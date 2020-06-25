Независимых граждан не пустили в комиссии считать голоса, чтобы никто не узнал про 3%.



Будет как обычно по классике: комиссия из членов «Белой Руси» и БРСМ либо провластных профсоюзов. Глава комиссии - завуч либо директор, а члены комиссии - обычные учителя, его же подначаленные. Думаете они будут считать честно под угрозой непродления контракта? Вот и мы не думаем.

Независимых граждан не пустили в комиссии считать голоса, чтобы никто не узнал про 3%.Будет как обычно по классике: комиссия из членов «Белой Руси» и БРСМ либо провластных профсоюзов. Глава комиссии - завуч либо директор, а члены комиссии - обычные учителя, его же подначаленны...