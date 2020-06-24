Комментарии
По данным издания, оперативники посчитали это агитацией против поправок в Конституцию и действующей власти.
В Петербурге сотрудники центра «Э» изъяли 2,5 тысяч наклеек против «вечного Путина» и «обнуления сроков», а также задержали их авторов. Ими оказались два активиста «Бессрочного протеста» и один из движения «Объединения перевозчиков России». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.
По данным издания, полицейские задержали активистов, когда те забирали напечатанную продукцию из типографии. На задержанных составили протоколы по статье 5.12 КоАП РФ («Изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением требований закона в период выборов и референдумов») — сотрудники центра «Э» посчитали такую продукцию агитацией против поправок в Конституцию и действующей власти РФ.
Задержанные отказались разговаривать с полицейскими, сославшись на 51 статью Конституции, которая даёт право не свидетельствовать против себя. Образцы напечатанной продукции отправили на лингвистическое исследование в СПбГУ. Владелец типографии объяснил, что ему поступил заказ с полной предоплатой в размере 18 тысяч рублей, поэтому он его и выполнил.
Ну а агитация где галочка стоит на "ДА", это не агитация, а просто объяснение что будет в поправках
картинки со звуком
Артём а когда будут освещать резонанс насчет того, что у людей вроде бы появилось доказательство о продажности русских игровых журналистов? Очень интересная тема и вполне подходит под сайт. А почему нет ничего?
Я прошу тебя написать о продажных журналистах не с позиции другого продажного журналиста, а с позиции гомосексуалиста, идёт?
Плоский Абдужаббор
Напишите о том, как выводите бабки в офшор
Серьезная предъява и с доказухой порядок. Почему же молчит СК и ГБ?
Может они молчат-молчат, а потом берут и нежно просят не особо распространяться о каком-либо событии, хммм, что же тут такое недавно было...
А смысл об этом писать? Все еще с нулевых годов знают, что российский игрожур продажнее проститутки, у которых трое маленьких детей
Потому что это активно обсуждаете в рунете именно сейчас а тж сайт об интернете в первую очередь
"Агитация против - запрещена!"
Всё, как в нормальном тоталитарном государстве.
Изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением требований закона в период выборов и референдумов
я конечно понимаю что они любую сову на глобус натянут, но всё же:
а какие сейчас есть требования?
Блин за 18к можно было бы неплохой принтер и самоклейку купить и не спалиться..