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Новости
Ольга Щербинина
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В Испании реставратор-любитель изуродовал картину с Девой Марией. Работу прозвали «Картофельной Мадонной» Материал редакции

У «Пушистого Иисуса» появилась компания.

14 комментариев
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Реставратор мебели из Валенсии испортил копию картины «Непорочное зачатие» художника Бартоломе Эстебана Мурильо (оригинал работы хранится в мадридском музее Прадо). После этого специалисты в этой сфере призвали ужесточить законы о реставрационных работах, так как это не первый подобный случай, пишет The Guardian.

Частный коллекционер предложил реставратору за 1200 евро почистить картину, но что-то пошло не так, и лицо Мадонны изменилось до неузнаваемости. Попытки восстановить картинку не привели к успеху. Издание The Cut назвало получившуюся работу «Картофельной Мадонной».

После этого инцидента эксперты потребовали ужесточить законодательство, чтобы работу по реставрации можно было доверять только профессионалам. Профессор Галицкой школы по сохранению и реставрации культурного наследия Фернандо Каррера назвал людей, которые берутся за такие задачи без нужных навыков «проходимцами» и сказал, что они всё портят и разрушают вещи.

Этот случай напомнил всем историю про «Пушистого Иисуса». Тогда прихожанка пыталась восстановить изображение Христа на стене церкви в городе Борха, но также испортила его.

#новости #искусство

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14 комментариев
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Мужской Илья

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Модный велосипед

4
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Убедительная Геосфера

3

что-то пошло не так

Но мы решили идти до конца

Ответить

Резкий жар

3

Интересно, вот ты такой берёшься «восстанавливать» и видишь, что чёт идёт не так.. а чего бы не остановиться? Ну этож пиздец постмодерн какой-то

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Алена Курочка

1

В инсте и в жизни 

Ответить

аятомат

1

Иллюстрация «Моя попытка наладить свою жизнь»

Ответить

Ze Katze

0

Реставратор 3%

Ответить

Убедительная Геосфера

0

"Ой, а вы точно реставратор?"

Ответить

Semen Semenov

0

Сволочь, руки оборвать и заставить извиняться

Ответить

miniawe .

0

Так копию же испортил, ну пусть купит новую 

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имя мне легион

0

На оригинале цп какое-то, получилось даже лучше

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Эмоциональный ящик

0
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Konstantin Koremin

0
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Vladislav Kolesov

0

Он явно вдохновлялся Собчак )

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