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Этот бизнес приносит небольшой доход, потому компания продаст его.
Olympus продаст бизнес по производству фотоаппаратов. Компания объявила, что заключила договор с Japan Industrial Partners (JIP), и до 30 сентября сделку планируют оформить.
Компания продаст подразделение, которое также выпускает объективы, бинокли и диктофоны. Olympus объяснила такое решение ужесточением конкуренции с производителями смартфонов и операционными убытками, которые она несла последние три года.
The Wall Street Journal отмечает, что в 2007 году цифровые камеры приносили Olympus 3 миллиарда долларов в год, но как только люди стали массово использовать смартфоны для фотографий, доходы стали снижаться. За 2019 год доход от продаж камер составил 400 миллионов долларов, и бизнес приносил убытки.
После продажи подразделения Olympus сосредоточится на выпуске медицинского оборудования. JIP продолжит развивать продукты компании, используя бренды Olympus, например, фотоаппараты OM-D и объективы Zuiko.
Чтобы приносило денег больше, то надо идти в ногу со временем. В то время, когда Canon, Nikon, Sony, Carl Zeiss производили качественные камеры и развивали это направление Olympus делали вид, что они не в этой тусе и производили мыльницы, потому что это доступнее. Короче, что посеяли, то и пожали.