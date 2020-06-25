Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
6707

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по Конституции — на участке и онлайн Материал редакции

Его фамилию не вычеркнули на участке, несмотря на то, что он заранее подавал заявку на электронное голосование.

48 комментариев
В закладки

Журналист и ведущий «Дождя» Павел Лобков дважды проголосовал по поправкам в Конституцию. Один раз на участке и ещё раз — электронно. Об этом он рассказал в репортаже на сайте телеканала.

Утром в первый день голосования Лобков пришёл на избирательный участок №141 и заполнил там бюллетень для голосования. Его не вычеркнули из списков избирателей, несмотря на электронное голсоование.

За неделю до этого Лобков зарегистрировался на сайте mos.ru для электронного голосования. Через час после голосования на участке, ему удалось проголосовать по интернету.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в России 25 июня и продлится до 1 июля. Последний день голосования считается основным.

#новости #конституция

Спасибо за наводку FOX
Дамир Камалетдинов PLUS
+132 212
Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
3
71
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "FOX", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 48, "likes": 71, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 181779, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 25 Jun 2020 12:04:20 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владимир Земсков

58

А как мы знаем, согласно классической логике, "нет" на "нет" даёт "ДА".
Так что спасибо за ваше одобрение поправок!

Ответить

Егор Васильев

Владимир
3

Он один раз проголосовал нет, а второй испортил. Следовательно нет на undefined, дает undefined 

Ответить

Острый звук

Егор
3
Ответить

Andre Macareno

Острый
0

А если фолс умножить на андифайнд?

Ответить

Острый звук

Andre
0

тоже

Ответить

Nikolay Kapustin

Острый
0

упоротые JS-еры

Ответить

Nick Rosenberg

Владимир
0

Может он 2 раза ДА проголосовал?

Ответить

Противный диод

Nick
4

Ну так "плюс" на "полюс" даёт "плюс" все верно

Ответить

Дмитрий Иванов

27

Теперь пропоправочники обвинят оппозицию в фальсификациях, а на зафиксированные нарушения в пользу одобрения поправок будут отвечать: «А те кто против — вообще по несколько раз голосуют!»

Ответить

Vladimir Medvedev

Дмитрий
1

Да
Но уже давно пофиг что они там говорят, никакой логики там нет, они постоянно несут чушь...

Ответить

Максим Терехов

Vladimir
0

И с каждым разом всё хуже 

Ответить

Тарас Набутылко

Максим
0

надо ехать!

Ответить

sf

20

наверное еще можно и завтра придти

Ответить

Болезненный глобус

sf
5

Можно сегодня, в другой участок 

Ответить

mne horosho

Болезненный
0

тогда предлагаю ходить по всем участкам по несколько раз и голосовать против

Ответить

sf

mne
1

Лол. Карусели и антикарусели

Ответить

Откровенный теркин30см

7

То есть, как бы ни втирали про честность голосования, даже если допустить отсутствие явных вбросов и накруток, результаты все равно будут невалидны.

Ответить

Василий Лебедев

Откровенный
4

Сюрприз, сюрприз. По косвенным признакам, по ходу подготовки к голосованию, по опыту прошлых "выборов" это все было и так ясно.

Ответить

Илья Гераськин

4

так это ж ещё в прошлый раз было такое, когда с откреплением голосовали и по месту жительства и по другому участку. В итоге ЦИК сказал - найдём и накажем

Ответить

Андрей Ионов

Илья
1

Нашли, наказали?

Ответить

Грэм Грэмский

Андрей
12

Перевернули там всё вверх дном

Ответить

Evgeniy Smirnov

Грэм
2

нашли родителей этих ублюдков?

Ответить

Konstantin Voronov

Андрей
2

Нашли того кто написал об этом. Наказали. 

Ответить

Откровенный теркин30см

5
Ответить

Илья Гексагон

5

Обман? Да не, не может быть! Никогда такого не было, и вот опять.

Ответить

John Doe

5

Дождь: как проголосовать дважды
Бюджетники:

Ответить

ouxen

3

вот это да!

Ответить

Мятный Чаёк

1

У нас 29го разобьют "мобильный участок" во дворе, можно тоже проверить, получится ли проголосовать два раза: там и 1го июля на обычном 

Ответить

Zasad Asdasd

1

Там кац до сих пор петушит в твиттере, мол - с таким голосованием мы только сильеее всем все покажем, главное не бойкот! 

Ответить

Олег Рогачёв

Zasad
0

Вопрос только в том, что ты изменишь ничего не делая?

Ответить

Пышный динозавр

0

За неделю до этого Лобков зарегистрировался на сайте mos.ru для электронного голосования. Через час после голосования на участке, ему удалось проголосовать по интернету.

Так надо же было до 5 июня зарегистрироваться, не?
https://youtu.be/6d2t1Ic3ynQ?t=318

Ответить

FOX

Пышный
2

там же прямо указано

Ответить

Igor Ivanov

Пышный
0

До 21 июня

Ответить

Философский завод

0

Сейчас его за вмешательство в осуществление избирательного процесса притянут.

Ответить

Nemiro Ilia

0

Два раза то ладно, мне интересно можно ли проголосовать раз 5

Ответить

Илья Пономарев

Nemiro
1

Он предположил, что если ещё пройти голосование на дому, то это уже будет третий раз

Ответить

Откровенный теркин30см

0

А если проголосовать один раз против, а второй за — взаимокомпенсируются?)

Ответить

FOX

Откровенный
0

вселенная схлопнется

Ответить

Ебаный Кошмар

0

Ну все, пизда ему, сейчас по допросам затаскают

Ответить

Олег Мельник

0

После электронного голосования сходил на участок, там я вычеркнут из списка. Но сказали, что все кто не смог проголосовать электронно, пусть приходят 1 июля.
По идее, как раз к этому дню в участки может прийти выгрузка данных о проголосовавших электронно. А может и не прийти.

Ответить

Павел Каташев

0
Ответить

Иван Ташкинов

0

Всего дважды??

Ответить

Alex Fielding

0

двушечку ему за это

Ответить

Владимир Комаров

0

Опять, короче, наибали.

Ответить

Андрей

0

А как ещё 146% получить?

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Они не на шутку боятся протестного голосования. Скорее проголосуйте "против" на своём избирательном багажнике.

Ответить

Kirill Beerlove

0

Там уже секретарь участковой комиссии говорит классическое ВЫВСЕВРЕТЕ, что он проголосовал один раз всего. Мне вот интересно, а если бы он не снял видос и не был журналистом известным, они тоже также отслеживали это?

Ответить

Квадратный лолипоп

0

Потому что это не голосование, а ритуал. Цифры не важны, в ритуале важна потраченная энергия, а там ее контршаманы уже как надо аггрегируют и направят. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«Саша 3%»: главный мем Белоруссии — про низкие рейтинги президента перед выборами. На него реагирует и сам Лукашенко
В соцсетях называют себя «одними из 97%» и считают, что сторонники действующей власти в меньшинстве. Мем за месяц стал таким популярным, что вышел в офлайн.
255
TJ
Если пойдёте голосовать по поправкам в своём городе, принесите на TJ фото, видео и наблюдения
Альтернатива своим соцсетям.
164
Twitter
227
Популярное за три дня
Новости
В Твери сотрудники ОМОН избили человека, попросившего у них насос для велосипеда
Адвокат заявил, что самого пострадавшего обвинили в нападении на нацгвардейцев.
103
Технологии
Чего ждать от WWDC 2020: маки на ARM’е, виджеты на iOS и iMac в дизайне iPad Pro
Что известно о крупнейшей конференции Apple для разработчиков, которая впервые пройдёт онлайн.
132
TJ
Если пойдёте голосовать по поправкам в своём городе, принесите на TJ фото, видео и наблюдения
Альтернатива своим соцсетям.
164
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Nikolay Kapustin

Журналист «Дождя» смог дважды…

bro mi

Журналист «Дождя» смог дважды…

убер павукан

Протестующие в Сиэтле начали…

alexferman

Запись в подсайте Twitter

DJ Ебан

Гость TJ: Профессиональная…

пиу-пиу

#Нюдсочетверг: что скрывается…

Дмитрий Григорьев

Apple представила iOS 14 с…

Олег Ивахнов

Гость TJ: Профессиональная…

Dear Moscow,

Гость TJ: Профессиональная…

Kirill Beerlove

Журналист «Дождя» смог дважды…

Кокаин

#Нюдсочетверг: что скрывается…

Кенчанский

#Нюдсочетверг: что скрывается…

пиу-пиу

#Нюдсочетверг: что скрывается…

медовая булочка

Гость TJ: Профессиональная…

Миша Давыдов

Гость TJ: Профессиональная…

Квадрат Глассевича

Гость TJ: Профессиональная…

Олег Ивахнов

Болельщика «Бёрнли» уволили с…