страна не развивается даже за счёт it,ввп падает,+диктатура
Думаю, причина в том, что айти сектор стабильно рос все эти годы, и его попытаются использовать как драйвер последней надежды, чтобы экономику хоть как-то в рост вывести.
Скорее хозяевам компаний. Что-то я очень сомневаюсь, что зарплаты у программистов возьмут и вырастут.
@Ольга Щербинина добавьте про налог 5 млн руб. в год для владельцев КИК без подачи отчетности. Очень интересно, новый порядок будет как альтернатива или как замена текущему?
Если второе, то это пиздец.
Бессрочно снизить в IT-сфере ставку страховых взносов до 7,6%, а налоговую ставку на прибыль — с 20% до 3%;
Я правильно понимаю что это относится к ОСН а малый бизнес сосет хуй и далее?
В июле на каждого ребёнка до 16 лет ещё раз выплатят по 10 тысяч рублей. Для тех, кто получил такую выплату в июне, вторая пройдёт автоматически;
Все больше склоняюсь к тому, что идея усыновить весь свой класс (25 человек), была не так уж плоха.
Прошедший франт
Да ну смешно же. 145 баксов
На одного ребенка 20 тысяч. Умножь их на 25.
А процедура разусыновления сильно тягомотная?
Так, что началось? Это моя идея. Моя!
А если серьезно. То да. Я к примеру не пройду процесс обследования жилищных условий. Одинокому чуваку живущему на сьемке никто не доверит ребенка.
додавить эту заразу
Ещё 100 миллиардов рублей выделят на обновление дорожной сети
Кризис кризисом, а распил по расписанию
Речь про контролируемые иностранные компании. Удобно не то слово. Главное, чтобы не взамен текущего порядка.
МНогие подростки хотят подрабатывать. Но сейчас чтобы это так проблематично легально провернуть что многие работодатели попросту не хотят связываться.
Прошедший франт
да и дальше не захотят
а чего им не хотеть? Всё просто же будет
молодой человек, вы хоть знаете, куда хотите идти работать? вы понимаете, чем мы занимаемся тут? подождите пару лет, подучитесь, вы молодой пока, беззаботный, сегодня придёте, а завтра с друзьями гулять будете, знаем мы таких
Ну так самозанятый может например сайты клепать. Сайт сделал - деньги получил. Я знавал чувака который с 12 лет фигачил сайты
Ты с ума сошёл, Петя? У тебя ЕГЭ на носу, какие сайты? Опять вечно в интернете сидишь, ты о будущем подумал вообще? Какие ты там сайты делаешь? Вот на программиста отучись сначала, а потом уже нормальным делом будешь заниматься, а не игрульками этими своими
Так и сейчас можно. Зачем для того что бы клепать с мамкиного лаптопа сайты становиться самозанятым? Это как возможность срать не снимая свитера.
Про ит сильно..
Интересно что там будет когда это применят, наверняка будет какой то подвох
Будет подвох, я открою ип в рашке и перееду жить в мяцкву навсегда, трепещите.
Бред. Тратить мои деньги на «детей». Ага. Уезжаю к хохлам!!!!
Относительный хичхакер
Есть север, а есть йух
Если вам больше 16 лет и вы все еще не самозанятый то что-то с вами не так и вообще позорище.
Относительный хичхакер
Мне больше 16 лет, и я самозанятый, но бюрократия позволяет мне ни перед кем не отчитываться
Айти конторы расплодятся, большие организации начнут выделять айти подразделения в отдельные ЮЛ.. Так вижу.
«Мы смогли ещё в феврале задержать эпидемию на полтора-два месяца и выиграть драгоценное время», — сказал Путин.
"Россию с колен поднял."
"Короновирус победил."
Современные молодые "патриоты" в старости ему припишут эту победу.
Карочи скриньте, Дуров камбечит в Россию, ему сказли " ну что дядя, поимели тебя американцы? Куда пойдёшь, в Китай лул?" Продаст телегу кому надо и досвидос.
Вы че ебанутые? Вы сидите и обсуждаете IT, ну уже в край просто величайшую когда-то сверхдержаву загнали в могилу. Ну реально у деда получилось немного народ загнать своей речью, реально про все остальное забудьте, обсуждайте дальше, как школьникам денег поднять, кстати про поправки не забываем челядь