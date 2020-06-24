Комментарии
На другом кадре камера отдалилась от турбины истребителя.
На московском параде в честь 75-летия Победы впервые использовали компьютерную графику. Во время движения колонны танков камера «залетела» в дуло компьютерного танка, после чего в эфире показали съёмки внутри реально боевой машины — ноги члена экипажа.
Второй раз компьютерную графику применили во время воздушной части парада. Там показали плавное отдаление камеры от турбины нарисованного истребителя.
В Твиттере положительно оценили идею использовать такие спецэффекты, но остались недовольны их качеством.
Текущий Филипп
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Ответный бинокль
А мы уже там.
а я думал за ним в 314.
Шумный Гоша
Тебя на твоих двачах обманули
Прикиньте, сколько бабла можно сэкономить, если проводить так парад целиком. А во время эпидемии - еще и чьи-то жизни/силы врачей.
Можно вообще разок сделать AR приложение, что бы разворачивать парад у себя в кабинете.
можно вообще из дома не выходить, только по кабелю присылать сигнал и время от времени порнушку
А камера не пролетит через нарисованные графики заболеваемости в нарисованую статистику?
представьте, какие эффекты будут на ПАРАДЕ ПОБЕДЫ в 3539 году
3Д ветераны с 4Д Путиным
что будет делать четвёртое измерение Путина?