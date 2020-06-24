Комментарии
А самолёт при этом был полностью исправен, утверждает министр авиации Пакистана.
Пакистанские власти опубликовали материалы предварительного расследования крушения Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines, который разбился 22 мая в Карачи. Министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан, представляя доклад, рассказал, что пилоты отвлекались на обсуждение Covid-19 при посадке.
По его словам, пилоты не были «сфокусированы» на полёте и обсуждали коронавирус, поскольку пандемия затронула их семьи, следует из записей разговора. Министр утверждает, что самолёт был «на 100% готов к полёту», в нём не было технических неисправностей, а сами пилоты были опытными и прошли необходимые медицинские тесты.
В самом отчёте информации о разговоре между пилотами нет. Там сказано, что они не следовали протоколам. Но Хан рассказал, что пилоты приземлились с убранными шасси, самолёт коснулся взлётно-посадочной полосы и повредил двигатели. Министр утверждает, что они проигнорировали предупреждения диспетчеров: командир экипажа заявил им, что «он справится», а после этого пилоты продолжили обсуждать коронавирус.
Посадка — самая сложная часть полёта. И тут опытные пилоты бросают штурвалы и начинают сраться за вирус.
Впрочем, большинство авиа катастроф списывают на человеческий фактор, ничего нового.
Дневной химик
Взлет самая сложная
Да чего уж там, давай я тебе сам обосную.
- При посадке необходима прямая видимость полосы или сигнальных огней. При взлёте, если совсем нихрена не видно, ты просто не будешь взлетать.
- При посадке огромное значение имеет боковой ветер и пилот вынуждени рассчитывать траекторию. При взлёте ветер влияет не так сильно.
- При посадке ты должен контролировать скорость, высоту, вертикальную скорость, мощность двигателей. При взлёте всё это значительно проще.
- Перед посадкой, во время полёта, возможны нарушения работы различных систем транспорта, вплоть до отказа двигателя или выпуска шасси. Перед взлётом системы проверяются и отказы недопустимы.
Один считал, что вирус выдумка, и они чуть не подрались?