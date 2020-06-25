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Аня Бегиашвили
1907

«Паразитирование на христианстве»: священник, отстранённый за критику храма Минобороны — о сращивании церкви и власти Материал редакции

Почему церковь в России теряет популярность и как государство использует её в своих целях.

Фото из фейсбука иеромонаха Иоанна Курмоярова

Преподавателя Новосибирской духовной семинарии, иеромонаха Иоанна Курмоярова на два месяца запретили в служении за пост с критикой храма Минобороны, освящённого в парке «Патриот» 14 июня. Священник назвал сооружение «языческим капищем» и «профанацией христианской веры».

«Тайга.инфо» опубликовала большой рассказ иеромонаха о его разногласиях с РПЦ и дискредитации христианства властью. TJ выбрал самые яркие цитаты.

  • «Я вообще противник симфонии церкви и государства. Такие вещи меня очень ранят — когда церковь сращивается с государством. И тем более, я у себя на странице опубликовал цитату патриарха, который говорит, что революция случилась из-за подобного сращивания. Трагедия 17-го года произошла именно из-за этого. Зачем повторять эти ошибки?»;
  • «С точки зрения христианства, у церкви и государства разная природа, мы не должны в дела друг друга лезть вообще»;
  • «Я тоже почитаю подвиг наших солдат. [...] Но нельзя в церковь это приносить, это извратит христианство»;
  • «У людей появляется ожесточённое отношение к церкви. Молодежи на церковь наплевать. Потому что они воспринимают церковь как государственный институт, аппарат»;

Церковь используют для давления на общество. Мы сами себе наносим урон. И государству хуже, и церкви хуже.

  • «Я вижу, что молодёжь, семинаристы не принимают это [симфонию церкви и государства]. Мы уже это прошли. Синодальная эпоха, два столетия — от Петра до революции — церковь управлялась государством. И народ от неё отошел, начал рушить храмы, священников расстреливать. Зачем снова на эти грабли наступать — непонятно. Семинаристы, в большинстве своём, понимают это»;
  • «Это инерция советского и синодального времени. Так считалось, что, чем тише церковь себя ведёт, тем лучше, на благо государства. А после войны считалось, что надо молчать, не высовываться, не проповедовать, не гоняют — и Слава Богу. Это позиция отмалчивания. Сейчас перестроиться сложно — архиереи все советской эпохи, видимо, им ментальность не позволяет понять, что мы живём уже в другое время, что люди стали другие»;

Протестанты нас называют «молчащая церковь». Потому что мы не проповедуем, говорим о смирении перед государством, ничего не обсуждаем, ничего не объясняем. Сказал что-то не так — сразу гонения. Это наследие советской эпохи.

  • «Церковь должна перестраивать свои отношения с обществом. [...] Если мы начнём уважительно к людям относиться, у нас прибавится количество искренне верующих людей. Когда налаживается диалог, всегда проще строить взаимоотношения. Отмолчаться, отсидеться за спиной государства, этот официоз — он навредит»;
  • «Религия касается самых сокровенных человеческих мироощущений. Тут нужна кропотливая работа с людьми, как врачи. Представляете, вы пришли в больницу, а вам говорят — аспирин пейте и все. Конечно, вы возмутитесь и будете требовать, чтобы этих врачей убрали, что они халтурщики. А если с вами будут разговаривать, анализы делать, тогда и вы будете по-другому относиться к врачам. Церковь — это больница, куда люди идут для исцеления души. Они должны его получать, а этой терапии нет, только официоз»;
  • «Появление такого храма Минобороны — это яркий признак того, что сближение церкви и государства только усиливается. Скрепы ищут, чтобы что-то дать людям, чтобы те не взбесились, чтобы не устроили Майдан, как на Украине. Это паразитирование на христианстве»;
  • «Любое государство во все времена во всех культурах пыталось использовать религию в своих целях. И сейчас, хотя мы живём в светском государстве. В армии у нас — большинство атеисты, мусульмане, буддисты. Какой для них православный храм? Это же абсурд».

#религия #рпц

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9 комментариев
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Небесный супер_стар

6

храм минобороны

Боевые монахи?
Псайкеры?
Нужен Биш 40+ лвл ее лф кп

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Митя

Небесный
6

Ah, I see you are a man of culture as well

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пиу-пиу

Небесный
1

well well

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Venya Sazonov

3

Радует, что по все стороны баррикад есть адекватные люди
Не радует, что их меньшинство и слышишь ты о них только тогда, когда с ними что-то случается

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Yuri Miller

1

жалко мужика. хорошо хоть сана не лишили. Дело говорит, нечего лизать этому и этому тому лизать тоже не следует. А потом нечего запрещать другие веротечения, а то монополию на Христианство устроили, реально как фашисты уже Bibelforscher-ов в лагеря сажают

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alexferman

0

Христианство вообще по сути должно быть оппозиционным государству (любому)

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Тарас Набутылко

alexferman
0

не то чтобы совсем оппозиционным. контакт должен быть, но друг другу не мешать.а вот если власть начнет творить непотребное - церковь должна подать голос.

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B.A.R.S

0

По факту это уже какая-то секта получается.

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Robo Krabe

–2

Опять Украина...
Не заебало?

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