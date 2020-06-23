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Новости
Ольга Щербинина
10 523

Путин объявил о повышении подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год Материал редакции

Президент объявил об этом после рассказа про преодоление «самого опасного этапа» пандемии.

136 комментариев
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Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.

По словам президента, средства от повышения НДФЛ (60 миллиардов рублей в год) будут окрашены в бюджете, их направят на лечение детей с орфанными заболеваниями. Повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превышает 5 миллионов.

Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они «прошли самый опасный период эпидемии». По словам президента, в России «убедились, что эпидемии можно противостоять».

Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак, все ресурсы наших медицинских центров, МЧС, волонтёров. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности.

Владимир Путин

По словам Путина, глубину кризиса, вызванного коронавирусом, ещё предстоит оценить, но, по его словам, в России не допустили резкого падения рубля. Путин заявил, что «в отличие от многих стран, нам удалось избежать драматического скачка безработицы».

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136 комментариев
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Фёдор Скуратов

102

Володя 2%

Ответить

Человекоподобный кот

Фёдор
12

Краб 2%

Ответить

Egor Samarin

Человекоподобный
5

Это уже крабовые палочки

Ответить

Человекоподобный кот

Egor
0

Банкетные или из Якутии? 

Ответить

Andrew Kostin

Человекоподобный
0

Удмуртские

Ответить

alex twit

Egor
0

Собчачьи палочки

Ответить

Поэтический историк

Фёдор
5

Тебе нравится новый ТЖ? Ты доволен? Почему не сидишь тут так часто как раньше, что не так?

Ответить

Светский Гоша

Поэтический
2

Работу нашёл 

Ответить

Фёдор Скуратов

Поэтический
0

я тут сижу ровно с той же частотой
а так да, стало получше

Ответить

Поэтический историк

Фёдор
1

Все ещё хочешь что бы все украинцы сьебали с сайта?

Ответить

Фёдор Скуратов

Поэтический
0

дык уже
заместились братской Беларусью

Ответить

Mmmax

Фёдор
1

Беларусью

Ответить

Виктор

Фёдор
1

не спешите радоваться. Вот прогрессивная шкала налогов в штате Невада США: до 37%!
https://legalitgroup.com/ru/nalogi-v-shtate-nevada-ssha/

Ответить

Минеральный Слава

Виктор
0

Мне так нравится когда сравнивают ставку налогов в США и в России. Только вы забываете, что в США налоги идут на дело как правило, а не в карман чиновникам. 

Ответить

Nikita Zubkov

Виктор
0

Там не платят 37% со всей суммы. Только от того, что больше $612351. То же самое с остальными ставками.

Ответить

Прошедший франт

Фёдор
0

вова

Ответить

Бетонный меч

Прошедший
2

Нет володя

Ответить

Nikita Zubkov

Бетонный
1

Вовочка

Ответить

Artem Gruzdev

Nikita
1

Имир

Ответить

Pavel Reich

46

Так-то можно было и в Конституцию внести, не?

Ответить

Dima Kowets

Pavel
23

Блять чё давай всё теперь вносить в конституцию и чтобы билеты на трамвай не повышали так часто.

Ответить

Gregory

Dima
15

Здравая идея. Будешь в 2036 году в совете по очередному изменению

Ответить

Сборник комментариев

Dima
11

Я так понял это итак ирония была

Ответить

Ужасный холод

Сборник
1

Сейчас на сайте хуй поймёшь где ирония, а где очередной высер ботов.

Ответить

dmzkrsk

43

У эппла интереснее была презентация

Ответить

Морс Вишневый

dmzkrsk
0

Содержательнее и полезнее

Ответить

Человекоподобный кот

30

классика 

Ответить

Бетонный меч

16

@Олег Ивахнов а кто-то теперь молоко по красному ценнику будет покупать.

Ответить

Олег Ивахнов

Бетонный
2

А я и так его всегда беру.
У нас обычно Тольяттимолоко на скидках.
А они у меня молоковозы ремонтируют

Ответить

Yuri Miller

Олег
0

по нашему СНТ развозит молочница на газельке неплохое фермерское молоко по 46 за литр

Ответить

Олег Ивахнов

Yuri
0

Как интересно фермеров доят

Ответить

Yuri Miller

Олег
3

ЕСХН 1%

Ответить

Технический микрофон

Олег
0

куда еще 20 к потратишь? 

Ответить

Технический микрофон

Бетонный
1

ему 20 000 еще в июле придет. так, что...

Ответить

Бетонный меч

Технический
0

Чево-то я перегнул, у него наверное и молокозаводик на заднем дворе припасен...

Ответить

Sergei Grintsov

15
Ответить

Относительный хичхакер

7

Как предложил - так и забудут о предложении.
Юридической силы предложение не имеет силы.

Ответить

bor_vn

Относительный
17

Или сделают от 5 до 100 млн. в год. 
Тогда точно сами не пострадают

Ответить

Nikita Zubkov

Относительный
1

Когда закон примут, тогда и приходите?

Ответить

Относительный хичхакер

Nikita
–2

Навальный и Кац много уже что напредлагали - приняли, или хотя бы рассмотрели?

Ответить

Nikita Zubkov

Относительный
3

Навальный и Кац обладают таким же влиянием?

Ответить

Относительный хичхакер

Nikita
0

Предложение хоть от Путина, хоть от Хуютина одинаково не имеют юридической силы.

Ответить

Nikita Zubkov

Относит…
4

Скажи еще в России суды независимы

Ответить

Относительный

Nikita
2

Путин уже не раз такие красивые предложения делал, но они забылись.
Фишка в том, чтобы сказать сейчас красиво, а не в том, чтобы что-то делать (пиздеть - не мешки ворочать)

Ответить

Evgeniy Smirnov

Относит…
2

Да вот же буквально было при работе над поправками было, что государственным и муниципальным служащим запретят иметь недвижимость за рубежом. Я ещё подумал, типа «кек, щас только про муниципальных оставят», по-моему государственных убрали уже через пару дней. И так по всем пунктам.

Ответить

Дмитрий

Относит…
1

Что красивого-то в предложении? То, что получается, до этого на это денег в бюджете не было? Или были и их перенаправят на что-то более полезное, теперь-то заплатит этот пятимилионный господин?

Ответить

Относительный

Дмитрий
0

Ты слишком много думаешь, чтобы понять красоту этого финта

Ответить

Дмитрий

Относит…
2

Каких-то славянских гормонов, видимо, не хватает, чтобы почувствовать всю полноту удовольствия от жизни в этом воображариуме.

Ответить

Nikita Zubkov

Относит…
0

Путин уже не раз такие красивые предложения делал

Например?

 > Фишка в том

Откуда ты знаешь в чем фишка?

Ответить

Roman Golovin

Относит…
0

Путин может законопроект предложить
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/3f8c850abc4dc2ba4207acc563b176d93bdcf5f7/

Ответить

Относительный

Roman
3

Я могу насрать себе на руку, но это не значит, что я это буду делать

Ответить

Roman Golovin

Относит…
1

Разница лишь в том, что другие не могут

Ответить

Дмитрий

Roman
0

А может и бритвой полоснуть, кто знает, что у него на уме. Но глаза добрые-добрые, в этот раз точно не соврёт.
Пробормотал Иван и заторопился в пункт сдачи стеклотары. Сегодня ещё выброс просрочки в соседней пятёрочке, а он уже выбился из графика, чип в затылке уже полчаса нудно дребезжал.

Ответить

Maxim Rebitsky

Относит…
0

)

Ответить

Yuri Miller

Относит…
0

Предложение это же когда начиная с большой первой буквы до точки или восклицательного знака или вопросительного?

Ответить

Nikita Zubkov

Yuri
0

Предложение это когда замуж

Ответить

Yuri Miller

Относительный
1

Канальный и Нац?

Ответить

Ильдар Шакуров

10

Вроде как обложил только доходы сверх 5млн

Ответить

Evgeniy Smirnov

Ильдар
0

Круто, это значит, что день со счетов Ротенбергов, Сечина, Тимченко и других будут изъяты в бюджет России, в пользу народа России!!! Ай да Владимир Владимирович, ай да молодец!!!💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺😂😂😂

Ответить

Ильдар Шакуров

Evgeniy
1

оформят эти деньги как приход, а не доход и задницы россиян будут изъяты в пользу Ротенбергов, Сечина, Тимченко 

Ответить

Evgeniy Smirnov

Ильдар
1

Главное - не бухтеть!

Ответить

Саша Пелипенко

Ильдар
0

недостаточно, да и там на накопительные счета вроде нологи ввели

Ответить

Маркел Сычев

5

Он бы ещё и про каждый поход по большому делал видеообращения

Ответить

Морс Вишневый

Маркел
0

Зачем же каждый, пока и этих выбранных хватает

Ответить

Артем Стажаров

4

В России столько процентов 5 зарабатывают.

Ответить

Andre Macareno

Артем
1

он про вклады на 1 миллион говорил «один процент», так что по такой логике еще меньше!

Ответить

Yuri Miller

Артем
0

Они наверное усрались от страха теперь

Ответить

Неведомый микрофон

Yuri
0

Или полезли проверять сколько ещё виза действует.

Ответить

Yuri Miller

Неведомый
0

на самом деле им не проблема заплатить 2% сверху. Так как НДФЛ такого размера затронет чуть ли не только Миллера и Сечина.

Ответить

Неведомый микрофон

Yuri
0

Технически да, не проблема. Проблема в негативной тенденции.
Сегодня 2%, завтра 20%, послезавтра "граждане, сдаём валюту на нужды молодого советского государства".

Ответить

Андрей Галицкий

4

зарабатываю 4.999.999 от денег уже тошнит B)

Ответить

German Times

Андрей
0

то есть 416 тысяч 666 рублей в месяц?

Ответить

Vladimir

4

Вангую что до первого января он этот налог сделает для всех 

Ответить

Ильдар Шакуров

4

Дед наконец-то придумал откуда взять денег на таблетки.
наконец-то хорошие новости в 2020

Ответить

Душа на пенсии

4

Дети старше 16 лет снова:

Ответить

Kirill Nikolaev

3

Ну если полностью закрыть глаза на всё то, что происходит вокруг, то прогрессивная шкала — нормальная история для экономики. Но вот если глаза не закрывать...

Ответить

Иван Иващенко

Kirill
2

Ты бы не мог объяснить почему прогрессивная шкала – нормальная история? И без прогрессивной шкалы чем больше ты зарабатываешь, тем больше платишь налогов, которые затем распределяются на всех более-менее поровну, включая тех кто вообще их не платит либо получает субсидии.

С прогрессивной шкалой такая несправедливость еще больше усугубляется и отбивает желание увеличивать свои доходы, что весьма негативно сказывается на развитии экономики.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Иван
1

Потому что со временем твои доходы растут не линейно усилиям.
И вряд ли люди с 10кк+ зп это не понимают, а страдать сжвшностью не стоит

Ответить

Иван Иващенко

Dmitry
0

Даже если мои доходы растут нелинейно усилиям (хотя как тут правильно оценивать?), то почему государство считает что должно меня за это наказывать?

В моём представлении, если только система некоррумпирована, пусть лучше больше денег аккумулируется в руках тех людей, кто умеет их зарабатывать. В конечном итоге они вложат в их новый бизнес, будут компетентны и замотивированы в его успехе, и таким образом создадут новые рабочие места и новые «блага» (в экономическом смысле).

Я лично вроде как подпадаю под это условие (+5кк, смотря как считать), правда живу не в России. Не то чтобы я сильно много потерял бы на такой разнице от остатков, но чувство «социальной несправедливости» возникает, да.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Иван
1

Потому что в этом государстве находится то правовое поле, где вы зарабатываете эти деньги. Прогрессивная шкала вызывает много вопросов, но с точки зрения социального и финансового неравенства, удвоить свой доход с 50к до 100к сложнее, чем с 1кк до 2кк

Ответить

Непривычный Данила

Иван
0

В принципе, я с тобой согласен, потому что я человек праволиберальных/либертарианских взглядов в целом, но вот что касается мотивации — не соглашусь. 

У тебя уже где-то после $10-15К в месяц все запросы, ну если положить руку на сердце и ты не ебанутый с комплексами, удовлетворяются. То есть чтобы развиваться дальше — нужна совсем другая мотивация, она уже не лежит в плоскости "зарабатывать больше". Ты, конечно, будешь зарабатывать больше, но мотивировать себя будешь точно не этим стремлением.

Ответить

Max Belkov

Иван
0

Чем несправедливость то усугубляется интересно? Те кто зарабатывает больше и налогов платить должны больше а не так чтобы Абрамович и Васек с завода одинаково по 13% платили и это типа «справедливо» Для условного Абрамовича эти 13% (допустим он ещё их платит по белому) с миллиарда это  никакой роли наиграют, а для Васяна с завода с зарплатой в 20к это уже существенная сумма. И вопрос общественного неравенства тут ещё более отстрел встаёт. 
 
Для того чтобы рассуждать о негативном влиянии на экономику надо видеть результаты исследований. 

Ответить

Дмитрий Пелипас

Kirill
0

Нормальная история для экономики это снижение налогов или их отсутствие

Ответить

Dmitry Shiryaev

Дмитрий
0

За счёт чего будет существовать экономика, если налогов не будет? С чего будет оплачиваться социальная составляющая? Или вы всерьёз считаете, что если вся социальная сфера в виде больниц и команд реагирования будет сосредоточена в конгломерате, он будет оплачивать малоимущим свои услуги?

Ответить

Дмитрий Пелипас

Dmitry
0

Спросите, например, у шейхов, как они справляются с нулевыми ставками

Ответить

Dmitry Shiryaev

Дмитрий
0

Уже был не один раз разбор, чем ОАЭ отличается от РФ. В Швейцарии, например, совершенно другая модель - но вы же не считаете, что она будет работать в РФ?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

3

О дитачках заботится. Ну как за такого не проголосовать?

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
0

16? Пошёл работать пёс.

Ответить

Sergey Klimenko

3

це зрада чи перемога?

Ответить

Неведомый микрофон

Sergey
0

Генотьба!

Ответить

Алексей Владимирович

3

Есть лишь 2 гендера Саша 3% и Вова 146 %

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

"Путин объявил о повышении налога для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в день"

Ответить

Неведомый микрофон

Дмитрий
1

Он не зарабатывает, он получает. ЭТО ДРУГОЕ.

Ответить

Рулон Обоев

2

Вот и для глубинного народа обещания подъехали. 

Ответить

Антон Пострунин

2

Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла. Сомневаюсь, что народ это выкупит.

Ответить

Поволжский Мститель .

2

арбитражники напряглись

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

"По словам президента, средства от повышения НДФЛ (60 миллиардов рублей в год) будут окрашены в бюджете, их направят на лечение детей с орфанными заболеваниями."

Ну то есть бюджет сверстали тик в тик, на всё самое важное хватило. Кроме тяжелобольных детей(взрослые то понятно, все по спец-санаториям, только дети не охвачены). И вот прекрасная возможность, прирастить небольшой доход и сразу детям. Ничего себе, только детям.

Ответить

Секноватый Вурлапюк

1

свыше 5 миллионов рублей в год

т.е. у кого з/п от 416000 в месяц? 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Секноватый
1

Такие есть. Я бы даже сказал не 416, а 390 с учётом премии до вычета НДФЛ. А это 330к - зп обычного менеджера 2+ звена

Ответить

Artyom Sidorov

Dmitry
2

Зарплата питониста в секунду

Ответить

Дмитрий Григорьев

Artyom
0

В миллисекунду, опечаточка у вас.

Ответить

Дмитрий Пелипас

Секноватый
0

НДФЛ платится не только с ЗП.

Ответить

Рулон Обоев

1

Залить бюджетников и малоимущих деньгами - вот мы и узнали рецепт эффективного протаскивания "голосования". Хотя, подождите, ничего ж нового.

Ответить

Юрий Набоков

Рулон
1

Венесуэла в снегах

Ответить

Жидкий кот

1

Ну че, время опять расчехлить теорию селектората?

Ответить

Andre Macareno

1

о, как на дивиденды для нерезидентов, это намек, да?

Ответить

Украденная жизнь

1

Но подождите, средний класс с 17 тысячами заканчивается где?

Ответить

Artem Gruzdev

1

А для тех, кто сниже 5 миллионов, - до 20%.

Ответить

Crazy Diamond

1

А вот и популизм перед голосованием подъехал

Ответить

Константин Дмитриевич

0

Беспроигрышный способ это преподнести

Ответить

Николай Корягин

0

Ахахахахаха

Ответить

bor_vn

0

Т.е. опять мелкий бизнес?

Ответить

Dmitry Shiryaev

bor_vn
0

Только если владелец этого бизнеса берет себе больше 400к в мес

Ответить

Ирина Голунова

0

ну всё, рябчиков жуй...

Ответить

Джордж Харви

0

Опять нологи... дело сделано

Ответить

Мутный Женя

0

Слыш плоти

Ответить

George Weiler

0

Как чуял, обязательно будет про нологи говорить)

Ответить

Минеральный Слава

0

Видимо совсем плохие цифры на предварительном голосовании получились.

Ответить

Иван Семериков

0

С охуительный внешней политикой государства и коррупции таких не осталось!

Ответить

Известный пёс_анон

0

Этот налог будут платить люди, но не будут друзья путина

Ответить

Алексей Акулов

0

А на всех конференциях Путин новые налоги вводит? Он теперь как Гэндальф, только плохие новости приносит?

Ответить

Yuri Miller

0

Блин, как же он похож на тотемное животное этого года. Год какого животного мы знаем.

Ответить

Дарья Кригер

0

Земские половцы и советские печенеги прошли между Сциллой и Харибдой, опоздав на пару часов

Ответить

Прошедший франт

0

 В июле на каждого ребёнка до 16 лет ещё раз выплатят по 10 тысяч рублей.

Трёхлетки отдыхают, пять косарей было слишком жирно

Ответить

Mezzo Deesa

0

Сколько в россии пятимилионников?

Ответить

Kris

0

а разговоров то было

Ответить

Виктор

0

а что не 14,99%? 

Ответить

Старый ворон

0

"Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак, все ресурсы наших медицинских центров, МЧС, волонтёров. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности."

Владимир Путин

Ответить

Ильдар Шакуров

0

наканецта
нологи платить можно с 16 лет
ждем налог на тикток

Ответить

Maxim Semenov

0

Снова популизм и левая риторика

Ответить

Ростислав Тесленко

0

А вот и реклама голосования по конституции на трансляции подоспела....

Ответить

German Times

0

А что, если он сделает вертолетные деньги огромными -> вырастет инфляция -> все должны будут платить НДФЛ 15%?

Ответить

Неведомый микрофон

0

Никогда и никто из президентов России не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак, все ресурсы наших медицинских центров, МЧС, волонтёров - и спрячем в бункере. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности.

Ответить

Геологический дым

0

Прикрываться больными детьми для повышения налогов? Мне кажется это уже даже не дно...

Ответить

Mordegard Glezgorv

0

Ну слава богу! Теперь поставлю галочку рядом с «да» первого июля. А вообще очень похоже, что этот популистский манёвр откладывали до последнего, мониторя общественное мнение и придя к выводу, что первого числа так просто все не будет. В принципе, гос эстеблишмент особо не пострадает, так как по реестрам они все сплошь фарисеи. А сам законопроект разработают с лазейками для вельмож и гос сектора, но только после поправочек и не на широкую аудиторию. 

Ответить

No Name

0

«Если потребуется мы соберем в кулак всех - Мчс, полицию, омон и росгвардию»

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