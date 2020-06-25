Их оформляют как грузовые, чтобы обойти распоряжение правительства.
«Аэрофлот» продолжил возить пассажиров за рубеж, несмотря на запрет правительства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников авиакомпании.
- Все международные пассажирские рейсы запрещены с 27 марта, за рубеж летают только вывозные рейсы, которые вылетают из России пустыми и возвращаются с россиянами на борту;
- «Ведомости» отмечают, что на каждый такой полёт нужно получать разрешение Росавиации и властей принимающей страны;
- Журналисты утверждают, что как минимум с начала июня «Аэрофлот» летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Тель-Авив, Ниццу, Барселону и Рим;
- Полёты осуществляют под номерами регулярных рейсов, а продажи билетов начинаются менее чем за неделю до вылета. «Рейсы никак не рекламируются, многие узнают о них через сарафанное радио», — пишет газета;
- Купить билет могут только граждане ЕС или россияне, имеющие гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран. Обратные билеты не продаются;
- Сотрудники «Аэрофлота» объяснили изданию, что рейсы оформляют как грузовые: «Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты»;
- В авиакомпании и Росавиации публикацию не комментировали.
{
"author_name": "Алексей Боржонов",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"],
"comments": 7,
"likes": 12,
"favorites": 1,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "news",
"id": 181726,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 25 Jun 2020 08:57:45 +0300",
"is_special": false }
Партийный томагавк_два
Их оформляют как грузовые
Получи скидку по промокоду: GRUZ200
Быстрый диод
Сукааа
Максим Ростокин
А что, это идея, скоро дорогих россиян будут возить как скотину)
Дмитрий МозерМаксим
Как собачек
Nikita Zubkov
Купить билет могут только граждане ЕС или россияне, имеющие гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран
Разве таким не разрешили выезжать?
Pierre Besouhof
[del]
Shlomo Goldenberg
У меня знакомый один их предлагает и даже скидки на них делает. Аэрофлот в этом смысле молодцы оказались