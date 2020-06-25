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Лукашенко обвинил Telegram-каналы в распространении «жутких фейков», а министр МВД — в управлении уличными акциями через них.
В Минске задержали одного из авторов Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика. Об этом сообщается в самом канале.
К Лосику в квартиру пришли с обыском, во время которого у него изъяли ноутбук, компьютер и, «возможно, телефон». После обыска мужчину задержали. Другие авторы Telegram-канала утверждают, что полицейские показали ордер, подписанный прокурором и предположили, что Лосик мог стать фигурантом уголовного дела.
В «Беларуси головного мозга» появляются посты с критикой белорусских властей и Лукашенко в частности. Также там освещается происходящее вокруг выборов в стране, в том числе акции «Цепь солидарности».
Почему они на время не уезжают куда-то, хотя бы в Польшу. Там точно не посадят. А так сча вообще в стране не останется информационных ресурсов. Ну кроме БТ