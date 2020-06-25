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Новости
Артём Мазанов
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Алексей Пивоваров ушёл с должности главного редактора RTVI. Он займётся YouTube-каналом и другими проектами Материал редакции

Пивоваров возглавил RTVI в 2016 году и перезапустил телеканал.

22 комментария
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Алексей Пивоваров Фото Ивана Краснова

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров уйдёт со своей должности 25 июня и займётся развитием собственных проектов. Его пост никто не займёт — компания упразднит эту позицию. Об этом телеканал рассказал TJ.

Пивоваров пообещал, что его YouTube-канал «Редакция» продолжит сотрудничать с RTVI. Он назвал этот проект невозможным без всесторонней поддержки телеканала.

Развитие личных проектов, на которых я был сосредоточен последнее время, требует большого количества времени и сил, что затрудняет выполнение обязанностей главного редактора.

Алексей Пивоваров
автор YouTube-канала «Редакция»

Пивоваров возглавил RTVI в 2016 году и перезапустил его, с 2017 года аудитория канала выросла с 6,5 миллионов зрителей до 12 миллионов.

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Первый выпуск на YouTube-канале «Редакция» появился в марте 2019 года, его посвятили Сергею Шнурову и Владимиру Зеленскому. В июне 2020 года на канале появился репортаж об экологической катастрофе в Норильске, который раскритиковали в соцсетях. Журналистов обвинили в «заказе», а Пивоваров извинился за такую подачу информации. Через несколько дней «Редакция» выпустила ещё один ролик про утечку топлива в Норильске.

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#новости #медиа

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22 комментария
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Александр Гонтарев

23

Редакция - отличный проект, удачи!

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Ольга Щербинина

19

Мой любимый кадр из Редакции

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Евстафий Селюк

Ольга
11

а еще «все же всё понимают»

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Ольга Щербинина

Евстафий
0

это уже классика)

Ответить

Brown Zweig

11

Про президентские выборы в Беларуси отличный репортаж вышел

Ответить

Андрей Рядькин

6

Все было супер, пока не появился Выпуск про Норильск

Ответить

t0nsofkoalas

Андрей
15

Уже признали свою ошибку и осветили ситуацию под другим углом. Думаю, вполне внятно получилось

Ответить

Андрей Рядькин

t0nsofkoalas
0

В следующий раз не так палевно сделает?

Ответить

Андрей Рядькин

t0nsofkoalas
0

@Вахтёр
У меня паранойя или тут боты?

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

Да не, паранойя

Ответить

Sergey Lukianov

Андрей
–3

но на бабки от Потанина он ещё лет 10 сможет безбедно жить. ничего личного. только бизнес

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Sergey
5

Это тебе бэдконина так сказал? Успешно натравил армию своих хомячков

Ответить

Sergey Lukianov

Дмитрий
0

нет, мне это сказал обоссаный материал этого неполживого жураналиста

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Sergey
0

неполживого

Палишься, совочек

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
0

Сук, ты комбо бэдоненавистника собрал)

Ответить

Дмитрий

Андрей
0

Срочно беги на Кинопоиск и ставь мне единички

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
0

Поставил тебе за щеку

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Лев Бабенко

6

Редакция действительно отличный проект, жду большей конкуренции на ютубчике среди подобных СМИ. И чуть больше смелости в освещении "сложных" тем

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Рулон Обоев

1

RTVi какой-то вечный неудачник.

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Семен Семеныч

Рулон
1

Как и его владелец.

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Kyler

Рулон
0

Боюсь умрёт...

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Дмитрий Немов

0

Блогерам просто больше платят. 

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