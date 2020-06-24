Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
383

Фото: Вручение аттестатов зрелости в берлинской школе в эпоху коронавируса Материал редакции

Или как соблюдать дистанцию по-немецки.

17 комментариев
В закладки

В берлинской гимназии Рейнгау в районе Шёнеберг выпускникам вручили аттестаты зрелости. Церемония прошла на спортивной площадке перед зданием школы.

Семьи выпускников и учителей рассадили группами — строго с соблюдением социальной дистанции. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии к 24 июня выявили более 192 тысяч заболевших коронавирусом, погибли почти 9 тысяч человек.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан 24 июня напомнил об угрозе распространения Covid-19 из-за локальных вспышек. Ранее власти вновь ужесточили карантинные меры в двух округах на западе страны из-за вспышки коронавируса на скотобойне компании Tönnies. Там вирус обнаружили у более 1,5 тысяч человек.

В опасных районах закроют кинотеатры, выставки, музеи, бары и фитнес-центры. Магазины и рестораны останутся открытыми, но их посетители должны соблюдать необходимые требования гигиены.

#covid19

Ольга Щербинина PLUS
+15 245
но есть и хорошие новости
1
5
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["covid19"], "comments": 17, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 181551, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 24 Jun 2020 16:05:42 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Васильев

7

Ольга а когда будут освещать резонанс насчет того, что у людей вроде бы появилось доказательство о продажности русских игровых журналистов? Очень интересная тема и вполне подходит под сайт. А почему нет ничего?

Ответить

Особенный яд

Сергей
3

Ну занесли и занесли. Чего бухтеть-то и дестабилизировать ситуацию на братском ресурсе? Потерпим немного, лайки поставим – ничего страшного ведь не случится

Ответить

Семен Семеныч

Особенный
0

Почему обязательно занесли? Где-то у Ярослава Левашова был видос про автожурналистов, и как их всячески ублажают маркетинговые отделы (пiдарки, поездки, отели, бесплатные авто на тест etc.), и если ты не крупнейшее авторитетнейшее издание, а условно хуй с ютубовской горы, то очень не хочется выпадать из пула и попадать в немилость, потому что, банально, твой тест выйдет, когда уже весь хайп спадёт, что равно просмотры и опять же деньги. Так что приходится иногда сглаживать углы. В именно в килограммы денег в чумаданах не верю, бульбаши решили дёшево хайпануть, двачеры учуяли лёгкую наживу, но ситуация выеденного яйца не стоит имхо.
 

Ответить

Прочный цветок

Сергей
2
Ответить

Ольга Щербинина

Сергей
1

Женя в своём обзоре написал о ситуации
https://tjournal.ru/internet/180935

Ответить

Сергей Васильев

Ольга
1

Но ведь эта ситуация уже переросла один абзац....

Ответить

Ответный бинокль

4

А теперь вспомни свою школу и корт,  и заплачь.

Ответить

Андрей Рядькин

Ответный
3

Пиздец читал эту новость и мимо школы проезжал, с ее ебаным асфальтом на корте

Ответить

Ответный бинокль

Андрей
3

Всё правильно - упал, умер. Ничего больше и не надо.

Ответить

Андрей Гришин

Андрей
0

Вроде бы во многих школах ремонтировали стадионы, делали резинку норм. Даже в деревне в Ростовской области сделали норм. А вот асфальт перед входом как был разболданным - так и остался

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

Тюмень, школа 39, асфальт

Ответить

Андрей Гришин

Андрей
0

Ее не переименовали? Нахожу 38 школу и 9 школу, еще нашел 39 школу, но адрес показывается 9 школу 

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

Да, объединили

Ответить

Андрей Гришин

Андрей
0

Я не последователь Варламова, но это пиздец 

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

Это не она. Вот стадион от 2015 года

Ответить

Андрей Гришин

Андрей
0

Ну так примерно было в той школе, где я учился. Года 4 назад там сделали норм стадион с резинкой. Может, скоро волна реновации дойдет и до Тюмени (хотя от Москвы до Тюмени вроде ближе, чем до Ростова и его деревень)

Ответить

ouxen

Андрей
0

могильные оградки еще поставили в два ряда

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«Саша 3%»: главный мем Белоруссии — про низкие рейтинги президента перед выборами. На него реагирует и сам Лукашенко
В соцсетях называют себя «одними из 97%» и считают, что сторонники действующей власти в меньшинстве. Мем за месяц стал таким популярным, что вышел в офлайн.
249
Новости
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Оно начнётся 23 июня около 15:00 по московскому времени.
190
Новости
Самозанятым можно будет стать с 16 лет, налог для IT-компаний снизится: главное из выступления Путина
И, конечно, повышение налога для зарабатывающих 5 миллионов рублей в год и больше.
208
Популярное за три дня
Новости
В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали более 25 человек, вышедших на акцию против приговоров по делу «Сети»
Часть задержанных также протестовала против фальсификации уголовного дела против Петра Верзилова.
97
Истории
Как я был понятым при обыске закладчика и почему вам не советую
История о том, как помогая закону чувствуешь себя преступником с подпиской о невыезде.
327
Новости
В Ленобласти бывший депутат-единоросс открыл стрельбу по семье в лодке — она подплыла близко к его дачному участку
По данным СМИ, стрелявший — экс-депутат МО «Измайловское» Илья Русинов. Он ранил женщину, которую доставили в реанимацию.
81
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

abc

Запись в подсайте Twitter

Алексей Котиков

Как съездить в Нью-Йорк и не…

Рулон Обоев

Запись в подсайте Twitter

Konstantin Tsevelev

Запись в подсайте Twitter

Danil

Если пойдёте голосовать по…

abc

Фото: Вручение аттестатов…

Андрей Гришин

Что меняют в Конституции — в…

Семен Семеныч

Фото: Вручение аттестатов…

Сергей Круглов

«Фонтанка»: в Петербурге…

Billie Pirate

Если пойдёте голосовать по…

Danil

Если пойдёте голосовать по…

Alex Fielding

«Фонтанка»: в Петербурге…

Amir Name

Что меняют в Конституции — в…

Аруц

Как я вручную 1000 мемов собирал

Bkmz Иванов

Что меняют в Конституции — в…