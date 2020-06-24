Комментарии
Или как соблюдать дистанцию по-немецки.
В берлинской гимназии Рейнгау в районе Шёнеберг выпускникам вручили аттестаты зрелости. Церемония прошла на спортивной площадке перед зданием школы.
Семьи выпускников и учителей рассадили группами — строго с соблюдением социальной дистанции. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии к 24 июня выявили более 192 тысяч заболевших коронавирусом, погибли почти 9 тысяч человек.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан 24 июня напомнил об угрозе распространения Covid-19 из-за локальных вспышек. Ранее власти вновь ужесточили карантинные меры в двух округах на западе страны из-за вспышки коронавируса на скотобойне компании Tönnies. Там вирус обнаружили у более 1,5 тысяч человек.
В опасных районах закроют кинотеатры, выставки, музеи, бары и фитнес-центры. Магазины и рестораны останутся открытыми, но их посетители должны соблюдать необходимые требования гигиены.
Ольга а когда будут освещать резонанс насчет того, что у людей вроде бы появилось доказательство о продажности русских игровых журналистов? Очень интересная тема и вполне подходит под сайт. А почему нет ничего?
Особенный яд
Ну занесли и занесли. Чего бухтеть-то и дестабилизировать ситуацию на братском ресурсе? Потерпим немного, лайки поставим – ничего страшного ведь не случится
Почему обязательно занесли? Где-то у Ярослава Левашова был видос про автожурналистов, и как их всячески ублажают маркетинговые отделы (пiдарки, поездки, отели, бесплатные авто на тест etc.), и если ты не крупнейшее авторитетнейшее издание, а условно хуй с ютубовской горы, то очень не хочется выпадать из пула и попадать в немилость, потому что, банально, твой тест выйдет, когда уже весь хайп спадёт, что равно просмотры и опять же деньги. Так что приходится иногда сглаживать углы. В именно в килограммы денег в чумаданах не верю, бульбаши решили дёшево хайпануть, двачеры учуяли лёгкую наживу, но ситуация выеденного яйца не стоит имхо.
Пиздец читал эту новость и мимо школы проезжал, с ее ебаным асфальтом на корте
Вроде бы во многих школах ремонтировали стадионы, делали резинку норм. Даже в деревне в Ростовской области сделали норм. А вот асфальт перед входом как был разболданным - так и остался
Тюмень, школа 39, асфальт
Ее не переименовали? Нахожу 38 школу и 9 школу, еще нашел 39 школу, но адрес показывается 9 школу
Да, объединили
Я не последователь Варламова, но это пиздец
Это не она. Вот стадион от 2015 года
Ну так примерно было в той школе, где я учился. Года 4 назад там сделали норм стадион с резинкой. Может, скоро волна реновации дойдет и до Тюмени (хотя от Москвы до Тюмени вроде ближе, чем до Ростова и его деревень)