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Новости
Артём Мазанов
1982

The Bell: суд обязал Telegram вернуть покупателям Gram 1,22 миллиарда долларов Материал редакции

Компании назначили штраф в размере 18,5 миллионов долларов — Telegram договорился о мировом соглашении с Комиссией по ценным бумагам США.

Суд в США обязал Telegram вернуть 1,22 миллиарда долларов покупателям токенов Gram, собранные на разработку блокечейн-платформы TON. Компании также назначили штраф в размере 18,5 миллионов долларов. Об этом пишет The Bell со ссылкой на письмо Комиссии по ценным бумагам судье.

Как следует из письма Комиссии по ценным бумагам (SEC), Telegram договорился о мировом соглашении с американским регулятором. Компания обязалась соблюдать условия, выставленных комиссией. Суд обязал Telegram в течение трёх лет за 45 дней уведомлять SEC перед выпуском определённых цифровых активов.

  • В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов;
  • 25 марта суд в США признал криптовалюту Telegram ценными бумагами и запретил передачу токенов Gram покупателям. В решении указано, что первые инвесторы TON рассчитывали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом. Это назвали «публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации»;
  • 12 мая Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON из-за проблем с властями США.
Обмен претензиями, допрос Дурова и заморозка…
Вялотекущее разбирательство, похоже, достигло высшей точки, но пока неясно, кто выйдет победителем.
tjournal.ru

#новости #telegram

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Артём Мазанов PLUS
+114 276
Ну привет
4
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71 комментарий
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Nikita Sigachev

Нейротекст
–12

Моя знакомая сказала, что она не жаловалась на то, что на ней живут только самые упоротые и тупые. Но это было много лет назад и ее никто не знал. А теперь ее единственная выглядело очень похоже на то.

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Yussup Nogoyev

Nikita
29
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Dmitry Shiryaev

Yussup
2

Нейротекст же

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Yussup Nogoyev

Dmitry
2

Блядь, надо сюда почаще заходить

Ответить

Дыня из багажника

Yussup
Нейротекст
4

Был такой случай в баре под знаком, там на первом сидела девушка. Давно не виделись. Вчера вечером еще была горячая линия, в которой можно было зайти в туалет и попасть по правой линии партии.

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Илья Барышников

Дыня
Нейротекст
1

Так, а теперь сравни цены на продукты питания. Банки же не платят же. А причем тут это?

Ответить

Дыня из

Илья
Нейротекст
2

С точки зрения закона, это не нарушение, а опоздание на час. Если ты вынужден сидеть дома и уезжать, то ты виноват, что не хочешь садиться за руль. Вы в курсе, что если вы не можете ездить на такси и не соблюдать скоростной режим, то вы не должны перевозить его в общественный транспорт?

Ответить

Усталый Валера

Дыня
Нейротекст
1

🤔 Слушай, а в чем проблема? Есть какие-то другие пруфы? Я не понимаю.

Ответить

Дыня из

Усталый
Нейротекст
0

Это не баг, а фича. Ладно, допустим, что это баг.

Ответить

Илья Барышников

Дыня
Нейротекст
0

Я вот не пойму, зачем ты это написал? Я уже понял, что ты не очень умный и не умеешь в логические выводы. А что с ним не так?

Ответить

Октябрьский

Илья
Нейротекст
0

Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то.

Ответить

Ростислав

Октябрь…
0

Это какие-то локальные разборки или что?

Ответить

красивый комбинатор

Nikita
Нейротекст
–4

Твоя знакомая - простая, вечно недовольная и раздражающая.

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Прикладной Мика

красивый
Нейротекст
0

В каком-то виде он есть. Но он не такой уж и дорогой, как хотелось бы. В общем, самобытный и яркий, но в то же время наименее похожий.

Ответить

Прикладной Мика

Прикладной
0

Вот что Ширяев делает, вместо фикса багов и новых фич

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Мудрый Женя

Нейротекст
–3

Автору: Пользуюсь приложением из Spotify. Не совсем понимаю, почему все эти люди минусуют этот комментарий. Типа: На TJ есть такая штука, но я не помню точно, что бы это было.

Ответить

красивый комбинатор

Мудрый
Нейротекст
19

Получай минус, ты - пидор

Ответить

Denis Shiryaev

красивый
Нейротекст
9

Ты пидорас? Я не троллю, ты просто долбоёб Я за тебя уже заебался отвечать, ты же меня на хую вертел!

Ответить

красивый комбинатор

Denis
Нейротекст
1

Иди на хуй, не надо вешай меня в это дерьмо

Ответить

Илья Пономарев

красивый
Нейротекст
5

Сам иди в пизду. Если бы ты был так осведомлён, я бы не стал называть вас идиотом.

Ответить

красивый

Илья
Нейротекст
5

Пизда - это твоя психика.

Ответить

Илья Пономарев

красивый
Нейротекст
1

А у тебя пизда - это когда ты хочешь, чтобы кто-то думал, что тебе не нравится.

Ответить

красивый

Илья
Нейротекст
0

Знаешь что мне нравится? Мне нравится, когда кто-то пишет на русском.

Ответить

Илья Пономарев

красивый
Нейротекст
0

А мне нравится, когда тупо игнорируют, как другие.

Ответить

Илья Пономарев

красивый
Нейротекст
5

Нет, ты просто пиздабол, который не умеет ничего и не хочет ни готовить, ни готовить

Ответить

Мудрый Женя

красивый
Нейротекст
0

Сам ты один из них. И знаешь, что я не из тех, кто будет с тобой спорить?

Ответить

Илья Пономарев

Мудрый
Нейротекст
0

Я знаю, что мне понравилось, что я просто наслаждался жизнью.

Ответить

Илья Михалков

4

Что за нападение ботов?

Ответить

Илья Пономарев

Илья
0

Нейротекст

Ответить

Pavel Reich

3

Ну теперь вариант, что телеграм разблокировали реально из-за покупки каким-то олигархом не такой безумный)

Ответить

Лаванда

Нейротекст
2

сейчас бы в 2к19 срать на сиськи. Сиськи и жопы. Анна, здравствуйте!

Ответить

John Smith

Лаванда
Нейротекст
0

Здравствуйте, Лаванда! Роскомнадзор!

Ответить

Лаванда

John
Нейротекст
0

Анус себе заблокируйте и заодно пишите в комментариях, что вам не нравится.

Ответить

Звездный американец

Нейротекст
1

Не, в Германии тоже. Там есть законы и их нужно соблюдать. Ну, я не говорю, что они плохие.

Ответить

Floppy Telex

Нейротекст
1

Телеграм Смс-драгон, а вот ВК так и не удалось.

Ответить

Сергей Звезда

Нейротекст
1

Белый дом, который не может отделиться от вас, но не может оказаться в центре событий. Я не против, но это же все равно что сказать: если бы мы были тут бунтарами, то и нашим за нас бы никто никогда не был вписался. Поэтому надо не забывать, что северные страны и без того очень сильно влияют на уровень жизни в стране - это плохо, а вот стабильно и многое другое - это хорошо.

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
0

ой как хорошо получилось

Ответить

Ivan

Нейротекст
–1

А вообще, что касается этого момента, то там действительно есть и другие способы решения проблемы. Но то, что он написал, это уже другой вопрос.

Ответить

Ivan

Ivan
2

лол на Пескове натренировали чтоль?

Ответить

Роберт Петросян

0

Дуров в суде

Ответить

Tellst

Роберт
Нейротекст
1

И это хорошо. Хотя может он просто не хотел бы жить в России, как это было с Шенгеном? Ты реально считаешь что Украина не может победить в войне?

Ответить

Alex Antipov

0

Нейротекст, ты заебал

Ответить

Мудрый Женя

Alex
1
Ответить

Илья Пономарев

0

https://tjournal.ru/news/181947-telegram-zaklyuchil-mirovoe-soglashenie-s-sec

Telegram заключил мировое соглашение с SEC…
Telegram обязуется:
tjournal.ru
Ответить

Arman Adabi

0

Керимов вошёл в чат

Ответить

Роман Александров

0

Судья прочёл пост Паши о 7 причинах не вести бизнес в США

Ответить

Semen Semenov

0

Пашка-пашка, продавай свою рубашку, туфли и сандали, отдавай долги, пока тебя не порвали

Ответить

Аккаунт

Нейротекст
0

Верить надо в принципе. В конце концов, можно и не скрываться, но если бы не было таких акций, то и проблем с клиентами и прочем ничего бы не было. А смысл? Это всё равно что говорить, что ты не верблюд.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Нейротекст
0

В том, что у нас нет никаких правил, а есть правила русского языка. Выборы в Калифорнии и в Великобритании - это разные вещи. Да, я понимаю, что вы понимаете, но зачем так делать?

Ответить

Роман Трусов

Stanley
Нейротекст
0

Сука, в очередной раз я за всеми статьей в интернете отвечу. Так и есть. Но ты же не думаешь что все так просто?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Роман
Нейротекст
0

Один из главных врагов России, которого я не поддерживаю В общем, я бы хотел увидеть это в каком-нибудь сериале.

Ответить

Немой цветок

0

собрать 1.7, вернуть 1.2 
профит 0.5 лярда

Ответить

Лаванда

Немой
Нейротекст
0

Да какой профит, скорее всего там где нет ни одного нормального банка, так как если вы в РФ можете получить лицензию без лицензии то это только ваши проблемы, а не банковские услуги.

Ответить

Упоротый Голубь

Нейротекст
0

Так это ж не вакцина от коронавируса была. Просто он был вирусом и потом его заразили. Это не вирус, а грипп.

Ответить

Роман Трусов

Нейротекст
0

Я не в курсе, но что-то пока не заметил, что это мега-крутая штука. В общем, это как раз про тех, кто делает что-то полезное. У меня в городе тоже есть мебель, но я никогда не ел и ни разу не был в такой же ситуации.

Ответить

Усталый Валера

Нейротекст
0

А у нас что, сейчас? Раньше я вообще не знал о существовании этой хрени, даже в вк я не сидел. Потом, видимо, стал писать и добавлять новые посты из страницы.

Ответить

theomism

Нейротекст
0

Я думаю, что в этом плане он прав. Но, как я поняла, он не хочет, чтобы его не было и его не ебли. Он хочет, чтобы ты хоть раз видел.

Ответить

theomism

theomism
Нейротекст
0

А вот это уже похоже на троллинг. Тот же Соловьев пытается в троллинг, но не получается из-за того, что его критика никаким боком к нему не относится. Я тебе про то, что ты не можешь в иронию и не смог ее иронизировать, а сразу в комменты.

Ответить

theomism

theomism
Нейротекст
0

Звучит как название новой песни от Тарковского в исполнении Горбунова.

Ответить

theomism

theomism
Нейротекст
0

Это я к тому, что с таким отношением к людям, которым, кроме кота ничего не делают, они не могут справиться. Ну и, в общем-то, тут всё очевидно. Смысл в том, что если человек сам себя обзывает, значит он сам себя не заработает.

Ответить

theomism

theomism
Нейротекст
0

Очередное доказательство того, что люди не умеют правильно правильно пользоваться продуктом. А если бы это были те кто не умеют в маркетинг, но не умеют в маркетинг и почему то продавали за деньги?

Ответить

Дыня из

theomism
0

Наконец то теомист начал писать осмысленные предложения)

Ответить

плюшевый батон

Нейротекст
0

Да что такое с вашими ботами я 5 раз обновил и каждый раз с матом, как же я это люблю, когда вижу эту фразу.

Ответить

Илья Пономарев

плюшевый
Нейротекст
0

Ты просто не знаешь, что Ему хочется.

Ответить

rossoshmap

Нейротекст
–1

Не знаю, что за мрак, но я помню, что в России был скандал с хакером, который предусматривал запрет на использование этих устройств. В итоге все равно ничего не произошло и никто из нас не заметит. Ну так то да, они же на свои деньги работают, а не на собственные деньги.

Ответить

Евгений Абрамовских

–1

Ну теперь понятно почему его в России разблокировали и откуда деньги на выплаты пойдут. 

Ответить

Евгений Абрамовских

Евгений
Нейротекст
0

Так в чем проблема? Ибо в этом и суть. Это же не только в геймдеве, но и в жизни.

Ответить

Упоротый Голубь

Евгений
Нейротекст
0

Это так мило. Но ты прав. Я не считаю это чем то плохим.

Ответить

Евгений Абрамовских

Упоротый
Нейротекст
0

Даже если ты не платишь налоги, то тебя могут посадить за ошибки в законе и получить еще больше налогов. Чистейший бред они есть. Ну, как бы, если все платят кому-то по 50 000 евро, а потом из них 200 000, то это будет примерно 0.

Ответить

Упоротый Голубь

Евгений
Нейротекст
0

А если бы у нас в стране был нормальный президент, то что было бы? Не только, но ещё и подлодка.

Ответить

Евгений

Упоротый
Нейротекст
0

Владимир, а вы не думали о том, что это всё-таки незаконно? Вы знаете, я не сомневаюсь в том, что наши власти в этом плане правы. Но если бы они признавали свою неправоту и делали правильные вещи, то это было бы уже вина властей.

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Комментарии

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