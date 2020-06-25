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Алексей Боржонов
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Минюст США обвинил Ассанжа в сговоре с хакерами из Anonymous Материал редакции

Это второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks.

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Минюст США выдвинул второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщается на сайте министерства.

В документе говорится о сговоре Ассанжа с хакерами из группировок LulzSec и Anonymous. В министерстве считают, что Ассанж и другие сотрудники организации завербовали хакеров и согласовали с ними взлом компьютеров в интересах WikiLeaks.

В частности, основатель организации просил хакеров присылать данные ЦРУ, АНБ, The New York Times, а в 2010 году получил несанкционированный доступ к правительственной компьютерной системе одной из стран НАТО.

Во втором обвинительном заключении нет дополнительных обвинений к уже предъявленным Ассанжу в 2019 году — они только уточняются.

  • Ассанж находится в тюрьме в Великобритании, его приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году;
  • Тогда его обвиняли в сексуальных домогательствах в Швеции, и Великобритания решала вопрос о его экстрадиции. Выйдя под залог, Ассанж не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне;
  • Он находился там до апреля 2019 года. Тогда его задержали в посольстве Эквадора после того, как страна отозвала его убежище и объявила о выселении. Президент Эквадора Ленин Морено обвинил Ассанжа в агрессивном поведении и нарушении международных соглашений;
  • Власти США добиваются экстрадиции Ассанжа, ему грозит по совокупности до 175 лет заключения.
Профиль: Джулиан Ассанж — Новости на TJ
История пионера свободной информации и создателя Wikileaks, ставшего фигурантом уголовного дела и…
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#новости #ассанж #wikileaks

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Партийный томагавк_два

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Сейчас Ассанж скажет, что он на 10% чернокожий и минюсту придётся извиняться. 

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Игорь Головин

Партийный
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Ну бля, еще обвинят в том что Ассанж убил Франца Фердинанда

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