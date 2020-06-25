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Новости
Алексей Боржонов
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Собчак подаст в суд на Business Insider. Она обвинила немецкое издание в искажении её слов о темнокожих людях Материал редакции

В материале Business Insider говорится, что Собчак назвала их «глупыми и ленивыми».

3 комментария
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Ксения Собчак подаст в суд на немецкое издание Business Insider из-за статьи о её высказываниях про темнокожих. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Речь идёт о статье от 24 июня с заголовком «Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих „глупыми и ленивыми“».

Собчак утверждает, что «никогда не произносила» таких слов и «тем более» не разделяет таких взглядов. Она подаст в суд из-за клеветы и потребует публичных извинений.

Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности — это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды — это праволиберальные взгляды.

Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне.

Ксения Собчак
  • В статье Business Insider приводятся посты Собчак из соцсетей, посвящённые протестам в США. В частности, публикация в Инстаграме, где телеведущая осудила грабежи магазинов;
  • «Те, кто сумел осознать ,что для успеха нужно въ*****ть, давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости», — говорится в посте;
  • Накануне Audi разорвала рекламный контракт с Собчак из-за обвинений в расизме. В компании подчеркнули, что там «строго отвергают любые формы расизма и дискриминации».

На фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда Собчак несколько раз высказывалась на тему происходящего в США.

  • 2 июня она высказалась против расизма и насилия со стороны полиции и сопроводила пост спорной фотографией, заявив, что протесты в США проходят под лозунгом «Eat the rich» («Ешь богатых»);
  • 6 июня Собчак опубликовала видео, подписав его «Миннеаполис, я с тобой». В ролике на чёрном фоне играла песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». В подписи телеведущая указала «blacklivesmatter». Позже выяснилось, что Собчак сделала это в качестве задания для YouTube-шоу Comment Out, где нужно выполнять те или иные наказания. Она удалила публикацию в тот же день.

#новости #icantbreathe #blacklivesmatter #собчак #скандалы #медиа

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Nikita Zubkov

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Ну как в ютуб шоу поучаствовали?

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Антон Пострунин

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Возможно она права, возможно мне похуй.

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Кэмбел, Обама и Уинфри негритянины?

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