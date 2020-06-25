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Новости
Алексей Боржонов
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В Минске задержали автора Telegram-канала «Беларусь головного мозга». В нём освещали протесты из-за выборов Материал редакции

Лукашенко обвинил Telegram-каналы в распространении «жутких фейков», а министр МВД — в управлении уличными акциями через них.

2 комментария
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В Минске задержали одного из авторов Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика. Об этом сообщается в самом канале.

К Лосику в квартиру пришли с обыском, во время которого у него изъяли ноутбук, компьютер и, «возможно, телефон». После обыска мужчину задержали. Другие авторы Telegram-канала утверждают, что полицейские показали ордер, подписанный прокурором и предположили, что Лосик мог стать фигурантом уголовного дела.

  • Авторы «Беларуси головного мозга» связали обыск с заявлением президента страны Александра Лукашенко. 25 июня он сказал о вмешательстве в выборы со стороны России и Польши и обвинил Telegram-каналы в распространении «жутких фейков». Вскоре после этого стало известно о задержании Лосика;
  • Кроме того, Лосик работает внештатным консультантом Радио Свобода по вопросам новых медиа, отметило «Настоящее время». Именно это издание упомянул министр внутренних дел Юрий Караев, говоря об организации уличных акций: по его словам, они «управляются через Telegram-каналы и через стримы Радио Свобода».

В «Беларуси головного мозга» появляются посты с критикой белорусских властей и Лукашенко в частности. Также там освещается происходящее вокруг выборов в стране, в том числе акции «Цепь солидарности».

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В Бресте снова живая цепь сегодня
Беларусь головного мозга
Независимых граждан не пустили в комиссии считать голоса, чтобы никто не узнал про 3%.

Будет как обычно по классике: комиссия из членов «Белой Руси» и БРСМ либо провластных профсоюзов. Глава комиссии - завуч либо директор, а члены комиссии - обычные учителя, его же подначаленны...
Независимых граждан не пустили в комиссии считать голоса, чтобы никто не узнал про 3%.

Будет как обычно по классике: комиссия из членов «Белой Руси» и БРСМ либо провластных профсоюзов. Глава комиссии - завуч либо директор, а члены комиссии - обычные учителя, его же подначаленные. Думаете они будут считать честно под угрозой непродления контракта? Вот и мы не думаем.
  • Выборы в Белорусии назначены на 9 августа. В мае и июне в стране неоднократно проходили митинги пикеты, возникавшие во время сбора подписей за оппозиционных кандидатов. Местные жители рассказывали, что они стоят по несколько часов, чтобы отдать подпись в поддержку оппозиционеров;
  • Главным оппонентом Лукашенко считает Виктор Бабарико — его задержали и поместили в СИЗО по подозрению в экономических преступлениях;
  • 18 июня в Минске началась акция «Цепь солидарности»: жители выстроились в многокилометровую цепь в знак протеста против ареста оппозиционных кандидатов. На следующий день акции начались и в других городах страны.
В Белоруссии продолжается президентская гонка: у…
Обзор последних событий вокруг оппонентов Лукашенко и тех, кто хочет проголосовать против него.
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#новости #белоруссия

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2 комментария
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Ivan

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Почему они на время не уезжают куда-то, хотя бы в Польшу. Там точно не посадят. А так сча вообще в стране не останется информационных ресурсов. Ну кроме БТ

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Денис Плюснин

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Первый

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