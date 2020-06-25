Комментарии
В районе, занятом протестующими, увеличилось число случаев насилия и произошло несколько перестрелок.
Фактически лидер автономной зоны протеста в Сиэтле Раз Симон заявил, что «многие уже покинули этот район». По его словам, мирным демонстрантам наносится ущерб, поэтому люди собираются уйти, многие уже сделали это. Всё началось через несколько дней после того, как мэр сказала, что собирается вернуть район и убедить людей уйти, сообщает CNN.
В заявлении, опубликованном в твиттере автономной зоны, говорится, что там осталось очень мало людей, а в ближайшее время ожидается ещё больший отток протестующих. «Пришло время перейти на следующую фазу и сменить нашу тактику, перейдя от прямых действий к виртуальному активизму», — говорится в заявлении.
С 8 июня тысячи демонстрантов заняли часть района Капитолийского холма в Сиэтле, требуя реформы полиции и в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Однако в последние дни в этом районе произошло не менее четырёх перестрелок, в результате которых один человек погиб. Получив сообщение о стрельбе, полицейские попытались проникнуть туда, но столкнулись с сопротивлением. Общественный деятель Андрэ Тейлор отметил, что после расцвета преступности в районе, смысл движения исказился.
Мэр Сиэтла Дженни Дуркан 22 июня сказала, что «пришло время людям идти домой». Она объявила, что её офис будет работать над тем, чтобы заставить протестующих очистить территорию. «Накапливающееся воздействие постоянных собраний и протестов и ночная атмосфера насилия все более затрудняют существование бизнеса и населения. Воздействие нарастает, а безопасность уменьшается», — заявила Дуркан.
Ни Дуркан, ни полиция не предложили график освобождения лагеря. В заявлении группы говорится, что им сказали, что это произойдёт «не позднее начала следующей недели». Комитет автономной зоны ожидает «небольшого количества несогласных», но их будет «слишком мало». «Проект автономной зоны завершён», — заключили они.
обновили рекорд, теперь вместо 70 с небольшим лет - 2.5 недели, уважаемо
[US] Fall of Communism v2 Speedrun in 439:51:19
Как сказать. Нас члены КПСС до сих пор не покинули, хотя и обзавелись недвижимостью заграницей.
у слабоумных просто закончились деньги, еда, а магазины в зоне свободы совсем разграблены.
не додумались на овощи костную муку применить
они их на брезент высадили просто
видел, но вроде ж это картон?
в голове, ага
И негры сыты, и газон целый
ребята просто всю жизнь стримили, инстаграмили, про то как устроен мир не было времени подумать. Чисто как дети из детских домов - которые не знают что пюре делается из картошки, например.
Там пару недель назад на демонстрации реально просили всех белых да ь по 10 баксов любому чёрному. Типа налог для белых
Нет, они не поэтому просили. И не черным, а people of color. Рабинович вам напел.
Да, я как раз слушал и слышал оригинал, в отличие от большинства поднявших эту тему на вилы.
там не просят дать 10 долларов черным?
Просят. Цветным. Не как налог. Рабинович. Барнаул.
У твоей жены уже есть видео с ее чёрным парнем?
Этот человек еще и прекрасно разговаривает сам с собой. Мое восхищение удвоилось.
не согласен
Расскажи нам почему мы не правы!
Этот человек всерьёз защищает их, тыкайте в него пальцем, в это чудо!
Этот человек прилюдно сосет собственный хуй, восхищайтесь им, он такой умелый!
Но ведь это тоже про коммунистов. Ну кроме умелости.
Поздравляю с вступлением, обратись за значком в пентаграмму вызова вождя.
там еще трансгендер-лесбиянка был/была главной/главным. Выгнали за сексуальные домогательства.
прям как Крым с водой в наше время)))
Нет
пидора ответ
Да
перейдя от прямых действий к виртуальному активизму
Наконец-то не россиянские либерахи что-то спиздили с запада, а наоборот
Быстрый диод
Никто
Великовозрастные ебланы наконец-то наигрались. Теперь взрослые дяди уберут говно за ними.
Ничо, у нас зато власть самая долгоиграющая.
Истинная либераха приплетёт Рашку даже в безвыходном положении.
Не всем же на серьезных щах сидеть-пердеть про 100кг дядей.
Ооо, адепта Елистратова порвало
Лiл. Надо ж быть таким тупым взаправду =)
Сам нагнал про взрослых дядей а адепт елистратова я
Пц
Завёл разговор про 100кг дядей
Говорит, что я нагнал
Пиздец у тебя биполярка
Вот это приплел
А ты не можешь сосать собственный хуй в каком-то одном месте? Ведь за двумя хуями погонишься — ни одного не насосешься.
Что ты так зациклился на хуях?
бля буду, я же читал вопли в твитторе и на реддите, что в автономной зоне нет насилия, никто не грабит магазины, не избивают людей. И фоточки прикладывали, вот "агрессивные террористы смотрят фильм на проекторе".
сменить нашу тактику, перейдя от прямых действий к виртуальному активизму»
Тут нет еды и стреляют, го обратно в твиттер.
Зеленый Илья
кокая неожиданность, а я надеялась посмотреть чо у них там на брезенте вырастет в огороде
Зеленый Илья
в огороде коммунизм, в голове картон, на ебале прыщи, на теле розовые волосы
*пропешу вашу концепцию смены имиджа зо деньги 88008006655 звоните
Это картон
https://tjournal.ru/news/181748-protestuyushchie-v-sietle-nachali-pokidat-avtonomnuyu-zonu-posle-zayavleniya-mera-o-zachistke-territorii?comment=3661496
Да нет там реально картон
В СССР эту проблему решили установкой пулеметных вышек на границе.
Немой цветок
надо бы проследить параллели с советской историей, посмотреть есть ли сценарий. что запомнилось
- высылка всех несогласных
- раскулачивание местных капиталистов
- тотальная цензура
- принудительные новые налоги в пользу "партии"
«Пришло время перейти на следующую фазу и сменить нашу тактику, перейдя от прямых действий к виртуальному активизму»
Похоже, в США появится свой вариант майданной индульгенции: "Я в автономной зоне три недели стоял!"
Могли же нести идеи автономных зон дальше по стране - как саранча.
А в итоге опять виртуальный активизм, эх...
Неплохой динозавр
идеи автономных зон
В США есть люди с icq > 80, поэтому не взлетит.