«Паразитирование на христианстве»: священник, отстранённый за критику храма Минобороны — о сращивании церкви и власти
Материал редакции
Почему церковь в России теряет популярность и как государство использует её в своих целях.
Преподавателя Новосибирской духовной семинарии, иеромонаха Иоанна Курмоярова на два месяца запретили в служении за пост с критикой храма Минобороны, освящённого в парке «Патриот» 14 июня. Священник назвал сооружение «языческим капищем» и «профанацией христианской веры».
«Тайга.инфо» опубликовала большой рассказ иеромонаха о его разногласиях с РПЦ и дискредитации христианства властью. TJ выбрал самые яркие цитаты.
«Я вообще противник симфонии церкви и государства. Такие вещи меня очень ранят — когда церковь сращивается с государством. И тем более, я у себя на странице опубликовал цитату патриарха, который говорит, что революция случилась из-за подобного сращивания. Трагедия 17-го года произошла именно из-за этого. Зачем повторять эти ошибки?»;
«С точки зрения христианства, у церкви и государства разная природа, мы не должны в дела друг друга лезть вообще»;
«Я тоже почитаю подвиг наших солдат. [...] Но нельзя в церковь это приносить, это извратит христианство»;
«У людей появляется ожесточённое отношение к церкви. Молодежи на церковь наплевать. Потому что они воспринимают церковь как государственный институт, аппарат»;
«Я вижу, что молодёжь, семинаристы не принимают это [симфонию церкви и государства]. Мы уже это прошли. Синодальная эпоха, два столетия — от Петра до революции — церковь управлялась государством. И народ от неё отошел, начал рушить храмы, священников расстреливать. Зачем снова на эти грабли наступать — непонятно. Семинаристы, в большинстве своём, понимают это»;
«Это инерция советского и синодального времени. Так считалось, что, чем тише церковь себя ведёт, тем лучше, на благо государства. А после войны считалось, что надо молчать, не высовываться, не проповедовать, не гоняют — и Слава Богу. Это позиция отмалчивания. Сейчас перестроиться сложно — архиереи все советской эпохи, видимо, им ментальность не позволяет понять, что мы живём уже в другое время, что люди стали другие»;
«Церковь должна перестраивать свои отношения с обществом. [...] Если мы начнём уважительно к людям относиться, у нас прибавится количество искренне верующих людей. Когда налаживается диалог, всегда проще строить взаимоотношения. Отмолчаться, отсидеться за спиной государства, этот официоз — он навредит»;
«Религия касается самых сокровенных человеческих мироощущений. Тут нужна кропотливая работа с людьми, как врачи. Представляете, вы пришли в больницу, а вам говорят — аспирин пейте и все. Конечно, вы возмутитесь и будете требовать, чтобы этих врачей убрали, что они халтурщики. А если с вами будут разговаривать, анализы делать, тогда и вы будете по-другому относиться к врачам. Церковь — это больница, куда люди идут для исцеления души. Они должны его получать, а этой терапии нет, только официоз»;
«Появление такого храма Минобороны — это яркий признак того, что сближение церкви и государства только усиливается. Скрепы ищут, чтобы что-то дать людям, чтобы те не взбесились, чтобы не устроили Майдан, как на Украине. Это паразитирование на христианстве»;
«Любое государство во все времена во всех культурах пыталось использовать религию в своих целях. И сейчас, хотя мы живём в светском государстве. В армии у нас — большинство атеисты, мусульмане, буддисты. Какой для них православный храм? Это же абсурд».
Небесный супер_стар
храм минобороны
Боевые монахи?
Псайкеры?
Нужен Биш 40+ лвл ее лф кп
МитяНебесный
Ah, I see you are a man of culture as well
пиу-пиуНебесный
well well
Venya Sazonov
Радует, что по все стороны баррикад есть адекватные люди
Не радует, что их меньшинство и слышишь ты о них только тогда, когда с ними что-то случается
Yuri Miller
жалко мужика. хорошо хоть сана не лишили. Дело говорит, нечего лизать этому и этому тому лизать тоже не следует. А потом нечего запрещать другие веротечения, а то монополию на Христианство устроили, реально как фашисты уже Bibelforscher-ов в лагеря сажают
alexferman
Христианство вообще по сути должно быть оппозиционным государству (любому)
Тарас Набутылкоalexferman
не то чтобы совсем оппозиционным. контакт должен быть, но друг другу не мешать.а вот если власть начнет творить непотребное - церковь должна подать голос.
B.A.R.S
По факту это уже какая-то секта получается.
Robo Krabe
Опять Украина...
Не заебало?