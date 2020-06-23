Комментарии
что происходит в интернете
Президент объявил об этом после рассказа про преодоление «самого опасного этапа» пандемии.
Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.
По словам президента, средства от повышения НДФЛ (60 миллиардов рублей в год) будут окрашены в бюджете, их направят на лечение детей с орфанными заболеваниями. Повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превышает 5 миллионов.
Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они «прошли самый опасный период эпидемии». По словам президента, в России «убедились, что эпидемии можно противостоять».
По словам Путина, глубину кризиса, вызванного коронавирусом, ещё предстоит оценить, но, по его словам, в России не допустили резкого падения рубля. Путин заявил, что «в отличие от многих стран, нам удалось избежать драматического скачка безработицы».
Володя 2%
Краб 2%
Это уже крабовые палочки
Банкетные или из Якутии?
Тебе нравится новый ТЖ? Ты доволен? Почему не сидишь тут так часто как раньше, что не так?
я тут сижу ровно с той же частотой
а так да, стало получше
Все ещё хочешь что бы все украинцы сьебали с сайта?
дык уже
заместились братской Беларусью
не спешите радоваться. Вот прогрессивная шкала налогов в штате Невада США: до 37%!
https://legalitgroup.com/ru/nalogi-v-shtate-nevada-ssha/
Минеральный Слава
Мне так нравится когда сравнивают ставку налогов в США и в России. Только вы забываете, что в США налоги идут на дело как правило, а не в карман чиновникам.
Там не платят 37% со всей суммы. Только от того, что больше $612351. То же самое с остальными ставками.
Прошедший франт
вова
Бетонный меч
Нет володя
Так-то можно было и в Конституцию внести, не?
Блять чё давай всё теперь вносить в конституцию и чтобы билеты на трамвай не повышали так часто.
Я так понял это итак ирония была
Ужасный холод
Сейчас на сайте хуй поймёшь где ирония, а где очередной высер ботов.
У эппла интереснее была презентация
@Олег Ивахнов а кто-то теперь молоко по красному ценнику будет покупать.
А я и так его всегда беру.
У нас обычно Тольяттимолоко на скидках.
А они у меня молоковозы ремонтируют
по нашему СНТ развозит молочница на газельке неплохое фермерское молоко по 46 за литр
Технический микрофон
ему 20 000 еще в июле придет. так, что...
Бетонный меч
Чево-то я перегнул, у него наверное и молокозаводик на заднем дворе припасен...
Когда закон примут, тогда и приходите?
Навальный и Кац много уже что напредлагали - приняли, или хотя бы рассмотрели?
Навальный и Кац обладают таким же влиянием?
Предложение хоть от Путина, хоть от Хуютина одинаково не имеют юридической силы.
Скажи еще в России суды независимы
Относительный
Путин уже не раз такие красивые предложения делал, но они забылись.
Фишка в том, чтобы сказать сейчас красиво, а не в том, чтобы что-то делать (пиздеть - не мешки ворочать)
Да вот же буквально было при работе над поправками было, что государственным и муниципальным служащим запретят иметь недвижимость за рубежом. Я ещё подумал, типа «кек, щас только про муниципальных оставят», по-моему государственных убрали уже через пару дней. И так по всем пунктам.
Путин уже не раз такие красивые предложения делал
Например?
> Фишка в том
Откуда ты знаешь в чем фишка?
Путин может законопроект предложить
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/3f8c850abc4dc2ba4207acc563b176d93bdcf5f7/
Относительный
Я могу насрать себе на руку, но это не значит, что я это буду делать
А может и бритвой полоснуть, кто знает, что у него на уме. Но глаза добрые-добрые, в этот раз точно не соврёт.
Пробормотал Иван и заторопился в пункт сдачи стеклотары. Сегодня ещё выброс просрочки в соседней пятёрочке, а он уже выбился из графика, чип в затылке уже полчаса нудно дребезжал.
Предложение это же когда начиная с большой первой буквы до точки или восклицательного знака или вопросительного?
Вроде как обложил только доходы сверх 5млн
Круто, это значит, что день со счетов Ротенбергов, Сечина, Тимченко и других будут изъяты в бюджет России, в пользу народа России!!! Ай да Владимир Владимирович, ай да молодец!!!💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺😂😂😂
оформят эти деньги как приход, а не доход и задницы россиян будут изъяты в пользу Ротенбергов, Сечина, Тимченко
Он бы ещё и про каждый поход по большому делал видеообращения
В России столько процентов 5 зарабатывают.
он про вклады на 1 миллион говорил «один процент», так что по такой логике еще меньше!
Они наверное усрались от страха теперь
Или полезли проверять сколько ещё виза действует.
на самом деле им не проблема заплатить 2% сверху. Так как НДФЛ такого размера затронет чуть ли не только Миллера и Сечина.
Технически да, не проблема. Проблема в негативной тенденции.
Сегодня 2%, завтра 20%, послезавтра "граждане, сдаём валюту на нужды молодого советского государства".
зарабатываю 4.999.999 от денег уже тошнит B)
Дед наконец-то придумал откуда взять денег на таблетки.
наконец-то хорошие новости в 2020
Ну если полностью закрыть глаза на всё то, что происходит вокруг, то прогрессивная шкала — нормальная история для экономики. Но вот если глаза не закрывать...
Ты бы не мог объяснить почему прогрессивная шкала – нормальная история? И без прогрессивной шкалы чем больше ты зарабатываешь, тем больше платишь налогов, которые затем распределяются на всех более-менее поровну, включая тех кто вообще их не платит либо получает субсидии.
С прогрессивной шкалой такая несправедливость еще больше усугубляется и отбивает желание увеличивать свои доходы, что весьма негативно сказывается на развитии экономики.
Потому что со временем твои доходы растут не линейно усилиям.
И вряд ли люди с 10кк+ зп это не понимают, а страдать сжвшностью не стоит
Даже если мои доходы растут нелинейно усилиям (хотя как тут правильно оценивать?), то почему государство считает что должно меня за это наказывать?
В моём представлении, если только система некоррумпирована, пусть лучше больше денег аккумулируется в руках тех людей, кто умеет их зарабатывать. В конечном итоге они вложат в их новый бизнес, будут компетентны и замотивированы в его успехе, и таким образом создадут новые рабочие места и новые «блага» (в экономическом смысле).
Я лично вроде как подпадаю под это условие (+5кк, смотря как считать), правда живу не в России. Не то чтобы я сильно много потерял бы на такой разнице от остатков, но чувство «социальной несправедливости» возникает, да.
Потому что в этом государстве находится то правовое поле, где вы зарабатываете эти деньги. Прогрессивная шкала вызывает много вопросов, но с точки зрения социального и финансового неравенства, удвоить свой доход с 50к до 100к сложнее, чем с 1кк до 2кк
Непривычный Данила
В принципе, я с тобой согласен, потому что я человек праволиберальных/либертарианских взглядов в целом, но вот что касается мотивации — не соглашусь.
У тебя уже где-то после $10-15К в месяц все запросы, ну если положить руку на сердце и ты не ебанутый с комплексами, удовлетворяются. То есть чтобы развиваться дальше — нужна совсем другая мотивация, она уже не лежит в плоскости "зарабатывать больше". Ты, конечно, будешь зарабатывать больше, но мотивировать себя будешь точно не этим стремлением.
Чем несправедливость то усугубляется интересно? Те кто зарабатывает больше и налогов платить должны больше а не так чтобы Абрамович и Васек с завода одинаково по 13% платили и это типа «справедливо» Для условного Абрамовича эти 13% (допустим он ещё их платит по белому) с миллиарда это никакой роли наиграют, а для Васяна с завода с зарплатой в 20к это уже существенная сумма. И вопрос общественного неравенства тут ещё более отстрел встаёт.
Для того чтобы рассуждать о негативном влиянии на экономику надо видеть результаты исследований.
Нормальная история для экономики это снижение налогов или их отсутствие
За счёт чего будет существовать экономика, если налогов не будет? С чего будет оплачиваться социальная составляющая? Или вы всерьёз считаете, что если вся социальная сфера в виде больниц и команд реагирования будет сосредоточена в конгломерате, он будет оплачивать малоимущим свои услуги?
Спросите, например, у шейхов, как они справляются с нулевыми ставками
Уже был не один раз разбор, чем ОАЭ отличается от РФ. В Швейцарии, например, совершенно другая модель - но вы же не считаете, что она будет работать в РФ?
О дитачках заботится. Ну как за такого не проголосовать?
це зрада чи перемога?
"Путин объявил о повышении налога для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в день"
Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла. Сомневаюсь, что народ это выкупит.
"По словам президента, средства от повышения НДФЛ (60 миллиардов рублей в год) будут окрашены в бюджете, их направят на лечение детей с орфанными заболеваниями."
Ну то есть бюджет сверстали тик в тик, на всё самое важное хватило. Кроме тяжелобольных детей(взрослые то понятно, все по спец-санаториям, только дети не охвачены). И вот прекрасная возможность, прирастить небольшой доход и сразу детям. Ничего себе, только детям.
свыше 5 миллионов рублей в год
т.е. у кого з/п от 416000 в месяц?
Такие есть. Я бы даже сказал не 416, а 390 с учётом премии до вычета НДФЛ. А это 330к - зп обычного менеджера 2+ звена
Зарплата питониста в секунду
Залить бюджетников и малоимущих деньгами - вот мы и узнали рецепт эффективного протаскивания "голосования". Хотя, подождите, ничего ж нового.
Т.е. опять мелкий бизнес?
С охуительный внешней политикой государства и коррупции таких не осталось!
А на всех конференциях Путин новые налоги вводит? Он теперь как Гэндальф, только плохие новости приносит?
Блин, как же он похож на тотемное животное этого года. Год какого животного мы знаем.
Земские половцы и советские печенеги прошли между Сциллой и Харибдой, опоздав на пару часов
"Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак, все ресурсы наших медицинских центров, МЧС, волонтёров. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности."
Владимир Путин
А вот и реклама голосования по конституции на трансляции подоспела....
А что, если он сделает вертолетные деньги огромными -> вырастет инфляция -> все должны будут платить НДФЛ 15%?
Никогда и никто из президентов России не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак, все ресурсы наших медицинских центров, МЧС, волонтёров - и спрячем в бункере. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности.
Ну слава богу! Теперь поставлю галочку рядом с «да» первого июля. А вообще очень похоже, что этот популистский манёвр откладывали до последнего, мониторя общественное мнение и придя к выводу, что первого числа так просто все не будет. В принципе, гос эстеблишмент особо не пострадает, так как по реестрам они все сплошь фарисеи. А сам законопроект разработают с лазейками для вельмож и гос сектора, но только после поправочек и не на широкую аудиторию.