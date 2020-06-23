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Новости
Ольга Щербинина
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Футбольный клуб «Барселона» выпустил свои токены. Их раскупили за два часа Материал редакции

Ещё одну порцию токенов выпустят в продажу 24 июня.

19 комментариев
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Футбольный клуб «Барселона» выпустил свою криптовалюту BAR. 22 июня с помощью платформ Chilliz и Socios продали 600 тысяч токенов по цене в два евро. Об этом в Твиттере сообщил глава сервисов Александр Дрейфус.

Он отметил, что за две минуты пользователи из 106 стран приобрели токенов на сумму 777 тысяч долларов. Все предложенные токены раскупили за два часа — за 1,3 миллиона долларов.

Владельцы BAR смогут использовать токены для участия в жизни клуба, например, голосовать в специальных опросах. Их также можно будет обменивать на другие коллекционные товары, посещение VIP-ложи стадиона и встречу с игроками.

24 июня пройдёт ещё одна продажа BAR. В этот раз цена коллекционных предметов может отличаться, она будет зависеть от спроса. О решении футбольного клуба запустить свою собственную криптовалюту стало известно в феврале 2020 года.

Фан-токены Socios также доступны для клубов «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Рома» и «Галатасарай».

#криптовалюта #футбол #новости

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19 комментариев
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Традиционный единорожек88

17

 приобрели токенов на сумму 777 тысяч долларов

 Владельцы смогут использовать токены для голосовать в специальных опросах.

Как продать людям воздух. 

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ouxen

Традиционный
5

футболобляди должны страдать

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Vasya Stark

Традиционный
3
Ответить

Гражданский украинец

3

барса скатилась .  Свой внутренний финансовый кризис преодолевать за счёт безмозглых болельщиков..

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

Гражданский
1

Почему бы и нет? Если безмозглые болельщики готовы платить за то, чтобы лично посмотреть на пинание мяча, то почему бы не взять с них денег за «встречу с игроками» и «участие в опросах»?

Ответить

Алексей Селезнев

Гражданский
0

Так вроде фанаты и так и так обеспечивают клубам огромные деньги, в этот раз вот воздух купили) 
Но на деле если будет использоваться хоть как то нормально, типа голосование за дизайн формы или что то подобное, то почему бы и нет)

Ответить

Rafael

2

Скоро у ФК Уфа подобная история выйдет, если верить словам президента этого клуба, то это должно быть даже что-то более функциональное, но имхо это хрень.

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Тимур Гимадиев

Rafael
0

Да, там вроде что-то типа доходов от продажи игрока можно будет получить... Если заранее в него вложиться, конечно

Ответить

Artem Gruzdev

1

Почему Телеграму нельзя, а каким-то мяченогим можно?

Ответить

A big purple banana 🍆

Artem
0

Потому что они додумались не торговать еблом в США и просто выпустить их молча

Ответить

Всемирный Слава

1

Когда уже ТЖ выпустит свои токены? Для оплаты подписок, продвижения блога в топе и разбана Орлова

Ответить

ouxen

Всемирный
0

уже, OAuth ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Гражданский украинец

0

или может купить?)

Ответить

Mmmax

Гражданский
0

Погоди когда Месси уйдет

Ответить

Klim August

0

TJ чего не выпустит?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Klim
0

Выпустить токенов на 100 рублей? Или на целую тыщу? 

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

0

Миллениалы придумали привилегированные акции

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Срочный блик

0

И спонсоры не нужны, когда столько идиотов

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Кирилл Половинкин

0

Бармалей гений 

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