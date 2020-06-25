Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Даша Лейзаренко
1601

Сайт для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию начал работать с перебоями Материал редакции

В соцсетях жалуются на ошибки, «зависания» и невозможность получить доступ к системе.

20 комментариев
В закладки

Сайты для дистанционного голосования по поправкам в Конституцию для жителей в Москвы и Нижегородской области начали работать с перебоями. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Проголосовать онлайн можно на 2020og.ru и elec.20202og.ru — в соцсетях жалуются на перебои в работе обоих сайтов. Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух заявил ТАСС, что в первые часы голосования не работал только 2020og.ru «около 20 минут из-за высокой нагрузки». Редактору TJ не удалось зайти ни на один из сайтов.

Роман Юнеман @roman_yuneman
Повторяется история с электронным голосованием в Мосгордуму.

Люди с утра ринулись голосовать а система упала. Помимо всех проблем электронного голосования, оно ещё и глючное.

В итоге, может получится, как в 2019 году в Чертаново — избиратели просто не смогут проголосовать. https://t.co/QkOMj6U9Bt
Dmitriy Igonkin @igonkind
Гы, а общероссийское онлайн-голосование сделано на Bitrix. Сейчас https://2020og.ru/ выдаёт ошибки, которые видел каждый, кто хоть раз пытался заставить это работать нормально. https://t.co/9ZDBEG4JxS
бессмысленный, но не безнадежный @Pridumannyi
Сходил на он-лайн голосование, при установки галочки на "нет" сайт драматически завис намертво, а после обновления закрыл доступ к голосованию.
Ржем всем кабинетом.... https://t.co/3ChZpqcYIM
Leetah @ElenaLeetah
В 10 часов (официальное начало работы) сайт голосования по одобрению поправок просто упал :)
✨koshiroism enabler✨ @choromatsu333
упал ли сайт голосования? Упал
Wolfy @Iwolfion
10:20: сайт голосования выдает ошибку 504
Ilias Makhiyanov @Iliasmach
Сайт для электронного голосования утром.

Картинка особенно порадует @_jeck ^_^ https://t.co/nNOfxCH6TK
MaDel' @Mark__Del
После старта голосования, сайт общероссийского голосования за новую конституцию ушел в офлайн.

@aavst #НетПоправкам https://t.co/LBDhhbxf1G
Len Stepanov @lenstepanov
Сайт голосования в 10 утра выглядел ожидаемо https://t.co/bovZBn5QAz

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию, оно будет продолжаться семь дней — до 1 июля. Электронное голосование началось с 10:00 25 июня и продлится до 20:00 30 июня.

#новости #конституция

Спасибо за наводку Эдуардыч
Даша Лейзаренко PLUS
+46 393
мемоописательница. подписывайтесь на меня в тви и инсте 🥺 👉👈
0
17
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Эдуардыч", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 20, "likes": 17, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 181735, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 25 Jun 2020 09:36:47 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Капралов

10

Фанаты музыкального жанра кей-поп отработали по цели

Ответить

Lich Vehemens

9

Тем временем путин

Ответить

Andre Macareno

Lich
0

Забавно, можно не только как «нахуя дудосить» прочитать, но и как «не нравится — не голосуй»

Ответить

умный человек

3

Не волнуйтесь, ваши голоса засчитают

Ответить

Dc Maniac

2

Спасибо что зашли на сайт голосования - ваш голос ЗАСЧИТАН

Ответить

Алексей Федоров

2

Так это же дезинфекция.
Сейчас тряпочкой протрут и всё заработает.

Ответить

Болезненный глобус

0

На каждых голосованиях так. Подкрутят и заработает. Если они скравтили специальную страницу, то вче спланировано. 

Ответить

Kostya Zubanov

Болезненный
0

это уже какая-то теория заговора. не обязательно класть сайт, чтобы что-то подкрутить на сервере.

Ответить

Болезненный глобус

Kostya
2

Они размышляют по старому: чтобы вбросить бюллетени, нужно чтобы никто не видел. 

Ответить

Былой теркин30см

0

за ддосили?

Ответить

FOX

Былой
0

американцы

Ответить

сироп от щекотки

FOX
0

Понасвалившие русские хакеры, надо понимать

Ответить

сироп от щекотки

0

Да прост это мамашки через него выплаты оформляли! 

Ответить

FOX

0

Формально еще 20 минут у них есть
электронное голосование начнётся в 10 утра 25 июня и продлится без перерыва до 30 июня 20:00

Ответить

Откровенный теркин30см

0

Обнулился

Ответить

Евгений Большаков

0

вот и 10:00
The script encountered an error and will be aborted. To view extended error messages, enable this feature in .settings.php.

Ответить

Решительный микрофон

Евгений
0

Я проголосовал успел

Ответить

Kostya Zubanov

0

теперь работает

Ответить

David Goliath

0

Ребята, а Вы ожидали чего-то другого?
"В соцсетях жалуются на ошибки, «зависания» и невозможность получить доступ к системе." - только глупые не поймут сути. Вроде бы, и дают право голоса, но (вдруг) что-то пошло не так. ;)

Ответить

Stepan Barkov

0

А мне прислали письмо о том, что моё заявление на голосование онлайн рассмотрели, но голосовать не разрешили (типа я в данных ошибся), но сайт проголосовать дал - почему я не удивлён. :-)

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Не презентация, а кино: как Apple с WWDC 2020 подняла IT-мероприятия в онлайне на новый уровень
Пандемия уравняла все технологические компании в вопросе презентаций, но Apple нашла способ переосмыслить офлайн-формат.
154
Новости
База с данными миллионов пользователей Telegram в виде связки «номер телефона — ник» попала в даркнет
В компании заверили, что больше половины этой информации уже не актуальна.
214
Интернет
«Саша 3%»: главный мем Белоруссии — про низкие рейтинги президента перед выборами. На него реагирует и сам Лукашенко
В соцсетях называют себя «одними из 97%» и считают, что сторонники действующей власти в меньшинстве. Мем за месяц стал таким популярным, что вышел в офлайн.
255
Популярное за три дня
TJ
Если пойдёте голосовать по поправкам в своём городе, принесите на TJ фото, видео и наблюдения
Альтернатива своим соцсетям.
164
Технологии
Чего ждать от WWDC 2020: маки на ARM’е, виджеты на iOS и iMac в дизайне iPad Pro
Что известно о крупнейшей конференции Apple для разработчиков, которая впервые пройдёт онлайн.
132
Новости
С сайта «Ведомостей» трижды удаляли новость об отношении москвичей к поправкам в Конституцию
Это назвали решением нового главреда Андрея Шмарова.
79
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Yt

Болельщика «Бёрнли» уволили с…

Соколов Андрей

Протестующие в Сиэтле начали…

Photo History

В Госдуму внесли законопроект о…

умный человек

Гобо-проекторы для рекламы на…

Stepan Barkov

Сайт для онлайн-голосования по…

Сертификат…

Болельщика «Бёрнли» уволили с…

bor_vn

В Госдуму внесли законопроект о…

k-trif

Никаких накруток

Соколов Андрей

Протестующие в Сиэтле начали…

Andre Macareno

Не презентация, а кино: как…

Просто Тимуррр

В Москве на параде Победы…

Andre Macareno

Сайт для онлайн-голосования по…

k-trif

Никаких накруток

bro mi

Протестующие в Сиэтле начали…

Евгений Клочков

Протестующие в Сиэтле начали…

Романелло Кивогенс

Никаких накруток

Mmmax

Болельщика «Бёрнли» уволили с…

Pavel Osadchuk

Протестующие в Сиэтле начали…