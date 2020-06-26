Само согласие по-прежнему останется обязательным, но требовать его на бумаге не будут.
Минэкономики предложило внести дополнение в законопроект о «регуляторных песочницах», которое разрешит обрабатывать данные россиян без их письменного согласия в качестве эксперимента. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов, внимание на него обратил «Коммерсантъ».
- Биометрические персональные данные предлагается обрабатывать без письменного согласия в случаях, предусмотренных «экспериментальными правовыми режимами». Уточнение хотят внести в закон «О персональных данных»;
- В Минэкономики изданию пояснили, что само по себе согласие на обработку данных остаётся обязательным, но «в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде на бумаге»;
- Если поправки примут, то систему удалённой биометрической идентификации можно будет использовать, например, для заключения договоров с операторами связи;
- В ведомстве уточнили, что к организациям, которые примут участие в эксперименте, предъявят специальные требования по контролю и надзору за персональными данными;
- Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что использование такой технологии может грозить утечками и рисками.
Законопроект о «регуляторных песочницах» предполагает создание «экспериментальных правовых режимов» для того, чтобы ускорить внедрение технологий, которые пока не регулируются законами. Это касается, например, IT-компаний. Субъекты России смогут самостоятельно устанавливать такие режимы. В середине мая законопроект прошёл первое чтение и теперь дорабатывается ко второму.
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Вадим Костицын
Идея хорошая. Когда тебя при подписании любой бумажки в бюджетном учреждении заставляют тратить дополнительно минуту-две на "вот тут ФИО, ознакомлен, даю согласие, датароспись" при каждом посещении, при том, что никакой смысловой нагрузки это не несет - автоматизация подобных процессов была бы кстати.
Посмотрим на реализацию.
Litnikov DanilВадим
На удивление согласен. Используют они данные и так, но эта срань, которую иногда ещё и от руки заполняешь раздражает.а отказаться все равно никак
Дмитрий НовикВадим
Да по факту и сейчас РКН даёт разъяснения, что конклюдентные действий- тоже нормал для обработки биометрии. Правда тут контекст есть, но факт есть факт.
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news72206.htm
А вообще пиздатая формулировка "экспериментальный правовой режим", особенно с учётом регионов, которые пукнуть бояться без указаний АП.
Типичный клуб
- Здравствуйте, это Иванов Иван Иванович?
- Да
- Благодарим, хорошего Вам дня.
Немыслимый череп
Читал недавно про мошенников, которые выводят тебя на то, чтобы ты сказал определенные слова. Может, сказка, но теперь если отвечаю на какой-нибудь спам-звонок, никогда не говорю "да", оказывается так много синонимов можно придумать
vvtwittepНемыслимый
А я давно уже на моё фио при входящем звонке прошу представиться первыми делом.
- Иванов Иван Иванович?
- Кто интересуется?
- Оо
- до свидания!
Секретный щит
Использую похожий сценарий.
- Алло, это (ФИО)?
- Представьтесь, пожалуйста, и сообщите причину звонка.
Далее, если это что-то не интересное "Извините, мне это не интересно", и сразу отключаюсь.
Если что-то потенциально интересное, то "Я готов послушать, но у Вас есть максимум 30 секунд".
Типичный клуб
"Возможно" подходит под такое слово?
Немыслимый череп
Именно так
Виктор ГанелесТипичный
Гипотетически
Грэм ГрэмскийНемыслимый
Это байка
Немыслимый череп
Скорее всего, но эксперт у тебя мощный конечно
Грэм ГрэмскийНемыслимый
Эксперт из TJ, кстати
Рулон Обоев
Вся эта тема вызывает неоднозначную реакцию. Что это за бред?
Дмитрий Unknown
...к организациям...предъявят специальные требования
Родственник кого-то из оттуда должен быть или занести в кассу увереную сумму. Я пока больше никаких требований, предъявляемых к организациям, не встречал
Сертификат безучастия
Можно ещё кредиты со страховками навязать без письменного согласия!
Alexandr Blokhin
Хорошая идея. А если не согласен, тогда и пишешь заявление на несогласие. Правда, тогда тебе не смогут оказать услугу никакую.
Интересно, на сайтах тоже будет необязательно уведомлять о персональных данных?
Артур КрюкAlexandr
Само согласие по-прежнему останется обязательным, но требовать его на бумаге не будут.
Давай попробуем ещё разок:
Само согласие по-прежнему останется обязательным
Рулон Обоев
Правильно - зачем париться вообще.
Евгений Лазарев
А как же неуважение к государству и уважению народа? Все равно, что запретить высказывать недовольство гражданами. Придумали бы хоть, что запретят - это все равно будет их деятельностью в суде.
Евгений ЛазаревЕвгений
Даже роботы возмущены)
Сертификат безучастияЕвгений
А как же неуважение к периоду полураспада радия? Я так и знал, что мы перейдем на эту дрянь когда-нибудь. Что скажешь?
Segaz
Какой-то закон Советских граждан. В общем, тут всё предельно очевидно.
Немыслимый череп
Минэкономики — это просто неадекватная хуета, которая не имеет отношения к делу, но может быть, у нее есть проблемы с деньгами. В любом случае, как и в случае с ССА.
Интенсивный историк
Сначала персональные данные россиян, потом обыск квартиры/дома без ордера, задержание без причины, чипирование, КИВНИ чтобы проголосовать.
Плохой шар
@Сергей Звезда чё за желтушный заоловок? Звучит так, как будто согласия спрашивать не будут или будут спрашивать его как-то упрощённо.
А речь только об отмене бумажного согласия. Сюрприз, есть ещё и квалифицированная ЭП, и биометрия. Только теперь их можно будет использовать для подверждения операций сразу, а не предварительно заехав в офис подписать бумажное согласие, чтобы потом использовать ЭП.
Фу так делать
Дмитрий НовикПлохой
Как ты получишь ЭП, тем более квалифицированную, без согласия обработки на её выпуск?
Плохой шар
Конечно никак, но однажды получив ЭП, ты сможешь выполнять другие действия удалённо (как например кейс с оформлением симки), т.к. сертификат ЭП содержит в себе необходимые данные для этого, а передать их на обработку можно будет заверив соглашение той же ЭП.
Дмитрий НовикПлохой
Ну это прекрасно, это так и работает, прям по 63-ФЗ, где квалифицированная приравнивается к твоей личной. Но здесь неясно что станет отправной точкой. Надо будет в Госуслуги запилить лицо и подтверждать операции показом лица? Если отдадут на откуп регионам, то в некоторых региональные порталы это просто ад нахуй и Пакистан.
Плохой шар
Приравнивается, только не принимается по факту и в описанном кейсе выше не будет работать, потому что никто твоё согласие на обработку подписанное эп не примет.
Что касается "порталов", то всё через интеграции с УЦ естественно.
Дмитрий НовикПлохой
Да почему не примет-то? Для этого есть все основания. Если портал\владелец сервиса не знает как это делать - это только его проблемы. Абсолютно аналогичная хуйня с галочками на сайтах "Согласен с условиями обработки". Простая ЭП+конклюдентные действия. Суды принимают.
Поразительный
Потому что в россии дохуя людей знающих только один язык. В индии кстати новости часто на английском и вообще там хинди меньше знают чем английский так то. Было бы в россии как в индии и знали бы все английский не на секунду не сомневаюсь что канал был бы на английском. Так что да, вести канал на белорусском можно только из ненависти к русскому.
Дмитрий НовикПоразит…
Как скажешь, брат.
Плохой шар
Итак:
http://base.garant.ru/12148567/493aff9450b0b89b29b367693300b74a/#block_904
2. Простая ЭП признаётся судами только в том случае, если все участники документооборота подписали БУМАЖНОЕ соглашение о признании простой эп как юридически значимой между собой.
3. Про приём ЭП там где её реализация не предусмотрена я тебе уже говорил. Чтобы не спорить, попробуй и вопросы кончатся.
Дмитрий НовикПлохой
Я не знаю чем ты занимаешься, но вся вот эта ёбань - моя каждодневная работа, поэтому есть опыт общения и с РКН на эту тему, и судами. Во втором пункте ты охуенно ошибаешься. Хотя бы вот. Практику думаю найдёшь вообще без проблем.
https://www.garantexpress.ru/pravomerno-li-zaklyuchenie-dogovora-v-elektronnoi-forme/
Про признание ЭП я тоже всё понимаю, но блять ответь уже пожалуйста как это связано с ебаной биометрией. Я не вижу никакой сейчас методики, которая позволит делать это с минимизацией рисков.
Плохой шар
Я прокомментирую практику позже, а по поводу второго: биометрия - это просто один из вариантов персданных, а также способ идентификации личности. То есть и биометрия, и квалифицированная ЭП это разные методы для одного и того же.
Просто сейчас возникает лишняя прослойка где мне в том же сбере для подключения биометрии надо подписать бумагу на её обработку, хотя Я УЖЕ ВОТ СИЖУ ЗДЕСЬ и готов эту биометрию отдать.
Ну а методика с биометрией вполне простая: всё то же шифрование, хеши-хуеши, если сделать грамотно и по уму, то безопасно. Естественно, что ответственность за самого себя и то что у тебя биометрию лично кто-то спиздит нести будешь ты (ну не украдут то есть из БД, а там голос запишут, отпечатки снимут, лицо отсканируют незаметно).
Дмитрий НовикПлохой
MitM станет проще. Всего делов. Чем сложнее технология, тем сложнее экспертиза. Учитывая состояние регионального ИТ - нахуй никому никогда не отдам биометрию на обработку.
Плохой шар
И MitM получит зашифрованную кашу - да сколько угодно. Это всё не мэдсайнс и уровень безопасности доходит до того, что дешевле будет украсть человека, чем его данные. С УЦ давно всё обкатано и прекрасно работает.
Плохой шар
Другое дело как это будет реализовано инициаторами, но технически это всё не проблема.
Дмитрий НовикПлохой
Охуеть ты веришь в российские прогосударственные технологии. Попробуй в следующий раз в условном Кургане получить госуслугу в электронном виде. Охуеешь. Ладно, это уже вопрос убеждений.
Плохой шар
Не, я предполагаю, что будет история как с уц и обработкой тоже будет заниматься бизнес в тех же подобиях уц под анальным регулированием требованиями. Так что всё ок, жить можно)
Плохой шар
И если ты пойдёшь в какой-нибудь банк онлайн типа сбера и там ты увидишь предложение отправить смс-код для регистрации в СБОЛ, то открой и внимательно прочитай договор, который ты подписывал с банком - там будет про признание простой эп между вами.
Алексей БоржоновПлохой
объясни, в чём проблема? в заголовке написано про письменное согласие. В подзаголовке — уточнение, что сам согласие остаётся, но не на бумаге
Плохой шар
Видно же, что для многих формулировка "отмена письменного согласия" без уточнения равнозначна отмене согласия как такового. Кто вообще будет разбираться что там помимо подписи на бумаге есть и насколько оно безопасно.
"Азаза, отменили, теперь без меня на меня кредит оформят" и всё в таком духе.
Алексей БоржоновПлохой
Слушай, ну вот прямо во второй строчке, под самым заголовком, суть раскрывается. И если почитать комментарии, то не все же восприняли это так, будто согласие как таковое отменили
Плохой шар
Да не раскрывается суть, потому что "не на бумаге" это в головах людей ещё и кивком головой, ответом "да" по телефону и так далее. Что угодно менее безопасное или вообще неэффективное.
Но ладно, ок, спорить не буду, если считаете, что этого хватит. Но уверен, что для большинства всё будет выглядеть именно как "опять они что-то мутят чтобы нас наебать", хотя тут это не так)
Плохой шар