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Новости
Артём Мазанов
1938

«Фонтанка»: в Петербурге сотрудники центра «Э» изъяли 2,5 тыс наклеек против «вечного Путина» и задержали их авторов Материал редакции

По данным издания, оперативники посчитали это агитацией против поправок в Конституцию и действующей власти.

24 комментария
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Избражение «Фонтанки»

В Петербурге сотрудники центра «Э» изъяли 2,5 тысяч наклеек против «вечного Путина» и «обнуления сроков», а также задержали их авторов. Ими оказались два активиста «Бессрочного протеста» и один из движения «Объединения перевозчиков России». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По данным издания, полицейские задержали активистов, когда те забирали напечатанную продукцию из типографии. На задержанных составили протоколы по статье 5.12 КоАП РФ («Изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением требований закона в период выборов и референдумов») — сотрудники центра «Э» посчитали такую продукцию агитацией против поправок в Конституцию и действующей власти РФ.

Задержанные отказались разговаривать с полицейскими, сославшись на 51 статью Конституции, которая даёт право не свидетельствовать против себя. Образцы напечатанной продукции отправили на лингвистическое исследование в СПбГУ. Владелец типографии объяснил, что ему поступил заказ с полной предоплатой в размере 18 тысяч рублей, поэтому он его и выполнил.

Избражение «Фонтанки»

#новости #конституция

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24 комментария
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the fart of гейпард

15

Ну а агитация где галочка стоит на "ДА", это не агитация, а просто объяснение что будет в поправках

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Дмитрий Крюгер

the
30
Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
2

картинки со звуком

Ответить

Дмитрий Крюгер

Andre
2

Да

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
1

Да, пизда

Ответить

Сергей Васильев

6

Артём а когда будут освещать резонанс насчет того, что у людей вроде бы появилось доказательство о продажности русских игровых журналистов? Очень интересная тема и вполне подходит под сайт. А почему нет ничего?

Ответить

Артём Мазанов

Сергей
12

Как мы - продажные журналисты - можем писать о продажности других?

Ответить

Сергей Васильев

Артём
12

Я прошу тебя написать  о продажных журналистах не с позиции другого продажного журналиста, а с позиции гомосексуалиста, идёт?

Ответить

Артём Мазанов

Сергей
5

Другое дело

Ответить

Эмоциональный ящик

Сергей
1

Продажного гомосексуалиста?

Ответить

Плоский Абдужаббор

Артём
1

Напишите о том, как выводите бабки в офшор

Ответить

Руслан Турченко

Плоский
0

Серьезная предъява и с доказухой порядок. Почему же молчит СК и ГБ? 

Ответить

Сергей Васильев

Руслан
0

Может они молчат-молчат, а потом берут и нежно просят не особо распространяться о каком-либо событии, хммм, что же тут такое недавно было...

Ответить

Плоский Абдужаббор

Руслан
0

Потому что они в доле, очевидно же

Ответить

Андрей Гришин

Сергей
1

А смысл об этом писать? Все еще с нулевых годов знают, что российский игрожур продажнее проститутки, у которых трое маленьких детей

Ответить

Сергей Васильев

Андрей
0

Потому что это активно обсуждаете в рунете именно сейчас а тж сайт об интернете в первую очередь

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Andre Macareno

9
Ответить

Следующий микроскоп

2

Ничоси, агитация запрещена, оказывается 😂

Ответить

Dennis Naidyuk

Следующий
6

"Агитация против - запрещена!"
Всё, как в нормальном тоталитарном государстве.

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Kir Kirsky

2

Изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением требований закона в период выборов и референдумов

я конечно понимаю что они любую сову на глобус натянут, но всё же:
а какие сейчас есть требования?

Ответить

Александр Иванов

2

есть у кого оригинальные файлы? захотелось распечатать

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Сергей Круглов

1

Блин за 18к можно было бы неплохой принтер и самоклейку купить и не спалиться..

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Соколов Андрей

0

вот это преступление!

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Alex Fielding

0

Блевотный Пиздец. Девиз РИ-СССР-РФ всю дорогу

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