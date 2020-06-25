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Новости
Артём Мазанов
1971

МВД возбудило дело о двойном голосовании по поправкам в Конституцию после репортажа журналиста «Дождя» Материал редакции

Ведомство также заявило о признаках дискредитации голосования. Это может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

18 комментариев
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МВД по Москве возбудило дело об административном правонарушении — из-за видео о двойном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации фигуранты дела не называются. МВД лишь сообщило название сюжета, ставшего поводом для проверки — «Как проголосовать дважды». Ролик именно с таким названием 25 июня выпустил журналист «Дождя» Павел Лобков.

Автор материала сообщил, что в течение 25 июня сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно – при помощи системы дистанционного электронного голосования.

МВД

МВД уточнило, что при подтверждении информации о двойном голосовании, действия автора ролика могут квалифицировать как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования»). Согласно этой статье, за получение бюллетеня для участия в голосовании «более одного раза в ходе одного и того же голосования, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния», предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. МВД также пообещало проверить действия сотрудников избирательной комиссии, которые выдали бюллетень избирателю, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционно.

Полиция также проверит участников голосования, которые выпустили «синхронные» заявления — это может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве

МВД

После сюжета Лобкова о двойном голосовании его бюллетень на участке аннулировали, комиссия учтёт только его электронный голос, на участке также опечатали урну с его бюллетенем. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала действия журналиста провокацией. «Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций», — сообщила она.

#новости #конституция

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18 комментариев
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Болезненный глобус

37

Кто бы сомневался. Возбудим дело против журналиста, а не против членов комиссии. 

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Emil

Болезненный
–6

Ну члены комиссии то в чем виноваты? Среди этих людей много конечно говноедов, но они же просто свою работу выполняли. 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Emil
2

но они же просто свою работу выполняли

Ответить

Акционерный космос

Emil
0

Предлагаешь сразу на Эллу Памфилову завести дело?

Ответить

Мудрый Женя

3

Интересный способ фикса багов. Ширяев, бери на заметку

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Ахах

Ответить

Dmitry Shiryaev

Dmitry
3

Нет, грустно, на самом деле 

Ответить

the fart of гейпард

1

А если он проголосовал "За" поправки? Будет ли наказание, интересно

Ответить

Yuri Miller

0

double penetration?

Ответить

Zero-zero-one

0

https://www.youtube.com/watch?v=nkGlAEnkQhw

Ответить

Молчаливый микрофон

0

Их не обелискан, они просто взяли и перестали вносить поправки в конституцию. А чё это ты минуснул? Если бы я поставил минус, то ты бы перестал комментировать мой пост.

Ответить

George Weiler

0

Косяки наши отсидки ваши

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Серьёзный Валера

0

Лё Пидорасы.

Ответить

Акционерный космос

0

Опять говно в штаны подкинули из госдепа! Ну что ты будешь делать?!

Ответить

Мудрый Женя

Нейротекст
0

Вот, кстати, да. Если вы не заметили, то в данном случае это скорее просто не очень качественный продукт, а скорее всего, что-то иное. Ну так-то да, но они сделали свое дело и я не думаю, что их вообще не должно волновать о каких-то отдельных проектах.

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Акционерный космос

Мудрый
Нейротекст
0

Ты ничего не понимаешь! Такие люди - удел идиотов.

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Alexander Lapin

0

А почему наказывают последствия, а не причину?

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Акционерный космос

Alexander
0

Попахивает экстремизмом

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