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Новости
Ольга Щербинина
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ТАСС: на сходке криминальных авторитетов в Москве задержали около 30 человек Материал редакции

Во время операции произошла стрельба, пострадал один человек.

8 комментариев
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В ночь на 24 июня на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы сотрудники полиции и ФСБ задержали около 30 человек на сходке криминальных авторитетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что часть задержанных были вооружены. По его словам, во время проведения операции прозвучало несколько выстрелов, один человек пострадал.

Источник также сообщил, что всех задержанных проверят по базам данных на причастность к преступлениям, совершённым в Московском регионе.
Оружие, которое было при себе у задержанных тоже проверят. Полицейские установят, было ли у них разрешение на это оружие, какими патронами оно снаряжено, применялось ли при совершении преступлений.

«Коммерсант» со ссылкой на источник пишет, что силовики пришли в кафе Otrada Lounge. По данным газеты, ранение получил один из задержанных, сопротивлявшийся задержанию.

#новости #москва

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8 комментариев
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Неплохой торшер

1

И вот я читаю эту новость и понимаю, что на самом деле мы не знаем, что там произошло и узнать не можем.
Может быть это были "авторитеты". А может быть это были обычные люди, с которыми в кафе повздорили пьяные силовики и решили им показать, кто тут главный.
Могло быть оружие у этих "авторитетов"? Могло. А могло и не быть, но "нет оснований не доверять сотруднику".
И самое интересное, что сейчас это может случиться с каждым. Ваша рожа не понравится силовику, он достанет оружие и пристрелит вас, а потом в бумагах напишут, что вы были "криминальным авторитетом" и "террористом", а ещё первым начали стрелять.

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alexferman

Неплохой
2

При чтении коммента устойчиво представлялся визжащий Камикадзе Ди с перекошенным ебалом

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Рулон Обоев

alexferman
0

зачем ты продолжаешь смотреть его? ты что, мазохист?

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alexferman

Рулон
0

Это до сих пор впечатления от его реакции на ролик Варламова про Шиес.

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Внезапный глобус

Неплохой
2

бандиты лайвс маттер, все дела?

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theomism

Неплохой
1

30 докторов философских наук встретились в ресторане, чтобы отпраздновать защиту 31-й докторской диссертации по философии, и таким образом "короновать" нового доктора наук, но "коронации" нового доктора философских наук помешали кандитаты юридических наук в погонах, в итоге между философией и юриспруденцией возникла перестрелка, в ходе которой пострадал один философ

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Ильяс Гарифуллин

theomism
2

Смех смехом, но доверие к силовикам в последнее время на очень низком уровне из-за того что очень много сфабрикованных уголовных дел которые так и остались бы незамеченными если бы не общественный резонанс. Но по скольким уголовным делам не смогли поднять на уши общество?

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Артур Сакаев

0

не соблюдают режим самоизоляции

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