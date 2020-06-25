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Новости
Алексей Боржонов
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«Ведомости»: «Аэрофлот» возобновил пассажирские международные рейсы, несмотря на запрет правительства Материал редакции

Их оформляют как грузовые, чтобы обойти распоряжение правительства.

«Аэрофлот» продолжил возить пассажиров за рубеж, несмотря на запрет правительства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников авиакомпании.

  • Все международные пассажирские рейсы запрещены с 27 марта, за рубеж летают только вывозные рейсы, которые вылетают из России пустыми и возвращаются с россиянами на борту;
  • «Ведомости» отмечают, что на каждый такой полёт нужно получать разрешение Росавиации и властей принимающей страны;
  • Журналисты утверждают, что как минимум с начала июня «Аэрофлот» летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Тель-Авив, Ниццу, Барселону и Рим;
  • Полёты осуществляют под номерами регулярных рейсов, а продажи билетов начинаются менее чем за неделю до вылета. «Рейсы никак не рекламируются, многие узнают о них через сарафанное радио», — пишет газета;
  • Купить билет могут только граждане ЕС или россияне, имеющие гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран. Обратные билеты не продаются;
  • Сотрудники «Аэрофлота» объяснили изданию, что рейсы оформляют как грузовые: «Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты»;
  • В авиакомпании и Росавиации публикацию не комментировали.

#новости #карантинвроссии #covid19

Алексей Боржонов PLUS
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7 комментариев
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Партийный томагавк_два

25

 Их оформляют как грузовые

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Быстрый диод

Партийный
0

Сукааа

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Максим Ростокин

1

А что, это идея, скоро дорогих россиян будут возить как скотину)

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Дмитрий Мозер

Максим
0

Как собачек

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Nikita Zubkov

1

 Купить билет могут только граждане ЕС или россияне, имеющие гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран

Разве таким не разрешили выезжать?

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Pierre Besouhof

0

[del]

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Shlomo Goldenberg

0

У меня знакомый один их предлагает и даже скидки на них делает. Аэрофлот в этом смысле молодцы оказались 

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