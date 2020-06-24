Комментарии
Причина в нескольких постах в Инстаграме на фоне протестов Black Lives Matter.
Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак, сообщил представитель компании изданию Deutsche Welle. Перед этим телеведущая столкнулась с обвинениями в расизме из-за нескольких публикаций в своём инстаграме. Cобчак пока не комментировала ситуацию.
Собчак восемь лет сотрудничала с Audi и являлась рекламным лицом бренда в России. В немецкой автомобильной компании подчеркнули, что там «строго отвергают любые формы расизма и дискриминации».
Собчак столкнулась с обвинениями после того, как 2 июня она высказалась против расизма и насилия со стороны полиции. При этом она сопроводила публикацию спорной фотографией и заявила, что протесты в США проходят под лозунгом «Eat the rich» («Ешь богатых»). На момент написания заметки пост остаётся доступным.
6 июня Собчак опубликовала видео, заявив «Миннеаполис, я с тобой»: на чёрном фоне играла песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». В подписи телеведущая указала «blacklivesmatter». Позже выяснилось, что Собчак сделала это в качестве задания для YouTube-шоу Comment Out, где нужно выполнять те или иные наказания. Она удалила публикацию в тот же день.
Под постами многие пользователи предъявляли обвинения в расизме. Некоторые пришли в инстаграм-аккаунт Audi, где потребовали прекратить сотрудничество с Собчак и пожаловались на негативные ассоциации с брендом.
Акции против полицейского произвола и расизма устраивают под общим лозунгом #BlackLivesMatter. Сначала они проходили только в США, а затем продолжились в других странах. Причиной протестов стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании 25 мая.
Я единственный, кто только что узнал, что Ксения Собчак была лицом бренда Ауди?
Нет)
видимо какие-то качества Ксении нравились Ауди и на основе их строили ассоциативный ряд. Вот почему Джеймс Бонд часто рекламирует мужскую парфюмерию и т.д.? Можно же просто красивого мужка позвать - потому что Джеймс Бонд, как эталон мужика и компания хочет, чтоб их продукция ассоциировалась с этим. Такая реклама лезет в подкорку мозга)) Бренд будет ассоцириоваться с идеалом мужчины.
Типо машина сильной женщины)
Ну у нее же антирейтинг нереальный. Ее и патриоты ненавидят и опплзиция и даже аполитичные.
у маркетологов Ауди сейчас сжались кольца
Ваще позор ауди конечно. А кто еще финансирует собчак? (кроме путина)
Собчак восемь лет сотрудничала с Audi и являлась рекламным лицом бренда в России
"Audi, 400 лошадей под капотом", или как это выглядело?
Бешеный чувак
399 под капотом, одна в салоне
Приветусики
Салам здарова
Красный тред нам всем пизда спосайся
Да ебись оно в рот, какой красный тред
Салам здарова
Не ставь эти слова в одной фразе
А то чё
При встрече отпизжу как отступника
Салам здарова
Классика не стареет!
Собчак стареет
А старшеклассницы - нет
Вдул бы собчак будь она старшекласницей?
Нужны фотки Собчак образца "старшие классы"
Ну нет, это фейк
Подобрал твоего любимого возраста
Все еще думаете, что протесты в Америке никак не касаются России?
Зато пошутила смешно на comment out, довыебывалась
Шутку в студию!
Глубокий торшер
Типа запостить в инст черную картинку и какуюто песню про негров
Хуя тут всех дизлайкают
Странный татарин
зря вы так. Ксюша умная и фигуристая. Я бы трахнул. А шутки про лошадь в 2020 для дэбилов
Сорян, где у неё фигура?
Странный татарин
скинуть снимок из инсты на который я передёргивал?
Совершенно лишний вопрос, конечно скинуть
Пук
Уютный Мика
Го красный тред
Бля, пасаны, не пийздийте деда
"являлась рекламным лицом бренда в России."
Вот это новость! Лицо бренда, которое мало кто ассоциировал с этим брендом.
Тот момент когда ты вроде серьезный автоконцерн, но лицо твоего бренда - один из самых не популярных персонажей в стране у платящей ЦА.
Опа, теперь за шутки начинают карать, рад когда Россия становится все более западной страной
Теперь у Ауди нет лица
АХАХАХАХП
Извините
Кто этот «красавчик» @John Collins и почему всегда от него какие то минусы непонятные летят?