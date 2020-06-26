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Новости
Алексей Боржонов
1758

Twitch стал пожизненно блокировать стримеров за сексуальные домогательства Материал редакции

Это произошло на фоне скандалов с участием популярных стримеров.

24 комментария
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Twitch пообещал пожизненно блокировать пользователей, чья вина в сексуальных домогательствах будет доказана. Нескольких стримеров компания уже заблокировала.

Заявление произошло на фоне скандалов с обвинениями пользователей в харассменте. Компания объяснила, что рассматривает каждый случай в отдельности, а многие ситуации с домогательствами происходят за пределами площадки. Из-за этого ей нужно обращаться к властям за помощью в расследовании.

Кроме того, Twitch расширил списки оскорбительных никнеймов пользователей, запрещённых слов, а также пообещал обновить правила поведения на площадке.

  • Сообщения о домогательствах стали появляться с 20 июня, после этого сразу несколько девушек из игрового сообщества рассказали о домогательствах со стороны известных стримеров;
  • К 23 июня число людей, рассказавших о харассменте достигло 70 человек;
  • Обвинения коснулись известных на площадке стримеров, таких как SayNoToRage и BlessRNG;

  • The Verge отмечает, что обвинения в домогательствах были и раньше: например, в 2016 и 2017 годах. Некоторые стримеры не верят, что платформа изменится, пишет издание.

  • «Заявления — это круто, но если у вас есть история, в которой вы делали прямо противоположное, то я не буду верить тому, что вы говорите, пока не увижу действия», — сказала The Verge одна из пользовательниц;
  • Около тысячи пользователей поучаствовали в акции blackouttwitch, прекратив стримы на день, и призвали обратить внимание на проблемы платформы.

#новости #twitch #харассмент

Алексей Боржонов PLUS
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24 комментария
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sf

7

Доказана в суде надеюсь?

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Секретный щит

sf
16

Записи в твиттере достаточно 

Ответить

Станислав Есин

sf
3

О чем ты, какой суд. Харассмент у них выглядит вот так.

Что до BlessRNG, то он опубликовал обращение-покаяние. Как оказалось, харрасмент выглядел как-то так: после отличного дня в Диснейленде в 2018 году Джолли и его девушка, с которой он встречался два месяца, остались наедине. Он хотел секса, она хотела секса, но контрацептивов под рукой не оказалось, так что ничего не вышло.

- Ты разочарован во мне?
- Да, немного.
После этих страшных слов девушка отправилась рыдать в ванную. 

Ответить

Типичный клуб

Станислав
1

А где тут домогательства?

Ответить

Секретный щит

Типичный
2

Какая разница? Мужчины в наши дни виноваты одним фактом того, что у них между ног выпуклость, а не впуклость.

Ответить

Типичный клуб

Секретный
0

Ой, не преувеличивай. Почему задротов и хикканов никто в харрасменте не обвиняет?

Ответить

George Weiler

8

К 23 июня число людей, рассказавших о харассменте достигло 70 человек

25 из них в тяжелом состоянии
Следите за сводкой в официальном твич канале

Ответить

Дмитрий Горбенко

George
0

Лучший коммент

Ответить

Pavel Reich

5

Интересно, почему до сих пор не появилось альтернативы этой помойки?

Ответить

Andre Macareno

Pavel
0

Потому что миксер закрыли
Не, если ты СНГ стример, можешь еще на гудгейме или цфыв стримить, наверное…

Ответить

Озорной Лис

4

Компания объяснила, что рассматривает каждый случай в отдельности

В большинстве случаев это банально навязчивый и неуклюжий флирт,
который закончился ничем.

многие ситуации с "домогательствами" происходят за пределами площадки. Из-за этого ей нужно обращаться к властям за помощью в расследовании.

А разве обращаться к властям не должны сами так называемые "жертвы" ?

Ответить

Ебаный Кошмар

Нейротекст
2

Чем-то напоминает старую шутку про то, что: 1. Девочка в возрасте 14-15 лет 2. У неё там есть какая-то работа, и она не хочет ничего менять 3.

Ответить

alexferman

Ебаный
0

Девочка в возрасте 14-15 лет

...уже не девочка

Ответить

Zasad Asdasd

2

Блин, ну не работать с такими людьми в плане рекламы - ок, но не допускать к сервисв уже отбывших наказание? Кретинизм

Ответить

Dra

1

Ну ничего, перейдут на Mixer. Ой, подождите... нету ж ведь больше этого вашего миксера.

Ответить

Леонид Федотов

Dra
Нейротекст
0

YouTube ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Магнитный пистолет

0

|>Денис Ширяев гондон штопанный

Ответить

Магнитный пистолет

Магнитный
0

Я пытался...

Ответить

Alexey Kochetkov

Магнитный
Нейротекст
0

Денис Ширяев — это и есть наш софт, который выдаёт их для этого, но он не подходит для нас.

Ответить

Spectr

Нейротекст
0

Это полный пиздец. Вопрос не в том, кто будет работать по-другому. Вопрос в том, зачем вообще учитывалась, это же просто показатель профессиональной деятельности человека.

Ответить

Андрей Николаев

Нейротекст
0

Жаль, что не все так однозначно. Если бы там были только в том случае, если бы она была в другом месте, то дело было бы совершенно другое. А сейчас ситуация такая, что у нас даже не могут выехать за счёт другого человека, потому что человек был под наблюдением человека, который мог бы ответить на вопрос о том, как нужно поступать и почему нельзя было это делать.

Ответить

Жаркий шмель

0

Домогательства в Твиттере. Буквами. На экране.
Разве домогательство не подразумевает реальную возможность, или угрозу перехода к физическим действиям?
А изнасиловать в Твиттере можно? Не мозг, это другое.

Ответить

Районный калькулятор

0

Главная их цель это запретить секс, оскопить всех мужчин, женщинам обрезать клитор (разумеется не в рамках патриархального насилия, а в рамках нового, святого освобождения от сексуальной объективации), потом всех закутать в бурнусы и забивать камнями каждого, кто с ними несогласен.

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LC

0

Т.е. ассексуально домогаться можно?

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