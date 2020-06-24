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Новости
Алексей Боржонов
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Olympus перестанет производить фотоаппараты. Компания выпускала их с 1936 года Материал редакции

Этот бизнес приносит небольшой доход, потому компания продаст его.

2 комментария
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Olympus продаст бизнес по производству фотоаппаратов. Компания объявила, что заключила договор с Japan Industrial Partners (JIP), и до 30 сентября сделку планируют оформить.

Компания продаст подразделение, которое также выпускает объективы, бинокли и диктофоны. Olympus объяснила такое решение ужесточением конкуренции с производителями смартфонов и операционными убытками, которые она несла последние три года.

The Wall Street Journal отмечает, что в 2007 году цифровые камеры приносили Olympus 3 миллиарда долларов в год, но как только люди стали массово использовать смартфоны для фотографий, доходы стали снижаться. За 2019 год доход от продаж камер составил 400 миллионов долларов, и бизнес приносил убытки.

После продажи подразделения Olympus сосредоточится на выпуске медицинского оборудования. JIP продолжит развивать продукты компании, используя бренды Olympus, например, фотоаппараты OM-D и объективы Zuiko.

  • Olympus начала производство фотоаппаратов в 1936 году, выпустив Semi Olympus I. В том же году компания выпустила первый объектив под маркой Zuiko;
  • В 1959 году появилась первая камера из линейки Pen, ставшей одной из наиболее известных среди продуктов компании;
  • Cо второй половины 1990-х годов Olympus стала производить цифровые камеры, в в 2003 году представила Olympus E-1 — первую зеркальную камеру стандарта 4:3 со сменной оптикой.
Semi Olympus I Фото Olympus
Olympus Pen Фото Olympus
Olympus E-1 Фото Olympus

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Творческий торшер

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Чтобы приносило денег больше, то надо идти в ногу со временем. В то время, когда Canon, Nikon, Sony, Carl Zeiss производили качественные камеры и развивали это направление Olympus делали вид, что они не в этой тусе и производили мыльницы, потому что это доступнее. Короче, что посеяли, то и пожали.

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Alex Newman

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когда нибудь такая судьба ожидает и apple с их гейфонами. 

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