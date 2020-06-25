Это второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks.
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Минюст США выдвинул второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщается на сайте министерства.
В документе говорится о сговоре Ассанжа с хакерами из группировок LulzSec и Anonymous. В министерстве считают, что Ассанж и другие сотрудники организации завербовали хакеров и согласовали с ними взлом компьютеров в интересах WikiLeaks.
В частности, основатель организации просил хакеров присылать данные ЦРУ, АНБ, The New York Times, а в 2010 году получил несанкционированный доступ к правительственной компьютерной системе одной из стран НАТО.
Во втором обвинительном заключении нет дополнительных обвинений к уже предъявленным Ассанжу в 2019 году — они только уточняются.
Ассанж находится в тюрьме в Великобритании, его приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году;
Тогда его обвиняли в сексуальных домогательствах в Швеции, и Великобритания решала вопрос о его экстрадиции. Выйдя под залог, Ассанж не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне;
Он находился там до апреля 2019 года. Тогда его задержали в посольстве Эквадора после того, как страна отозвала его убежище и объявила о выселении. Президент Эквадора Ленин Морено обвинил Ассанжа в агрессивном поведении и нарушении международных соглашений;
Власти США добиваются экстрадиции Ассанжа, ему грозит по совокупности до 175 лет заключения.