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Новости
Алексей Боржонов
1941

Пилоты разбившегося в Пакистане самолёта отвлекались на обсуждение коронавируса и игнорировали диспетчеров Материал редакции

А самолёт при этом был полностью исправен, утверждает министр авиации Пакистана.

12 комментариев
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Пакистанские власти опубликовали материалы предварительного расследования крушения Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines, который разбился 22 мая в Карачи. Министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан, представляя доклад, рассказал, что пилоты отвлекались на обсуждение Covid-19 при посадке.

По его словам, пилоты не были «сфокусированы» на полёте и обсуждали коронавирус, поскольку пандемия затронула их семьи, следует из записей разговора. Министр утверждает, что самолёт был «на 100% готов к полёту», в нём не было технических неисправностей, а сами пилоты были опытными и прошли необходимые медицинские тесты.

В самом отчёте информации о разговоре между пилотами нет. Там сказано, что они не следовали протоколам. Но Хан рассказал, что пилоты приземлились с убранными шасси, самолёт коснулся взлётно-посадочной полосы и повредил двигатели. Министр утверждает, что они проигнорировали предупреждения диспетчеров: командир экипажа заявил им, что «он справится», а после этого пилоты продолжили обсуждать коронавирус.

  • Airbus A320 разбился в Карачи 22 мая при второй попытке захода на посадку. Погибли 97 человек, находившихся на борту;
  • Самолёт упал на жилые кварталы, и травмы получили несколько человек на земле. Через несколько дней после крушения один из них умер в больнице.

#новости #covid19

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12 комментариев
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Твоего деда дед

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Посадка — самая сложная часть полёта. И тут опытные пилоты бросают штурвалы и начинают сраться за вирус.
Впрочем, большинство авиа катастроф списывают на человеческий фактор, ничего нового.

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Дневной химик

Твоего
–1

Взлет самая сложная

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Твоего деда дед

Дневной
2

Да чего уж там, давай я тебе сам обосную.
- При посадке необходима прямая видимость полосы или сигнальных огней. При взлёте, если совсем нихрена не видно, ты просто не будешь взлетать.
- При посадке огромное значение имеет боковой ветер и пилот вынуждени рассчитывать траекторию. При взлёте ветер влияет не так сильно.
- При посадке ты должен контролировать скорость, высоту, вертикальную скорость, мощность двигателей. При взлёте всё это значительно проще.
- Перед посадкой, во время полёта, возможны нарушения работы различных систем транспорта, вплоть до отказа двигателя или выпуска шасси. Перед взлётом системы проверяются и отказы недопустимы.

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Твоего деда дед

Дневной
0

Обоснуешь?

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Наим Алиев

Твоего
0

Как раз пишу диплом на эту тему. Подтверждаю

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Правильный теркин30см

7

утверждает министр авиации Пакистана

Такой себе источник. 

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Buck Mulligan

7

Запись разговора

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Nikita Zubkov

0

Один считал, что вирус выдумка, и они чуть не подрались?

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Ручной щит

Nikita
0

наоборот думали, что все равно скоро все умрут от вируса

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Андрей Капралов

0

Этого не может быть

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Eugen T

0

отвлекались на обсуждение поправок конституцию и парад победы тчк

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Mikhail Efremov

0

Ещё одно доказательство смертельности короновируса!

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