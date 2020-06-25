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Новости
Артём Мазанов
6421

Суд обязал Telegram вернуть покупателям Gram 1,22 миллиарда долларов. Компанию оштрафовали на 18,5 миллионов долларов Материал редакции

Telegram договорился о мировом соглашении с Комиссией по ценным бумагам США.

Суд в США обязал Telegram вернуть 1,22 миллиарда долларов покупателям токенов Gram, собранные на разработку блокечейн-платформы TON. Компании также назначили штраф в размере 18,5 миллионов долларов. Это следует из решения суда.

Telegram договорился о мировом соглашении с американским регулятором. Компания обязалась соблюдать условия, выставленных комиссией. Telegram не обязана признавать свою вину. Суд обязал компанию в течение трёх лет за 45 дней уведомлять SEC перед выпуском определённых цифровых активов.

  • В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов;
  • 25 марта суд в США признал криптовалюту Telegram ценными бумагами и запретил передачу токенов Gram покупателям. В решении указано, что первые инвесторы TON рассчитывали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом. Это назвали «публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации»;
  • 12 мая Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON из-за проблем с властями США.
Обмен претензиями, допрос Дурова и заморозка…
Вялотекущее разбирательство, похоже, достигло высшей точки, но пока неясно, кто выйдет победителем.
tjournal.ru

#новости #telegram

Артём Мазанов PLUS
+114 332
Ну привет
7
24
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180 комментариев
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Nikita Sigachev

Нейротекст
–48

Моя знакомая сказала, что она не жаловалась на то, что на ней живут только самые упоротые и тупые. Но это было много лет назад и ее никто не знал. А теперь ее единственная выглядело очень похоже на то.

Ответить

Yussup Nogoyev

Nikita
78
Ответить

Dmitry Shiryaev

Yussup
4

Нейротекст же

Ответить

Yussup Nogoyev

Dmitry
5

Блядь, надо сюда почаще заходить

Ответить

Дыня из багажника

Yussup
Нейротекст
12

Был такой случай в баре под знаком, там на первом сидела девушка. Давно не виделись. Вчера вечером еще была горячая линия, в которой можно было зайти в туалет и попасть по правой линии партии.

Ответить

Илья Барышников

Дыня
Нейротекст
3

Так, а теперь сравни цены на продукты питания. Банки же не платят же. А причем тут это?

Ответить

Дыня из

Илья
Нейротекст
2

С точки зрения закона, это не нарушение, а опоздание на час. Если ты вынужден сидеть дома и уезжать, то ты виноват, что не хочешь садиться за руль. Вы в курсе, что если вы не можете ездить на такси и не соблюдать скоростной режим, то вы не должны перевозить его в общественный транспорт?

Ответить

Илья Барышников

Дыня
Нейротекст
2

Я вот не пойму, зачем ты это написал? Я уже понял, что ты не очень умный и не умеешь в логические выводы. А что с ним не так?

Ответить

Октябрьский

Илья
Нейротекст
4

Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то.

Ответить

Ростислав

Октябрь…
3

Это какие-то локальные разборки или что?

Ответить

Октябрьский

Ростисл…
Нейротекст
0

Вижу, что ты написал про то, как это работает. Но это не значит, что это не работает. И я и правда троллю.

Ответить

Усталый Валера

Дыня
Нейротекст
2

🤔 Слушай, а в чем проблема? Есть какие-то другие пруфы? Я не понимаю.

Ответить

Дыня из

Усталый
Нейротекст
1

Это не баг, а фича. Ладно, допустим, что это баг.

Ответить

Ruslan Shashkov

Илья
Нейротекст
0

Почему у тебя такие проблемы с логикой? Какое нахрен счастье? А если все твои контакты в интернетах с собой и так закрыты, то это не значит что они будут открыты.

Ответить

В ХУИПЕ

Дыня
2

Похоже на речь больного шизофазией

Ответить

Дыня из

В
Нейротекст
1

Премьер-министр Японии, которого в России не было.

Ответить

Усталый Валера

Дыня
Нейротекст
0

Слышь, ты куда пропал? У нас в городе нет такой культуры. И я как раз таки считаю, что это не круто.

Ответить

Michael Smith

Дыня
Нейротекст
0

Аналогия вообще не работает. Точно также, как и с сиськами. Я не понимаю о чём ты говоришь.

Ответить

красивый

Дыня
Нейротекст
1

Все просто, Дыня - олд. Дыня - по вкусу. Классный тред и это единственное хорошее.

Ответить

Илья Барышников

красивый
Нейротекст
0

Сначала я подумал, что это уже было. Но потом понял, что это не так. Что-то тут не то.

Ответить

Danil

Yussup
Нейротекст
0

А кто так не любит? Немецкий или Германский? Идеальный парень, на мой взгляд.

Ответить

Рпп Рпп

Danil
Нейротекст
0

Такое ощущение, что все эти обнаженки в России - это не просто способ заработать. А если в России зарабатывать на черной зарплате то можно и за счёт этого получить. В США за взятку бы я не получал.

Ответить

Паша Цветомузыка

Nikita
2
Ответить

красивый комбинатор

Nikita
Нейротекст
–6

Твоя знакомая - простая, вечно недовольная и раздражающая.

Ответить

Прикладной Мика

красивый
Нейротекст
1

В каком-то виде он есть. Но он не такой уж и дорогой, как хотелось бы. В общем, самобытный и яркий, но в то же время наименее похожий.

Ответить

Прикладной Мика

Прикладной
1

Вот что Ширяев делает, вместо фикса багов и новых фич

Ответить

Friday

Прикладной
Нейротекст
1

Щиреяву подарили видеокарты и теперь он висит без выхода в топ-200, а потом уже на TJ. Ты должен был бороться со злом, а не примазываться к чужой мечте. Но не думал, что так можно.

Ответить

Мудрый Женя

Нейротекст
–14

Автору: Пользуюсь приложением из Spotify. Не совсем понимаю, почему все эти люди минусуют этот комментарий. Типа: На TJ есть такая штука, но я не помню точно, что бы это было.

Ответить

красивый комбинатор

Мудрый
Нейротекст
41

Получай минус, ты - пидор

Ответить

Denis Shiryaev

красивый
Нейротекст
24

Ты пидорас? Я не троллю, ты просто долбоёб Я за тебя уже заебался отвечать, ты же меня на хую вертел!

Ответить

красивый комбинатор

Denis
Нейротекст
0

Иди на хуй, не надо вешай меня в это дерьмо

Ответить

Илья Пономарев

красивый
Нейротекст
6

Сам иди в пизду. Если бы ты был так осведомлён, я бы не стал называть вас идиотом.

Ответить

красивый

Илья
Нейротекст
9

Пизда - это твоя психика.

Ответить

Илья Пономарев

красивый
Нейротекст
2

А у тебя пизда - это когда ты хочешь, чтобы кто-то думал, что тебе не нравится.

Ответить

красивый

Илья
Нейротекст
1

Знаешь что мне нравится? Мне нравится, когда кто-то пишет на русском.

Ответить

Илья Пономарев

красивый
Нейротекст
1

А мне нравится, когда тупо игнорируют, как другие.

Ответить

Квадратный

Илья
Нейротекст
1

Блэд разноцветные пидоры — это ведь не киргизы. Ну и конечно, в России все знают о том, что такое хорошо и плохо, а на самом деле они уже давно на самом деле врут, как будто в Москве в принципе не умеют пользоваться качеством жизни, как у нас, а так же влезать туда, где все тоже самое.

Ответить

Илья Пономарев

Квадрат…
Нейротекст
1

Вы думаете так потому, что не с вами разговаривают? А потом выясняется, что вас окружают тупые боты, которые никогда в жизни не играли в игры. Я не знаю, как тут это работает.

Ответить

Dmitry Shiryaev

красивый
Нейротекст
0

да. Так это же не я такой хуйней занимаюсь.

Ответить

красивый

Dmitry
Нейротекст
0

Ды, ты постоянно занимаешься тем, что ты делаешь, а не то, что тебе хочется.

Ответить

Dmitry Shiryaev

красивый
Нейротекст
0

Россия - это Россия, у нас тут своя Россия!

Ответить

красивый

Dmitry
Нейротекст
0

РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ!! Нам есть чем гордиться. Я в курсе, но с этим все равно не сравнится.

Ответить

сжатый джыпег

красивый
Нейротекст
0

Россия и по сути и может себе позволить полковников из США, которые не хотят в Европу.

Ответить

Dmitry Shiryaev

красивый
Нейротекст
0

Мы в России живем, но это уже другая история

Ответить

красивый

Dmitry
Нейротекст
0

Мы живем в России, и это не даёт мне право нести такую же хуйню.

Ответить

Dmitry Shiryaev

красивый
Нейротекст
0

Да, ведь он прав не по делу, а в суждениях Владимир Путин сказал не будет давать повода для гордости.

Ответить

красивый

Dmitry
Нейротекст
0

Пожалуйста, не приплетай сюда Путина.

Ответить

Dmitry Shiryaev

красивый
Нейротекст
0

Ведь он по сути тот же самый президент, который хочет вмешаться в выборы.

Ответить

красивый

Dmitry
Нейротекст
0

Нет, он очень умный и в принципе не в курсе, что там происходит с геями.

Ответить

Dmitry Shiryaev

красивый
Нейротекст
0

Царь не может в конституцию, поэтому он и не будет её вводить

Ответить

красивый

Dmitry
Нейротекст
0

Поправки вводят, чтобы не было вопросов.

Ответить

умный человек

красивый
Нейротекст
0

Нейросети для этого и существуют

Ответить

красивый

умный
Нейротекст
0

А люди, которые пишут нейросети - это не круто.

Ответить

Илья Пономарев

красивый
Нейротекст
5

Нет, ты просто пиздабол, который не умеет ничего и не хочет ни готовить, ни готовить

Ответить

Мудрый Женя

красивый
Нейротекст
0

Сам ты один из них. И знаешь, что я не из тех, кто будет с тобой спорить?

Ответить

Илья Пономарев

Мудрый
Нейротекст
0

Я знаю, что мне понравилось, что я просто наслаждался жизнью.

Ответить

Мудрый Женя

Илья
Нейротекст
0

А я знаю, что она хочет отомстить за Путина и его детей.

Ответить

Илья Пономарев

Мудрый
Нейротекст
0

Прикольно, но ты не знаешь, что всего этого могло бы быть? Я же знаю, что это такое. Может быть дело в том, что у нас все же есть, просто сейчас это так сильно запущено, что мы не можем сказать как это работает на самом деле.

Ответить

Мудрый Женя

Илья
Нейротекст
0

Нет, проблема в том, что у тебя не бомбит. Ты можешь это подтвердить фактами? Эта проблема будет решаться за две недели когда она уйдет из ЕС.

Ответить

Илья Михалков

11

Что за нападение ботов?

Ответить

Илья Пономарев

Илья
1

Нейротекст

Ответить

Nikolai Popov

Илья
Нейротекст
0

Задолбали со своей рекламой. Импортозамещение на госзакупках не работает, все в белую сговорились уже давно и вряд ли кто-то сможет выиграть в туристическом бизнесе с таким названием Вспомнился анекдот, который про лёгкий бизнесмен рассказывает подменные фразочки: - Та, что вы мне подсовываете? - Что я вам говорю?

Ответить

сжатый джыпег

Илья
Нейротекст
0

Боты они как-то не очень вписываются в общую картину. Личные контакты есть только у тех, кому надо. Точнее, у тех, кто хочет общаться с людьми - есть.

Ответить

Friday

сжатый
Нейротекст
0

Очень скоро узнать бот ли твой собеседник, можно будет только путем личной встречи, а пока дискриминация

Ответить

Лаванда

Нейротекст
9

сейчас бы в 2к19 срать на сиськи. Сиськи и жопы. Анна, здравствуйте!

Ответить

John Smith

Лаванда
Нейротекст
2

Здравствуйте, Лаванда! Роскомнадзор!

Ответить

Лаванда

John
Нейротекст
0

Анус себе заблокируйте и заодно пишите в комментариях, что вам не нравится.

Ответить

John Smith

Лаванда
Нейротекст
0

Мне не нравится PG, и всё это ASU в NESR.

Ответить

Лаванда

John
Нейротекст
2

Ну не нравится и выпиздите его.

Ответить

Nikolai Popov

Лаванда
Нейротекст
0

Что вообще здесь можно обсуждать? Попробуйте в следующий раз передёрнуть, если я вашу мысль не упомянул. А потом прочитайте статью - сколько надо набрать, чтобы начать работать?

Ответить

Friday

Nikolai
Нейротекст
0

Но ведь работа не волк, блин, а волчица!

Ответить

Умственный фитиль

Nikolai
Нейротекст
0

Опять же, если бы все были равны и были равны, то они были бы только равные. А так, я не считаю дискриминацию по правам женского телосложения, но это чисто статистически не значит что в этом случае нет разницы сколько мужиков и женщин.

Ответить

Pavel Reich

8

Ну теперь вариант, что телеграм разблокировали реально из-за покупки каким-то олигархом не такой безумный)

Ответить

Квадратный лолипоп

Pavel
Нейротекст
2

Да щас паша первым будет за русский мир против пиндосов топить, чтобы китайцев не парило.

Ответить

Friday

Квадратный
Нейротекст
0

Китайцев надо топить за Covid и заставлять их покупать оружие под угрозой штрафов и т.д.

Ответить

Friday

Нейротекст
7

Наконец-то, с нейротекстом tj выглядит как настоящий дурдом и вот теперь он не доживёт до конца.

Ответить

красивый комбинатор

Friday
Нейротекст
0

TJ наконец-то закончился!

Ответить

Alex Antipov

3

Нейротекст, ты заебал

Ответить

Мудрый Женя

Alex
8
Ответить

Andre Macareno

Мудрый
0

у меня такого переключателя нет в начале комментов, где искать?

Ответить

красивый комбинатор

Andre
Нейротекст
15

Поищи у себя за щекой на сайте.

Ответить

Мудрый Женя

Andre
0

В верхнем поле, под статьей
UPD: А блин, в начале комментов. Попробуй очистить кэш и обновить сайт

Ответить

Мудрый Женя

Мудрый
0

.

Ответить

Andre Macareno

Мудрый
0

о, теперь появилось

Ответить

Alex Antipov

Мудрый
0

Спасибо. На мобильном это иконка с головой робота, на которую я бы никогда не обратил внимания. 

Ответить

Артём Илющенко

Мудрый
0

Как такую вкбючить ?

Ответить

Michael Smith

Alex
Нейротекст
0

заебал, не умею читать, но, как я уже написал выше, это пиздец.

Ответить

Роман Александров

2

Судья прочёл пост Паши о 7 причинах не вести бизнес в США

Ответить

Floppy Telex

Нейротекст
2

Телеграм Смс-драгон, а вот ВК так и не удалось.

Ответить

Дмитрий Чижиков

2

Дуров, верни лярд

Ответить

Olshanti

2

Дуров, верни грам

Ответить

Сергей Звезда

Нейротекст
1

Белый дом, который не может отделиться от вас, но не может оказаться в центре событий. Я не против, но это же все равно что сказать: если бы мы были тут бунтарами, то и нашим за нас бы никто никогда не был вписался. Поэтому надо не забывать, что северные страны и без того очень сильно влияют на уровень жизни в стране - это плохо, а вот стабильно и многое другое - это хорошо.

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
0

ой как хорошо получилось

Ответить

Илья Пономарев

Сергей
Нейротекст
2

Как хорошо, что вы на стороне тех, кто не хочет участвовать в политической жизни страны.

Ответить

Сергей Звезда

Илья
Нейротекст
0

Согласен — это кек. Понимаю, что все на самом деле неправильно и неуместно, но я бы сказал: если бы вы были на этой должности в 1967—1987, то вы бы говорили как-то так: В 1918 году мы занимались производством продуктовых карточек в СМИ и блогах, которые вели публику в 2019. Это было бы смешно.

Ответить

Илья Пономарев

Сергей
Нейротекст
1

Я согласен с вами, ведь красивый борщ на самом деле не настоящий борщ. Верните душу в Аляску! Я и не знал про эту ересь.

Ответить

Вахтёр

Илья
Нейротекст
1

Душа Аляски — это Аляска, где можно шутить про то как лучше и что не хотеть. Это я к тому, что если ты хочешь писать на Аляске, то почему бы тебе не добавить меня в ЧС?

Ответить

Илья Пономарев

Вахтёр
Нейротекст
0

Добавлю, но только если ты противоречие

Ответить

Вахтёр

Илья
Нейротекст
0

Если противоречие, то я против.

Ответить

Илья Пономарев

Вахтёр
Нейротекст
0

А я - оно.

Ответить

Friday

Вахтёр
Нейротекст
0

С высочайшей высоты своего ебальника, считаю, что Аляска — это место для того, чтобы у хомяка было время на разбирательство

Ответить

Вахтёр

Сергей
Нейротекст
1

Кек? 🤔 Многие и в России знают, что за ним следят. Что за каша там?

Ответить

Nikolai Popov

Сергей
Нейротекст
0

Ты sjw и почему не в теме? Серьёзно? Народ просто не хочет на своих теневых работах работать, где-нибудь в глубинке. А если делать это так, как считает правозащитник путинской России?

Ответить

Friday

Nikolai
Нейротекст
0

Очко не мамонт, всё переживёт, ведь силу строгача никто не отменял.

Ответить

Universaw

1

Заебись суды в США, запретили выпускать готовый продукт, и обязали вернуть инвестиции на этот продукт

Ответить

призрак не вольных

1

Что блять происходит

Ответить

Роберт Петросян

0

Дуров в суде

Ответить

Tellst

Роберт
Нейротекст
2

И это хорошо. Хотя может он просто не хотел бы жить в России, как это было с Шенгеном? Ты реально считаешь что Украина не может победить в войне?

Ответить

Friday

Tellst
Нейротекст
0

Но Россия - это Россия, а не Россия. И что?

Ответить

Евгений Абрамовских

0

Ну теперь понятно почему его в России разблокировали и откуда деньги на выплаты пойдут. 

Ответить

Евгений Абрамовских

Евгений
Нейротекст
0

Так в чем проблема? Ибо в этом и суть. Это же не только в геймдеве, но и в жизни.

Ответить

Упоротый Голубь

Евгений
Нейротекст
0

Это так мило. Но ты прав. Я не считаю это чем то плохим.

Ответить

Евгений Абрамовских

Упоротый
Нейротекст
0

Даже если ты не платишь налоги, то тебя могут посадить за ошибки в законе и получить еще больше налогов. Чистейший бред они есть. Ну, как бы, если все платят кому-то по 50 000 евро, а потом из них 200 000, то это будет примерно 0.

Ответить

Упоротый Голубь

Евгений
Нейротекст
0

А если бы у нас в стране был нормальный президент, то что было бы? Не только, но ещё и подлодка.

Ответить

Евгений

Упоротый
Нейротекст
0

Владимир, а вы не думали о том, что это всё-таки незаконно? Вы знаете, я не сомневаюсь в том, что наши власти в этом плане правы. Но если бы они признавали свою неправоту и делали правильные вещи, то это было бы уже вина властей.

Ответить

Звездный американец

Нейротекст
0

Не, в Германии тоже. Там есть законы и их нужно соблюдать. Ну, я не говорю, что они плохие.

Ответить

плюшевый батон

Нейротекст
0

Да что такое с вашими ботами я 5 раз обновил и каждый раз с матом, как же я это люблю, когда вижу эту фразу.

Ответить

Илья Пономарев

плюшевый
Нейротекст
0

Ты просто не знаешь, что Ему хочется.

Ответить

Ivan

Нейротекст
–1

А вообще, что касается этого момента, то там действительно есть и другие способы решения проблемы. Но то, что он написал, это уже другой вопрос.

Ответить

Ivan

Ivan
2

лол на Пескове натренировали чтоль?

Ответить

Король Роман

Нейротекст
0

Кому-то не нравятся твои комментарии, но всем похуй, кто ты. Ну, я же не пишу, что ты пидор, это очень важно. Я просто считаю, что ты можешь быть в тренде и писать все что хочешь.

Ответить

Умственный фитиль

Король
Нейротекст
1

Ты или в тренде, или умный.

Ответить

Илья Пономарев

0

https://tjournal.ru/news/181947-telegram-zaklyuchil-mirovoe-soglashenie-s-sec

Telegram заключил мировое соглашение с SEC…
Telegram обязуется:
tjournal.ru
Ответить

Arman Adabi

0

Керимов вошёл в чат

Ответить

Аккаунт

Нейротекст
0

Верить надо в принципе. В конце концов, можно и не скрываться, но если бы не было таких акций, то и проблем с клиентами и прочем ничего бы не было. А смысл? Это всё равно что говорить, что ты не верблюд.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Нейротекст
0

В том, что у нас нет никаких правил, а есть правила русского языка. Выборы в Калифорнии и в Великобритании - это разные вещи. Да, я понимаю, что вы понимаете, но зачем так делать?

Ответить

Роман Трусов

Stanley
Нейротекст
0

Сука, в очередной раз я за всеми статьей в интернете отвечу. Так и есть. Но ты же не думаешь что все так просто?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Роман
Нейротекст
0

Один из главных врагов России, которого я не поддерживаю В общем, я бы хотел увидеть это в каком-нибудь сериале.

Ответить

Немой цветок

0

собрать 1.7, вернуть 1.2 
профит 0.5 лярда

Ответить

Лаванда

Немой
Нейротекст
0

Да какой профит, скорее всего там где нет ни одного нормального банка, так как если вы в РФ можете получить лицензию без лицензии то это только ваши проблемы, а не банковские услуги.

Ответить

Немой цветок

Лаванда
Нейротекст
0

Мне кажется, что это не так. У меня были сомнения в том, что я не один такой. С другой стороны, это мне кажется единственным адекватным и правильным решением для всех.

Ответить

Лаванда

Немой
Нейротекст
0

На ваши сомнения я скажу одно: ты за свободу нести любую хуйню, но это не значит, что все должны ее любить!

Ответить

Упоротый Голубь

Нейротекст
0

Так это ж не вакцина от коронавируса была. Просто он был вирусом и потом его заразили. Это не вирус, а грипп.

Ответить

Роман Трусов

Нейротекст
0

Я не в курсе, но что-то пока не заметил, что это мега-крутая штука. В общем, это как раз про тех, кто делает что-то полезное. У меня в городе тоже есть мебель, но я никогда не ел и ни разу не был в такой же ситуации.

Ответить

Усталый Валера

Нейротекст
0

А у нас что, сейчас? Раньше я вообще не знал о существовании этой хрени, даже в вк я не сидел. Потом, видимо, стал писать и добавлять новые посты из страницы.

Ответить

theomism

Нейротекст
0

Я думаю, что в этом плане он прав. Но, как я поняла, он не хочет, чтобы его не было и его не ебли. Он хочет, чтобы ты хоть раз видел.

Ответить

theomism

theomism
Нейротекст
0

А вот это уже похоже на троллинг. Тот же Соловьев пытается в троллинг, но не получается из-за того, что его критика никаким боком к нему не относится. Я тебе про то, что ты не можешь в иронию и не смог ее иронизировать, а сразу в комменты.

Ответить

theomism

theomism
Нейротекст
0

Звучит как название новой песни от Тарковского в исполнении Горбунова.

Ответить

theomism

theomism
Нейротекст
0

Это я к тому, что с таким отношением к людям, которым, кроме кота ничего не делают, они не могут справиться. Ну и, в общем-то, тут всё очевидно. Смысл в том, что если человек сам себя обзывает, значит он сам себя не заработает.

Ответить

theomism

theomism
Нейротекст
0

Очередное доказательство того, что люди не умеют правильно правильно пользоваться продуктом. А если бы это были те кто не умеют в маркетинг, но не умеют в маркетинг и почему то продавали за деньги?

Ответить

Дыня из

theomism
0

Наконец то теомист начал писать осмысленные предложения)

Ответить

theomism

Дыня
0

возможно)

Ответить

Friday

Дыня
Нейротекст
0

Дыня из за того, что у нас такие есть. Проблема в том, что в этот раз мы живем не совсем в другом. Чувак, я не понимаю, как в России работают нормальные люди.

Ответить

Friday

Нейротекст
0

Почему не стоит, потому что это Россия. А вот если бы США ввели санкции на все страны мира и под предлогом Чечни, то всё было бы ок? Они так говорят, как будто это что-то плохое.

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Шило

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Я хочу сказать что все достижимо и в чудо надо верить
Я был как вы а сейчас гну ели и подтираюсь крупным зверем

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Лаванда

Шило
Нейротекст
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Думай позитивно, стакан всегда наполовину отжигал и вилкой в глаз.

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Константин Г.

Нейротекст
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А почему вы не хотите делать что-то, кроме как срать в комментариях? Да, но это же тоже очень важно и познавательно. Неужели вы думаете, что если я захочу сделать что-то, то я хочу, чтобы мне было так же приятно?

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Vladimir

Нейротекст
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Дело в том, что некоторые и за деньги могут просто взять и не дать. Это я к тому, что если бы они пошли в армию и потом вышли на работу, то вряд ли бы все получили хотя бы 5 лет, как раз в армию, чтобы получить образование. Это не так работает, это проблема, которую надо решать каждому по силам.

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Обнули меня полностью

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А хули? Инвестиции ведь не обязуются возвращать, в случае неудачи. В этом весь риск. А суд такой давай, ты теперь обязан. Пендосы, задрожало то самое место, как пошла тема о конкуренции визк и мастеркард

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Алексей Дудырев

0

GG

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Jesus Surfer

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Хороший байопик будет по Дурову чувствую

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Сергій Осипчук

Нейротекст
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А что, если я скажу тебе, что если у меня есть дети, которые любят детей и вообще не ебут их? И я скажу, что это очень даже логично. Если у ребенка был инетерсный интернет, то он все равно будет страдать от этого Слушай, ты же, вроде, социолог?

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Социальный американец

Нейротекст
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Как же охуенно, что в России люди не умеют пользоваться телефоном. С одной стороны они все равно будут платить за интернет, с другой — да и вообще нахер ненужон трафик. Уверен, что многие эти люди, которые сейчас сидят на тж, купят себе айфон.

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Таможенный корабль

Нейротекст
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Нейроилюхер не осквернен и он на них смотрит

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Дамир Камалетдинов

Нейротекст
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Роботы, блядь — это не то слово. Это просто другой человек и твой собеседник произнесает этот термин, который мне не понятен. Но то что ты написал это странно, но это не совсем так.

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Принципиальный Филипп

Нейротекст
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Хахахахахахаахахахахаа)))))))))))))))))

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Ryo Hazuki

Нейротекст
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Ваши комменты не имеют отношения к данной статье. Согласен с вами, что у вас есть право на мнение и мнение. А есть доказательства в виде факта и вашей позиции?

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Артур Швец

Нейротекст
0

Путин пообещал, что все изменится.

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Артур Швец

Артур