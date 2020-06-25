Комментарии
что происходит в интернете
Его фамилию не вычеркнули на участке, несмотря на то, что он заранее подавал заявку на электронное голосование.
Журналист и ведущий «Дождя» Павел Лобков дважды проголосовал по поправкам в Конституцию. Один раз на участке и ещё раз — электронно. Об этом он рассказал в репортаже на сайте телеканала.
Утром в первый день голосования Лобков пришёл на избирательный участок №141 и заполнил там бюллетень для голосования. Его не вычеркнули из списков избирателей, несмотря на электронное голсоование.
За неделю до этого Лобков зарегистрировался на сайте mos.ru для электронного голосования. Через час после голосования на участке, ему удалось проголосовать по интернету.
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в России 25 июня и продлится до 1 июля. Последний день голосования считается основным.
А как мы знаем, согласно классической логике, "нет" на "нет" даёт "ДА".
Так что спасибо за ваше одобрение поправок!
Он один раз проголосовал нет, а второй испортил. Следовательно нет на undefined, дает undefined
Острый звук
А если фолс умножить на андифайнд?
Может он 2 раза ДА проголосовал?
Теперь пропоправочники обвинят оппозицию в фальсификациях, а на зафиксированные нарушения в пользу одобрения поправок будут отвечать: «А те кто против — вообще по несколько раз голосуют!»
Да
Но уже давно пофиг что они там говорят, никакой логики там нет, они постоянно несут чушь...
И с каждым разом всё хуже
наверное еще можно и завтра придти
Болезненный глобус
Можно сегодня, в другой участок
тогда предлагаю ходить по всем участкам по несколько раз и голосовать против
Сюрприз, сюрприз. По косвенным признакам, по ходу подготовки к голосованию, по опыту прошлых "выборов" это все было и так ясно.
так это ж ещё в прошлый раз было такое, когда с откреплением голосовали и по месту жительства и по другому участку. В итоге ЦИК сказал - найдём и накажем
Нашли, наказали?
Перевернули там всё вверх дном
У нас 29го разобьют "мобильный участок" во дворе, можно тоже проверить, получится ли проголосовать два раза: там и 1го июля на обычном
Там кац до сих пор петушит в твиттере, мол - с таким голосованием мы только сильеее всем все покажем, главное не бойкот!
За неделю до этого Лобков зарегистрировался на сайте mos.ru для электронного голосования. Через час после голосования на участке, ему удалось проголосовать по интернету.
Так надо же было до 5 июня зарегистрироваться, не?
https://youtu.be/6d2t1Ic3ynQ?t=318
Два раза то ладно, мне интересно можно ли проголосовать раз 5
Он предположил, что если ещё пройти голосование на дому, то это уже будет третий раз
После электронного голосования сходил на участок, там я вычеркнут из списка. Но сказали, что все кто не смог проголосовать электронно, пусть приходят 1 июля.
По идее, как раз к этому дню в участки может прийти выгрузка данных о проголосовавших электронно. А может и не прийти.
Они не на шутку боятся протестного голосования. Скорее проголосуйте "против" на своём избирательном багажнике.
Там уже секретарь участковой комиссии говорит классическое ВЫВСЕВРЕТЕ, что он проголосовал один раз всего. Мне вот интересно, а если бы он не снял видос и не был журналистом известным, они тоже также отслеживали это?