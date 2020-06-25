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Новости
Артём Мазанов
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Избиратели заметили увеличение бюллетеня во время электронного голосования — курсор может переместиться с «нет» на «да» Материал редакции

Эффект, который подсказывает.

26 комментариев
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Во время дистанционного голосования по поправкам в Конституцию страница бюллетеня увеличивается. Иногда таким образом, что курсор перемещается с одного варианта на другой. Об этом TJ рассказали несколько пользователей.

Двое пользователей уточнили, что страница бюллетеня меняется на едином сайте для голосования 2020og.ru — при попытке выбрать вариант «нет» у них форма увеличивалась так, что курсор автоматически оказывался на варианте «да». Это подтвердил и другой собеседник издания, который также рассказал о смещении курсора на вариант «да».

Видео пользователя TJ

TJ убедился, что форма голосования иногда может увеличиваться, но курсор не всегда перемещается именно к варианту «да». Мы попросили жителей Москвы сделать запись экрана во время дистанционного голосования.

В первом случае страница бюллетеня никак не изменилась при попытке выбрать вариант «нет», во втором — при увеличении формы курсор переместился над вариантами ответа.

Видео TJ
Видео TJ

TJ направил запрос в Центральную избирательную комиссию, но не получил оперативного ответа.

#новости #конституция

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26 комментариев
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Litnikov Danil

52

Ну хоть при нажатии "Нет" скример не вылетает

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Мочил манту, хотя не стоило

Litnikov
2

И так прирост населения отрицательный

Ответить

Твоего деда дед

39
Ответить

scheissegal

Твоего
8

«Поправил»

Ответить

Pavel Averyanov

Твоего
1

мы и не сомневались, что вы так думаете

Ответить

Иван Шлыков

Твоего
1

Tab, tab, enter

Ответить

Руслан Гатин

21

Old but gold 

Ответить

Акционерный космос

12

Это уже было в Симпсонах

Ответить

Андрей Рядькин

10

шутка про кивнуть в экран скоро будет не шуткой бля 

Ответить

Илья Ишутин

6

Годы тренировок закрытия баннеров на сайтах с пиратскими фильмами не прошли даром.

Ответить

Партийный томагавк_два

3

Надо было делать, как в старом добром гей тесте.

https://prikolov.net/f/prikol/files/2005/gay_test…
https://prikolov.net/f/prikol/files/2005/gay_test.swf
prikolov.net
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Овжешко Пожежниченко

Партийный
4
Ответить

Владимир Климов

Овжешко
0

куда он пропал?

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Овжешко Пожежниченко

Владимир
0

Просто на фоне актуальности новостей про негроту, новости лгбт временно деактуализировались.

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Болезненный глобус

Овжешко
3

Снова остались в меньшенстве) 

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Max Yankov

0

Вот так и живи в России: сделаешь смешной мем, а им потом вхохновятся и воплотят

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walkindizaster

0

Какое это имеет значение, если для подтверждения все равно необходимо нажать еще раз кнопку ниже? И там уже не промахнешься.

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Рулон Обоев

–1

Максимально жалкие.

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Максим Хрущаков

Рулон
1

Максимально жалкие избиратели и это схавают.

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Evgeniy Smirnov

0

Да, было такое

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Evgeny Tolstogan

0

Реальные упыри.

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Stan Majors

0

Оооп и сдвинулась)))

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Stan Majors

0

Курсор делает вввжжжж

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Болезненный глобус

0

Нашли к чему докапаться, это везде так работает. 

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Джордж Харви

0
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道 德

0

Вот ещё хороший пример с голосованием

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