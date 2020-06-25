Комментарии
Пользователи станут «своего рода собственниками» и смогут передавать номера третьим лицам — это будет считаться «дополнительной услугой».
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли законопроект с предложением закрепить номера мобильных телефонов за абонентами. Поправки в закон «О связи» опубликованы на сайте нижней палаты.
Авторы инициативы предлагают прописать в законе, что пользователи «вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе».
Они отметили, что это считается «дополнительной услугой», которую можно отключить. Если абонент в течение полугода не будет оплачивать связь, оператор может самостоятельно отключить функцию — тогда номер перестанет сохраняться за пользователем.
По действующему законодательству абонентские номера не считаются частной собственностью, но при этом становятся «все более «экономически ценными», отмечают авторы инициативы. Они привели в пример авторов популярных каналов в соцсетях, участников криптовалютных бирж и бизнесменов: если они лишатся номера и будут его переоформлять, то это может «негативно сказаться» на их деятельности.
В пояснительной записке говорится, что законопроект «закрепляет возможность выступать своего рода собственниками» номеров «с правом дальнейшего распоряжения ими».
«Коммерсантъ» отмечал, что операторы связи и так предоставляют услуги сохранения номера и смены его пользователя, однако сам номер принадлежит государству.
Если абонент в течение полугода не будет оплачивать связь, оператор может самостоятельно отключить функцию — тогда номер перестанет сохраняться за пользователем.
В чем тогда смысл этого закона?
Фактически смысла нет - операторы и так не трогают твой номер, если ты платишь. Теоретически тебе могут поменять красивый номер и продать его кому-то другому. Но так никто не делает, нет таких процедур.
Работал в методологии оператора (из 4-ки).
Для VIP-клиентов там даже было реализовано:
Если ты "случайно" изменил себе номер, то его вернут бесплатно. Если он уже занят (прошло 3 месяца с момента случайной замены) - дадут выбрать бесплатно новый, той же категории (хотя обычно цены идут от 300₽ до 25000₽).
что это за собственность такая, которую можно через полгода отчуждать?? в результате введут дополнительную арендную плату за владение номером телефона? операторы государству за номерную емкость платят, абонент операторам платит..
восемь восемьсот пять пять пять три пять три пять
Худшее что могли придумать (и понятно почему) это ликвидировать анонимность и безопасность в сети путем привязки всего критически важного к мобильному телефону(симкарте).
Злоумышленнику не требуется знать ваш логин или пароль, ключи безопасности, секретные вопросы и ответы на них - ему просто нужен ваш телефон где все уже есть в том числе и нужные приложения или в крайнем случае симкарта. А в некоторых случаях и симкарта ненужна.
Браво! Аплодирую стоя!