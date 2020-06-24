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В компании заверили, что больше половины этой информации уже не актуальна.
В даркнете опубликовали базу с информацией о нескольких миллионах пользователей Telegram. В файле весом 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера, сообщает «Код Дурова».
Редакция издания проверила файл и нашла в нём номера своих сотрудников.Сколько пользователей оказались в базе, пока неизвестно, но на скриншотах видно, что она содержит более 40 миллионов записей.
В Telegram изданию подтвердили факт существования базы. Там объяснили, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов ещё при регистрации. «К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор», — сказали там.
Для решения этой проблемы компания в 2019 году добавила в мессенджер настройку «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона», которая она позволяет скрыть связь между аккаунтом и номером телефона.
В Telegram также подчеркнули, что больше половины слитых контактов не актуальны, так как более 84% данных собраны до середины 2019 года. Почти 70% аккаунтов в базе — это пользователи из Ирана, еще 30% — из России.