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Новости
Сергей Звезда
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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак из-за обвинений в расизме Материал редакции

Причина в нескольких постах в Инстаграме на фоне протестов Black Lives Matter.

95 комментариев
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Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак, сообщил представитель компании изданию Deutsche Welle. Перед этим телеведущая столкнулась с обвинениями в расизме из-за нескольких публикаций в своём инстаграме. Cобчак пока не комментировала ситуацию.

Собчак восемь лет сотрудничала с Audi и являлась рекламным лицом бренда в России. В немецкой автомобильной компании подчеркнули, что там «строго отвергают любые формы расизма и дискриминации».

Известные нам инциденты являются неприемлемыми.

Вернер Нойхольд
представитель Audi

Собчак столкнулась с обвинениями после того, как 2 июня она высказалась против расизма и насилия со стороны полиции. При этом она сопроводила публикацию спорной фотографией и заявила, что протесты в США проходят под лозунгом «Eat the rich» («Ешь богатых»). На момент написания заметки пост остаётся доступным.

6 июня Собчак опубликовала видео, заявив «Миннеаполис, я с тобой»: на чёрном фоне играла песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». В подписи телеведущая указала «blacklivesmatter». Позже выяснилось, что Собчак сделала это в качестве задания для YouTube-шоу Comment Out, где нужно выполнять те или иные наказания. Она удалила публикацию в тот же день.

Почти СовФед @fedsovetov
Ксения Собчак запостила в инсте чёрный квадрат с подписью "Миннеаполис, я с тобой" и тегом #BlackLivesMatter, под песней "Убили негра". 😂 https://t.co/H2YSFKY7UG

Под постами многие пользователи предъявляли обвинения в расизме. Некоторые пришли в инстаграм-аккаунт Audi, где потребовали прекратить сотрудничество с Собчак и пожаловались на негативные ассоциации с брендом.

Акции против полицейского произвола и расизма устраивают под общим лозунгом #BlackLivesMatter. Сначала они проходили только в США, а затем продолжились в других странах. Причиной протестов стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании 25 мая.

#новости #собчак #медиа #icantbreathe

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95 комментариев
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Андрей Гришин

119

Я единственный, кто только что узнал, что Ксения Собчак была лицом бренда Ауди?

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Глубокий торшер

Андрей
13

и лошадиной силы

Ответить

alexferman

Андрей
–1

Нет)

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Горка Тлетов

alexferman
3

Пизда 

Ответить

ouxen

Андрей
–6

и главное нахуя? что это блять дает, кроме бессмысленных трат?

Ответить

Валентин Жетонофф

ouxen
–4

видимо какие-то качества Ксении нравились Ауди и на основе их строили ассоциативный ряд. Вот почему Джеймс Бонд часто рекламирует мужскую парфюмерию и т.д.? Можно же просто красивого мужка позвать - потому что Джеймс Бонд, как эталон мужика и компания хочет, чтоб их продукция ассоциировалась с этим. Такая реклама лезет в подкорку мозга)) Бренд будет ассоцириоваться с идеалом мужчины.

Типо машина сильной женщины) 

Ответить

Александр Бунцис

Валентин
–1

Машина с лошадиной силой)

Ответить

Vladimir Medvedev

Валентин
0

Ну у нее же антирейтинг нереальный. Ее и патриоты ненавидят и опплзиция и даже аполитичные.

Ответить

Михаил Иванов

Андрей
–4

у маркетологов Ауди сейчас сжались кольца 

Ответить

Mmmax

Михаил
–2

Там давно:
Бюджеты крутые, впаривают центральным офисам, что подписота и боты важнее активности.

Ответить

Евгений Долгий

Андрей
–5

Что она символизировала, интересно. 

Ответить

Vladimir Medvedev

Андрей
0

Ваще позор ауди конечно. А кто еще финансирует собчак? (кроме путина)

Ответить

alexferman

15

Собчак восемь лет сотрудничала с Audi и являлась рекламным лицом бренда в России

"Audi, 400 лошадей под капотом", или как это выглядело?

Ответить

Бешеный чувак

alexferman
74

399 под капотом, одна в салоне

Ответить

Дыня из багажника

Бешеный
0

Приветусики

Ответить

Бешеный чувак

Дыня
0

Салам здарова

Ответить

Дыня из багажника

Бешеный
0

Красный тред нам всем пизда спосайся

Ответить

Бешеный чувак

Дыня
1

Да ебись оно в рот, какой красный тред

Ответить

the fart of

Бешеный
0

Который не зеленый

Ответить

Андрей Гришин

Бешеный
–4

 Салам здарова

Не ставь эти слова в одной фразе

Ответить

Бешеный чувак

Андрей
–1

А то чё

Ответить

Андрей Гришин

Бешеный
–3

При встрече отпизжу как отступника 

Ответить

Дыня из

Андрей
–1

Как ты его отпиздишь если ты Андрей

Ответить

Бешеный чувак

Андрей
–3

Ты дебил? 

Ответить

alexferman

Андрей
–3

Салам здарова

Ответить

Андрей Гришин

alexfer…
–5

Тебе можно, ты казах

Ответить

Уютный Мика

Дыня
–3

CODE RED

Ответить

Сергей Звезда

alexferman
14

боже, шутки про Собчак-лошадь в 2020 году, ничего себе

Ответить

alexferman

Сергей
7

Классика не стареет!

Ответить

Сергей Звезда

alexferman
–6

стареет

Ответить

the fart of гейпард

Сергей
–3

Собчак стареет

Ответить

alexferman

the
–2

А старшеклассницы - нет

Ответить

the fart of

alexfer…
–6

Вдул бы собчак будь она старшекласницей?

Ответить

alexferman

the
–5

Нужны фотки Собчак образца "старшие классы"

Ответить

the fart of

alexfer…
–4
Ответить

alexferman

the
–5

Ну нет, это фейк

Ответить

Рулон Обоев

alexfer…
–6

Подобрал твоего любимого возраста

Ответить

alexferman

Рулон
–4

Какая она натуральная тут

Ответить

Озорной Лис

alexfer…
–3
Ответить

Озорной Лис

Озорной
–2

( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Боярский видел "сексуальные фотографии" Собчак
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. В дневниках телеведущей Ксении Собчак оказался "компромат" на сына…
www.rosbalt.ru
Ответить

alexferman

Озорной
0

Милота какая

Ответить

Глубокий торшер

the
–5

Спроси у Тимоти

Ответить

Конрад Карлович

alexferman
–3

Это не классика.

Ответить

ouxen

Сергей
–3

make ksushad jockes great again

Ответить

Посторонний

Сергей
–3

Я не извозчик, я водитель кобылы.

Ответить

ouxen

alexferman
–2

400 ксюшадиных сил

Ответить

Дыня из багажника

alexferman
–7

Одна но зато какая

Ответить

Nikita Zubkov

–1

Все еще думаете, что протесты в Америке никак не касаются России?

Ответить

Рулон Обоев

Nikita
–4

щас прибегут со своим барнаулом.

Ответить

the fart of гейпард

–5

Зато пошутила смешно на comment out, довыебывалась

Ответить

alexferman

the
–6

Шутку в студию!

Ответить

Глубокий торшер

alexferman
–9

https://www.youtube.com/watch?v=UZ4iHDhTPYs

Ответить

alexferman

Глубокий
–1

Час смотреть Собчак? я звоню в Роскомнадзор

Ответить

Глубокий торшер

Глубокий
–7

одни шутки, нахой!

Ответить

the fart of гейпард

alexferman
–6

Типа запостить в инст черную картинку и какуюто песню про негров

Ответить

the fart of гейпард

the
–8

Ща глянул, удалила кек

Ответить

Alexandr Strijov

the
–5

Лучше было обмазываться блеклайвметтер и пускать слюну аутиста

Ответить

Показательный ихтиандр

the
–4

Этот удалила и оставила более серьёзный

Ответить

Scentedcreatorfan

the
–6

Это кринж, а не смешно. Весь выпуск с ней - ебаный кринж

Ответить

x mst

–6

Допизделася.

Ответить

Джордж Харви

–6

Хуя тут всех дизлайкают

Ответить

Валентин Жетонофф

Джордж
–8

да

Ответить

Странный татарин

–9

а сколько лошадиных сил в твоей ауди?

Ответить

Странный татарин

Странный
–6

зря вы так. Ксюша умная и фигуристая. Я бы трахнул. А шутки про лошадь в 2020 для дэбилов

Ответить

alexferman

Странный
–7

Сорян, где у неё фигура?

Ответить

Странный татарин

alexferman
–6

скинуть снимок из инсты на который я передёргивал?

Ответить

alexferman

Странный
–8

Совершенно лишний вопрос, конечно скинуть

Ответить

Mmmax

alexfer…
–7

Ей там уже есть 15. 
Ничего интересного.

Ответить

Странный татарин

alexfer…
–8

специально для тебя, чтобы наверняка так сказать

Ответить

Mmmax

Странный
–7

Одно другому не мешает

Ответить

Глубокий торшер

–10

Охуеть, еще и молния!

Ответить

Уютный Мика

–9

Да

Ответить

the fart of гейпард

Уютный
–11

Пук

Ответить

Уютный Мика

the
–13

Го красный тред 

Ответить

the fart of гейпард

Уютный
–11

Ставь дизлайк если лох

Ответить

Aram Mirzoyants

–3

пост проклят

Ответить

Джордж Харви

–12

Бля, пасаны, не пийздийте деда

Ответить

alexferman

Джордж
–7

Пока не отрастишь на жопе белые волосы - ты расист

Ответить

the fart of гейпард

–10

Ладно пацаны лень минусить и я работать говнюки епти

Ответить

Соколов Андрей

–8

"являлась рекламным лицом бренда в России."
Вот это новость! Лицо бренда, которое мало кто ассоциировал с этим брендом.

Ответить

Nick Rosenberg

Соколов
–9

Тот момент когда ты вроде серьезный автоконцерн, но лицо твоего бренда - один из самых не популярных персонажей в стране у платящей ЦА.

Ответить

Соколов Андрей

Nick
–3

думаю мало кто из ЦА вообще знал что Собчак лицо ауди.

Ответить

Daniil Minashkin

–10

Опа, теперь за шутки начинают карать, рад когда Россия становится все более западной страной 

Ответить

Alexandr Strijov

Daniil
–7

Взяли все худшее. Лайк))0000000)))00)))))

Ответить

Kak krot karatal

–10

Теперь у Ауди нет лица
АХАХАХАХП
Извините

Ответить

Mmmax

Kak
–8

Осталась только челюсть 

Ответить

Shlomo Goldenberg

–6

новость молния, охуеть

Ответить

Резкий жар

–6

Код красный

Ответить

Джордж Харви

Резкий
–6

Типа потому что все комментарии с минусами?

Ответить

Показательный ихтиандр

–8

БАРНАУУУУУЛЛЛ!!!!

Ответить

Kak krot karatal

–8

Так, а что за флешмоб я пропускаю? Я хотел заработать классы(((

Ответить

A big purple banana 🍆

–9

⚡⚡Вот это новость⚡⚡

Ответить

Убедительная Геосфера

–1

Узнал из этого треда, что Собчак была лицом Ауди

Ответить

Cyril

–5

Не получилось всех дизлайкнуть, исчерпал лимит

Ответить

Алексей Селезнев

–6

Кто этот «красавчик» @John Collins и почему всегда от него какие то минусы непонятные летят?

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