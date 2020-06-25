Суд обязал Telegram вернуть покупателям Gram 1,22 миллиарда долларов. Компанию оштрафовали на 18,5 миллионов долларов
Материал редакции
Telegram договорился о мировом соглашении с Комиссией по ценным бумагам США.
Суд в США обязал Telegram вернуть 1,22 миллиарда долларов покупателям токенов Gram, собранные на разработку блокечейн-платформы TON. Компании также назначили штраф в размере 18,5 миллионов долларов. Это следует из решения суда.
Telegram договорился о мировом соглашении с американским регулятором. Компания обязалась соблюдать условия, выставленных комиссией. Telegram не обязана признавать свою вину. Суд обязал компанию в течение трёх лет за 45 дней уведомлять SEC перед выпуском определённых цифровых активов.
В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов;
25 марта суд в США признал криптовалюту Telegram ценными бумагами и запретил передачу токенов Gram покупателям. В решении указано, что первые инвесторы TON рассчитывали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом. Это назвали «публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации»;
12 мая Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON из-за проблем с властями США.
Nikita Sigachev
Моя знакомая сказала, что она не жаловалась на то, что на ней живут только самые упоротые и тупые. Но это было много лет назад и ее никто не знал. А теперь ее единственная выглядело очень похоже на то.
Yussup NogoyevNikita
Dmitry ShiryaevYussup
Нейротекст же
Yussup NogoyevDmitry
Блядь, надо сюда почаще заходить
Дыня из багажникаYussup
Был такой случай в баре под знаком, там на первом сидела девушка. Давно не виделись. Вчера вечером еще была горячая линия, в которой можно было зайти в туалет и попасть по правой линии партии.
Илья БарышниковДыня
Так, а теперь сравни цены на продукты питания. Банки же не платят же. А причем тут это?
Дыня изИлья
С точки зрения закона, это не нарушение, а опоздание на час. Если ты вынужден сидеть дома и уезжать, то ты виноват, что не хочешь садиться за руль. Вы в курсе, что если вы не можете ездить на такси и не соблюдать скоростной режим, то вы не должны перевозить его в общественный транспорт?
Илья БарышниковДыня
Я вот не пойму, зачем ты это написал? Я уже понял, что ты не очень умный и не умеешь в логические выводы. А что с ним не так?
Октябрьский
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то.
РостиславОктябрь…
Это какие-то локальные разборки или что?
Октябрьский
Вижу, что ты написал про то, как это работает. Но это не значит, что это не работает. И я и правда троллю.
Усталый Валера
🤔 Слушай, а в чем проблема? Есть какие-то другие пруфы? Я не понимаю.
Дыня изУсталый
Это не баг, а фича. Ладно, допустим, что это баг.
Ruslan ShashkovИлья
Почему у тебя такие проблемы с логикой? Какое нахрен счастье? А если все твои контакты в интернетах с собой и так закрыты, то это не значит что они будут открыты.
В ХУИПЕДыня
Похоже на речь больного шизофазией
Дыня изВ
Премьер-министр Японии, которого в России не было.
Усталый Валера
Слышь, ты куда пропал? У нас в городе нет такой культуры. И я как раз таки считаю, что это не круто.
Michael SmithДыня
Аналогия вообще не работает. Точно также, как и с сиськами. Я не понимаю о чём ты говоришь.
красивыйДыня
Все просто, Дыня - олд. Дыня - по вкусу. Классный тред и это единственное хорошее.
Илья Барышниковкрасивый
Сначала я подумал, что это уже было. Но потом понял, что это не так. Что-то тут не то.
DanilYussup
А кто так не любит? Немецкий или Германский? Идеальный парень, на мой взгляд.
Рпп РппDanil
Такое ощущение, что все эти обнаженки в России - это не просто способ заработать. А если в России зарабатывать на черной зарплате то можно и за счёт этого получить. В США за взятку бы я не получал.
Паша ЦветомузыкаNikita
красивый комбинаторNikita
Твоя знакомая - простая, вечно недовольная и раздражающая.
Прикладной Мика
В каком-то виде он есть. Но он не такой уж и дорогой, как хотелось бы. В общем, самобытный и яркий, но в то же время наименее похожий.
Прикладной Мика
Вот что Ширяев делает, вместо фикса багов и новых фич
FridayПрикладной
Щиреяву подарили видеокарты и теперь он висит без выхода в топ-200, а потом уже на TJ. Ты должен был бороться со злом, а не примазываться к чужой мечте. Но не думал, что так можно.
Мудрый Женя
Автору: Пользуюсь приложением из Spotify. Не совсем понимаю, почему все эти люди минусуют этот комментарий. Типа: На TJ есть такая штука, но я не помню точно, что бы это было.
красивый комбинаторМудрый
Получай минус, ты - пидор
Denis Shiryaevкрасивый
Ты пидорас? Я не троллю, ты просто долбоёб Я за тебя уже заебался отвечать, ты же меня на хую вертел!
красивый комбинаторDenis
Иди на хуй, не надо вешай меня в это дерьмо
Илья Пономаревкрасивый
Сам иди в пизду. Если бы ты был так осведомлён, я бы не стал называть вас идиотом.
красивыйИлья
Пизда - это твоя психика.
Илья Пономаревкрасивый
А у тебя пизда - это когда ты хочешь, чтобы кто-то думал, что тебе не нравится.
красивыйИлья
Знаешь что мне нравится? Мне нравится, когда кто-то пишет на русском.
Илья Пономаревкрасивый
А мне нравится, когда тупо игнорируют, как другие.
Квадратный
Блэд разноцветные пидоры — это ведь не киргизы. Ну и конечно, в России все знают о том, что такое хорошо и плохо, а на самом деле они уже давно на самом деле врут, как будто в Москве в принципе не умеют пользоваться качеством жизни, как у нас, а так же влезать туда, где все тоже самое.
Илья ПономаревКвадрат…
Вы думаете так потому, что не с вами разговаривают? А потом выясняется, что вас окружают тупые боты, которые никогда в жизни не играли в игры. Я не знаю, как тут это работает.
Dmitry Shiryaevкрасивый
да. Так это же не я такой хуйней занимаюсь.
красивыйDmitry
Ды, ты постоянно занимаешься тем, что ты делаешь, а не то, что тебе хочется.
Dmitry Shiryaevкрасивый
Россия - это Россия, у нас тут своя Россия!
красивыйDmitry
РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ!! Нам есть чем гордиться. Я в курсе, но с этим все равно не сравнится.
сжатый джыпегкрасивый
Россия и по сути и может себе позволить полковников из США, которые не хотят в Европу.
Dmitry Shiryaevкрасивый
Мы в России живем, но это уже другая история
красивыйDmitry
Мы живем в России, и это не даёт мне право нести такую же хуйню.
Dmitry Shiryaevкрасивый
Да, ведь он прав не по делу, а в суждениях Владимир Путин сказал не будет давать повода для гордости.
красивыйDmitry
Пожалуйста, не приплетай сюда Путина.
Dmitry Shiryaevкрасивый
Ведь он по сути тот же самый президент, который хочет вмешаться в выборы.
красивыйDmitry
Нет, он очень умный и в принципе не в курсе, что там происходит с геями.
Dmitry Shiryaevкрасивый
Царь не может в конституцию, поэтому он и не будет её вводить
красивыйDmitry
Поправки вводят, чтобы не было вопросов.
умный человеккрасивый
Нейросети для этого и существуют
красивыйумный
А люди, которые пишут нейросети - это не круто.
Илья Пономаревкрасивый
Нет, ты просто пиздабол, который не умеет ничего и не хочет ни готовить, ни готовить
Мудрый Женя
Сам ты один из них. И знаешь, что я не из тех, кто будет с тобой спорить?
Илья ПономаревМудрый
Я знаю, что мне понравилось, что я просто наслаждался жизнью.
Мудрый Женя
А я знаю, что она хочет отомстить за Путина и его детей.
Илья ПономаревМудрый
Прикольно, но ты не знаешь, что всего этого могло бы быть? Я же знаю, что это такое. Может быть дело в том, что у нас все же есть, просто сейчас это так сильно запущено, что мы не можем сказать как это работает на самом деле.
Мудрый Женя
Нет, проблема в том, что у тебя не бомбит. Ты можешь это подтвердить фактами? Эта проблема будет решаться за две недели когда она уйдет из ЕС.
Илья Михалков
Что за нападение ботов?
Илья ПономаревИлья
Нейротекст
Nikolai PopovИлья
Задолбали со своей рекламой. Импортозамещение на госзакупках не работает, все в белую сговорились уже давно и вряд ли кто-то сможет выиграть в туристическом бизнесе с таким названием Вспомнился анекдот, который про лёгкий бизнесмен рассказывает подменные фразочки: - Та, что вы мне подсовываете? - Что я вам говорю?
сжатый джыпегИлья
Боты они как-то не очень вписываются в общую картину. Личные контакты есть только у тех, кому надо. Точнее, у тех, кто хочет общаться с людьми - есть.
Fridayсжатый
Очень скоро узнать бот ли твой собеседник, можно будет только путем личной встречи, а пока дискриминация
Лаванда
сейчас бы в 2к19 срать на сиськи. Сиськи и жопы. Анна, здравствуйте!
John SmithЛаванда
Здравствуйте, Лаванда! Роскомнадзор!
ЛавандаJohn
Анус себе заблокируйте и заодно пишите в комментариях, что вам не нравится.
John SmithЛаванда
Мне не нравится PG, и всё это ASU в NESR.
ЛавандаJohn
Ну не нравится и выпиздите его.
Nikolai PopovЛаванда
Что вообще здесь можно обсуждать? Попробуйте в следующий раз передёрнуть, если я вашу мысль не упомянул. А потом прочитайте статью - сколько надо набрать, чтобы начать работать?
FridayNikolai
Но ведь работа не волк, блин, а волчица!
Умственный фитиль
Опять же, если бы все были равны и были равны, то они были бы только равные. А так, я не считаю дискриминацию по правам женского телосложения, но это чисто статистически не значит что в этом случае нет разницы сколько мужиков и женщин.
Pavel Reich
Ну теперь вариант, что телеграм разблокировали реально из-за покупки каким-то олигархом не такой безумный)
Квадратный лолипоп
Да щас паша первым будет за русский мир против пиндосов топить, чтобы китайцев не парило.
FridayКвадратный
Китайцев надо топить за Covid и заставлять их покупать оружие под угрозой штрафов и т.д.
Friday
Наконец-то, с нейротекстом tj выглядит как настоящий дурдом и вот теперь он не доживёт до конца.
красивый комбинаторFriday
TJ наконец-то закончился!
Alex Antipov
Нейротекст, ты заебал
Мудрый Женя
Andre MacarenoМудрый
у меня такого переключателя нет в начале комментов, где искать?
красивый комбинаторAndre
Поищи у себя за щекой на сайте.
Мудрый Женя
В верхнем поле, под статьей
UPD: А блин, в начале комментов. Попробуй очистить кэш и обновить сайт
Мудрый Женя
.
Andre MacarenoМудрый
о, теперь появилось
Alex AntipovМудрый
Спасибо. На мобильном это иконка с головой робота, на которую я бы никогда не обратил внимания.
Артём ИлющенкоМудрый
Как такую вкбючить ?
Michael SmithAlex
заебал, не умею читать, но, как я уже написал выше, это пиздец.
Роман Александров
Судья прочёл пост Паши о 7 причинах не вести бизнес в США
Floppy Telex
Телеграм Смс-драгон, а вот ВК так и не удалось.
Дмитрий Чижиков
Дуров, верни лярд
Olshanti
Дуров, верни грам
Сергей Звезда
Белый дом, который не может отделиться от вас, но не может оказаться в центре событий. Я не против, но это же все равно что сказать: если бы мы были тут бунтарами, то и нашим за нас бы никто никогда не был вписался. Поэтому надо не забывать, что северные страны и без того очень сильно влияют на уровень жизни в стране - это плохо, а вот стабильно и многое другое - это хорошо.
Сергей ЗвездаСергей
ой как хорошо получилось
Илья ПономаревСергей
Как хорошо, что вы на стороне тех, кто не хочет участвовать в политической жизни страны.
Сергей ЗвездаИлья
Согласен — это кек. Понимаю, что все на самом деле неправильно и неуместно, но я бы сказал: если бы вы были на этой должности в 1967—1987, то вы бы говорили как-то так: В 1918 году мы занимались производством продуктовых карточек в СМИ и блогах, которые вели публику в 2019. Это было бы смешно.
Илья ПономаревСергей
Я согласен с вами, ведь красивый борщ на самом деле не настоящий борщ. Верните душу в Аляску! Я и не знал про эту ересь.
ВахтёрИлья
Душа Аляски — это Аляска, где можно шутить про то как лучше и что не хотеть. Это я к тому, что если ты хочешь писать на Аляске, то почему бы тебе не добавить меня в ЧС?
Илья ПономаревВахтёр
Добавлю, но только если ты противоречие
ВахтёрИлья
Если противоречие, то я против.
Илья ПономаревВахтёр
А я - оно.
FridayВахтёр
С высочайшей высоты своего ебальника, считаю, что Аляска — это место для того, чтобы у хомяка было время на разбирательство
ВахтёрСергей
Кек? 🤔 Многие и в России знают, что за ним следят. Что за каша там?
Nikolai PopovСергей
Ты sjw и почему не в теме? Серьёзно? Народ просто не хочет на своих теневых работах работать, где-нибудь в глубинке. А если делать это так, как считает правозащитник путинской России?
FridayNikolai
Очко не мамонт, всё переживёт, ведь силу строгача никто не отменял.
Universaw
Заебись суды в США, запретили выпускать готовый продукт, и обязали вернуть инвестиции на этот продукт
призрак не вольных
Что блять происходит
Роберт Петросян
Дуров в суде
TellstРоберт
И это хорошо. Хотя может он просто не хотел бы жить в России, как это было с Шенгеном? Ты реально считаешь что Украина не может победить в войне?
FridayTellst
Но Россия - это Россия, а не Россия. И что?
Евгений Абрамовских
Ну теперь понятно почему его в России разблокировали и откуда деньги на выплаты пойдут.
Евгений АбрамовскихЕвгений
Так в чем проблема? Ибо в этом и суть. Это же не только в геймдеве, но и в жизни.
Упоротый ГолубьЕвгений
Это так мило. Но ты прав. Я не считаю это чем то плохим.
Евгений АбрамовскихУпоротый
Даже если ты не платишь налоги, то тебя могут посадить за ошибки в законе и получить еще больше налогов. Чистейший бред они есть. Ну, как бы, если все платят кому-то по 50 000 евро, а потом из них 200 000, то это будет примерно 0.
Упоротый ГолубьЕвгений
А если бы у нас в стране был нормальный президент, то что было бы? Не только, но ещё и подлодка.
ЕвгенийУпоротый
Владимир, а вы не думали о том, что это всё-таки незаконно? Вы знаете, я не сомневаюсь в том, что наши власти в этом плане правы. Но если бы они признавали свою неправоту и делали правильные вещи, то это было бы уже вина властей.
Звездный американец
Не, в Германии тоже. Там есть законы и их нужно соблюдать. Ну, я не говорю, что они плохие.
плюшевый батон
Да что такое с вашими ботами я 5 раз обновил и каждый раз с матом, как же я это люблю, когда вижу эту фразу.
Илья Пономаревплюшевый
Ты просто не знаешь, что Ему хочется.
Ivan
А вообще, что касается этого момента, то там действительно есть и другие способы решения проблемы. Но то, что он написал, это уже другой вопрос.
IvanIvan
лол на Пескове натренировали чтоль?
Король Роман
Кому-то не нравятся твои комментарии, но всем похуй, кто ты. Ну, я же не пишу, что ты пидор, это очень важно. Я просто считаю, что ты можешь быть в тренде и писать все что хочешь.
Умственный фитиль
Ты или в тренде, или умный.
Илья Пономарев
https://tjournal.ru/news/181947-telegram-zaklyuchil-mirovoe-soglashenie-s-sec
Arman Adabi
Керимов вошёл в чат
Аккаунт
Верить надо в принципе. В конце концов, можно и не скрываться, но если бы не было таких акций, то и проблем с клиентами и прочем ничего бы не было. А смысл? Это всё равно что говорить, что ты не верблюд.
Stanley H. Tweedle
В том, что у нас нет никаких правил, а есть правила русского языка. Выборы в Калифорнии и в Великобритании - это разные вещи. Да, я понимаю, что вы понимаете, но зачем так делать?
Роман ТрусовStanley
Сука, в очередной раз я за всеми статьей в интернете отвечу. Так и есть. Но ты же не думаешь что все так просто?
Stanley H. TweedleРоман
Один из главных врагов России, которого я не поддерживаю В общем, я бы хотел увидеть это в каком-нибудь сериале.
Немой цветок
собрать 1.7, вернуть 1.2
профит 0.5 лярда
ЛавандаНемой
Да какой профит, скорее всего там где нет ни одного нормального банка, так как если вы в РФ можете получить лицензию без лицензии то это только ваши проблемы, а не банковские услуги.
Немой цветок
Мне кажется, что это не так. У меня были сомнения в том, что я не один такой. С другой стороны, это мне кажется единственным адекватным и правильным решением для всех.
ЛавандаНемой
На ваши сомнения я скажу одно: ты за свободу нести любую хуйню, но это не значит, что все должны ее любить!
Упоротый Голубь
Так это ж не вакцина от коронавируса была. Просто он был вирусом и потом его заразили. Это не вирус, а грипп.
Роман Трусов
Я не в курсе, но что-то пока не заметил, что это мега-крутая штука. В общем, это как раз про тех, кто делает что-то полезное. У меня в городе тоже есть мебель, но я никогда не ел и ни разу не был в такой же ситуации.
Усталый Валера
А у нас что, сейчас? Раньше я вообще не знал о существовании этой хрени, даже в вк я не сидел. Потом, видимо, стал писать и добавлять новые посты из страницы.
theomism
Я думаю, что в этом плане он прав. Но, как я поняла, он не хочет, чтобы его не было и его не ебли. Он хочет, чтобы ты хоть раз видел.
theomismtheomism
А вот это уже похоже на троллинг. Тот же Соловьев пытается в троллинг, но не получается из-за того, что его критика никаким боком к нему не относится. Я тебе про то, что ты не можешь в иронию и не смог ее иронизировать, а сразу в комменты.
theomismtheomism
Звучит как название новой песни от Тарковского в исполнении Горбунова.
theomismtheomism
Это я к тому, что с таким отношением к людям, которым, кроме кота ничего не делают, они не могут справиться. Ну и, в общем-то, тут всё очевидно. Смысл в том, что если человек сам себя обзывает, значит он сам себя не заработает.
theomismtheomism
Очередное доказательство того, что люди не умеют правильно правильно пользоваться продуктом. А если бы это были те кто не умеют в маркетинг, но не умеют в маркетинг и почему то продавали за деньги?
Дыня изtheomism
Наконец то теомист начал писать осмысленные предложения)
theomismДыня
возможно)
FridayДыня
Дыня из за того, что у нас такие есть. Проблема в том, что в этот раз мы живем не совсем в другом. Чувак, я не понимаю, как в России работают нормальные люди.
Friday
Почему не стоит, потому что это Россия. А вот если бы США ввели санкции на все страны мира и под предлогом Чечни, то всё было бы ок? Они так говорят, как будто это что-то плохое.
Шило
Я хочу сказать что все достижимо и в чудо надо верить
Я был как вы а сейчас гну ели и подтираюсь крупным зверем
ЛавандаШило
Думай позитивно, стакан всегда наполовину отжигал и вилкой в глаз.
Константин Г.
А почему вы не хотите делать что-то, кроме как срать в комментариях? Да, но это же тоже очень важно и познавательно. Неужели вы думаете, что если я захочу сделать что-то, то я хочу, чтобы мне было так же приятно?
Vladimir
Дело в том, что некоторые и за деньги могут просто взять и не дать. Это я к тому, что если бы они пошли в армию и потом вышли на работу, то вряд ли бы все получили хотя бы 5 лет, как раз в армию, чтобы получить образование. Это не так работает, это проблема, которую надо решать каждому по силам.
Обнули меня полностью
А хули? Инвестиции ведь не обязуются возвращать, в случае неудачи. В этом весь риск. А суд такой давай, ты теперь обязан. Пендосы, задрожало то самое место, как пошла тема о конкуренции визк и мастеркард
Алексей Дудырев
GG
Jesus Surfer
Хороший байопик будет по Дурову чувствую
Сергій Осипчук
А что, если я скажу тебе, что если у меня есть дети, которые любят детей и вообще не ебут их? И я скажу, что это очень даже логично. Если у ребенка был инетерсный интернет, то он все равно будет страдать от этого Слушай, ты же, вроде, социолог?
Социальный американец
Как же охуенно, что в России люди не умеют пользоваться телефоном. С одной стороны они все равно будут платить за интернет, с другой — да и вообще нахер ненужон трафик. Уверен, что многие эти люди, которые сейчас сидят на тж, купят себе айфон.
Таможенный корабль
Нейроилюхер не осквернен и он на них смотрит
Дамир Камалетдинов
Роботы, блядь — это не то слово. Это просто другой человек и твой собеседник произнесает этот термин, который мне не понятен. Но то что ты написал это странно, но это не совсем так.
Принципиальный Филипп
Хахахахахахаахахахахаа)))))))))))))))))
Ryo Hazuki
Ваши комменты не имеют отношения к данной статье. Согласен с вами, что у вас есть право на мнение и мнение. А есть доказательства в виде факта и вашей позиции?
Артур Швец
Путин пообещал, что все изменится.
Артур ШвецАртур