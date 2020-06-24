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Новости
Ольга Щербинина
6542

База с данными миллионов пользователей Telegram в виде связки «номер телефона — ник» попала в даркнет Материал редакции

В компании заверили, что больше половины этой информации уже не актуальна.

106 комментариев
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В даркнете опубликовали базу с информацией о нескольких миллионах пользователей Telegram. В файле размером 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера, сообщает «Код Дурова».

Редакция издания проверила файл и нашла в нём номера своих сотрудников. Сколько пользователей оказались в базе, пока неизвестно, но на скриншотах видно, что она содержит более 40 миллионов записей.

В Telegram изданию подтвердили факт существования базы. Там объяснили, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов ещё при регистрации. «К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор», — сказали там.

Для решения этой проблемы компания в 2019 году добавила в мессенджер настройку «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона», которая позволяет скрыть связь между аккаунтом и номером телефона.

В Telegram также подчеркнули, что больше половины слитых контактов не актуальны, так как более 84% данных собраны до середины 2019 года. Почти 70% аккаунтов в базе — это пользователи из Ирана, еще 30% — из России.

#новости #telegram

Ольга Щербинина PLUS
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106 комментариев
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плюшевый батон

15

Все хотят обмазаться безопасностью, словно это солнцезащитный крем и можно ее дозировать. Когда что-то утекает кричат, словно это их касается — уверен большинство можно так же найти по номеру телефона, во всяком случае звонки с неизвестных номеров отлично проверяются так.

В 2020 либо ты шизоид, которого даже в гугле найти нельзя и уже вызываешь подозрение, либо на тебя можно собрать досье, но тебе насрать.

Ответить

Рулон Обоев

плюшевый
18

выбор какой-то дохленький, но уже лучше быть "шизоидом", чем "открытой книгой", имхо.

Ответить

плюшевый батон

Рулон
–5

Ты предпочитаешь безопасность — возможностям?

Ответить

Рулон Обоев

плюшевый
11

предпочитаю совмещать, но если невозможно - да, безопасность на первом месте.

Ответить

Оборонный яд

Рулон
–1

При выходе из дома озираешься: не следит ли кто? Шторы плотные всегда закрываешь, чтобы не подглядывали? По телефону разговариваешь под одеялом, чтобы соседи не подслушали? Микроволновку на ночь запираешь?

Ответить

Рулон Обоев

Оборонн…
11

это только у ограниченных людей выбор между двумя крайностями.

Ответить

Michael Smith

Рулон
1

это только у ограниченных людей выбор между двумя крайностями

Только ситхи всё возводят в абсолют

Ответить

Оборонный яд

Рулон
–2

Ну вот мне пох, если кто-то узнает мой телефон. Я его сам на визитках раздаю, и в ВК он указан.

Ответить

Рулон Обоев

Оборонн…
3

мне не пох, мне надоели звонки от левых фирм, получать их еще чаще - желания никакого. 
к тому же - ники в телеге не просто так существуют, и палить их связь с номером я не горю желанием.

Ответить

Оборонный яд

Рулон
–2

Где же ты свой номер так засветил, что звонки от левых фирм надоедают? Мне только раза два в месяц левые звонят (и то их Яндекс и 2гис автоматически определяют)

Ответить

Accio

Оборонн…
1

Мне только раза два в месяц левые звонят

Это разве мало?

Ответить

Оборонный яд

Accio
–1

Мне пох. А вот то что у меня первая квартира в подъезде, и мне звонят в домофон разносчики газет и алкашня, которая забыла дома ключи - это бесит.

Ответить

Рулон Обоев

Оборонн…
0

Ну вот чем больше твой номер будет засвечен, тем ближе ты будешь к подобной ситуации, но уже с телефоном.

Ответить

Рулон Обоев

Оборонн…
0

Спецом нигде не светил, регистрации карт лояльности, онлайн сервисы (платежки), все.

Ответить

Scentedcreatorfa

Рулон
0

У гугла звонилка имеет встроенный блокировщик спама, мне не звонят почему-то, а если и звонят, то спам распознается на ура и не проходит. Более того, есть такая потрясающая функция "блокировка незнакомых номеров". Включил и забыл.

Ответить

Рулон Обоев

Scented…
0

блокировка незнакомых номеров

Ага, в итоге если где-то оставишь заявку, так и будешь сидеть потом с носом.
Да и форс-мажорные ситуации никто не отменял.

Ответить

Scentedcreatorfa

Рулон
0

Иногда её можно отключить, а форс-мажорные ситуации смогут дозвониться, потому что человек, вероятнее всего, знает номера.

На случай заявок, можно отключать эту функцию на небольшой срок, не так уж и часто требуется подобная услуга, большинство сервисов предпочитают текстовые коммуникации в своих приложениях или по смс/почте

Ответить

Рулон Обоев

Scented…
0

Какие сервисы? Ты в москве чтоли? Любая заявка у частника - это ожидание его отзвона в дальнейшем.
Короче, это все оторванность от жизни какая-то.

Ответить

vvtwittep

Оборонн…
0

Ну давай напиши его сюда в комменты 

Ответить

M

плюшевый
1

Кажется, у вас пирамида Маслоу перевернулась

Ответить

Шумный Гоша

Рулон
0

da

Ответить

alexferman

Рулон
–1

Лучше быть якобы открытой книгой, лежащей под фонарём, лол.

Ответить

Vladimir Medvedev

плюшевый
0

Хороший комментарий от пользователя плюшевый батон)

Ответить

Dmitry Shiryaev

12

Данные, собранные в 2019 внезапно теряют уникальность? Или тележка намекает, что симку лучше менять каждый месяц? 

Ответить

Василий Лебедев

Dmitry
4

Наши номера не только в базе телеграма находятся, а в десятках, если не сотнях баз. Начиная от баз данных сотовых операторов, госуслуг, мвд, страховых, соцсетей и заканчивая базами, которые собирают различные коммерческие конторы для холодных обзвонов. 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Василий
0

Самое унылое, что они используются и для кросс-референсов

Ответить

Василий Лебедев

Dmitry
1

Ну вот поэтому и нет смысла переживать о сливе одной из баз. Они все по дефолту уже слиты, но с разной публичностью этого процесса.

Ответить

Дневной химик

Dmitry
0

Намикает что на свой номер не нужно регистрировать 

Ответить

Неплохой торшер

4

ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги

ТАК НАХУЯ ЖЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ, ДОЛБОДЯТЛЫ, ВАМ ПЯТЬ ЛЕТ КРИКОМ КРИЧАТ, ЧТО ЭТО ДЫРА В БЕЗОПАСНОСТИ.

Ебучая дуровосекта.

Ответить

alexferman

Неплохой
19

ТАК НАХУЯ ЖЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ

Для удобства.

ВАМ ПЯТЬ ЛЕТ КРИКОМ КРИЧАТ

Кому не похер на крики криптошизиков?

Ответить

Рулон Обоев

alexferman
1

Кому не похер на крики криптошизиков?

Кому не похер на свои данные и тайну переписки?

Ответить

alexferman

Рулон
8

Утечка номера телефона это, конечно, большая трагедия.

Ответить

Dmitry Shiryaev

alexferman
–10

Утекший номер = перехват смс, которые до сих пор отправляют все сервис-провайдеры

Ответить

alexferman

Dmitry
17

Утекший номер = перехват смс

Лихо ты тут знак равенства поставил

Ответить

Dmitry Shiryaev

alexfer…
0

Тем не менее за 4.5к усд делают. Ну, по актуальности на декабрь 2019

Ответить

Василий Лебедев

Dmitry
3

За 4.5к можно вообще любую симку продублировать или перевыпустить с помощью коррумпирования сотрудников сотовой.

Ответить

alexferman

Dmitry
1

за 4.5к усд делают

Офигенная история

Ответить

Евгений Клочков

Dmitry
1

Ну это тогда коробочка хорони ребят
Всем приходил на телефон спам (или спам-звонки, которые чаще чем реальные). А значица, у всех номер уже утек

Ответить

Убедительная Геосфера

alexferman
3

Тут эта, симки по паспорту продают

Ответить

Оборонный яд

Убедите…
0

В переходах пачками

Ответить

Убедительная

Оборонн…
0

Ога, которые перестают работать при попадании на них более 100 рублей, а на все претензии опсос предлагает явиться с паспортом лично в офис 

Ответить

Рулон Обоев

alexferman
0

тем не менее, утечка.

Ответить

alexferman

Рулон
4

Единственная полностью защищённая система - та, что не подключена к интернету, не имеет контакта с человеком и вообще не включена, хех.

Ответить

Icipher

Рулон
3

вот это утечка, а то — пиздец

Ответить

Dmitry Shiryaev

Неплохой
0

Сейчас прибегут, и скажут, что телега единственный норм мессенджер и вот этл вот все 

Ответить

Драгоценный теркин30см

Dmitry
14

Ну скажи нам, какой лучше. Только чтоб там не полтора криптоспеца сидело.

Ответить

Рулон Обоев

Драгоценный
0

Сигнал какой нить. Но это не про массовость.

Ответить

Драгоценный теркин30см

Рулон
3

Неуловимый Джо, короче. Будет массовость - будут утечки.

Ответить

Рулон Обоев

Драгоце…
0

ключевой вопрос - по вине сервиса или пользователей

Ответить

Кеша Шушпанов

Рулон
1

И чем он лучше телеги то? Он так же использует твои контакты для поиска людей и регистрация там так же через номер телефона

Ответить

Рулон Обоев

Кеша
0

его рекомендовал Сноуден. 

Ответить

Оборонный яд

Драгоценный
0

ICQ

Ответить

Πетр Κудряшов

Драгоценный
0
Ответить

Scentedcreatorfan

Неплохой
0

Кроме того, представители компании добавили, что меры, предпринятые в 2019 году, позволили пользователям больше не «светить» свой номер. «После сообщений из Гонконга, мы добавили настройку "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона". Эта настройка, хотя серьезно затрудняет использование Telegram обычным пользователям (они становятся "невидимыми" даже для тех, кто знает их номер), позволяет диссидентам и активистам протестных движений полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона», — отметили в Telegram.

Ответить

Jenny Smith

11

о нет, номера наших телефонов снова стали кому-то известны *табличка сарказм*

Ответить

Dc Maniac

8

Роняют цену за проект ))
Все тщательно продумано

Разрешают в РФ
Роняют репутацию
Покупают за пол цены

Ответить

Примитивный дебаркадер

3

А вы продолжайте верить, что разблокировка в России - это победа над Роскомнадзором.

Ответить

Пылесос DYSON

6

содержатся уникальные идентификаторы пользователей

Это никнейм чтоли?

Просто номера телефонов? Кому она нахуй нужна то? Что с ней делать
Так можно и просто базу мобильных телефонов купить и продавать её как базу Ватсапа или вайбера.

Ответить

Скучный Слава

Пылесос
1

Эта информация полезна для товарища майора: вот напишет какой-нибудь Вася Пупкин в общем чате гадость про президента, а тут оп - его номер известен. А раньше нужно было просить судью об ордере, отправлять его в телеграм и т.д. и т.п.

Ответить

Jenny Smith

Пылесос
0

дык не все подписываются как пылесосы. )
но всё равно: никогда такого не было и вот опять.

Ответить

Конрад Карлович

5

Такой перебор не является уязвимостью. Точно также можно по очереди заходить в каждый профиль ВК и парсить контактные данные, имя, пол возраст, интересы. Задача сервиса в данном случае заключается в том, чтобы как можно сильнее усложнить и замедлить этот процесс, сделать такой парсинг экономически невыгодным.

Ответить

the fart of гейпард

4

Безопасно сливают базу

Ответить

Shlomo Goldenberg

3

Так вот она какая монетизация телеграм

Ответить

Vladimir Medvedev

2

Очень странные комменты к этой новости. Неужели никто не связывает события?

1. Есть куча анонимных телеграмм каналов. Теперь они не анонимные. Плохо это или хорошо - не обсуждаю, но как факт это важно.

Есть групповые чаты (в том числе оппозиционные), в которые у нас внедряются органы. И в которых могут обсуждаться не совсем законные вещи. Учавствуюттв таких чатах школьники, которые не следят за языком и могут наговорить себе на хорошую статью.

2. Авторизация по телефону всегда была слабым местом телеги. Дуров делал адейты в телеге (буквально пол года назад), чтобы власти не могли пробить твой телефон прочтым перебором через контакты. Теперь это потеряло всякий смысл. Так как оно просто утекает из телеги.

3. Слив прошел через неделю после того, как Дуров написал, что:

Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере.

Ну и сложно не учесть странных инвесторов, олигархов из России, которые инвестировали в тон и дуров оказался им должен, после неудачи проекта.

4. Когда произошло странное заявление Дурова, все обсуждали в первую очередь эту возможность, что телеграмм для властей предоставит имена пользователей. Потому что секретные чаты предоставить вроде как невозможно.

5. 40 млн это ваще дофига! Походу, почти вся база по РФ.

Ps. Раньше власти не могли доказать, что кто-то пишет экстримизм в анонимном канале, так как на суде сложно доказать причастность, поэтому в основном менты сажают людей ВК, которые помогают властям связать аккаунт и живого человека.

Ответить

hr

Vladimir
1

вообще сервис позиционирующий себя как защищённый и анонимный, но при этом требующий номер телефона для регистрации выглядит очень смешно. изначально всё походит на какой-то театр Дуровых, все нормальные люди как пользовались gpg так и пользуются.

Ответить

alexferman

hr
1

Телеграм вроде не позиционировал себя как анонимный мессенджер

Ответить

Андрей Гришин

hr
1

 вообще сервис позиционирующий себя как защищённый и анонимный

Защищенный да, но анонимным он себя не называл и не продвигался он так

Ответить

Vladimir Medvedev

hr
0

Многие верят. Мне то самому пофиг, так как я везде под настоящим именем.

Ответить

Оборонный яд

hr
0

Он не позиционировал себя как анонимный - это доморощенные хомячки додумали

Ответить

Андрей Гришин

hr
0

 все нормальные люди как пользовались gpg так и пользуются

Очень удобно в корпоративной среде использовать gpg, спасибо

Ответить

Оборонный яд

Vladimir
1

Есть куча анонимных телеграмм каналов. Теперь они не анонимные

Как ты пришёл к этому выводу? У каналов же можно не указывать того, кто пишет посты.

Ответить

Желтый Филипп

Vladimir
1

Есть куча анонимных телеграмм каналов. Теперь они не анонимные

Причем тут каналы? Зная номер телефона, или даже аккаунт человека, ты все равно не узнаешь, какими каналами он заведует, если только не путем угона аккаунта (но при настроенной двухэтпаной авторизации одного номера мало), либо физического отъема телефона. Равно невозможно и обратное.
Есть групповые чаты (в том числе оппозиционные), в которые у нас внедряются органы

В открытые чаты-то? Эка невидаль.
Так как оно просто утекает из телеги

Просто - это как? Такие базы собираются именно что путем перебора номеров.
Слив прошел через неделю после того, как Дуров написал

Что-то мне подсказывает, что подоьные базы продаются уже давно. 
40 млн это ваще дофига! Походу, почти вся база по РФ

В посте написано, что из них только 30% - это Россия.
Раньше власти не могли доказать, что кто-то пишет экстримизм в анонимном канале

Если какой-то гений пишет что-то от своего настоящего имени и/или с аккаунта с реальной фоткой, то элементарно: достаточно найти его и вежливо попросить подписать признательные показания. Никакой магии.
А вообще, в телеге свой никнейм можно менять свободно сколько угодно раз, так что если связка номер+ник утекла до введения функции сокрытия из контактов - достаточно просто поменять ник, чтобы данные стали неактуальны. Ну, будут искать какого-нибудь "@Nagibator_228", а его и не существует.

Ответить

Эчис Тюлюш

0

А где этот даркнет вообще? Где можно взглянуть? Не понимаю говорят в дарнете, в даркнете, а где именно ? Мне тоже интересно что там продают. Может быть что то куплю себе.

Ответить

Юрій Білозеров

Эчис
5

хорошая попытка, тащмайор

Ответить

Эчис Тюлюш

Эчис
0

Дайте кто нибудь кто знает какой нибудь теневой сайт, захотелось взглянуть.

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Эчис
0

Так вроде там и поисковики есть, берешь и ишешь

Ответить

Скучный Слава

Эчис
0

Только осторожно, убедись что никто не стоит за спиной. Ты молодой, шутливый, можешь всю жизнь себе испортить...
https://bit.ly/3fT0xPy

Ответить

Kyler

0

Ну слили и слили, ничего критичного в этих данных нет

Ответить

the fart of гейпард

Kyler
1

Будут тебе звонить предлагать взять микрозайм

Ответить

Шумный Гоша

the
4

я и так телефон везде указываю: все всех онлайн-магазинах 

Ответить

the fart of гейпард

Шумный
1

Тут на самом деле просто показательно что рассчитывать на безопасность и анонимность не нужно

Ответить

Шумный Гоша

the
2

можно найти телефон арлова
@XXX MEGA DITKOVSKIY MEGA XXX @serguun42 кто займется этим?

Ответить

the fart of

Шумный
3

будем звонить и включать гимн ссср

Ответить

Шумный Гоша

the
1

и Украины, и Израиля

 мхахаха

Ответить

the fart of

Шумный
2

Ширяев оцифрует речи Сталина и будем ему смски с ссылками присылать

Ответить

Кеша Шушпанов

the
2

Никто никогда и не говорил, что телеграмму это анонимный мессенджер.

Ответить

the fart of гейпард

the
1

ну и + вполне вероятно что будет спам в тг, как в том же вацапе

Ответить

alexferman

the
0

Безопасность и анонимность не техническими средствами достигаются.

Ответить

Убедительная

alexfer…
0

Эмм.. А какими же тогда? Силою внушения?

Ответить

alexferman

Убедите…
0

А какими же тогда?

Психологическими, социальными, финансовыми.

Ответить

Убедительная

alexfer…
0

Только если финансовыми, но и это так себе способ. Как без теехнических средств долго избегать идентификации в том случае, если это кому-то действительно нужно?

Ответить

alexferman

Убедите…
0

Если это кому-то действительно нужно, то технические средства тебе ничем не помогут.

Ответить

Accio

alexfer…
0

Медведеву не помогло....

Ответить

Kyler

the
1

Да и так звонят, поставил антиспам и не беру трубки от мудаков

Ответить

Fennazipam

1

Сейчас начнется новая волна: "Добрый день,  я сотрудник сельхоз-навоз банка"

Ответить

Оборонный яд

Fennazipam
0

Ха! Мне давно такое приходит

Ответить

Оборонный яд

Оборонный
1

Но я не Юлия Михайловна

Ответить

Дневной химик

1

Киньте ссылку в директ на базу

Ответить

Андрей Стаховский

0

Божечки, мой ник станет достоянием, как жить 😔

Ответить

Сергей Васильев

0

Помню хотел вступить в либертарианские чатики телеграма (фракции, вот это всё), но малость охуел от требований. Они просят указать свои ФИО, номер телефона и юзернейм в тг. Это такая шутка что ли? Представляете, живя в России в 2020 под прицелом властей добровольно сдавать такую информацию... @Анна Просветова сделай пожалуйста требования более безопасными для простых людей, которые не хотят оставлять свои данные в сети!

Ответить

Semen Semenov

0

Спасибо, пашулька 😂
Ну где там его фанаты?

Ответить

Оборонный яд

Semen
0

Тутачки я

Ответить

Vitaly FlieTantie

0

Ну вот, опять двачеры вебкамщиц травить будут

Ответить

vvtwittep

0

Ну вот и безопасность подъехала

Ответить

Максим Иванов

0

как раз недавно его еще и официально разблокировали

Ответить

hr

–1

очень похоже это середина жизненного цикла продукта, дальше будет только хуже.

Ответить
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