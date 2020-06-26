Комментарии
Это произошло на фоне скандалов с участием популярных стримеров.
Twitch пообещал пожизненно блокировать пользователей, чья вина в сексуальных домогательствах будет доказана. Нескольких стримеров компания уже заблокировала.
Заявление произошло на фоне скандалов с обвинениями пользователей в харассменте. Компания объяснила, что рассматривает каждый случай в отдельности, а многие ситуации с домогательствами происходят за пределами площадки. Из-за этого ей нужно обращаться к властям за помощью в расследовании.
Кроме того, Twitch расширил списки оскорбительных никнеймов пользователей, запрещённых слов, а также пообещал обновить правила поведения на площадке.
The Verge отмечает, что обвинения в домогательствах были и раньше: например, в 2016 и 2017 годах. Некоторые стримеры не верят, что платформа изменится, пишет издание.
Доказана в суде надеюсь?
О чем ты, какой суд. Харассмент у них выглядит вот так.
Что до BlessRNG, то он опубликовал обращение-покаяние. Как оказалось, харрасмент выглядел как-то так: после отличного дня в Диснейленде в 2018 году Джолли и его девушка, с которой он встречался два месяца, остались наедине. Он хотел секса, она хотела секса, но контрацептивов под рукой не оказалось, так что ничего не вышло.
- Ты разочарован во мне?
- Да, немного.
После этих страшных слов девушка отправилась рыдать в ванную.
Типичный клуб
А где тут домогательства?
К 23 июня число людей, рассказавших о харассменте достигло 70 человек
25 из них в тяжелом состоянии
Следите за сводкой в официальном твич канале
Интересно, почему до сих пор не появилось альтернативы этой помойки?
Потому что миксер закрыли
Не, если ты СНГ стример, можешь еще на гудгейме или цфыв стримить, наверное…
Компания объяснила, что рассматривает каждый случай в отдельности
В большинстве случаев это банально навязчивый и неуклюжий флирт,
который закончился ничем.
многие ситуации с "домогательствами" происходят за пределами площадки. Из-за этого ей нужно обращаться к властям за помощью в расследовании.
А разве обращаться к властям не должны сами так называемые "жертвы" ?
Чем-то напоминает старую шутку про то, что: 1. Девочка в возрасте 14-15 лет 2. У неё там есть какая-то работа, и она не хочет ничего менять 3.
Блин, ну не работать с такими людьми в плане рекламы - ок, но не допускать к сервисв уже отбывших наказание? Кретинизм
Ну ничего, перейдут на Mixer. Ой, подождите... нету ж ведь больше этого вашего миксера.
Магнитный пистолет
Я пытался...
Денис Ширяев — это и есть наш софт, который выдаёт их для этого, но он не подходит для нас.
Это полный пиздец. Вопрос не в том, кто будет работать по-другому. Вопрос в том, зачем вообще учитывалась, это же просто показатель профессиональной деятельности человека.
Жаль, что не все так однозначно. Если бы там были только в том случае, если бы она была в другом месте, то дело было бы совершенно другое. А сейчас ситуация такая, что у нас даже не могут выехать за счёт другого человека, потому что человек был под наблюдением человека, который мог бы ответить на вопрос о том, как нужно поступать и почему нельзя было это делать.
Главная их цель это запретить секс, оскопить всех мужчин, женщинам обрезать клитор (разумеется не в рамках патриархального насилия, а в рамках нового, святого освобождения от сексуальной объективации), потом всех закутать в бурнусы и забивать камнями каждого, кто с ними несогласен.