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Новости
Алексей Боржонов
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«Медуза» рассказала о системе контроля явки бюджетников на голосование по Конституции через QR-коды Материал редакции

Волонтёры будут сканировать коды под предлогом проведения конкурсов и собирать так данные о явке.

«Медуза» опубликовала расследование, в котором рассказано об электронной системе, позволяющей контролировать явку сотрудников крупных предприятий на голосование по поправкам в Конституцию.

  • Система находится на сайте votely.ru, утверждают журналисты. Если перейти по ссылке, то откроется окно, где необходимо указать имя пользователя и пароль — без них войти в систему не получится;
  • «Медуза» получила доступ к демо-версии системы и смогла ознакомиться с тем, как она устроена. По информации издания, предприятиям, сотрудников которых предполагается контролировать, выдают штрихкоды или QR-коды в определённом диапазоне.
  • Затем «ответственные за мобилизацию на предприятии» загружают на votely таблицу с перечнем сотрудников, их телефонными номерами и присвоенными им кодами;
  • Во время голосования волонтёры будут сканировать эти коды под предлогом проведения викторин, конкурсов, лотерей среди участников голосования, говорится в одном из документов на сайте;
  • Издание утверждает, что приложения для сканирования кодов есть в App Store и Google Play. «Медуза» прикрепила их названия с гиперссылками «Регистрация участников» и «Просмотр участников», но при попытке открыть их появляется окно с сообщением о том, что приложение недоступно. Связано ли это с выходом расследования, неизвестно;
  • В день голосования «ответственные за мобилизацию» руководители предприятий, а также отраслевые министры и администраторы проекта смогут в режиме реального времени следить за явкой, говорится на сайте проекта. Журналисты указывают, что также можно будет узнать номера телефонов сотрудников, которые не проголосовали;
  • О системе «Медузе» рассказал сотрудник «Почты России», а также друг IT-специалиста, работающего в компании. На votely также внесены данные сотрудников «Сибура», «Северстали», «Ростеха», «Ростелекома», РЖД, «Лукойла», АФК «Система». Информации о количестве зарегистрированных в системе сотрудников нет;
  • Собеседник издания рассказал, что систему будут использовать в Ярославской области и Алтайском крае. В Липецкой области собирались её применять, но позже отказались от идеи, заявил источник. «Медуза» также привела материал Ura.ru, в котором описана похожая схема для контроля явки бюджетников в Екатеринбурге;
  • Издание выяснило, что приложения и саму систему разработал уроженец Ярославской области Иван Петров. В разговоре с журналистами он отказался от комментариев, а вскоре после звонка ему, у сотрудников «Медузы» пропал доступ к демо-версии сайта;
  • По данным издания, Петров работал в в ярославской структуре «Альфа Групп», владеет которой председатель Ярославского регионального отделения «Партии роста» Борис Титов.

#новости #конституция

Спасибо за наводку FOX
Алексей Боржонов PLUS
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18 комментариев
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Ответный бинокль

9

Волонтеры, которых мы заслужили.

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Степан Маслов

8

Вот и IT-компании под налоговый маневр подъехали

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Юля Пиваварова

4

А что Титов?..

Ответить

Британский яд

2

Мама — бюджетник. Их, как я понял, завтра на работе заставляют проголосовать.

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Британский
0

Но завтра же 25-е

Ответить

Британский яд

Вольдемаръ
1

25 июня стартует досрочное голосование.

Ответить

Рулон Обоев

2

Но ведь явка не важна, говорили они...

Ответить

vvtwittep

Рулон
0

Давно уже не верю мурзилке Кацу! А он прям жопу  рвёт с доказательствами. 

Ответить

Следующий микроскоп

vvtwittep
0

Он прав, а ты еблан, такое бывает

Ответить

Следующий микроскоп

Рулон
0

Бюджетники проголосуют «за», байкотирующие тоже

Ответить

Alexandr Blokhin

0

Партия Роста это типа оппозиции, да?

Ответить

Коричневый танк88

Alexandr
3

А что Титов?

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Неплохой торшер

1
Ответить

Super 72

0

проголосуйте нет, или испортите бюллетень. Можно же галочку "да" поставить, а потом "нет". 
Надеюсь на сознательность бюджетников. 

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Beerman

Super
1

да многие так и сделают, только кроме явки ничего и не нужно.

Ответить

Andre Macareno

0

ну, если у нас выборы — это баттл между бюджетниками и работягами, то напомните, кого там больше?

Ответить

Андрей Парусников

Andre
0

это битва между добром и нейтралитетом

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Степан Маслов

Andre
0

Работягам, которые не при бюджете, вообще на это поебать. Баттл тут разве что между твиттерской оппозицией и суровой реальностью

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