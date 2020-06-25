Комментарии
В соцсетях жалуются на ошибки, «зависания» и невозможность получить доступ к системе.
Сайты для дистанционного голосования по поправкам в Конституцию для жителей в Москвы и Нижегородской области начали работать с перебоями. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Проголосовать онлайн можно на 2020og.ru и elec.20202og.ru — в соцсетях жалуются на перебои в работе обоих сайтов. Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух заявил ТАСС, что в первые часы голосования не работал только 2020og.ru «около 20 минут из-за высокой нагрузки». Редактору TJ не удалось зайти ни на один из сайтов.
25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию, оно будет продолжаться семь дней — до 1 июля. Электронное голосование началось с 10:00 25 июня и продлится до 20:00 30 июня.
Тем временем путин
Забавно, можно не только как «нахуя дудосить» прочитать, но и как «не нравится — не голосуй»
это уже какая-то теория заговора. не обязательно класть сайт, чтобы что-то подкрутить на сервере.
Болезненный глобус
Они размышляют по старому: чтобы вбросить бюллетени, нужно чтобы никто не видел.
Формально еще 20 минут у них есть
электронное голосование начнётся в 10 утра 25 июня и продлится без перерыва до 30 июня 20:00
вот и 10:00
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Ребята, а Вы ожидали чего-то другого?
"В соцсетях жалуются на ошибки, «зависания» и невозможность получить доступ к системе." - только глупые не поймут сути. Вроде бы, и дают право голоса, но (вдруг) что-то пошло не так. ;)
А мне прислали письмо о том, что моё заявление на голосование онлайн рассмотрели, но голосовать не разрешили (типа я в данных ошибся), но сайт проголосовать дал - почему я не удивлён. :-)