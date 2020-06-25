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Алексей Боржонов
1702

В Госдуму внесли законопроект о закреплении номеров мобильных за абонентами Материал редакции

Пользователи станут «своего рода собственниками» и смогут передавать номера третьим лицам — это будет считаться «дополнительной услугой».

11 комментариев
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Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли законопроект с предложением закрепить номера мобильных телефонов за абонентами. Поправки в закон «О связи» опубликованы на сайте нижней палаты.

Авторы инициативы предлагают прописать в законе, что пользователи «вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе».

Они отметили, что это считается «дополнительной услугой», которую можно отключить. Если абонент в течение полугода не будет оплачивать связь, оператор может самостоятельно отключить функцию — тогда номер перестанет сохраняться за пользователем.

По действующему законодательству абонентские номера не считаются частной собственностью, но при этом становятся «все более «экономически ценными», отмечают авторы инициативы. Они привели в пример авторов популярных каналов в соцсетях, участников криптовалютных бирж и бизнесменов: если они лишатся номера и будут его переоформлять, то это может «негативно сказаться» на их деятельности.

В пояснительной записке говорится, что законопроект «закрепляет возможность выступать своего рода собственниками» номеров «с правом дальнейшего распоряжения ими».

«Коммерсантъ» отмечал, что операторы связи и так предоставляют услуги сохранения номера и смены его пользователя, однако сам номер принадлежит государству.

#новости #закон

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11 комментариев
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Nikita Zubkov

9

 Если абонент в течение полугода не будет оплачивать связь, оператор может самостоятельно отключить функцию — тогда номер перестанет сохраняться за пользователем.

В чем тогда смысл этого закона?

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умный человек

Nikita
5

Скоро законом будет разрешено оплачивать покупки деньгами

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Mezzo Deesa

Nikita
0

НОЛОГИ

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Toto Lool

Nikita
0

Наверно есть какие то тонкости, когда что-то именно юридически твое, а когда нет.

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bor_vn

Nikita
0

Фактически смысла нет - операторы и так не трогают твой номер, если ты платишь. Теоретически тебе могут поменять красивый номер и продать его кому-то другому. Но так никто не делает, нет таких процедур. 

Работал в методологии оператора (из 4-ки). 

Для VIP-клиентов там даже было реализовано:
Если ты "случайно" изменил себе номер, то его вернут бесплатно. Если он уже занят (прошло 3 месяца с момента случайной замены) - дадут выбрать бесплатно новый, той же категории (хотя обычно цены идут от 300₽ до 25000₽). 

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ave ego

7

что это за собственность такая, которую можно через полгода отчуждать?? в результате введут дополнительную арендную плату за владение номером телефона? операторы государству за номерную емкость платят, абонент операторам платит..

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rossoshmap

4

восемь восемьсот пять пять пять три пять три пять

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Незнакомый Данила

rossoshmap
1

Проще позвонить, чем у кого-то занимать

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Откровенный теркин30см

0

Пора бы уже, сейчас же все завязано на номер телефона.

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Photo History

0

Худшее что могли придумать (и понятно почему) это ликвидировать анонимность и безопасность в сети путем привязки всего критически важного к мобильному телефону(симкарте).

Злоумышленнику не требуется знать ваш логин или пароль, ключи безопасности, секретные вопросы и ответы на них - ему просто нужен ваш телефон где все уже есть в том числе и нужные приложения или в крайнем случае симкарта. А в некоторых случаях и симкарта ненужна.

Браво! Аплодирую стоя!

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dmzkrsk

0

И при рождении сразу выдавать номер телефона

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