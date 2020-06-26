Заявление произошло на фоне скандалов с обвинениями пользователей в харассменте. Компания объяснила, что рассматривает каждый случай в отдельности, а многие ситуации с домогательствами происходят за пределами площадки. Из-за этого ей нужно обращаться к властям за помощью в расследовании.