Комментарии
В компании заверили, что больше половины этой информации уже не актуальна.
В даркнете опубликовали базу с информацией о нескольких миллионах пользователей Telegram. В файле размером 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера, сообщает «Код Дурова».
Редакция издания проверила файл и нашла в нём номера своих сотрудников. Сколько пользователей оказались в базе, пока неизвестно, но на скриншотах видно, что она содержит более 40 миллионов записей.
В Telegram изданию подтвердили факт существования базы. Там объяснили, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов ещё при регистрации. «К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор», — сказали там.
Для решения этой проблемы компания в 2019 году добавила в мессенджер настройку «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона», которая позволяет скрыть связь между аккаунтом и номером телефона.
В Telegram также подчеркнули, что больше половины слитых контактов не актуальны, так как более 84% данных собраны до середины 2019 года. Почти 70% аккаунтов в базе — это пользователи из Ирана, еще 30% — из России.
Все хотят обмазаться безопасностью, словно это солнцезащитный крем и можно ее дозировать. Когда что-то утекает кричат, словно это их касается — уверен большинство можно так же найти по номеру телефона, во всяком случае звонки с неизвестных номеров отлично проверяются так.
В 2020 либо ты шизоид, которого даже в гугле найти нельзя и уже вызываешь подозрение, либо на тебя можно собрать досье, но тебе насрать.
выбор какой-то дохленький, но уже лучше быть "шизоидом", чем "открытой книгой", имхо.
Ты предпочитаешь безопасность — возможностям?
предпочитаю совмещать, но если невозможно - да, безопасность на первом месте.
При выходе из дома озираешься: не следит ли кто? Шторы плотные всегда закрываешь, чтобы не подглядывали? По телефону разговариваешь под одеялом, чтобы соседи не подслушали? Микроволновку на ночь запираешь?
это только у ограниченных людей выбор между двумя крайностями.
это только у ограниченных людей выбор между двумя крайностями
Только ситхи всё возводят в абсолют
Ну вот мне пох, если кто-то узнает мой телефон. Я его сам на визитках раздаю, и в ВК он указан.
мне не пох, мне надоели звонки от левых фирм, получать их еще чаще - желания никакого.
к тому же - ники в телеге не просто так существуют, и палить их связь с номером я не горю желанием.
Где же ты свой номер так засветил, что звонки от левых фирм надоедают? Мне только раза два в месяц левые звонят (и то их Яндекс и 2гис автоматически определяют)
Оборонный яд
Мне пох. А вот то что у меня первая квартира в подъезде, и мне звонят в домофон разносчики газет и алкашня, которая забыла дома ключи - это бесит.
Ну вот чем больше твой номер будет засвечен, тем ближе ты будешь к подобной ситуации, но уже с телефоном.
Спецом нигде не светил, регистрации карт лояльности, онлайн сервисы (платежки), все.
У гугла звонилка имеет встроенный блокировщик спама, мне не звонят почему-то, а если и звонят, то спам распознается на ура и не проходит. Более того, есть такая потрясающая функция "блокировка незнакомых номеров". Включил и забыл.
блокировка незнакомых номеров
Ага, в итоге если где-то оставишь заявку, так и будешь сидеть потом с носом.
Да и форс-мажорные ситуации никто не отменял.
Иногда её можно отключить, а форс-мажорные ситуации смогут дозвониться, потому что человек, вероятнее всего, знает номера.
На случай заявок, можно отключать эту функцию на небольшой срок, не так уж и часто требуется подобная услуга, большинство сервисов предпочитают текстовые коммуникации в своих приложениях или по смс/почте
Какие сервисы? Ты в москве чтоли? Любая заявка у частника - это ожидание его отзвона в дальнейшем.
Короче, это все оторванность от жизни какая-то.
Данные, собранные в 2019 внезапно теряют уникальность? Или тележка намекает, что симку лучше менять каждый месяц?
Наши номера не только в базе телеграма находятся, а в десятках, если не сотнях баз. Начиная от баз данных сотовых операторов, госуслуг, мвд, страховых, соцсетей и заканчивая базами, которые собирают различные коммерческие конторы для холодных обзвонов.
Самое унылое, что они используются и для кросс-референсов
Ну вот поэтому и нет смысла переживать о сливе одной из баз. Они все по дефолту уже слиты, но с разной публичностью этого процесса.
ТАК НАХУЯ ЖЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ
Для удобства.
ВАМ ПЯТЬ ЛЕТ КРИКОМ КРИЧАТ
Кому не похер на крики криптошизиков?
Кому не похер на крики криптошизиков?
Кому не похер на свои данные и тайну переписки?
Утечка номера телефона это, конечно, большая трагедия.
Утекший номер = перехват смс, которые до сих пор отправляют все сервис-провайдеры
Утекший номер = перехват смс
Лихо ты тут знак равенства поставил
Тем не менее за 4.5к усд делают. Ну, по актуальности на декабрь 2019
За 4.5к можно вообще любую симку продублировать или перевыпустить с помощью коррумпирования сотрудников сотовой.
Ну это тогда коробочка хорони ребят
Всем приходил на телефон спам (или спам-звонки, которые чаще чем реальные). А значица, у всех номер уже утек
Тут эта, симки по паспорту продают
Оборонный яд
В переходах пачками
Ога, которые перестают работать при попадании на них более 100 рублей, а на все претензии опсос предлагает явиться с паспортом лично в офис
тем не менее, утечка.
Единственная полностью защищённая система - та, что не подключена к интернету, не имеет контакта с человеком и вообще не включена, хех.
Сейчас прибегут, и скажут, что телега единственный норм мессенджер и вот этл вот все
Драгоценный теркин30см
Ну скажи нам, какой лучше. Только чтоб там не полтора криптоспеца сидело.
Сигнал какой нить. Но это не про массовость.
Драгоценный теркин30см
Неуловимый Джо, короче. Будет массовость - будут утечки.
И чем он лучше телеги то? Он так же использует твои контакты для поиска людей и регистрация там так же через номер телефона
Кроме того, представители компании добавили, что меры, предпринятые в 2019 году, позволили пользователям больше не «светить» свой номер. «После сообщений из Гонконга, мы добавили настройку "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона". Эта настройка, хотя серьезно затрудняет использование Telegram обычным пользователям (они становятся "невидимыми" даже для тех, кто знает их номер), позволяет диссидентам и активистам протестных движений полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона», — отметили в Telegram.
о нет, номера наших телефонов снова стали кому-то известны *табличка сарказм*
Роняют цену за проект ))
Все тщательно продумано
Разрешают в РФ
Роняют репутацию
Покупают за пол цены
содержатся уникальные идентификаторы пользователей
Это никнейм чтоли?
Просто номера телефонов? Кому она нахуй нужна то? Что с ней делать
Так можно и просто базу мобильных телефонов купить и продавать её как базу Ватсапа или вайбера.
Скучный Слава
Эта информация полезна для товарища майора: вот напишет какой-нибудь Вася Пупкин в общем чате гадость про президента, а тут оп - его номер известен. А раньше нужно было просить судью об ордере, отправлять его в телеграм и т.д. и т.п.
дык не все подписываются как пылесосы. )
но всё равно: никогда такого не было и вот опять.
Такой перебор не является уязвимостью. Точно также можно по очереди заходить в каждый профиль ВК и парсить контактные данные, имя, пол возраст, интересы. Задача сервиса в данном случае заключается в том, чтобы как можно сильнее усложнить и замедлить этот процесс, сделать такой парсинг экономически невыгодным.
Очень странные комменты к этой новости. Неужели никто не связывает события?
1. Есть куча анонимных телеграмм каналов. Теперь они не анонимные. Плохо это или хорошо - не обсуждаю, но как факт это важно.
Есть групповые чаты (в том числе оппозиционные), в которые у нас внедряются органы. И в которых могут обсуждаться не совсем законные вещи. Учавствуюттв таких чатах школьники, которые не следят за языком и могут наговорить себе на хорошую статью.
2. Авторизация по телефону всегда была слабым местом телеги. Дуров делал адейты в телеге (буквально пол года назад), чтобы власти не могли пробить твой телефон прочтым перебором через контакты. Теперь это потеряло всякий смысл. Так как оно просто утекает из телеги.
3. Слив прошел через неделю после того, как Дуров написал, что:
Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере.
Ну и сложно не учесть странных инвесторов, олигархов из России, которые инвестировали в тон и дуров оказался им должен, после неудачи проекта.
4. Когда произошло странное заявление Дурова, все обсуждали в первую очередь эту возможность, что телеграмм для властей предоставит имена пользователей. Потому что секретные чаты предоставить вроде как невозможно.
5. 40 млн это ваще дофига! Походу, почти вся база по РФ.
Ps. Раньше власти не могли доказать, что кто-то пишет экстримизм в анонимном канале, так как на суде сложно доказать причастность, поэтому в основном менты сажают людей ВК, которые помогают властям связать аккаунт и живого человека.
вообще сервис позиционирующий себя как защищённый и анонимный
Защищенный да, но анонимным он себя не называл и не продвигался он так
Многие верят. Мне то самому пофиг, так как я везде под настоящим именем.
Оборонный яд
Он не позиционировал себя как анонимный - это доморощенные хомячки додумали
все нормальные люди как пользовались gpg так и пользуются
Очень удобно в корпоративной среде использовать gpg, спасибо
Оборонный яд
Есть куча анонимных телеграмм каналов. Теперь они не анонимные
Как ты пришёл к этому выводу? У каналов же можно не указывать того, кто пишет посты.
Желтый Филипп
Есть куча анонимных телеграмм каналов. Теперь они не анонимные
Причем тут каналы? Зная номер телефона, или даже аккаунт человека, ты все равно не узнаешь, какими каналами он заведует, если только не путем угона аккаунта (но при настроенной двухэтпаной авторизации одного номера мало), либо физического отъема телефона. Равно невозможно и обратное.
Есть групповые чаты (в том числе оппозиционные), в которые у нас внедряются органы
В открытые чаты-то? Эка невидаль.
Так как оно просто утекает из телеги
Просто - это как? Такие базы собираются именно что путем перебора номеров.
Слив прошел через неделю после того, как Дуров написал
Что-то мне подсказывает, что подоьные базы продаются уже давно.
40 млн это ваще дофига! Походу, почти вся база по РФ
В посте написано, что из них только 30% - это Россия.
Раньше власти не могли доказать, что кто-то пишет экстримизм в анонимном канале
Если какой-то гений пишет что-то от своего настоящего имени и/или с аккаунта с реальной фоткой, то элементарно: достаточно найти его и вежливо попросить подписать признательные показания. Никакой магии.
А вообще, в телеге свой никнейм можно менять свободно сколько угодно раз, так что если связка номер+ник утекла до введения функции сокрытия из контактов - достаточно просто поменять ник, чтобы данные стали неактуальны. Ну, будут искать какого-нибудь "@Nagibator_228", а его и не существует.
А где этот даркнет вообще? Где можно взглянуть? Не понимаю говорят в дарнете, в даркнете, а где именно ? Мне тоже интересно что там продают. Может быть что то куплю себе.
Дайте кто нибудь кто знает какой нибудь теневой сайт, захотелось взглянуть.
Скучный Слава
Только осторожно, убедись что никто не стоит за спиной. Ты молодой, шутливый, можешь всю жизнь себе испортить...
https://bit.ly/3fT0xPy
Ну слили и слили, ничего критичного в этих данных нет
Будут тебе звонить предлагать взять микрозайм
я и так телефон везде указываю: все всех онлайн-магазинах
Тут на самом деле просто показательно что рассчитывать на безопасность и анонимность не нужно
можно найти телефон арлова
@XXX MEGA DITKOVSKIY MEGA XXX @serguun42 кто займется этим?
будем звонить и включать гимн ссср
и Украины, и Израиля
мхахаха
Безопасность и анонимность не техническими средствами достигаются.
Эмм.. А какими же тогда? Силою внушения?
А какими же тогда?
Психологическими, социальными, финансовыми.
Только если финансовыми, но и это так себе способ. Как без теехнических средств долго избегать идентификации в том случае, если это кому-то действительно нужно?
Если это кому-то действительно нужно, то технические средства тебе ничем не помогут.
Сейчас начнется новая волна: "Добрый день, я сотрудник сельхоз-навоз банка"
Оборонный яд
Ха! Мне давно такое приходит
Помню хотел вступить в либертарианские чатики телеграма (фракции, вот это всё), но малость охуел от требований. Они просят указать свои ФИО, номер телефона и юзернейм в тг. Это такая шутка что ли? Представляете, живя в России в 2020 под прицелом властей добровольно сдавать такую информацию... @Анна Просветова сделай пожалуйста требования более безопасными для простых людей, которые не хотят оставлять свои данные в сети!
Спасибо, пашулька 😂
Ну где там его фанаты?