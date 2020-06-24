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Новости
Дамир Камалетдинов
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Сбербанк и «Яндекс» прекратят партнёрство. Компания выкупит «Маркет», а банк — «Деньги» Материал редакции

«Яндекс» привлечёт для развития сервиса акционеров «ВТБ Капитал» и инвесткомпанию Абрамовича.

7 комментариев
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«Яндекс» и «Сбербанк» прекратят развитие совместных предприятий. Компания выкупит у банка «Маркет» за 42 миллиарда рублей, а банк получит «Деньги» за 2,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в заявлении компаний, которое поступило и в TJ.

В Сбербанке считают, что по итогам сделки компания получит прибыль в размере 20 миллиардов рублей. Банк продаст долю в размере 45% в «Маркете», но получит оставшиеся 25% плюс 1 рубль «Денег». Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса».

«Яндекс» после прекращения сотрудничества получит 100% «Маркета». Кроме того, компания сможет развивать собственные финансовые сервисы — соглашение о неконкуренции из-за «Денег» запрещало это делать.

Сделку собираются закрыть в третьем квартале 2020 года, её одобрили как в «Яндексе», так и в «Сбербанке». Часть с продажей «Маркета» должны также согласовать с ФАС.

Для развития бизнеса, в том числе в области интернет-торговли (в «Маркет» входит и магазин «Беру») «Яндекс» планирует привлечь новые инвестиции. Компания собирается получить 800 миллионов долларов от дополнительного выпуска акций на биржу.

Из них 200 миллионов долларов разместят по ускоренной подписке, а ещё 600 миллионов долларов продадут трём инвесторам — «ВТБ Капиталу», инвесткомпании Абрамовича, а также фирме его партнёров Александра Абрамова и Александра Фролова. По условиям сделки, они не смогут продать свои доли в течение двух лет и не смогут увеличить доли в «Яндексе» выше 3,99%.

Сбербанк начал развивать совместные предприятия с «Яндексом» в 2012 году. Тогда банк приобрёл 75% минус одну акцию примерно за 60 миллионов долларов.

В 2017 году «Яндекс» и «Сбербанк» объявили о создании совместного предприятия на базе «Маркета», а в мае 2018 года представили маркетплейс «Беру». Банк инвестировал в развитие сервиса около 30 миллиардов рублей.

The Bell впервые сообщил о конфликте Сбербанка и «Яндекса» летом 2019 года. Тогда издание писало, что обе стороны недовольны сотрудничеством: «Яндексу» не нравилось вмешательство банка в деятельность совместной компании, а Сбербанку — низкие темпы роста бизнеса. 2 июня 2020 года The Bell сообщил о том, как именно компании прекратят сотрудничество.

#новости #яндекс #сбербанк #бизнес

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7 комментариев
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illo

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Яндекс. Деньги = Сбербанк? Тогда причем тут яндекс? И если им нужна будет своя платежная система то будет яндекс. монета?

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Дамир Камалетдинов

illo
0

«Яндекс.Плюс Деньги»

Ответить

Любовный лолипоп

Дамир
0

Плюс-минус

Ответить

Рыжий Паша

0

Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец

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Транспортный единорожек88

Рыжий
0

Какой? Что случилось?

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Дмитрий Шалатонов

0

Шишел/мышел-пёрнул:вышел☝🏻

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Рыжий Паша

0

От создателей Яндекс.Плюс:

Яндекс.Минус

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