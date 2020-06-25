Комментарии
Эффект, который подсказывает.
Во время дистанционного голосования по поправкам в Конституцию страница бюллетеня увеличивается. Иногда таким образом, что курсор перемещается с одного варианта на другой. Об этом TJ рассказали несколько пользователей.
Двое пользователей уточнили, что страница бюллетеня меняется на едином сайте для голосования 2020og.ru — при попытке выбрать вариант «нет» у них форма увеличивалась так, что курсор автоматически оказывался на варианте «да». Это подтвердил и другой собеседник издания, который также рассказал о смещении курсора на вариант «да».
TJ убедился, что форма голосования иногда может увеличиваться, но курсор не всегда перемещается именно к варианту «да». Мы попросили жителей Москвы сделать запись экрана во время дистанционного голосования.
В первом случае страница бюллетеня никак не изменилась при попытке выбрать вариант «нет», во втором — при увеличении формы курсор переместился над вариантами ответа.
TJ направил запрос в Центральную избирательную комиссию, но не получил оперативного ответа.
Ну хоть при нажатии "Нет" скример не вылетает
Годы тренировок закрытия баннеров на сайтах с пиратскими фильмами не прошли даром.
Надо было делать, как в старом добром гей тесте.
куда он пропал?
Просто на фоне актуальности новостей про негроту, новости лгбт временно деактуализировались.
Вот так и живи в России: сделаешь смешной мем, а им потом вхохновятся и воплотят
Какое это имеет значение, если для подтверждения все равно необходимо нажать еще раз кнопку ниже? И там уже не промахнешься.
Максимально жалкие.