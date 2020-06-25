Комментарии
Хотя Артём Ионов не годен к службе из-за астмы.
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артёма Ионова отправил в армию военкомат Московской области. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на юриста фонда Владлена Лося.
По его словам, военкомат проигнорировал диагноз Ионова. Ранее директор ФБК Иван Жданов говорил, что у того подтверждённая врачами астма. Лось добавил, что ФБК подал жалобы в военкомат и в военную прокуратуру. Также решение призывной комиссии планируют обжаловать в суде.
Алексей Навальный 22 июня сообщил, что Артёма Ионова «похитили в стиле Руслана Шаведдинова» — забрали на распределительный пункт Военного комиссариата города Железнодорожный Московской области, отобрав мобильный телефон. Навальный считает, что этим «похищением» кто-то пытается «помешать эфирам» передачи «Россия Будущего», над которой работает Ионов.
23 декабря у сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова прошёл обыск, после которого его отвезли на допрос в СК. На следующий день Навальный заявил, что Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию. В этот же день стало известно, что сотрудника ФБК увезли на архипелаг Новая Земля в Арктике.
Астма, даже в самой лёгкой форме, даже в многолетней ремиссии это 100% гарантия медицинского отвода от срочной службы и немедленной выдачи военного билета.
Единственный способ забрать в армию астматика это провести комиссию по признанию ошибочным самой постановки диагноза.
Или парню отменили диагноз или даже не стали этой формальностью заморачиваться.
Говорю как астматик с военным билетом.
Бля мне военник дали потому что у меня сыпь на сгибах рук была. А тут астма нахой
Как раз завтра забираю военник по астме
Более-менее порядочные издания все же соблюдают закон о СМИ. Если убрать кавычки, можно схлопотать по редакции за недостоверность (в реальности госпропаганды, разумеется).
Потому что в России официально действует презумпция невиновности, которая распространяется на всех (в том числе и на государство). Поэтому про похищение можно будет говорить, как только будет официальное судебное решение.
А с точки стороны TJ — если уж и писать негативную информацию про государство, то хотя бы делать это с соблюдения закона, чтобы не оштрафовали и не закрыли.
P.S. Я специально не пишу правильно или не правильно ведут себя государственные органы в данном случае, я лишь с юридической точки зрения обосновываю наличие кавычек.
Есть ли хоть один орган власти направленный не на запугивание?
Форма, погоны, прапор принимает рапорт, ты отдаешь ему честь — жесть
И только Алёша навальный щеголяет в соцсетях своим, явно не московским загаром, пока остальных сотрудников прессуют мусора
У помета тоже далеко не московский загар, плюс он итальянский налогоплательщик
Наверняка, выскользнул как груз к средиземному морю или ты считаешь, что у него двойное гражданство? Говорите прямо, когда пишете обвинения
Считаю, что людей, которые могут произнести или написать фразу "вы не имеете права" нужно сразу лишать гражданства и высылать за границу.
За мной не занимать, я с 92-го высылки в очереди жду...
Нас в армии все время запугивали этой Новой Землей
В ФБК работает исключительно прогрессивная молодежь, а в армии служат мракобесы, и этому Ионову они хотят промыть мозги в армии