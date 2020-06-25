Комментарии
Ведомство также заявило о признаках дискредитации голосования. Это может стать поводом для возбуждения уголовного дела.
МВД по Москве возбудило дело об административном правонарушении — из-за видео о двойном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В публикации фигуранты дела не называются. МВД лишь сообщило название сюжета, ставшего поводом для проверки — «Как проголосовать дважды». Ролик именно с таким названием 25 июня выпустил журналист «Дождя» Павел Лобков.
МВД уточнило, что при подтверждении информации о двойном голосовании, действия автора ролика могут квалифицировать как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования»). Согласно этой статье, за получение бюллетеня для участия в голосовании «более одного раза в ходе одного и того же голосования, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния», предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. МВД также пообещало проверить действия сотрудников избирательной комиссии, которые выдали бюллетень избирателю, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционно.
Полиция также проверит участников голосования, которые выпустили «синхронные» заявления — это может стать поводом для возбуждения уголовного дела.
После сюжета Лобкова о двойном голосовании его бюллетень на участке аннулировали, комиссия учтёт только его электронный голос, на участке также опечатали урну с его бюллетенем. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала действия журналиста провокацией. «Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций», — сообщила она.
Ну члены комиссии то в чем виноваты? Среди этих людей много конечно говноедов, но они же просто свою работу выполняли.
Ахах
А почему наказывают последствия, а не причину?