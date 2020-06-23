Иордания стала мировым лидером по курению. The Guardian связала это с влиянием табачных компаний на правительство
Материал редакции
Они инвестируют в экономику, создают рабочие места и финансируют кампании по информированию о вреде табака, а взамен продвигают свои интересы.
Иордания стала мировым лидером по курению, сообщает The Guardian со ссылкой на данные правительственного исследования, проведённого совместно с ВОЗ. Издание утверждает, что это связано с вмешательством табачных компаний в работу правительства и продвижением своих интересов.
Несколько бывших и действующих чиновников рассказали изданию, что у табачных компаний тесные связи с членами парламента Иордании и чиновниками;
В Иордании восемь из десяти мужчин курят или употребляют никотиновые продукты, в том числе электронные сигареты;
Мужчины в Иордании, которые курят ежедневно, выкуривают в среднем 21 сигарету в день;
Исследование показало, что даже если исключить электронные сигареты и продукты, не выделяющие дым или пар, то более 66% мужчин и 17% женщин остаются курильщиками. Это больше, чем в Индонезии, которая долгое время считалась страной, где употребляют больше всего табака, указывает издание;
Данные Иордании отличаются от показателей европейских стран и США, отмечает The Guardian. Там курение за последние 30 лет сократилось из-за ограничений на рекламу табачных изделий и кампаний по информированию населения о вреде курения;
Журналисты выяснили, что табачные компании участвуют в разработке правил, которые касаются их продуктов в Иордании. Среди них British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Philipp Morris International (PMI);
Представители компаний в 2019 году присутствовали на встречах, где обсуждались стандарты использования табачных изделий, в том числе содержание никотина в них, размер и формат предупреждений о вреде здоровью;
Принцесса Иордании Дина Майред рассказала, что табачные компании на встречах «спорили с каждым стандартом». Они поддержали принятие нормативного акта, который соответсвует указаниям Евросоюза, но другие участники встречи настаивали на более строгих ограничениях;
В PMI и JTI заявили The Guardian, что общение с чиновниками не выходит за рамки закона, а новые стандарты правильнее обсуждать при участии всех сторон;
Чиновница Мерват Меерат рассказала The Guardian, что региональный менеджер одной из компаний предложил ей «занять нейтральную позицию» по определённым вопросам, а взамен компания выделит ей миллион динаров (более 24 миллионов рублей) на кампанию информирования о вреде курения;
«Они знают, что я волнуюсь об укреплении здоровья и информировании об опасности курения. Потому они пришли и сказали: „Давайте найдём немного денег для вашей кампании“», — сказала Меерат;
Журналисты The Guardian утверждают, что крупные компании тратят «сотни тысяч долларов» в Иордании на спонсорские программы, в том числе для молодёжи. Например, Philipp Morris заплатила за ремонт десяти школ в одном из районов страны, где расположена её фабрика, а также подарила рюкзаки и канцтовары ученикам 25 школ;
PMI позиционирует себя как крупного инвестора и создателя рабочих мест, говорилось в заявлении генерального менеджера компании по региону. Ролик показали по государственному ТВ и опубликовали на YouTube-канале премьер-министра страны;
Представители общественного здравоохранения считают, что инвестиции и создание рабочих мест используется компаниями для компенсации негативных последствий от продажи табачной продукции в стране.
Светский Гоша
Капитализм хорошая штука, говорили они ....
Marhal_New _ArleanaСветский
так хорошая штука. Кто в данной ситуации проигрывает?
Светский Гоша
Дома престарелых
Marhal_New _ArleanaСветский
это же арабы. Они может вообще стариков в Джунгли отводят
Светский Гоша
В пустыню. Понятия не имею, есть ли они там. Но это пиздец
Marhal_NewСветский
та почему пиздец?
Светский Гоша
Ты серьезно?
Marhal_NewСветский
монополия это конечно не круто, но людей никто курить не заставляет
Светский Гоша
Это хуже чем монополия, намного хуже
Marhal_New _ArleanaСветский
а они там вообще есть?
Accio
Курение это разве не харам?
Andre Macareno
Так курят же люди, а не правительство
Bkmz Иванов
Соколов Андрей
Рыночек порешал.