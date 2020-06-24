По мнению президента, мы «обязаны беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне».

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Во время парада Победы на Красной площади Владимир Путин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войны и после минуты молчания произнёс речь, в которой напомнил, что именно народ СССР смог победить «тотальное зло».

Они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. Владимир Путин

Путин заявил, что невозможно представить будущее мира, если бы на его защиту не встала Красная Армия. «Мы всегда будем помнить, что нацистов сокрушил советский народ, миллионы людей самых разных национальностей из всех республик Советского Союза», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что в России «обязаны беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне» и помнить, что «на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом».

Сегодняшний военный парад – в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны. Владимир Путин

Президент также напомнил о важности укрепления «дружбы, доверия между народами». Он призвал к созданию общей системы безопасности, «в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир». По его мнению, мир можно защитить от «новых опасных угроз» только вместе.

В параде принимают участие 216 единиц военной техники, над Красной площадью пролетят 75 самолётов и вертолётов различных типов. Перед трибунами, на которых находятся Владимир Путин, главы других государств и ветераны, пройдут около 14 тысяч военнослужащих разных родов войск.

В параде кроме российских военных принимают участие расчёты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.