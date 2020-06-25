Комментарии
Пивоваров возглавил RTVI в 2016 году и перезапустил телеканал.
Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров уйдёт со своей должности 25 июня и займётся развитием собственных проектов. Его пост никто не займёт — компания упразднит эту позицию. Об этом телеканал рассказал TJ.
Пивоваров пообещал, что его YouTube-канал «Редакция» продолжит сотрудничать с RTVI. Он назвал этот проект невозможным без всесторонней поддержки телеканала.
Пивоваров возглавил RTVI в 2016 году и перезапустил его, с 2017 года аудитория канала выросла с 6,5 миллионов зрителей до 12 миллионов.
Первый выпуск на YouTube-канале «Редакция» появился в марте 2019 года, его посвятили Сергею Шнурову и Владимиру Зеленскому. В июне 2020 года на канале появился репортаж об экологической катастрофе в Норильске, который раскритиковали в соцсетях. Журналистов обвинили в «заказе», а Пивоваров извинился за такую подачу информации. Через несколько дней «Редакция» выпустила ещё один ролик про утечку топлива в Норильске.
Мой любимый кадр из Редакции
а еще «все же всё понимают»
Все было супер, пока не появился Выпуск про Норильск
Уже признали свою ошибку и осветили ситуацию под другим углом. Думаю, вполне внятно получилось
@Вахтёр
У меня паранойя или тут боты?
но на бабки от Потанина он ещё лет 10 сможет безбедно жить. ничего личного. только бизнес
Это тебе бэдконина так сказал? Успешно натравил армию своих хомячков
нет, мне это сказал обоссаный материал этого неполживого жураналиста
неполживого
Палишься, совочек
Сук, ты комбо бэдоненавистника собрал)
Редакция действительно отличный проект, жду большей конкуренции на ютубчике среди подобных СМИ. И чуть больше смелости в освещении "сложных" тем
RTVi какой-то вечный неудачник.