Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1194

Иордания стала мировым лидером по курению. The Guardian связала это с влиянием табачных компаний на правительство Материал редакции

Они инвестируют в экономику, создают рабочие места и финансируют кампании по информированию о вреде табака, а взамен продвигают свои интересы.

Фото AFP

Иордания стала мировым лидером по курению, сообщает The Guardian со ссылкой на данные правительственного исследования, проведённого совместно с ВОЗ. Издание утверждает, что это связано с вмешательством табачных компаний в работу правительства и продвижением своих интересов.

  • Несколько бывших и действующих чиновников рассказали изданию, что у табачных компаний тесные связи с членами парламента Иордании и чиновниками;
  • В Иордании восемь из десяти мужчин курят или употребляют никотиновые продукты, в том числе электронные сигареты;
  • Мужчины в Иордании, которые курят ежедневно, выкуривают в среднем 21 сигарету в день;
  • Исследование показало, что даже если исключить электронные сигареты и продукты, не выделяющие дым или пар, то более 66% мужчин и 17% женщин остаются курильщиками. Это больше, чем в Индонезии, которая долгое время считалась страной, где употребляют больше всего табака, указывает издание;
  • Данные Иордании отличаются от показателей европейских стран и США, отмечает The Guardian. Там курение за последние 30 лет сократилось из-за ограничений на рекламу табачных изделий и кампаний по информированию населения о вреде курения;
Сколько в среднем выкуривают сигарет в день
  • Журналисты выяснили, что табачные компании участвуют в разработке правил, которые касаются их продуктов в Иордании. Среди них British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Philipp Morris International (PMI);
  • Представители компаний в 2019 году присутствовали на встречах, где обсуждались стандарты использования табачных изделий, в том числе содержание никотина в них, размер и формат предупреждений о вреде здоровью;
  • Принцесса Иордании Дина Майред рассказала, что табачные компании на встречах «спорили с каждым стандартом». Они поддержали принятие нормативного акта, который соответсвует указаниям Евросоюза, но другие участники встречи настаивали на более строгих ограничениях;
  • В PMI и JTI заявили The Guardian, что общение с чиновниками не выходит за рамки закона, а новые стандарты правильнее обсуждать при участии всех сторон;
  • Чиновница Мерват Меерат рассказала The Guardian, что региональный менеджер одной из компаний предложил ей «занять нейтральную позицию» по определённым вопросам, а взамен компания выделит ей миллион динаров (более 24 миллионов рублей) на кампанию информирования о вреде курения;
  • «Они знают, что я волнуюсь об укреплении здоровья и информировании об опасности курения. Потому они пришли и сказали: „Давайте найдём немного денег для вашей кампании“», — сказала Меерат;
  • Журналисты The Guardian утверждают, что крупные компании тратят «сотни тысяч долларов» в Иордании на спонсорские программы, в том числе для молодёжи. Например, Philipp Morris заплатила за ремонт десяти школ в одном из районов страны, где расположена её фабрика, а также подарила рюкзаки и канцтовары ученикам 25 школ;

  • PMI позиционирует себя как крупного инвестора и создателя рабочих мест, говорилось в заявлении генерального менеджера компании по региону. Ролик показали по государственному ТВ и опубликовали на YouTube-канале премьер-министра страны;

  • Представители общественного здравоохранения считают, что инвестиции и создание рабочих мест используется компаниями для компенсации негативных последствий от продажи табачной продукции в стране.

#новости #исследования

Алексей Боржонов PLUS
+22 335
3
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f"], "comments": 14, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 181316, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 23 Jun 2020 18:49:30 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Светский Гоша

0

Капитализм хорошая штука, говорили они ....

Ответить

Marhal_New _Arleana

Светский
1

так хорошая штука. Кто в данной ситуации проигрывает?

Ответить

Светский Гоша

Marhal_New
1

Дома престарелых

Ответить

Marhal_New _Arleana

Светский
0

это же арабы. Они может вообще стариков в Джунгли отводят

Ответить

Светский Гоша

Marhal_New
0

В пустыню. Понятия не имею, есть ли они там. Но это пиздец

Ответить

Marhal_New

Светский
0

та почему пиздец?

Ответить

Светский Гоша

Marhal_…
0

Ты серьезно?

Ответить

Marhal_New

Светский
3

монополия это конечно не круто, но людей никто курить не заставляет

Ответить

Светский Гоша

Marhal_…
0

Это хуже чем монополия, намного хуже

Ответить

Marhal_New _Arleana

Светский
0

а они там вообще есть?

Ответить

Accio

0

Курение это разве не харам?

Ответить

Andre Macareno

0

Так курят же люди, а не правительство

Ответить

Bkmz Иванов

0
Ответить

Соколов Андрей

0

Рыночек порешал.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Посмотрим»: Путин не исключил выдвижение в президенты, если поправки в Конституцию вступят в силу
И попросил пока не искать ему преемников.
228
Twitter
228
Новости
Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что считает недостаточным средний годовой доход россиян.
161
Популярное за три дня
Новости
Джастина Бибера обвинили в изнасиловании. В ответ он показал фото, квитанции и письма, подтверждающие его невиновность
Обвинения появились в анонимном аккаунте, который позже удалили. Но Бибер всё равно посчитал нужным ответить.
156
Истории
Как я был понятым при обыске закладчика и почему вам не советую
История о том, как помогая закону чувствуешь себя преступником с подпиской о невыезде.
326
Новости
С сайта «Ведомостей» трижды удаляли новость об отношении москвичей к поправкам в Конституцию
Это назвали решением нового главреда Андрея Шмарова.
75
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Рулон Обоев

Прямое обращение Владимира…

Yt

Прямое обращение Владимира…

Пластмассовый Тазик

Прямое обращение Владимира…

Настя Кудри

«Ведомости»: власти обсуждают…

Рулон Обоев

Прямое обращение Владимира…

Shch

Самозанятым можно будет стать с…

Zero-zero-one

Самозанятым можно будет стать с…

красивый комбинатор

Самозанятым можно будет стать с…

Убедительная…

Запись в подсайте Telegram

Mordegard Glezgorv

Путин объявил о повышении…