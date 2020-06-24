Волонтёры будут сканировать коды под предлогом проведения конкурсов и собирать так данные о явке.
«Медуза» опубликовала расследование, в котором рассказано об электронной системе, позволяющей контролировать явку сотрудников крупных предприятий на голосование по поправкам в Конституцию.
- Система находится на сайте votely.ru, утверждают журналисты. Если перейти по ссылке, то откроется окно, где необходимо указать имя пользователя и пароль — без них войти в систему не получится;
- «Медуза» получила доступ к демо-версии системы и смогла ознакомиться с тем, как она устроена. По информации издания, предприятиям, сотрудников которых предполагается контролировать, выдают штрихкоды или QR-коды в определённом диапазоне.
- Затем «ответственные за мобилизацию на предприятии» загружают на votely таблицу с перечнем сотрудников, их телефонными номерами и присвоенными им кодами;
- Во время голосования волонтёры будут сканировать эти коды под предлогом проведения викторин, конкурсов, лотерей среди участников голосования, говорится в одном из документов на сайте;
- Издание утверждает, что приложения для сканирования кодов есть в App Store и Google Play. «Медуза» прикрепила их названия с гиперссылками «Регистрация участников» и «Просмотр участников», но при попытке открыть их появляется окно с сообщением о том, что приложение недоступно. Связано ли это с выходом расследования, неизвестно;
- В день голосования «ответственные за мобилизацию» руководители предприятий, а также отраслевые министры и администраторы проекта смогут в режиме реального времени следить за явкой, говорится на сайте проекта. Журналисты указывают, что также можно будет узнать номера телефонов сотрудников, которые не проголосовали;
- О системе «Медузе» рассказал сотрудник «Почты России», а также друг IT-специалиста, работающего в компании. На votely также внесены данные сотрудников «Сибура», «Северстали», «Ростеха», «Ростелекома», РЖД, «Лукойла», АФК «Система». Информации о количестве зарегистрированных в системе сотрудников нет;
- Собеседник издания рассказал, что систему будут использовать в Ярославской области и Алтайском крае. В Липецкой области собирались её применять, но позже отказались от идеи, заявил источник. «Медуза» также привела материал Ura.ru, в котором описана похожая схема для контроля явки бюджетников в Екатеринбурге;
- Издание выяснило, что приложения и саму систему разработал уроженец Ярославской области Иван Петров. В разговоре с журналистами он отказался от комментариев, а вскоре после звонка ему, у сотрудников «Медузы» пропал доступ к демо-версии сайта;
- По данным издания, Петров работал в в ярославской структуре «Альфа Групп», владеет которой председатель Ярославского регионального отделения «Партии роста» Борис Титов.
Спасибо за наводку
FOX
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Ответный бинокль
Волонтеры, которых мы заслужили.
Степан Маслов
Вот и IT-компании под налоговый маневр подъехали
Юля Пиваварова
А что Титов?..
Британский яд
Мама — бюджетник. Их, как я понял, завтра на работе заставляют проголосовать.
Вольдемаръ ДурбовскiйБританский
Но завтра же 25-е
Британский яд
25 июня стартует досрочное голосование.
Рулон Обоев
Но ведь явка не важна, говорили они...
vvtwittepРулон
Давно уже не верю мурзилке Кацу! А он прям жопу рвёт с доказательствами.
Следующий микроскоп
Он прав, а ты еблан, такое бывает
Следующий микроскоп
Бюджетники проголосуют «за», байкотирующие тоже
Alexandr Blokhin
Партия Роста это типа оппозиции, да?
Коричневый танк88
А что Титов?
Неплохой торшер
Super 72
проголосуйте нет, или испортите бюллетень. Можно же галочку "да" поставить, а потом "нет".
Надеюсь на сознательность бюджетников.
BeermanSuper
да многие так и сделают, только кроме явки ничего и не нужно.
Andre Macareno
ну, если у нас выборы — это баттл между бюджетниками и работягами, то напомните, кого там больше?
Андрей ПарусниковAndre
это битва между добром и нейтралитетом
Степан МасловAndre
Работягам, которые не при бюджете, вообще на это поебать. Баттл тут разве что между твиттерской оппозицией и суровой реальностью