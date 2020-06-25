Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности — это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды — это праволиберальные взгляды.

Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне.

