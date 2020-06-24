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У «Пушистого Иисуса» появилась компания.
Реставратор мебели из Валенсии испортил копию картины «Непорочное зачатие» художника Бартоломе Эстебана Мурильо (оригинал работы хранится в мадридском музее Прадо). После этого специалисты в этой сфере призвали ужесточить законы о реставрационных работах, так как это не первый подобный случай, пишет The Guardian.
Частный коллекционер предложил реставратору за 1200 евро почистить картину, но что-то пошло не так, и лицо Мадонны изменилось до неузнаваемости. Попытки восстановить картинку не привели к успеху. Издание The Cut назвало получившуюся работу «Картофельной Мадонной».
После этого инцидента эксперты потребовали ужесточить законодательство, чтобы работу по реставрации можно было доверять только профессионалам. Профессор Галицкой школы по сохранению и реставрации культурного наследия Фернандо Каррера назвал людей, которые берутся за такие задачи без нужных навыков «проходимцами» и сказал, что они всё портят и разрушают вещи.
Этот случай напомнил всем историю про «Пушистого Иисуса». Тогда прихожанка пыталась восстановить изображение Христа на стене церкви в городе Борха, но также испортила его.