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Новости
Артём Мазанов
518

На параде Победы впервые использовали компьютерную графику — камера пролетела через дуло нарисованного танка Материал редакции

На другом кадре камера отдалилась от турбины истребителя.

31 комментарий
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На московском параде в честь 75-летия Победы впервые использовали компьютерную графику. Во время движения колонны танков камера «залетела» в дуло компьютерного танка, после чего в эфире показали съёмки внутри реально боевой машины — ноги члена экипажа.

Кадр из трансляции телеканала «Россия 1»

Второй раз компьютерную графику применили во время воздушной части парада. Там показали плавное отдаление камеры от турбины нарисованного истребителя.

В Твиттере положительно оценили идею использовать такие спецэффекты, но остались недовольны их качеством.

François Noël Babeuf @DA_Tka4enko
@RT_russian Это из трансформеров графика ? 🤣
Евгений Консул @sd1DEvXQWGzdKUc
@RT_russian Зачем так низко падать? Это графика. Не самого лучшего качества. Красивая задумка, но зачем выдавать за правду?
Молочный коржик @revi_zoockro
Я дождался фейла на параде победы!
Позорная 3D графика а-ля "камера влетает в дуло"
Денис Чванов @chevalert_76
@dogl00000 @Spartak83 Идея - отличная
Реализация - "... получилось как всегда" (с)
В наши дни, вполне можно было бы и гораздо более реалистичную графику нарисовать.
Крючков Евгений @djonatan202
@dogl00000 Такую галимую графику нарисовали, шо писец...
llpn @llpnllpn
@dogl00000 @votneobedennyy могли бы графику то и получше сделать, а то слишком уж мультяшный момент

#новости #графика

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Ну привет
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31 комментарий
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Виновный блик

6

Выглядит шикарно, те кто это делал большие молодцы, ну и патриоты

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Текущий Филипп

Виновный
0

Зайди в 418 кабинет за повышением

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Ответный бинокль

Текущий
0

А мы уже там.

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Ответный бинокль

Ответный
1

Нефига, а ты и отсылочки сделал

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Рулон Обоев

Текущий
0

а я думал за ним в 314.

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Шумный Гоша

Рулон
0

Тебя на твоих двачах обманули 

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Рулон Обоев

Шумный
0

это с других мест мем.

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Alexey Veselov

Виновный
0
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Рулон Обоев

5

Прикиньте, сколько бабла можно сэкономить, если проводить так парад целиком. А во время эпидемии - еще и чьи-то жизни/силы врачей.

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Трехтысячелетний пес

Рулон
1
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Alexey Veselov

Рулон
1
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плюшевый батон

Рулон
1

Можно вообще разок сделать AR приложение, что бы разворачивать парад у себя в кабинете. 

Ответить

Сертификат безучастия

Рулон
0

можно вообще из дома не выходить, только по кабелю присылать сигнал и время от времени порнушку

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Убедительная Геосфера

Рулон
0

И запуски ракет рендерить. 

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Sergey Volkov

3

Прямой эфир ебать

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Убедительная Геосфера

1

А камера не пролетит через нарисованные графики заболеваемости в нарисованую статистику?

Ответить

# realfiddy

1

Amazing 

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Рулон Обоев

1

Жду народное творчество по мотивам известной пикчи, с анимацией

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Alex Maz

1

Графон конечно сосёт, могли бы уже у варгейминга зааутсорсить.

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Alex Fielding

0

представьте, какие эффекты будут на ПАРАДЕ ПОБЕДЫ в 3539 году

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Pavel Zamyatin

Alex
1
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Просто Тимуррр

Alex
1

3Д ветераны с 4Д Путиным

Ответить

Сертификат безучастия

Просто
0

что будет делать четвёртое измерение Путина?

Ответить

Шумный Гоша

Сертификат
0

Пердеть

Ответить

Убедительная Геосфера

Сертификат
0

Бесконечно пронизывать время 

Ответить

Рулон Обоев

Сертификат
0

опаздывать

Ответить

alexferman

Alex
0

С супергероями

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Ответный бинокль

0

На параде Победы впервые использовали компьютерную сосиску — камера пролетела через дуло нарисованной сосиски

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Наим Алиев

0
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Наим Алиев

0

BadComedian, настало твое время

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Нервный лолипоп

0
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