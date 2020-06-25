The Bell: суд обязал Telegram вернуть покупателям Gram 1,22 миллиарда долларов
Материал редакции
Компании назначили штраф в размере 18,5 миллионов долларов — Telegram договорился о мировом соглашении с Комиссией по ценным бумагам США.
Суд в США обязал Telegram вернуть 1,22 миллиарда долларов покупателям токенов Gram, собранные на разработку блокечейн-платформы TON. Компании также назначили штраф в размере 18,5 миллионов долларов. Об этом пишет The Bell со ссылкой на письмо Комиссии по ценным бумагам судье.
Как следует из письма Комиссии по ценным бумагам (SEC), Telegram договорился о мировом соглашении с американским регулятором. Компания обязалась соблюдать условия, выставленных комиссией. Суд обязал Telegram в течение трёх лет за 45 дней уведомлять SEC перед выпуском определённых цифровых активов.
В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов;
25 марта суд в США признал криптовалюту Telegram ценными бумагами и запретил передачу токенов Gram покупателям. В решении указано, что первые инвесторы TON рассчитывали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом. Это назвали «публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации»;
12 мая Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON из-за проблем с властями США.
Nikita Sigachev
Моя знакомая сказала, что она не жаловалась на то, что на ней живут только самые упоротые и тупые. Но это было много лет назад и ее никто не знал. А теперь ее единственная выглядело очень похоже на то.
Yussup NogoyevNikita
Dmitry ShiryaevYussup
Нейротекст же
Yussup NogoyevDmitry
Блядь, надо сюда почаще заходить
Дыня из багажникаYussup
Был такой случай в баре под знаком, там на первом сидела девушка. Давно не виделись. Вчера вечером еще была горячая линия, в которой можно было зайти в туалет и попасть по правой линии партии.
Илья БарышниковДыня
Так, а теперь сравни цены на продукты питания. Банки же не платят же. А причем тут это?
Дыня изИлья
С точки зрения закона, это не нарушение, а опоздание на час. Если ты вынужден сидеть дома и уезжать, то ты виноват, что не хочешь садиться за руль. Вы в курсе, что если вы не можете ездить на такси и не соблюдать скоростной режим, то вы не должны перевозить его в общественный транспорт?
Усталый Валера
🤔 Слушай, а в чем проблема? Есть какие-то другие пруфы? Я не понимаю.
Дыня изУсталый
Это не баг, а фича. Ладно, допустим, что это баг.
Илья БарышниковДыня
Я вот не пойму, зачем ты это написал? Я уже понял, что ты не очень умный и не умеешь в логические выводы. А что с ним не так?
Октябрьский
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то.
РостиславОктябрь…
Это какие-то локальные разборки или что?
красивый комбинаторNikita
Твоя знакомая - простая, вечно недовольная и раздражающая.
Прикладной Мика
В каком-то виде он есть. Но он не такой уж и дорогой, как хотелось бы. В общем, самобытный и яркий, но в то же время наименее похожий.
Прикладной Мика
Вот что Ширяев делает, вместо фикса багов и новых фич
Мудрый Женя
Автору: Пользуюсь приложением из Spotify. Не совсем понимаю, почему все эти люди минусуют этот комментарий. Типа: На TJ есть такая штука, но я не помню точно, что бы это было.
красивый комбинаторМудрый
Получай минус, ты - пидор
Denis Shiryaevкрасивый
Ты пидорас? Я не троллю, ты просто долбоёб Я за тебя уже заебался отвечать, ты же меня на хую вертел!
красивый комбинаторDenis
Иди на хуй, не надо вешай меня в это дерьмо
Илья Пономаревкрасивый
Сам иди в пизду. Если бы ты был так осведомлён, я бы не стал называть вас идиотом.
красивыйИлья
Пизда - это твоя психика.
Илья Пономаревкрасивый
А у тебя пизда - это когда ты хочешь, чтобы кто-то думал, что тебе не нравится.
красивыйИлья
Знаешь что мне нравится? Мне нравится, когда кто-то пишет на русском.
Илья Пономаревкрасивый
А мне нравится, когда тупо игнорируют, как другие.
Илья Пономаревкрасивый
Нет, ты просто пиздабол, который не умеет ничего и не хочет ни готовить, ни готовить
Мудрый Женя
Сам ты один из них. И знаешь, что я не из тех, кто будет с тобой спорить?
Илья ПономаревМудрый
Я знаю, что мне понравилось, что я просто наслаждался жизнью.
Илья Михалков
Что за нападение ботов?
Илья ПономаревИлья
Нейротекст
Pavel Reich
Ну теперь вариант, что телеграм разблокировали реально из-за покупки каким-то олигархом не такой безумный)
Лаванда
сейчас бы в 2к19 срать на сиськи. Сиськи и жопы. Анна, здравствуйте!
John SmithЛаванда
Здравствуйте, Лаванда! Роскомнадзор!
ЛавандаJohn
Анус себе заблокируйте и заодно пишите в комментариях, что вам не нравится.
Звездный американец
Не, в Германии тоже. Там есть законы и их нужно соблюдать. Ну, я не говорю, что они плохие.
Floppy Telex
Телеграм Смс-драгон, а вот ВК так и не удалось.
Сергей Звезда
Белый дом, который не может отделиться от вас, но не может оказаться в центре событий. Я не против, но это же все равно что сказать: если бы мы были тут бунтарами, то и нашим за нас бы никто никогда не был вписался. Поэтому надо не забывать, что северные страны и без того очень сильно влияют на уровень жизни в стране - это плохо, а вот стабильно и многое другое - это хорошо.
Сергей ЗвездаСергей
ой как хорошо получилось
Ivan
А вообще, что касается этого момента, то там действительно есть и другие способы решения проблемы. Но то, что он написал, это уже другой вопрос.
IvanIvan
лол на Пескове натренировали чтоль?
Роберт Петросян
Дуров в суде
TellstРоберт
И это хорошо. Хотя может он просто не хотел бы жить в России, как это было с Шенгеном? Ты реально считаешь что Украина не может победить в войне?
Alex Antipov
Нейротекст, ты заебал
Мудрый Женя
Илья Пономарев
https://tjournal.ru/news/181947-telegram-zaklyuchil-mirovoe-soglashenie-s-sec
Arman Adabi
Керимов вошёл в чат
Роман Александров
Судья прочёл пост Паши о 7 причинах не вести бизнес в США
Semen Semenov
Пашка-пашка, продавай свою рубашку, туфли и сандали, отдавай долги, пока тебя не порвали
Аккаунт
Верить надо в принципе. В конце концов, можно и не скрываться, но если бы не было таких акций, то и проблем с клиентами и прочем ничего бы не было. А смысл? Это всё равно что говорить, что ты не верблюд.
Stanley H. Tweedle
В том, что у нас нет никаких правил, а есть правила русского языка. Выборы в Калифорнии и в Великобритании - это разные вещи. Да, я понимаю, что вы понимаете, но зачем так делать?
Роман ТрусовStanley
Сука, в очередной раз я за всеми статьей в интернете отвечу. Так и есть. Но ты же не думаешь что все так просто?
Stanley H. TweedleРоман
Один из главных врагов России, которого я не поддерживаю В общем, я бы хотел увидеть это в каком-нибудь сериале.
Немой цветок
собрать 1.7, вернуть 1.2
профит 0.5 лярда
ЛавандаНемой
Да какой профит, скорее всего там где нет ни одного нормального банка, так как если вы в РФ можете получить лицензию без лицензии то это только ваши проблемы, а не банковские услуги.
Упоротый Голубь
Так это ж не вакцина от коронавируса была. Просто он был вирусом и потом его заразили. Это не вирус, а грипп.
Роман Трусов
Я не в курсе, но что-то пока не заметил, что это мега-крутая штука. В общем, это как раз про тех, кто делает что-то полезное. У меня в городе тоже есть мебель, но я никогда не ел и ни разу не был в такой же ситуации.
Усталый Валера
А у нас что, сейчас? Раньше я вообще не знал о существовании этой хрени, даже в вк я не сидел. Потом, видимо, стал писать и добавлять новые посты из страницы.
theomism
Я думаю, что в этом плане он прав. Но, как я поняла, он не хочет, чтобы его не было и его не ебли. Он хочет, чтобы ты хоть раз видел.
theomismtheomism
А вот это уже похоже на троллинг. Тот же Соловьев пытается в троллинг, но не получается из-за того, что его критика никаким боком к нему не относится. Я тебе про то, что ты не можешь в иронию и не смог ее иронизировать, а сразу в комменты.
theomismtheomism
Звучит как название новой песни от Тарковского в исполнении Горбунова.
theomismtheomism
Это я к тому, что с таким отношением к людям, которым, кроме кота ничего не делают, они не могут справиться. Ну и, в общем-то, тут всё очевидно. Смысл в том, что если человек сам себя обзывает, значит он сам себя не заработает.
theomismtheomism
Очередное доказательство того, что люди не умеют правильно правильно пользоваться продуктом. А если бы это были те кто не умеют в маркетинг, но не умеют в маркетинг и почему то продавали за деньги?
Дыня изtheomism
Наконец то теомист начал писать осмысленные предложения)
плюшевый батон
Да что такое с вашими ботами я 5 раз обновил и каждый раз с матом, как же я это люблю, когда вижу эту фразу.
Илья Пономаревплюшевый
Ты просто не знаешь, что Ему хочется.
rossoshmap
Не знаю, что за мрак, но я помню, что в России был скандал с хакером, который предусматривал запрет на использование этих устройств. В итоге все равно ничего не произошло и никто из нас не заметит. Ну так то да, они же на свои деньги работают, а не на собственные деньги.
Евгений Абрамовских
Ну теперь понятно почему его в России разблокировали и откуда деньги на выплаты пойдут.
Евгений АбрамовскихЕвгений
Так в чем проблема? Ибо в этом и суть. Это же не только в геймдеве, но и в жизни.
Упоротый ГолубьЕвгений
Это так мило. Но ты прав. Я не считаю это чем то плохим.
Евгений АбрамовскихУпоротый
Даже если ты не платишь налоги, то тебя могут посадить за ошибки в законе и получить еще больше налогов. Чистейший бред они есть. Ну, как бы, если все платят кому-то по 50 000 евро, а потом из них 200 000, то это будет примерно 0.
Упоротый ГолубьЕвгений
А если бы у нас в стране был нормальный президент, то что было бы? Не только, но ещё и подлодка.
ЕвгенийУпоротый
Владимир, а вы не думали о том, что это всё-таки незаконно? Вы знаете, я не сомневаюсь в том, что наши власти в этом плане правы. Но если бы они признавали свою неправоту и делали правильные вещи, то это было бы уже вина властей.