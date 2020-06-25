Комментарии
что происходит в интернете
Он объяснил, что протестовал так против «существующего режима и Федеральной службы безопасности».
Солдат-срочник на параде Победы в Москве разбил карабином стёкла микроавтобуса, принадлежащего Федеральной службе охраны. Первым об этом сообщил Telegram-канал «112», позже объяснительную солдата показал Владимир Соловьёв в эфире «Соловьев Live».
«112» утверждает, что солдатом оказался Никита Игоревич Е. Его перевели в резерв, когда он «начал кричать, что ненавидит сотрудников ФСБ», и разбил стёкла машины ФСО. «На дальнейшие вопросы, собирался ли он устраивать что-либо на Красной площади сегодня, отвечать Никита не стал», — утверждает Telegram-канал.
Солдату показалось, будто его облучают из машины, поэтому он решил разбить в ней стекло, рассказал Соловьёв. В объяснительной говорится: «Это был протест против существующего режима и Федеральной службы безопасности. Я считаю, что в отношении меня несправедливо поступили».
Срочник добавил, что на репетициях он был в основном строю, но в день парада его перевели в резерв, «лишив возможности выйти на Красную Площадь».
Соловьев считает, что солдату «просто напекло голову и человек несколько потерял контроль над собой». Он рассказал, срочника направят на медицинское освидетельствование. «112» утверждает, что против него возбудят уголовное дело.
Вижуукраинский след : ЕрошенКО
Людской самолет
стёкла разбиты
Ну, как какой-то протестный акт ок, наверное. Но на что он рассчитывал в итоге? Вроде как, обидно сесть за сраное стекло сраной машины сраной фсо.
Просто кукухой поехал?
Да просто обидно было, наверное. Репетировал со всеми, форму гладил, а его на хуй послали.
По новостям нихера непонятно, что чему предшествовало
я вот тоже в нескольких источниках прочитал и не понял не хуя, ну походу пацан биданулся, что его не взяли на парад, отсуесосил фсб и разбил им форточки, а там уже подхватили, что терорист либерал хотел устроить акцию на площади
Персональный парфюмер
отправили в резерв после того как он разбил стекло в машине ФСО? Ты сам своим словам веришь?
В последний момент был переведён в резерв, оказавшись в резерве, прямо после того как его переведи туда, и вот как только он в резерве очутился - разбил стекло. Если кто придумал, что он ещё в рядах армии был - нет, в резерве. Так что чтим память предков, спасибо деду за победу.
Медали за срочную службу?)
на парад и краповые береты выдают, хотя никто не сдавал на них
военная полиция ходит в краповых беретах. с них никто не спрашивает за это почему то.
тоже интересно стало
везде пишут, что у них "красные" береты
видимо одна неудачная стирка и ты уже не спецназ а военная полиция, лол
Уголовное дело за разбитые стекла)
Это хулиганство, но ему пришьют нападение на Фсошников и экстремизм (ст. 282). Влип парень.
он в дисбат поедет?
Это кстати хуже намного, чем 15 суток ареста или сколько там полагается.
Вот такие ребята и есть надежда на смену режима. Армия часто бывает с народом.
Ну так себе повод так думать. Больше мотивом может стать то, что в извечном противостоянии армии и спецслужб в России армия давно уже не брала верха.
ну вот. только вчера, глядя на парад, рассуждала, что участвуют лучшие из лучших. и тут такое.. а может реально голову напекло или нервы не выдержали. стресс и всё такое