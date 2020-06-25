Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
5390

Протестующие в Сиэтле начали покидать автономную зону. После заявления мэра о «зачистке» территории Материал редакции

В районе, занятом протестующими, увеличилось число случаев насилия и произошло несколько перестрелок.

101 комментарий
В закладки
Слушать

Фактически лидер автономной зоны протеста в Сиэтле Раз Симон заявил, что «многие уже покинули этот район». По его словам, мирным демонстрантам наносится ущерб, поэтому люди собираются уйти, многие уже сделали это. Всё началось через несколько дней после того, как мэр сказала, что собирается вернуть район и убедить людей уйти, сообщает CNN.

В заявлении, опубликованном в твиттере автономной зоны, говорится, что там осталось очень мало людей, а в ближайшее время ожидается ещё больший отток протестующих. «Пришло время перейти на следующую фазу и сменить нашу тактику, перейдя от прямых действий к виртуальному активизму», — говорится в заявлении.

С 8 июня тысячи демонстрантов заняли часть района Капитолийского холма в Сиэтле, требуя реформы полиции и в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Однако в последние дни в этом районе произошло не менее четырёх перестрелок, в результате которых один человек погиб. Получив сообщение о стрельбе, полицейские попытались проникнуть туда, но столкнулись с сопротивлением. Общественный деятель Андрэ Тейлор отметил, что после расцвета преступности в районе, смысл движения исказился.

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан 22 июня сказала, что «пришло время людям идти домой». Она объявила, что её офис будет работать над тем, чтобы заставить протестующих очистить территорию. «Накапливающееся воздействие постоянных собраний и протестов и ночная атмосфера насилия все более затрудняют существование бизнеса и населения. Воздействие нарастает, а безопасность уменьшается», — заявила Дуркан.

Ни Дуркан, ни полиция не предложили график освобождения лагеря. В заявлении группы говорится, что им сказали, что это произойдёт «не позднее начала следующей недели». Комитет автономной зоны ожидает «небольшого количества несогласных», но их будет «слишком мало». «Проект автономной зоны завершён», — заключили они.

«Вы покидаете территорию США»: протестующие в…
Полицейские покинули участок после недельных столкновений с активистами. Протестующие оградили…
tjournal.ru

#новости #сша #icantbreathe

Ольга Щербинина PLUS
+15 311
но есть и хорошие новости
4
20
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","icantbreathe"], "comments": 101, "likes": 20, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 181748, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 25 Jun 2020 11:05:19 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
101 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Евгений Клочков

43

обновили рекорд, теперь вместо 70 с небольшим лет - 2.5 недели, уважаемо

Ответить

Конрад Карлович

Евгений
8

[US] Fall of Communism v2 Speedrun in 439:51:19

Ответить

Andre Macareno

Конрад
0

изи вр

Ответить

Artem Gruzdev

Евгений
0

Как сказать. Нас члены КПСС до сих пор не покинули, хотя и обзавелись недвижимостью заграницей.

Ответить

Контрабандист Апельсиновый

Artem
0

Ну так это категория any%, спидран на 100% все ещё идёт 

Ответить

Соколов Андрей

35

у слабоумных просто закончились деньги, еда, а магазины в зоне свободы совсем разграблены. 

Ответить

GARDO/I

Соколов
12

но ведь они выращивали овощи, странно, конечно, что не сработало

Ответить

Евгений Клочков

GARDO/I
14

не додумались на овощи костную муку применить

Ответить

Зеленый Илья

Евгений
5

они их на брезент высадили просто

Ответить

Евгений Клочков

Зеленый
0

видел, но вроде ж это картон? 

Ответить

Зеленый Илья

Евгений
17

в голове, ага

Ответить

Денис Лапин

Зеленый
0

в голове моей опилки
не беда
я сажаю алюминевые огурцы
да да да

Ответить

Mykola Glushchenko

Зеленый
3

И негры сыты, и газон целый

Ответить

Зеленый Илья

Mykola
0

в голос

Ответить

Соколов Андрей

Зеленый
1

ребята просто всю жизнь стримили, инстаграмили, про то как устроен мир не было времени подумать. Чисто как дети из детских домов - которые не знают что пюре делается из картошки, например.

Ответить

Андрей Рядькин

Соколов
4

Там пару недель назад на демонстрации реально просили всех белых да ь по 10 баксов любому чёрному. Типа налог для белых

Ответить

Квадратный лолипоп

Андрей
0

Нет, они не поэтому просили. И не черным, а people of color. Рабинович вам напел.

Ответить

Андрей Рядькин

Квадратный
0

https://twitter.com/FromKalen/status/1271709379688087555?s=20

Ответить

Квадратный лолипоп

Андрей
0

Да, я как раз слушал и слышал оригинал, в отличие от большинства поднявших эту тему на вилы.

Ответить

Андрей Рядькин

Квадрат…
0

там не просят дать 10 долларов черным? 

Ответить

Квадратный

Андрей
0

Просят. Цветным. Не как налог. Рабинович. Барнаул.

Ответить

Сергей Васильев

Квадрат…
1

У твоей жены уже есть видео с ее чёрным парнем?

Ответить

Рулон Обоев

Сергей
0

он еще не успел залутить его

Ответить

Квадратный

Сергей
0

Этот человек еще и прекрасно разговаривает сам с собой. Мое восхищение удвоилось.

Ответить

Андрей Рядькин

Квадрат…
0

не согласен 

Ответить

Квадратный

Андрей
0

Штош

Ответить

Сергей Васильев

Квадрат…
0

Расскажи нам почему мы не правы!

Ответить

Квадратный

Сергей
0

Не могу, полностью согласен с вашим правом сосать собственный хуй.

Ответить

PrawySektor LvivUkraine1212

Квадратный
0

И не черным, а people of color

Что это меняет?

Ответить

Сергей Васильев

Квадратный
0

Этот человек всерьёз защищает их, тыкайте в него пальцем, в это чудо!

Ответить

Квадратный лолипоп

Сергей
0

Этот человек прилюдно сосет собственный хуй, восхищайтесь им, он такой умелый!

Ответить

Сергей Васильев

Квадрат…
0

Но ведь это тоже про коммунистов. Ну кроме умелости.

Ответить

Квадратный

Сергей
0

Поздравляю с вступлением, обратись за значком в пентаграмму вызова вождя.

Ответить

Соколов Андрей

Андрей
0

там еще трансгендер-лесбиянка был/была главной/главным. Выгнали за сексуальные домогательства. 

Ответить

Геологический коктейль

35

«Пришло время перейти на следующую фазу и сменить нашу тактику, перейдя от прямых действий к виртуальному активизму», — говорится в заявлении.

Так вон оно что. Оказывается, быть активистом, сподручнее с дивана. В реале как-то не очень хорошо получается.

Ответить

Daniil Minashkin

23
Ответить

Jakub Marona

Daniil
6

прям как Крым с водой в наше время)))

Ответить

Daniil Minashkin

Jakub
2

Нет

Ответить

Jakub Marona

Daniil
2

пидора ответ

Ответить

Daniil Minashkin

Jakub
4

Да

Ответить

Денис Лапин

Daniil
1

пизда

Ответить

Daniil Minashkin

Денис
0

Нет

Ответить

Небесный супер_стар

19

Пришло время перейти на следующую фазу и сменить нашу тактику, перейдя от прямых действий к виртуальному активизму

Фраза-мем

Ответить

убер павукан

18

перейдя от прямых действий к виртуальному активизму

Наконец-то не россиянские либерахи что-то спиздили с запада, а наоборот

Ответить

Быстрый диод

убер
0

@Кто это 

Ответить

Небесный супер_стар

Быстрый
1

@Кто это 

Ответить

Быстрый диод

Небесный
1

Никто 

Ответить

Небесный супер_стар

Быстрый
0

@Пьяный никто
@Никто Никто
@Анна Никто
@Доктор Никто 

Ответить

Небесный

Небесный
1

@Не говорить, привет, давно тебя не было в уличных гонках

Ответить

Кто это

Небесный
0

Хорошо, ок, понял тебя еще известен как: Vladimir Galler

Ответить

Кто это

Быстрый
0

Я не знаю других имен убер павукан

Ответить

Илья Гераськин

13

Да как же так? Беспредельной полиции не было, а преступность появилась.

Ответить

Роман Трусов

11

Великовозрастные ебланы наконец-то наигрались. Теперь взрослые дяди уберут говно за ними.

Ответить

Квадратный лолипоп

Роман
0

Ничо, у нас зато власть самая долгоиграющая.

Ответить

Роман Трусов

Квадратный
4

Истинная либераха приплетёт Рашку даже в безвыходном положении.

Ответить

Квадратный лолипоп

Роман
1

Не всем же на серьезных щах сидеть-пердеть про 100кг дядей.

Ответить

Роман Трусов

Квадратный
2

Ооо, адепта Елистратова порвало

Ответить

Квадратный

Роман
1

Лiл. Надо ж быть таким тупым взаправду =)
Сам нагнал про взрослых дядей а адепт елистратова я
Пц

Ответить

Роман Трусов

Квадрат…
2

))))

Ответить

Роман Трусов

Квадрат…
0

Завёл разговор про 100кг дядей

Говорит, что я нагнал

Пиздец у тебя биполярка

Ответить

Квадратный

Роман
0

Аллегория ето дикий фрукт, произрастающий в алемании.

Ответить

Сергей Васильев

Квадратный
2

Вот это приплел

Ответить

Квадратный лолипоп

Сергей
0

А ты не можешь сосать собственный хуй в каком-то одном месте? Ведь за двумя хуями погонишься — ни одного не насосешься.

Ответить

Сергей Васильев

Квадратный
4

Что ты так зациклился на хуях?

Ответить

Квадратный

Сергей
1

Сенсей вакаримашта

Ответить

Зеленый Илья

Сергей
1

Рассчитывает на дотации и переезд

Ответить

Квадратный

Зеленый
0

Уже большой сюр вышел, ты не в тренде

Ответить

Tanqwer

9

бля буду, я же читал вопли в твитторе и на реддите, что в автономной зоне нет насилия, никто не грабит магазины, не избивают людей. И фоточки прикладывали, вот "агрессивные террористы смотрят фильм на проекторе".

Ответить

Tanqwer

Tanqwer
4

Вынесли все магазины и по домам. Жду следующую автономную зону

Ответить

John Doe

9

 сменить нашу тактику, перейдя от прямых действий к виртуальному активизму»

Тут нет еды и стреляют, го обратно в твиттер. 

Ответить

Словесный Интервент

5

 к виртуальному активизму

Ждём наплыв ньюрегов в комментариях

Ответить

Andrew Polanski

3
Ответить

Зеленый Илья

Andrew
4

кокая неожиданность, а я надеялась посмотреть чо у них там на брезенте вырастет в огороде

Ответить

Mmmax

Зеленый
0

чо у них там на брезенте вырастет в огороде

коммунизм

Ответить

Зеленый Илья

Mmmax
2

в огороде коммунизм, в голове картон, на ебале прыщи, на теле розовые волосы
*пропешу вашу концепцию смены имиджа зо деньги 88008006655 звоните

Ответить

Младший Мика

Зеленый
0

В горшках закопанных в землю

Ответить

Андрей Капралов

Зеленый
0

Это картон

Ответить

Зеленый Илья

Андрей
0

https://tjournal.ru/news/181748-protestuyushchie-v-sietle-nachali-pokidat-avtonomnuyu-zonu-posle-zayavleniya-mera-o-zachistke-territorii?comment=3661496

Протестующие в Сиэтле начали покидать автономную…
В районе, занятом протестующими, увеличилось число случаев насилия и произошло несколько…
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Зеленый
0
Ответить

Андрей Капралов

Comment…
0

Хм сработало

Ответить

Андрей Капралов

Зеленый
0

Да нет там реально картон

Ответить

Зеленый Илья

Андрей
0

реально в голове

Ответить

Artem 88

4

Да ну неееет. Ну как так могло случится, в этой идее не было ни одного изъяна))

Ответить

Немой цветок

2

коммунистический рай не получился.
опять

Ответить

Евгений Клочков

Немой
2

не успели выездные визы ввести

Ответить

Василий Лебедев

Немой
0

В СССР эту проблему решили установкой пулеметных вышек на границе.

Ответить

Немой цветок

Василий
0

надо бы проследить параллели с советской историей, посмотреть есть ли сценарий. что запомнилось

- высылка всех несогласных
- раскулачивание местных капиталистов
- тотальная цензура
- принудительные новые налоги в пользу "партии"

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

2

«Пришло время перейти на следующую фазу и сменить нашу тактику, перейдя от прямых действий к виртуальному активизму»

Похоже, в США появится свой вариант майданной индульгенции: "Я в автономной зоне три недели стоял!"

Ответить

John Doe

0

Могли же нести идеи автономных зон дальше по стране - как саранча.
А в итоге опять виртуальный активизм, эх...

Ответить

Неплохой динозавр

John
4

 идеи автономных зон

В США есть люди с icq > 80, поэтому не взлетит.

Ответить

rossoshmap

1
Ответить

Кирилл Русских

1

К сожалению не в этот раз...

Ответить

Роман Александров

1

Вступили в ряды диванных войск

Ответить

Денис Лапин

1

"Покажите ему свой значок! Покажите ему свой гребанный значок!"

Ответить

Некоторые Петя

1

Фестиваль окончен.

Ответить

Зеленый Илья

Некоторые
0

Цирк уехал

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Напоминает общину хиппи из Южного парка

Ответить

Pavel Reich

0

А всё почему? Шахт нет, где оружие брать?

Ответить

Звездный американец

0

Пламенный приветик анархистам ✋🏻

Ответить

София

0

Я уже не удивляюсь ничему. Ага, что дальше? 

Ответить

Василий Лебедев

0

Просто оставлю это здесь.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Не презентация, а кино: как Apple с WWDC 2020 подняла IT-мероприятия в онлайне на новый уровень
Пандемия уравняла все технологические компании в вопросе презентаций, но Apple нашла способ переосмыслить офлайн-формат.
155
Twitter
227
TJ
Если пойдёте голосовать по поправкам в своём городе, принесите на TJ фото, видео и наблюдения
Альтернатива своим соцсетям.
164
Популярное за три дня
Новости
Джастина Бибера обвинили в изнасиловании. В ответ он показал фото, квитанции и письма, подтверждающие его невиновность
Обвинения появились в анонимном аккаунте, который позже удалили. Но Бибер всё равно посчитал нужным ответить.
162
Технологии
Чего ждать от WWDC 2020: маки на ARM’е, виджеты на iOS и iMac в дизайне iPad Pro
Что известно о крупнейшей конференции Apple для разработчиков, которая впервые пройдёт онлайн.
132
Интернет
«Саша 3%»: главный мем Белоруссии — про низкие рейтинги президента перед выборами. На него реагирует и сам Лукашенко
В соцсетях называют себя «одними из 97%» и считают, что сторонники действующей власти в меньшинстве. Мем за месяц стал таким популярным, что вышел в офлайн.
255
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Bender Rodriguez

Болельщика «Бёрнли» уволили с…

Parfianov Boris

Olympus перестанет производить…

Контрабандист…

Протестующие в Сиэтле начали…

Владимир Земсков

Сайт для онлайн-голосования по…

Pavel Reich

Никаких накруток

Yura Svinaryov

Гобо-проекторы для рекламы на…

dmzkrsk

В Госдуму внесли законопроект о…

Andre Macareno

Не презентация, а кино: как…

Mikki Rurk

Собчак подаст в суд на Business…

Yt

Болельщика «Бёрнли» уволили с…

Соколов Андрей

Протестующие в Сиэтле начали…

Photo History

В Госдуму внесли законопроект о…

умный человек

Гобо-проекторы для рекламы на…

Stepan Barkov

Сайт для онлайн-голосования по…