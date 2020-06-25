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Новости
Ольга Щербинина
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«Похищенного» сотрудника Фонда борьбы с коррупцией отправили в армию Материал редакции

Хотя Артём Ионов не годен к службе из-за астмы.

35 комментариев
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Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артёма Ионова отправил в армию военкомат Московской области. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на юриста фонда Владлена Лося.

По его словам, военкомат проигнорировал диагноз Ионова. Ранее директор ФБК Иван Жданов говорил, что у того подтверждённая врачами астма. Лось добавил, что ФБК подал жалобы в военкомат и в военную прокуратуру. Также решение призывной комиссии планируют обжаловать в суде.

Алексей Навальный 22 июня сообщил, что Артёма Ионова «похитили в стиле Руслана Шаведдинова» — забрали на распределительный пункт Военного комиссариата города Железнодорожный Московской области, отобрав мобильный телефон. Навальный считает, что этим «похищением» кто-то пытается «помешать эфирам» передачи «Россия Будущего», над которой работает Ионов.

23 декабря у сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова прошёл обыск, после которого его отвезли на допрос в СК. На следующий день Навальный заявил, что Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию. В этот же день стало известно, что сотрудника ФБК увезли на архипелаг Новая Земля в Арктике.

#новости #навальный

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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41
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35 комментариев
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Bad Bear

58

Астма, даже в самой лёгкой форме, даже в многолетней ремиссии это 100% гарантия медицинского отвода от срочной службы и немедленной выдачи военного билета.
Единственный способ забрать в армию астматика это провести комиссию по признанию ошибочным самой постановки диагноза.

Или парню отменили диагноз или даже не стали этой формальностью заморачиваться.

Говорю как астматик с военным билетом.

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Олег Ивахнов

Bad
6

Бля мне военник дали потому что у меня сыпь на сгибах рук была. А тут астма нахой

Ответить

Владимир Климов

Олег
1

аналогично практически

Ответить

Серебряный магнит

Bad
1

а в каком возрасте ты военник получил?

Ответить

Олег Лаптий

Bad
1

Как раз завтра забираю военник по астме

Ответить

Ответный ГОСТ

Олег
0

Тотже вопрос про возраст.

Ответить

умный человек

Олег
0

Подумой

Ответить

Творческий Артем

32

Почему слово "похищенного" в кавычках, если его реально похитили? Называйие вещи своими именами.

Ответить

Vitaly Yudintsev

Творческий
2

Более-менее порядочные издания все же соблюдают закон о СМИ. Если убрать кавычки, можно схлопотать по редакции за недостоверность (в реальности госпропаганды, разумеется).

Ответить

Творческий Артем

Vitaly
1

Я просто все забываю, что тж считается СМИ

Ответить

Антон Белов

Творческий
1

Потому что в России официально действует презумпция невиновности, которая распространяется на всех (в том числе и на государство). Поэтому про похищение можно будет говорить, как только будет официальное судебное решение.

А с точки стороны TJ — если уж и писать негативную информацию про государство, то хотя бы делать это с соблюдения закона, чтобы не оштрафовали и не закрыли.

P.S. Я специально не пишу правильно или не правильно ведут себя государственные органы в данном случае, я лишь с юридической точки зрения обосновываю наличие кавычек.

Ответить

Ze Katze

Антон
0

Поздно прочитал P. S. Там парни выехали уже. Скажи что презумпция есть. Если мордой в пол раньше положат, то уж извини, на допросе разберемся

Ответить

bor_vn

11

Так! То что ты умер - не дает тебе освобождение от армии!

Ответить

Александр Мирошников

8

Есть ли хоть один орган власти направленный не на запугивание?

Ответить

Skoi Skoi

Александр
8

Есть ,наш гарант ,огурец и молодец Володька Путин ! Рук у него и глаз просто не хватает за всеми следить , вот сейчас продлят , будет по легче

Ответить

Правовой корабль

Александр
1

Нет

Ответить

Dmitry Shiryaev

Александр
0

Да, орган власти, отвечающий за выдачу субсидий) 

Ответить

Шило

4

Форма, погоны, прапор принимает рапорт, ты отдаешь ему честь — жесть

Ответить

Максим Хрущаков

Шило
0

А как в Гаване было здорово
Закаты, шорты, пальмы...

Ответить

Владимир Климов

4

рабство во всей красе

Ответить

Shlomo Goldenberg

–4

И только Алёша навальный щеголяет в соцсетях своим, явно не московским загаром, пока остальных сотрудников прессуют мусора

Ответить

Dias001 Rrn

Shlomo
2

У помета тоже далеко не московский загар, плюс он итальянский налогоплательщик

Ответить

Dmitry Shiryaev

Shlomo
0

Наверняка, выскользнул как груз к средиземному морю или ты считаешь, что у него двойное гражданство? Говорите прямо, когда пишете обвинения

Ответить

Andre Macareno

Shlomo
0

я на два дня вышел в Москве на час и сгорел, о чем ты, бака

Ответить

Никита Сухов

2

Считаю, что людей, которые могут произнести или написать фразу "вы не имеете права" нужно сразу лишать гражданства и высылать за границу.

За мной не занимать, я с 92-го высылки в очереди жду...

Ответить

Прикладной Мика

1

Лось добавил, что ФБК подал жалобы в военкомат и в военную прокуратуру.

Да, фамилия у него хорошая

Ответить

Прикладной Мика

Прикладной
0

Имя тоже интересное 

Ответить

Mmmax

1

Надо было в 17 за грабеж статью получать, как все порядошные

Ответить

Максим Ростокин

0

Пусть опустит 8 своих сослуживцев)

Ответить

55Leon77

0

Он белорус из Белоруссии 

Ответить

Artem Kuzmin

0

Нас в армии все время запугивали этой Новой Землей

Ответить

умный человек

Artem
0

Новым Светом то

Ответить

Dias001 Rrn

0

В ФБК работает исключительно прогрессивная молодежь, а в армии служат мракобесы, и этому Ионову они хотят промыть мозги в армии

Ответить

Максим Хрущаков

Dias001
0

Пойдет в стендап, как Щербаков.

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Максим Хрущаков

0

Ааахахахаха ааааа

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