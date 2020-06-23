Президент объявил об этом после рассказа про преодоление «самого опасного этапа» пандемии.

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Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.

По словам президента, средства от повышения НДФЛ (60 миллиардов рублей в год) будут окрашены в бюджете, их направят на лечение детей с орфанными заболеваниями. Повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превышает 5 миллионов.

Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они «прошли самый опасный период эпидемии». По словам президента, в России «убедились, что эпидемии можно противостоять».

Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак, все ресурсы наших медицинских центров, МЧС, волонтёров. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности. Владимир Путин

По словам Путина, глубину кризиса, вызванного коронавирусом, ещё предстоит оценить, но, по его словам, в России не допустили резкого падения рубля. Путин заявил, что «в отличие от многих стран, нам удалось избежать драматического скачка безработицы».