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Новости
Dc Maniac
6644

В Москве на параде Победы задержали солдата-срочника, разбившего стёкла машины ФСО Материал редакции

Он объяснил, что протестовал так против «существующего режима и Федеральной службы безопасности».

43 комментария
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Солдат-срочник на параде Победы в Москве разбил карабином стёкла микроавтобуса, принадлежащего Федеральной службе охраны. Первым об этом сообщил Telegram-канал «112», позже объяснительную солдата показал Владимир Соловьёв в эфире «Соловьев Live».

«112» утверждает, что солдатом оказался Никита Игоревич Е. Его перевели в резерв, когда он «начал кричать, что ненавидит сотрудников ФСБ», и разбил стёкла машины ФСО. «На дальнейшие вопросы, собирался ли он устраивать что-либо на Красной площади сегодня, отвечать Никита не стал», — утверждает Telegram-канал.

Солдату показалось, будто его облучают из машины, поэтому он решил разбить в ней стекло, рассказал Соловьёв. В объяснительной говорится: «Это был протест против существующего режима и Федеральной службы безопасности. Я считаю, что в отношении меня несправедливо поступили».

Срочник добавил, что на репетициях он был в основном строю, но в день парада его перевели в резерв, «лишив возможности выйти на Красную Площадь».

Соловьев считает, что солдату «просто напекло голову и человек несколько потерял контроль над собой». Он рассказал, срочника направят на медицинское освидетельствование. «112» утверждает, что против него возбудят уголовное дело.

#происшествия #парад_победы #новости

Материал дополнен редакцией
Dc Maniac
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43 комментария
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Евгений Шухов

16

Вижуукраинский след : ЕрошенКО

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bor_vn

Евгений
5

А ПавленКО делает вид, что ничего не знает! 🤭

Ответить

Внимательный холод

7

А что случилось то?

Ответить

Людской самолет

Внимательный
11

стёкла разбиты

Ответить

Alexei Kuksin

Людской
37

слова любви позабыты.

Ответить

Artem 88

6

Ну, как какой-то протестный акт ок, наверное. Но на что он рассчитывал в итоге? Вроде как, обидно сесть за сраное стекло сраной машины сраной фсо.
Просто кукухой поехал?

Ответить

Просто Тимуррр

Artem
14

Да просто обидно было, наверное. Репетировал со всеми, форму гладил, а его на хуй послали.

Ответить

Vedmed

Artem
3

я так и не понял, он психанул, что его в резерв отправили или там что то больше

Ответить

Саша Ким

Vedmed
–2

так его отправили в резерв уже после

Ответить

alexferman

Саша
2

По новостям нихера непонятно, что чему предшествовало

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Vedmed

alexferman
1

я вот тоже в нескольких источниках прочитал и не понял не хуя, ну походу пацан биданулся, что его не взяли на парад, отсуесосил фсб и разбил им форточки, а там уже подхватили, что терорист либерал хотел устроить акцию на площади

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Персональный парфюмер

Саша
0

отправили в резерв после того как он разбил стекло в машине ФСО? Ты сам своим словам веришь?

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Bob Kentuki

Artem
0

рассчитывал совершить протестный акт?

Ответить

Честной Макс

Artem
0

Это способ переехать в США

Ответить

Vladimir Medvedev

Artem
0

Он фанат дугина. Там мозгов и не было никогда

Ответить

andorus

8

В последний момент был переведён в резерв, оказавшись в резерве, прямо после того как его переведи туда, и вот как только он в резерве очутился - разбил стекло. Если кто придумал, что он ещё в рядах армии был - нет, в резерве. Так что чтим память предков, спасибо деду за победу.

Ответить

Макс Зеленский

0

Медали за срочную службу?)

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aliftin

Макс
6

У него слева только гвардия и лента участника парада, а справа "за безупречную службу" 2 и 3 степень. Когда он их получить только успел, они за 10 и 15 лет службы даются. Отца, наверно, или деда. 

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Bob Kentuki

aliftin
0

на парад и краповые береты выдают, хотя никто не сдавал на них

Ответить

Стас Фарбер

Bob
0

военная полиция ходит в краповых беретах. с них никто не спрашивает за это почему то.

Ответить

Bob Kentuki

Стас
1

тоже интересно стало
везде пишут, что у них "красные" береты
видимо одна неудачная стирка и ты уже не спецназ а военная полиция, лол

Ответить

aliftin

Стас
1

У этих парней берет красный.

Ответить

Быстрый диод

Макс
0

За участие в параде отсыпают, обычно

Ответить

Jesus Surfer

0

Уголовное дело за разбитые стекла)

Ответить

Артеус Фокс

Jesus
4

Это хулиганство, но ему пришьют нападение на Фсошников и экстремизм (ст. 282). Влип парень.

Ответить

Bob Kentuki

Артеус
1

он в дисбат поедет?

Ответить

Аркадий Иванов

Bob
0

Это кстати хуже намного, чем 15 суток ареста или сколько там полагается.

Ответить

aliftin

Аркадий
2

Да никуда он не поедет. Вообще удивительно что это куда вышло за пределы фсо/воинской части. Сейчас даже на губу отправляют только в крайнем случае. 

Ответить

Ответный ГОСТ

Bob
0

/

Ответить

Alexei Kuksin

1

Парадка красивая.

Ответить

Данислав Жуков

0

Вот такие ребята и есть надежда на смену режима. Армия часто бывает с народом.

Ответить

Персональный парфюмер

Данислав
1

Лол

Ответить

alexferman

Данислав
0

Ну так себе повод так думать. Больше мотивом может стать то, что в извечном противостоянии армии и спецслужб в России армия давно уже не брала верха.

Ответить

Андрей Гришин

0

Вроде весна давно прошла, откуда такие обострения

Ответить

Былой теркин30см

0

он что в наручниках на стуле сидит, что у него так руки за спиной?

Ответить

Олег Ивахнов

Былой
1

Да

Ответить

Георгий Голонский

Олег
1
Ответить

Женя Рыкеева

–1

ну вот. только вчера, глядя на парад, рассуждала, что участвуют лучшие из лучших. и тут такое.. а может реально голову напекло или нервы не выдержали. стресс и всё такое

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Dc Maniac

Женя
1

ну прикинь ты такой репетируешь
Форму утюжишь каждый день

А ФСОшники что то там усмотрели блять - а парень мечтал по брусчатке пройтись

Может это мечта всей его жизни

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Овжешко Пожежниченко

0

Проспорил, духан.

Ответить

Болезненный глобус

0

Не напугал деда

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Сертификат безучастия

0

Может, с Верзиловым задумывал что-то?

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Kyler

0

Вышки 5г уже успели установить?

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