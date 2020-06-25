Собчак подаст в суд на Business Insider. Она обвинила немецкое издание в искажении её слов о темнокожих людях
Материал редакции
В материале Business Insider говорится, что Собчак назвала их «глупыми и ленивыми».
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Ксения Собчак подаст в суд на немецкое издание Business Insider из-за статьи о её высказываниях про темнокожих. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.
Речь идёт о статье от 24 июня с заголовком «Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих „глупыми и ленивыми“».
Собчак утверждает, что «никогда не произносила» таких слов и «тем более» не разделяет таких взглядов. Она подаст в суд из-за клеветы и потребует публичных извинений.
В статье Business Insider приводятся посты Собчак из соцсетей, посвящённые протестам в США. В частности, публикация в Инстаграме, где телеведущая осудила грабежи магазинов;
«Те, кто сумел осознать ,что для успеха нужно въ*****ть, давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости», — говорится в посте;
Накануне Audi разорвала рекламный контракт с Собчак из-за обвинений в расизме. В компании подчеркнули, что там «строго отвергают любые формы расизма и дискриминации».
На фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда Собчак несколько раз высказывалась на тему происходящего в США.
2 июня она высказалась против расизма и насилия со стороны полиции и сопроводила пост спорной фотографией, заявив, что протесты в США проходят под лозунгом «Eat the rich» («Ешь богатых»);
6 июня Собчак опубликовала видео, подписав его «Миннеаполис, я с тобой». В ролике на чёрном фоне играла песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». В подписи телеведущая указала «blacklivesmatter». Позже выяснилось, что Собчак сделала это в качестве задания для YouTube-шоу Comment Out, где нужно выполнять те или иные наказания. Она удалила публикацию в тот же день.