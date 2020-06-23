Комментарии
Ещё одну порцию токенов выпустят в продажу 24 июня.
Футбольный клуб «Барселона» выпустил свою криптовалюту BAR. 22 июня с помощью платформ Chilliz и Socios продали 600 тысяч токенов по цене в два евро. Об этом в Твиттере сообщил глава сервисов Александр Дрейфус.
Он отметил, что за две минуты пользователи из 106 стран приобрели токенов на сумму 777 тысяч долларов. Все предложенные токены раскупили за два часа — за 1,3 миллиона долларов.
Владельцы BAR смогут использовать токены для участия в жизни клуба, например, голосовать в специальных опросах. Их также можно будет обменивать на другие коллекционные товары, посещение VIP-ложи стадиона и встречу с игроками.
24 июня пройдёт ещё одна продажа BAR. В этот раз цена коллекционных предметов может отличаться, она будет зависеть от спроса. О решении футбольного клуба запустить свою собственную криптовалюту стало известно в феврале 2020 года.
Фан-токены Socios также доступны для клубов «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Рома» и «Галатасарай».
Почему бы и нет? Если безмозглые болельщики готовы платить за то, чтобы лично посмотреть на пинание мяча, то почему бы не взять с них денег за «встречу с игроками» и «участие в опросах»?
Так вроде фанаты и так и так обеспечивают клубам огромные деньги, в этот раз вот воздух купили)
Но на деле если будет использоваться хоть как то нормально, типа голосование за дизайн формы или что то подобное, то почему бы и нет)
Скоро у ФК Уфа подобная история выйдет, если верить словам президента этого клуба, то это должно быть даже что-то более функциональное, но имхо это хрень.
Да, там вроде что-то типа доходов от продажи игрока можно будет получить... Если заранее в него вложиться, конечно
Почему Телеграму нельзя, а каким-то мяченогим можно?
Потому что они додумались не торговать еблом в США и просто выпустить их молча
TJ чего не выпустит?