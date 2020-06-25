Telegram договорился о мировом соглашении с Комиссией по ценным бумагам США.

Суд в США обязал Telegram вернуть 1,22 миллиарда долларов покупателям токенов Gram, собранные на разработку блокечейн-платформы TON. Компании также назначили штраф в размере 18,5 миллионов долларов. Это следует из решения суда.

Telegram договорился о мировом соглашении с американским регулятором. Компания обязалась соблюдать условия, выставленных комиссией. Telegram не обязана признавать свою вину. Суд обязал компанию в течение трёх лет за 45 дней уведомлять SEC перед выпуском определённых цифровых активов.